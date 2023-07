Nagy terveket sző Magyarországon az Aldi - Megtudtuk a részleteket

Az ALDI nagyot lépett a hazai kiskereskedelmi láncok rangsorában tavaly és sok vevőt sikerült elcsábítaniuk a hiper- és szupermarketek mellett más diszkontoktól is. Az árstop nekik is komoly veszteséget jelentett, de folytatják a hazai fejlesztéseket, és terjeszkedni is szeretnének. Több városban szívesen nyitnának üzleteket, akár a meglévők mellett is. A cég terveiről kérdeztük Bernhard Haidert, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatóját.

Az ALDI bevétele a kiskereskedelmi láncok közül a legkiemelkedőbb mértékben, 6 százalékponttal nagyobb arányban nőtt 2022-ben, mint a tavalyi 26 százalékos átlagos élelmiszer-infláció. Tartható ez a növekedési ütem?

Nagyon örültünk ennek az eredménynek, hiszen nem csupán a diszkontok, hanem az összes nagy lánc között is az ALDI-é volt a legmagasabb növekedés, ami sok tényezőnek köszönhető. Egyrészt országosan már viszonylag jó a hálózatunk lefedettsége, de sokat kell még dolgoznunk, Egerben például csak tavaly nyitottuk meg az első üzletünket. Másrészt sokat foglalkoztunk az árimázsunkkal, hogy a vásárlók ne csupán a boltban tapasztalják meg az alacsony árainkat, hanem legyen köztudott: az ALDI olcsó, illetve olcsóbb, mint ami a vásárlók fejében van. Harmadrészt nagyon sok új vásárlónk van, a felmérések azt mutatják, hogy a

hiper- és szupermarketek mellett még a diszkontoktól is sikerül elcsábítanunk vevőket.

2022-ben közel 20%-kal több vásárló választott minket, mint egy évvel korábban. Az új vásárlók, akik először térnek be hozzánk, gyakran tapasztalják, hogy nálunk kényelmesebb és gyorsabb a bevásárlás, és ennek köszönhetően hosszú távon is velünk maradnak. Bízom benne, hogy ha a hálózatfejlesztés, a beszerzés és a marketing oldalán is képesek vagyunk tartani ezt az ütemet, akkor idén is infláció feletti mértékben tudunk növekedni.

A cég előrelépett a Trade Magazin rangsorában, amelyet a hazai kiskereskedelmi láncok eredményeit alapul véve állítottak össze. Az ALDI a 6. helyen szerepel a 2022-es számok alapján. Milyen helyezésre számítanak a 2023-as és 2024-es rangsorban?

Tíz éve várunk erre, hiszen 2012 óta stabilan a 9. helyen szerepeltünk, most pedig egyszerre három helyet léptünk előre, és több területen is elsők lettünk. A Magyarországon működő nemzetközi diszkontáruházak közül a legtöbb, a toplistán szereplő cégek közül pedig a második legtöbb üzletet nyitottuk. Az új áruházakkal a fogyasztói igényeknek kívánunk megfelelni, hiszen a mai napig számos településről érkeznek vásárlói – és akár városvezetői – megkeresések a mielőbbi boltnyitás reményében. Azon dolgozunk, hogy a helyezésünket megőrizzük, ugyanakkor az is látható, hogy a következő lépéshez ismét jelentős, nagyságrendi fejlődést kell elérnünk.

Az ELÁBÉ-bevétel arány tavaly 72,1 százalékra nőtt a 2021-es 71,5 százalékról, ami azt jelenti, hogy nem tudtak minden beszállítói árnövekedést áthárítani a vásárlókra. Ez nagy részben az árstopos termékeknek tulajdonítható?

Nem is akarunk mindent ráterhelni a vásárlókra, ezért, ahogy tavaly nyilatkoztam, időnként a saját nyereségünk rovására is vagy csökkentjük az árakat, vagy kisebb mértékben emeljük, mint amennyivel a beszállítók emelnek felénk. 2022 során pedig többször és jelentősen emelkedtek a beszerzési árak, mi pedig kénytelenek voltunk elfogadni ezt. Az időszakra jellemző, hogy időnként 4-500 termék árát kellett módosítanunk – hetente. Ha nem fogadjuk el az emelést, akkor adott termékből akár hiány is lehetett volna, az üres polcnál pedig nincs rosszabb sem a vásárlónak, sem a kereskedőnek. Az árstop komoly terhet jelentett a kiskereskedelemre, így ránk nézve is, amely az extraprofitadó mellett tovább csökkentette a nyereségünket.

Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója (fotó: Stiller Ákos)

Mekkora volt a saját márkás termékek súlya 2022 első félévében, 2022 második félévében és idén? Mennyire versenyképesek a magyar beszállítók ebben a szegmensben?

Diszkontként kínálatunknak jellemzően 80%-a saját márkás, a márkatermékek mindössze egyötödét teszik ki. A magyar beszállítók a legtöbb területen kiváló minőségben gyártják számunkra a saját márkás termékeket, ezáltal akár az ALDI nemzetközi hálózatán belül is tudunk számukra exportlehetőséget biztosítani. 2022-ben például nemzetközi beszállítói tendert szerveztünk számos hazai cégnek, amelyek az ALDI Süd és az ALDI Nord képviselőinek mutathatták be termékeiket. Az első siker máris megszületett, az energiaital-gyártó HELL ENERGY Magyarország Kft. négy országra szólóan mindkét ALDI vállalatcsoporttól megrendelést kapott.

Milyen mértékben indult el a lefelé vásárlás jelensége az elmúlt egy-másfél évben?

Ha a piac egészét nézzük, akkor a lefelé vásárlás a diszkontok térnyerésével már több éve tart. Ez persze sok esetben nem igazi lefelé vásárlás, hiszen számos termék esetében ugyanolyan vagy jobb minőséget kínálunk saját márkás termékeinkkel, mint a márkagyártók, csak jelentősen olcsóbban. A második szintje a lefelé vásárlásnak, amikor helyettesítő termékeket keresnek a vásárlók, ez az év elején volt látható, a harmadik szintje, amikor már alig vásárolnak, ilyenkor csökken a volumen – jelenleg ezt tapasztaljuk néhány területen. Egyértelmű, hogy márkatermékeken belül is az alacsonyabb árponton lévőt választják, az olcsóbb márkatermékek értékesítése nő, a drágábbaké csökken. Ugyanezt látjuk márka és saját márka viszonyában, a saját márkás termékek értékesítésének fejlődése akár a többszöröse is lehet, mint egy márkaterméké. Összességében viszont azt is látni kell, hogy az értékesített darabszám csökkenése nem feltétlenül jelent volumencsökkenést.

Hogyhogy?

Például ugyanannak a terméknek – mondjuk egy felvágottnak – a kisebb kiszerelésű változatából kevesebbet adunk el, viszont a nagyobb kiszerelésből többet, akkor az kompenzálja az előbbiből származó volumenkiesést,

továbbá az XXL kiszerelésű csomagolás, a 3 + 1 akciók is segítenek a mennyi séget szinten tartani, illetve növelni. Az is egyértelmű, hogy lényegesen kevesebb a nagybevásárlás, helyette sok kis kosárértékű vásárlás a jellemző, a fogyasztók így jobban tudják kontrollálni a költségeiket, és valóban csak azokat a termékeket veszik meg, amelyekre igazán szükségük van. A határ menti üzleteknél pedig egyre inkább a külföldi boltokba járnak, ami szintén negatívan hat a volumenre.

A volument tekintve milyen termékkörökben esett vissza leginkább az értékesítésük?

Eltérő mértékű a változás az egyes termékkörökben. A legnagyobb mértékben a non-food termékek iránti kereslet esett vissza, itt akár két számjegyű volumencsökkenést is látunk, de azt is egyből hozzá kell tenni, hogy magas volt a tavalyi bázis, hiszen a Covid miatt sokan vásároltak háztartási, kertészeti termékeket, barkácseszközöket. Most már szerencsére lehet utazni, nyaralni, ezért is csökken a volumen, illetve azért, mert az élelmiszer sokkal fontosabb szerepet játszik, mint egy kerti bútor vagy ruházati cikk, ezekről könnyebben mondanak le a vásárlók. Enyhe visszaesést látunk a tej- és a hűtött termékek területén, de a friss hús és a halak esetében év/év alapon már növekedést tapasztalunk, akárcsak a zöldség-gyümölcs területén, ez utóbbinál a június különösen erős volt. Az persze önmagában szomorú, hogy egyes – például az árstoppal érintett - hústermékek esetében alacsonyabb áron lehet 1 kg húshoz jutni, mint 1 kg gyümölcshöz.

