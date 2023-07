Mi ez az új inflációs célszám a kormánytól? Tényleg összejöhet?

Az infláció a kormány legnagyobb ellensége, elsősorban ennek leszorításán dolgozik - tudtuk meg a héten is. Egyúttal az is kiderült, hogy a kormány szerint már nem kizárt, hogy jövőre az átlagos infláció 5% körül lesz, ami alacsonyabb az eddig ismert hivatalos várakozásnál. Összefoglaljuk, hogy mennyire reális az új cél, és mit jelenthet mindez.

Látjuk a fényt az alagút végén, gyorsulni fog a gazdasági növekedés a második félévben, reálisnak tűnik idén az év egészében az 1-1,5%-os GDP-növekedés, jövőre pedig 4%-os növekedés teljesülhet, az inflációt is le fogjuk törni - értékelte a gazdasági folyamatokat a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely, közvetítve a szerdai kormányülésen elhangzottakat. Az infláció a legfontosabb ellenség - mondta. Gyors inflációcsökkenéssel számolunk, ha minden jól megy, akkor már októberben egy számjegyű lehet az infláció - tette hozzá.

A jövő évben reálisnak tűnik a kormány eredeti, 6%-os előrejelzése, de akár az ennél kedvezőbb becslés is teljesülhet, 5% vagy az alatti infláció is reális lehet a jövő évre

- jelentette ki az éves átlagos inflációs értékre vonatkozó kormányzati várakozással kapcsolatban a miniszter.

Vagyis három héttel a 2024-es költségvetés parlamenti elfogadása után már ki is derült, hogy az egyik legfontosabb makrogazdasági adat, amire a kormány a jövő évi büdzsét építette, már nem is annyira reális.

Mennyire elrugaszkodott az új várakozás?

Adódik a kérdés, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által bemondott új, 2024-es inflációs várakozás mennyire tér el a piaci várakozásoktól, vagyis mennyire megalapozott. Érdemes ennek kapcsán a jegybank legutóbbi inflációs jelentésében szereplő prognózisból kiindulni.

A jegybank szakértői azt írták pár héttel ezelőtt, hogy idén a dezinfláció üteme tovább gyorsul, az év végére várhatóan egy számjegyűvé válik az infláció. Az árstabilitás elérése érdekében azonban a fogyasztóiár-index további csökkenése szükséges 2024-ben. Az MNB elemzői szerint a kedvező inflációs folyamatok mögött több tényező is meghúzódik:

Az energia- és a nyersanyagárak, valamint a szállítási költségek az utóbbi hónapokban a háborúkitörése előtti szinteken alakultak,

az értékláncokban lévő feszültségek oldódtak, emellett

a globális konjunktúra lassulása tovább fékezi a külső inflációt.

Az élelmiszer-infláció folytatódó mérséklődését a tavaly május óta folyamatosan csökkenő globális élelmiszer-alapanyagárak támogatják.

A belső tényezők: szigorú monetáris kondíciók, a maginfláció havi változása viszont magasabban alakul, ezt költségsokkok, illetve a jelentősen emelkedő vállalati profitok okozták

Az MNB az inflációs jelentésében azzal számol, hogy az idei évben 16,5–18,5, míg 2024-ben 3,5–5,5 százalék között alakulhat az éves átlagos infláció. Vagyis ennek fényében az új, 5%-os kormányzati inflációs prognózis nem kirívó. A jegybanki szakértők ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a jövő évre várt inflációs pálya az adóintézkedésekhez köthetően enyhén feljebb tolódott márciushoz képest, így a fogyasztóiár-index 2025 elején tér vissza a jegybanki toleranciasávba.

A friss kormányzati előrejelzés annak fényében viszont különösen érdekes, hogy a frissen elfogadott, jövőre életbe lépő adóemelések feljebb húzzák az éves átlagos inflációt 2024-ben.

Az elemzői értékelések is azt támasztják alá, hogy pont a jövő évi kormányzati adóemelések emelik a pénzromlás ütemét 2024-ben. Legutóbb július elején végeztünk körképet az inflációra vonatkozóan, és akkor az eddig 5,3%-ra várt jövő évi inflációs számot 5,8%-ra húzták feljebb. Az elemzői helyzetértékelések és konszenzus fényében kijelenthető, hogy a kormány friss, 5%-os inflációs előrejelzése már nem is annyira reális. A következő elemzői inflációs előrejelzésünket a következő napokban tesszük közzé, hiszen a KSH augusztus 8-án közli a júliusi áremelkedési adatokat.

Mit okozna az alacsonyabb 2024-es infláció?

Amennyiben az infláció mégsem 6% lesz, hanem inkább 5%-hoz közeli, akkor az több következménnyel is járhat. Egyrészt az állam pénzügyeire is hatással lehet: a mérsékeltebb áremelkedési ütem csökkenti a jövő évi áfabevételeket is, vagyis nem tesz jót a költségvetésnek. Főleg, ha közben 6%-os nyugdíjemelés valósul meg az év közben, mert akkor ez az emelési ütem beég a jövő évi költségvetésbe.

Vagyis elképzelhető, hogy a nyugdíjasok - hosszú idő után végre újra - reálértelemben, szigorúan vége a papíron, számok szintjén, jobban járhatnak (ha a nyugdíjas infláció is csökken): 6%-os emelésükhöz társulhat 5%-os pénzromlási ütem. Érdemes azt is megemlíteni, hogy jövőre (amennyiben teljesül a 4%-os GDP-növekedési várakozás) prémiumban is részesülhetnek a nyugdíjasok.

Mi lehet 2023-ban?

Két héttel ezelőtt megjelent elemzésünkben részletesen bemutattuk, hogy milyen inflációs folyamatok várhatóak idén. Számításaink szerint minden forgatókönyv egy irányba mutat: szinte biztosan egy számjegyű lehet az idei év végére az infláció, viszont az éves átlagos infláció valahol 17,9-18,7% között lenne.

Ez pedig azt is jelentheti, hogy nehéz elképzelni, hogy ne legyen idén szükség novemberben nyugdíjkompenzáció kifizetésére. A kormány az év elején ugyanis 15%-kal emelte a nyugdíjakat.

Címlapkép forrása: Getty Images