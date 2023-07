Beütött a válság a magyar Tescónál is, csak ingatlanok eladása segített

Szász Péter 2023. július 28. 08:30

A nagy hazai kiskereskedelmi láncokhoz hasonlóan a Tescónak is nehéz éve volt tavaly, forgalmának növekedése meg sem közelítette az élelmiszerinfláció szintjét, de az átlagos fogyasztói árindextől is elmaradt. A veszteségtől csak egy egyszeri tétel mentette meg – derült ki a friss pénzügyi jelentéséből, amelyet most pénteken tettek közzé, tekintve, hogy a vállalat pénzügyi éve március 1-én kezdődik.