A cég nyeresége csökkent az idén, bár elérte a 6 milliárd forintot. Számításaink szerint 25-30 százalékos átlagos élelmiszer-infláció és a diszkont szegmens átlagon felüli teljesítménye okán a cég a tavalyi 13,3 milliárd forintnál jóval magasabb, mintegy 18 milliárdos extraprofitadót fizethet be a költségvetésbe, ez pedig 2024-ben a 22 milliárdot is meghaladhatja. Hogyan kerülhető el a drasztikus áremelés egy ilyen környezetben, feltételezve, hogy nem szeretne veszteséget termelni a cég?

Minden lehetőséget megragadunk a költségcsökkentésre. Keressük az olcsóbb beszerzési forrásokat, illetve újratárgyaljuk a meglévő beszállítói szerződéseinket, nem csupán az élelmiszer-, de például az energiapiacon is. Az itt elért előnyöket pedig árcsökkentés formájában továbbadjuk a vásárlóknak: a szokásos heti akciókon kívül idén már öt alkalommal csökkentettük árainkat, de negatív kalkulációval természetesen nem értékesíthetünk terméket.

Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója (fotó: Stiller Ákos)

Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy milyen jelentős mértékben járulunk hozzá a magyar gazdasághoz: a tavalyi év során 1300 új munkahelyet hoztunk létre a kereskedelem, a logisztika, az informatika területén, cégcsoportszinten jelenleg mintegy 6000 kollégánk van, és az ország 15 legnagyobb foglalkoztatója közé tartozunk. A magyar élelmiszeripar, kiskereskedelem fontos és szilárd bázisa vagyunk, az élelmiszer-beszállítók, a fuvarozók, az egyéb szolgáltatók révén rengeteg embernek nyújtunk megélhetést, és mindig partnerként számíthatnak ránk. Hadd mondjak egy példát: 2022-ben közel 50 milliárd forinttal nagyobb értékű megrendelést adtunk a magyar beszállítóknak szortiment termékekre, mint egy évvel korábban, ami 40%-os növekedést jelent 2021-hez képest! Ezen belül csak a magyar húsipar 7 milliárd forintnyi pluszhoz jutott az ALDI-n keresztül.

Hatékony eszköznek tartják a GVH online árfigyelő adatbázisát az árak letörésében?

Minden olyan tájékoztatási forma hasznos, ami segíti a fogyasztók hiteles tájékoztatását a kiskereskedelemről – azon belül is az árakról. A vásárlók most egy helyen találják meg azt az adatforrást, amely 62 termékkategóriába tartozó termék nyilvántartott árairól ad tájékoztatást egy teljesen hiteles, nem befolyásolható adatbázisból. Kiemelt figyelmet fordítunk az árimázsunkra, az elmúlt időszakban sok kosár-összehasonlítást nyertünk meg, vagy végeztünk a legolcsóbbak között, akár az összes lánc, akár csak a diszkontszegmens árait vették alapul. Bízunk abban, hogy az online árfigyelőben ismét számos termék esetében lesz az ALDI a legolcsóbb. A láncok versenyeznek egymással, és a nap végén a fogyasztó jár jól, mert jobban meg tudja tervezni a vásárlást, és megtalálja a legjobb árat vagy ár-érték arányt. Ugyanakkor fontos felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy

ne csak az ár-összehasonlításokat vegyék alapul, hiszen sokszor nem ugyanolyan minőségű termékek szerepelnek az összehasonlításokban,

csak a kiszerelés egyforma, tehát a tudatos vásárlás, illetve tervezés még fontosabb, mint korábban.

Mekkora veszteséget jelentett eddig az árstopos termékek forgalmazása?

