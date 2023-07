Teljes a felfordulás a fociban – Kifogyhat a feneketlen szaúdi pénzeszsák?

Az idei nyár egyértelműen a szaúdi foci előretöréséről szólt, hiszen már nem csak kiöregedőben lévő sztárokat, hanem aktuális világklasszisokat is megkörnyékeztek a közel-keleti csapatok. A szaúdi liga csapatainak összértéke 600 millió euró fölé emelkedett, ezzel lassan felnő a legnagyobb bajnokságok mellé. És lehet, hogy még csak a kezdet, amit most látunk, hiszen feneketlen a szaúdi pénzeszsák, az ország pedig szeretne világbajnokságot rendezni 2030-ban, amihez folyamatos hírnévre van szükségük.

A szaúdiak robbantották a bombát idén nyáron

Eddig jellemzően 30 év feletti, pályafutásuk vége felé járó játékosok választották a szaúdi, az amerikai vagy a kínai bajnokságot levezetésként. Ezekben a feltörekvő ligákban ugyanis akár egy év alatt a többszörösét kereshetik meg, mint máshol. Sokáig az amerikai bajnokság, az MLS volt a legfontosabb célpont, majd néhány évvel ezelőtt a kínai focilufit kezdték fújni, ami aztán hamar ki is pukkadt.

Manapság már a szaúdi liga a Kánaán a focistáknak anyagilag, eddig is mentek játékosok a Közel-Keletre, de a portugál Cristiano Ronaldo átigazolása jelentette a mérföldkövet. Idén nyáron pedig már nem csak levezetni mentek futballisták az országba, hanem akár karrierjük csúcsán lévőket is meggyőzött a nagy pénz. Rúben Neves például 26 éves, de a szerb Szergej Milinkovics-Szavics is 28 évesen ment az Al-Hilalba az olasz Laziótól. Utóbbi játékosért néhány éve még fél Európa sorban állt, most 40 millió eurót fizettek érte. De említhetjük a szenegáli Kalidou Koulibalyt is, aki ugyan 32 éves, de egy évvel ezelőtt 38 millió eurót fizetett érte a Chelsea a Napolinak, majd most 15 milliós veszteséggel adta tovább szintén az Al-Hilalnak. Egyébként csak ez az egyetlen szaúdi klub már majdnem 180 millió eurót költött idén nyáron, ami bármelyik európai topligában tekintélyes összeg lenne.

A nyári átigazolási szezonnak még nincs vége, de a szaúdi liga teljes értéke már 600 millió euró fölé emelkedett, ami majdnem kétharmada például a holland élvonal értékének, a skót elsőosztálynak pedig már majdnem a duplája.

Honnan van ennyi pénz a szaúdi fociban?

Néhány futballrajongó már félig viccesen megjegyzi, hogy ugyan az európai szövetség (UEFA) elkaszálta a szuperliga ötletét néhány éve, de a szaúdiak szép lassan eljutnak oda, hogy megvalósítják a koncepciót. Ma ugyanis már a világ aktuálisan legjobb játékosaira is kivetik a hálójukat, a héten az volt a slágertéma a nemzetközi sajtóban, hogy Kylian Mbappé 300 millió euróért igazolhat el Párizsból. A PSG el is fogadta volna az ajánlatot, de a sztárnak 24 évesen esze ágában sincs Szaúd-Arábiába igazolni.

De honnan van a kifogyhatatlan pénzeszsák a szaúdi kluboknál? A mostani átigazolási cunami közvetlen előzménye az volt, hogy június elején a szaúdi állami vagyonalap (PIF) magához vette a négy legnagyobb futballklub irányítását, melyek 75 százalékos tulajdonosa így az állam lett. Az alapot Mohamed bin-Szalmán koronaherceg vezeti. A szórakoztatóipar és a sport a szaúdi kormány Vision2030 koncepciójának egyik alappillére, ennek keretében már az idei negyedik negyedévben sor kerülhet a most állami tulajdonba vett klubok részleges vagy teljes eladására.

Szaúd-Arábia a jelenlegi mintegy 120 millió dollárról 2030-ig megnégyszerezné a futball ligából származó bevételeket, vagyis nem jótékonykodásból segíti most a csapatokat. Persze nem csak a hazai bajnokság felfuttatása a cél, majdnem két éve a PIF a főtulajdonosa az angol Newcastle Unitednek is.

A New York Times forrásai szerint olyan terv is van, mely szerint egy központi állami alapot hoznának létre, hogy a világ legjobb focistáinak bérét fedezze, ez akár egymilliárd dollárt is kitenne évente. Az egészet Garry Cook, a szaúdi liga brit főnöke fogná össze, aki korábban vezető pozíciót töltött be a Nike-nál, illetve a Manchaeste Citynél. Sőt, olyan elképzelésről is hallani, hogy nem a klubok tárgyalnának a kiszemelt játékosokkal, hanem a szaúdi liga bonyolítaná le a tárgyalásokat, aztán osztaná szét a leigazolt játékosokat a csapatok között. Természetesen ezek az ötletek Szaúd-Arábiában sem aratnak osztatlan sikert, sokak szerint azzal, hogy négy csapat mögé beállt az állam, gyakorlatilag előre eldöntötte a bajnokságok sorsát, illetve mélyíti a szakadékot a klubok között.

Külön könnyebbség a focisták elcsábításában, hogy Szaúd-Arábiában nincs jövedelemadó, vagyis sokkal magasabb fizetést tudnak ajánlani, illetve a klubokra nem vonatkozik az UEFA Financial Fair Play szabályozása, mely arról szól, hogy a csapatok ne költhessenek többet, mint a bevételeik. Vagyis jelentős versenyelőnyben vannak a közel-keleti egyesületek amiatt, hogy nem kell ilyen szabályokra figyelniük.

Gazdasági racionalitás is van a foci futtatása mögött

Persze van logika amögött, hogy Szaúd-Arábia a focival akar kitűnni, hiszen az ország többször kijelentette, hogy a tavalyi katari világbajnokság után 2030-ban vb-t rendezne. Ennek a célnak rendelték most alá a liga felfuttatását, szeretnének kitűnni, „megmutatni magukat” a világnak, hogy azzal is szavazatokat szerezzenek.

Egy vb-rendezés pedig gazdaságilag sem biztos, hogy veszteséges lenne, hiszen a szükséges beruházások évekig pörgetnék a gazdaságot, munkahelyeket teremtenének. Emellett új lábat jelenthetne a szórakoztatóipar a jelenleg olajbevételekre alapuló szaúdi gazdaságnak.

Jelenleg a szaúdi költségvetés bevételeinek 85-90 százaléka az olajexportból származik, az ország a globális olajtartalékok 15 százalékával rendelkezik és az OPEC vezető hatalma. A királyság vezetése azonban próbálja magáról lemosni az olajbevételek bélyegét, több lábra állítani a gazdaságot, és ennek része lehetne a sport, illetve a szórakoztatóipar is. Szaúdi cégek ma már nem csak a fociban jelentős szereplők, az Aramco a Forma-1 egyik főszponzora, illetve egy nemzetközi glofverseny-sorozat mögött is szaúdiak állnak.

