Egyre nagyobb bajban a forint - Mi történik?

Két hét alatt közel 5 százalékot gyengült a forint az euróval szemben, kedd délelőtt pedig már a 390 forintos szintet is áttörte a jegyzés, miután kiderült, hogy az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be a magyar útlevéllel rendelkezőkre a vízummentességi program keretében, mondván, hogy Budapest nem kezelte a Washington által többször felvetett biztonsági hiányosságokat. A mostani gyengülés során az elmúlt napokban sorra estek el a legfontosabb szintek, ami érthető módon aggasztja a piaci szereplőket, és a háztartásokat is. Éppen ezért megvizsgáltuk, hogy milyenek lehetnek a hazai fizetőeszköz kilátásai azt követően, hogy egy nagyobb karnyújtásra kerültünk a 400-as szintektől.