Az OKSZ szerint a kiskereskedelmi láncok 400 milliárd forintnyi árbevételt adtak át a vásárlóknak az árstop révén – ennyivel lett olcsóbb a magyar lakosság bevásárlása. A 400 milliárd forintból ránk eső veszteség pedig a piaci részesedésünknek megfelelő arányú volt.

Az árstopintézkedés végéig tartják majd az érintett termékek mennyiségi korlátozásait?

Célunk, hogy minden vásárlónkat minden egyes pillanatban egyformán tudjuk kiszolgálni. Annak érdekében, hogy a készletgazdálkodás stabil legyen, fontos, hogy a keresleti oldal egyenletes maradjon.

Részben az árstop hatására megélénkült egyes termékek importja, főleg a sertéscomb és a tojás esetében (előbbinél nagymértékben). Milyen gyakorlatot folytatnak az árstopos és a többi termék esetében, mennyire tolódott el a beszerzés az importbeszerzés felé?

Ez is egy olyan terület, ahol az ALDI bebizonyította, hogy a magyar beszállítóknak stabil partnere, számíthatnak rá. 2021 végén tettünk három nagy vállalást: a szortimentünk valamennyi frisshús-termékét, 65 alapvető tejtermékünket és minden tojást csak magyar forrásból, magyar feldolgozóktól szerzünk be. Számos termék esetében – így az árstoppal érintett áruknál is – adódott volna az utóbbi időben a magyarországinál olcsóbb, import beszerzési forrás, amivel csökkenthettük volna a veszteségünket, mi mégis kitartottunk a magyar beszállítók mellett, és nem változtattunk a gyakorlatunkon.

Mi a véleményük azokról a vélelmekről, miszerint a kiskereskedelmet érintő adóváltoztatások és árszabályozó intézkedések célja a hazai tulajdon növelése a szektorban?

Magunkra fókuszálunk, arra, hogy a magyar vásárlók elégedettek legyenek velünk, és alacsony áron tudjuk biztosítani az élelmiszer-ellátást, lehetőség szerint minél több magyar forrásból származó termékkel, magyar beszállítókkal, ezzel tudunk hozzájárulni a nemzetgazdasághoz a legnagyobb mértékben.

Módosít a cég az üdítőital-választékon a népegészségügyi termékadó emelése miatt?

Az egészségtudatos termékek forgalmazásában élen járunk, mintegy 500 mentes, egészségtudatos vagy az aktív életmódot támogató árucikkünk van. Számos termék esetében dolgozunk receptúraváltoztatásokon annak érdekében, hogy egészségesebbek legyenek a termékeink. Figyeljük a fogyasztói reakciót, és annak megfelelően alakítjuk a kínálatot. Ha egyes termékek iránt drasztikusan csökken a kereslet, akkor elgondolkodunk egy helyettesítő termék bevezetésén, de igyekszünk mindent tartani a kínálatban, amire kereslet van.

Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója (fotó: Stiller Ákos)

A bejelentett adóemelések hatására az ALDI elhalaszt tervezett beruházásokat, vagy csökkenti ezek volumenét? Érinti ez a dolgozói állomány növekedését?

Nem halasztunk el beruházást, hiszen előzés közben is ritkán vesszük le a lábunkat a gázról. Mi hiszünk ebben a piacban, továbbra is szeretnénk befektetni – egyre növekvő volumenben. Erre jó példa, hogy az eddigi 15 év alatt mintegy 240 milliárd forintos beruházásunk – amiből közel 190 milliárd forint volt az ingatlanberuházásunk értéke – körülbelül egytizedét tavaly hajtottuk végre, nagyjából 20 milliárd forint értékben, idén pedig 27 milliárd forintot tervezünk Magyarországon beruházni. A magyar építőipar az elmúlt 15 évben stabil, megbízható partnerként tekinthetett az ALDI-ra, a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben számos építőipari céget tudunk ellátni feladatokkal. Az év elején befejeztük a látványpékségeink megújítását, erre végül közel 4 milliárdot fordítottunk, és máris belevágtunk a frisshús-hűtők modernizálásába, így egyszerre nagyobb lesz a kínálatunk és nagyobb lesz az üzletben elérhető mennyiség is – minderre 3 milliárd forintot fordítunk. Apróságnak tűnik, de 200 millió forintból számos üzletünkben hárompolcosra cseréltük a zöldség-gyümölcs pultokat, még kényelmesebbé téve a vásárlást.

