Eljött a rádöbbenés ideje: előbb-utóbb kitaszított lesz, aki nem lép a zöld gazdaság útjára

Meghódította a tőkepiacot, a finanszírozási szektort és a bankszektort is: az ESG szempontoknak való megfelelési kényszer már szerves részévé vált a gazdaságunknak. A nagyvállalatok már egyre rutinosabban mozognak az újabb és újabb ezer oldalas uniós és nemzeti "szabályrengetegben", szépen lassan pedig eljutunk odáig, hogy a sarki fagyi árusnak is számot kell adnia a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási megoldásairól. Most azonban még csak a kis-, és középvállalati szektoron a sor, ők mutathatják meg, hogy egyelőre a szabályozói nyomás nélkül is megugorható az ESG keretrendszer átvétele, az ezt összefoglaló fenntarthatósági jelentések elkészítése. Cserébe pedig szabaddá és zökkenőmentessé válik az út a nagyvállalatai megrendelések, a finanszírozók és a külföldi partnerek felé. Versenyképességi kérdés a kkv-szektor ESG megfelelése, éppen ezért foglalkozott a Budapesti Értéktőzsde is egy, a szektornak szóló edukációs és fejlesztést segítő program kidolgozásán. Az eredményekről, a kkv-szektor hozzáállásáról, a várható ESG-vel kapcsolatos nyomásról beszélgettünk Horváth Bálinttal, a Pureco Kft. ügyvezetőjével, aki maga is részt vett a programban, valamint Kozma Andrással, a Credit Management Group vezérigazgatójával, aki tanácsadói oldalról segített számos jelentkezőnek a riportok elkészítésében, illetve a programlebonyolító képviseletében Máté-Tóth Istvánnal, a BÉT vezérigazgató-helyettesével.

A BÉT pilot ESG tanácsadási program dedikáltan a kkv-szektornak szól, a kiválasztott vállalkozások egy vissza nem térítendő támogatással akkreditált ESG tanácsadókkal tudnak együtt dolgozni a fenntarthatósági riportjuk elkészítésén. Mi a tapasztalat a programot illetően? Milyen területen tevékenykednek a cégek, akik részt vettek a projektben?

Máté-Tóth István: A program háttere kapcsán érdemes elmondani, hogy a BÉT-nek mindig fontos volt, hogy a szolgáltatáspalettájában a kisebb, de feltörekvő, gyorsan növekvő vállalatokat is megszólítsa. Emellett azt is látjuk, hogy míg régebben az ESG követelmények inkább a kockázatmenedzsment részei voltak a tőkepiaci befektetőknél, mostanra a gazdasági és a politikai szereplők ráébredtek, hogy tőkeallokációra is lehet használni. Tehát a különböző ESG megfelelési követelményekkel tudjuk az általunk befektetett pénzeket megfelelő módon irányítani. A tőkepiacon ez már régi jelenség, ami átterjedt a finanszírozási szektor egészére, tehát a bankszektorra is. Ennek egyrészt a befektetők, a bankok befektetési elvárásai, az ügyfelek elvárásai, de leginkább a szabályozói nyomás volt az oka. Így alakult ki, hogy akár hitel-, akár tőkefinanszírozást szeretne egy vállalkozás, annak eleget kell tennie az ESG követelményeknek. A következő ESG-t megerősítő tényező a pénzügyi gazdaság és a reálgazdaság összefonódása volt, amit főleg a beszállítói láncokon való megfelelési kényszer szült.

Magyarország olyannyira be van ágyazódva a globális ellátási láncolatokba, hogy teljesen mindegy, hogy egy cég vezetője mit gondol az ESG-ről, ha egy német, brit, vagy más külföldi nagyvállalatnak szeretne beszállítani, akkor meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.

A ESG tőkepiaci eredete mellett azt láttuk, hogy van egy probléma, egyfajta kereslet a kkv-szektortól, amire az ESG képzés, a zöld finanszírozási keretrendszerek támogatása, illetve a szóban forgó ESG pilot projekt lehet a megoldás. Ezen tevékenységekre a BÉT Mentor Programjának keretéből tudtunk forrást, vissza nem térítendő támogatást biztosítani. Mintegy 200 vállalat részesül egynapos ESG képzésben, s 39 vállalkozás vett részt a pilot projektben, ezek átlagosan ötmilliárd forintos árbevételűek, de voltak egészen kis cégek, illetve olyan is, amely 20 milliárdos árbevétellel rendelkezett. Dolgoztunk együtt például mezőgazdasági, illetve IT-s céggel is, illetve sokféle más terület is képviseltette magát. Azt mondhatom, hogy a magyar szektorok alapvetően reprezentálva voltak. A programra jelentkezők közös ismérve, hogy éreztek valamiféle nyomást - akár a beszállítói láncon, a finanszírozáson, akár az ügyfeleken keresztül - arra, hogy az ESG követelményrendszernek való megfelelést demonstrálják.

Máté-Tóth István, forrás: Mónus Márton

Milyen a kkv-szektor általános szemlélete a fenntarthatósági célokról, az ESG-ről a magyar gazdaságban?

