Itt a Fed nagy döntése: még 25 bázisponttal emelkedik a kamat

A reálkamatunk már pozitív tartományban van, ez visszafogja a gazdasági aktivitást, egyértelműen szigorító alapállású - emeli ki a Fed elnöke. Majd ismét arról beszél, hogy most talán egy kis türelemre van szükség, hogy az eredményeket értékeljék. Vagyis akár azt is mondhatjuk, hogy most jól jön a közel kéthónapos szünet a következő ülésig.