Egyúttal az év végéig minden üzletünkben digitális polccímkére állunk át, erre 1,5 milliárd forintot fordítunk

, úgyhogy nem mondanám, hogy lassítunk. Ami a dolgozói létszámot illeti, mindig a feladatok mennyiségéhez igazítjuk a munkatársak számát, egy-egy új üzlet például jellemzően 20-30 új munkahelyet jelent. Idén is meghirdettünk közel 100 szezonális pozíciót a Balaton körül, informatikai szolgáltatást nyújtó cégünk pedig továbbra is jelentős számban keres mind tapasztalt informatikusokat, mind több idegen nyelven beszélő pályakezdőket, ennél a cégnél év végére szeretnénk elérni a 700 fős létszámot.

Hány boltjukban működnek jelenleg önkiszolgáló kasszák? Mik a tapasztalataik ezekkel kapcsolatban, és mik a további terveik?

Magyarországon jelenleg még nem alkalmazzuk ezt a megoldást, bár az ALDI Süd csoport számos országában teszteljük az önkiszolgáló kasszával kapcsolatos fejlesztéseinket. Csak olyan stabil és hatékony megoldásokkal szeretnénk a vásárlóink elé állni, amelyek számukra is megfelelő vásárlói élményt és gyorsabb bevásárlást garantálnak. Egy adott üzlet elhelyezkedése is befolyásolja a döntést, hiszen nem minden áruház alkalmas az önkiszolgáló kassza fogadására. Ez a megoldás jellemzően azoknál az üzleteknél gyorsít a kasszázási folyamaton, ahol magas a vásárlószám és alacsony a kosárérték – vagyis tipikusan a belvárosi áruházaknál, ahol egy tízóraiért, néhány termékért jön be sok vásárló.

A következő években folyamatosan többféle modern kasszamegoldást fogunk bevezetni Magyarországon is

, miközben szeretnénk megtartani a hagyományosan működő kasszáinkat, hiszen azok gyorsasága az egyik védjegyünk.

Tervezik-e, hogy rovarfehérjét tartalmazó termékeket árusítanak majd, és ha igen, miként fogják ezeket elkülöníteni a többi terméktől?

A sajtóban ez most egy felkapott téma, de talán nagyobb a füstje, mint a lángja. Jelenleg mi nem forgalmazunk rovarfehérjét tartalmazó termékeket, mivel valós, főleg országos szintű kereslet egyelőre nem mutatkozik az ilyen árucikkek iránt. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a piaci tendenciákat, és természetesen reagálunk a jövőbeli igényekre is.

Hány üzletnyitás várható 2023-ban és 2024-ben?

Ahogy említettem, folyamatosan kapunk megkereséseket vásárlóktól, mikor nyitunk áruházat a közelükben. Éppen ezért keressük a megfelelő üzleteket, amelyek a Magyarországon kereskedelmi tevékenységet folytató ingatlanokra vonatkozó, jelenleg hatályos szabályok maximális betartása mellett ALDI-üzletekként üzemeltethetők. Ezek számát nehéz előre megbecsülni, de célunk, hogy minél több vásárló számára könnyen és gyorsan elérhetővé tegyük az ALDI által nyújtott értékeket. Ha lehetséges, szeretnénk fenntartani a korábbi évek expanziós ütemét.

Terveznek átvenni/megvenni üzleteket más láncoktól? Folynak ilyen tárgyalások, illetve ha lenne ilyen ajánlat, megfontolnák azt?

Néhány esetben veszünk át üzleteket, elsősorban szupermarketektől, de nem ez jellemző hálózatfejlesztésünk fő irányára. Nagyon sok szempont szerint döntünk egy-egy új áruház nyitásáról; a környéken élők száma, a legközelebbi ALDI távolsága, a meglévő bevásárlási lehetőségek, a földrajzi elhelyezkedés mind mérvadó, hogy csak néhány szempontot emeljek ki. Bőven vannak még olyan városok az országban, ahol szívesen nyitnánk új üzletet, akár a meglévők mellé is.

Címlapkép forrása: Pénzcentrum/Portfolio