Kozma András: Egyértelműen látunk egy méretből fakadó érintettséget, a nagyobb, vagy a multinacionális vállalatok hamarabb szembesültek ezzel az elvárásrendszerrel, már csak azért is, mert a szabályozó hatóság célkeresztjében ők állnak. Természetesen a tőzsdei vállalatok jelentős része is találkozott az ESG szempontokkal. Vitathatatlan, hogy ma még jellemzőbb mindez a vállalati méret felső tartományára, viszont a tőzsdei program is jól mutatja, hogy a kkv-szektor jelentős része is nyitott az ESG kritériumoknak való megfelelés irányába. Ez ma már egyáltalán nem ismeretlen terület számukra, nem most hallanak róla először, hiszen óhatatlanul is szembesültek ezzel a tendenciával, a követelményekkel a médiából, a pénzpiacok, a finanszírozás, vagy a beszállítói lánc oldaláról. Ez a fajta ébredő kkv-s érdeklődés, nyitottság sikeresen kapcsolódott a BÉT által felépített képzést, támogatást kínáló programcsomaghoz.

A Pureco részt vett az ESG programban, és hamarosan nyilvánosságra kerül az első önkéntes fenntarthatósági jelentése. Miben volt igazán hasznos a program?

Horváth Bálint: Mi is azon vállalatok egyike voltunk, akik már hallottak az ESG rendszeréről, de nem igazán tudtuk megfogni, hogy pontosan mit jelent ez a cégre nézve. Tavaly a Credit Management Grouppal való egyeztetés során hívták fel a figyelmünket arra a lehetőségre, hogy egy vissza nem térítendő támogatásból elkészíthetjük az ESG jelentésünket. Kaptunk az alkalmon, elkészítettük, de valójában még a jelentés készítés időszakában sem voltunk teljes mértékben tisztában azzal, hogy milyen jelentősége van a riportnak. Az elkészülést követően viszont világossá vált, hogy nekünk, mint Pureco Kft.-nek, mennyire szerteágazó a működésünk. Az elkészült beszámoló átolvasása tudatosította bennem újra azt, hogy milyen komplex a mindennapi tevékenységünk.

A már elhangzott pénzpiaci, finanszírozási előnyök mellett még egyet emelnék ki: a külföldi piacokon számunkra ez mindenképpen versenyelőnyt fog jelenteni a többi céggel szemben. A Pureco export piacokon is aktív, az elmúlt nyolc évben Afrikában, Ázsiában valósítottunk meg nagyobb vízipari projekteket, ivóvíz -, és szennyvíztisztítótelepeket építettünk. Kapcsolatban állunk nálunk jóval nagyobb, német, olasz, portugál, brazil építőipari cégekkel, akik szeretnék a mi technológiánkat használni. Úgy gondolom, hogy ezzel a jelentéssel, illetve szemlélettel komolyabban tudunk közeledni ezekhez a vállalatokhoz.

Összehasonlítva a tőzsdei, nagyobb vállalatokkal, más egy ESG program, ha az a kkv-szektornak szól?

Máté-Tóth István: A tőzsdén levő cégeknél az ESG iránti affinitás már megvan, főleg a befektetői oldal miatt a nagyobb vállalatok hosszú évek óta foglalkoznak ezzel a területtel. Vannak természetesen sokkal kisebb cégek is kint a tőzsdén, ahol a befektetői struktúra nem annyira széles, számukra készítettük el az ESG útmutatót néhány éve.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az ESG megfelelés már mindenre és mindenkire is vonatkozik. Teljesen mindegy, hogy valaki a tőzsdén van, vagy nem, mert ha tőkéhez, hitelhez akar jutni, akkor ennek eleget kell tennie.

Azért is tudtuk az állami támogatásból létrejött Mentor programunkból támogatni a fenntarthatósági tevékenységeket, mert egy alapvető versenyképességi kérdésről van szó. Ha egy magyar kkv rosszabbul teljesít az ESG követelményekben, mint egy szlovák vagy egy portugál vállalkozás, akkor Magyarországon a kkv-k beszállítói láncban elfoglalt helye sebezhetőbbé válik. De meg is fordíthatjuk, ha előrébb járunk a fenntarthatósági megfelelésekben, akkor jobb pozíciónk lesz. Összességében tehát most még egy kedvező, előnyt biztosító tényező az ESG megfelelés, de hamarosan elérkezünk oda, hogy egy belépő szint lesz. Ha valaki ezt nem tudja teljesíteni, akkor veszélybe kerülhet a helye a beszállítói láncban.

Az ESG szemléletre nyitott kkv-knál milyen segítségre, támogatásra lenne szükség akár zöld projektek elindítására, akár a fenntarthatósági riporthoz? Mi most a legnagyobb akadály abban, hogy egy kis vagy közepes vállalkozás ESG riportot tudjon készíteni? A Pureco-nál miért éppen most jött el ennek az ideje?

Horváth Bálint: Nálunk azért vált aktuálissá, mert nemzetközi céggé nőttük ki magunkat, az üzleti stratégiánknak megfelelően is most jutottunk el arra a szintre, hogy különféle új szempontokat is behozzunk a működésünkbe, illetve a magyar és külföldi piacokon elérhető versenyelőny megszerzésére fókuszáljunk. Az ilyen lehetőségek és újdonságok átvételében egy külsős tanácsadó nagy segítséget jelenthet. A legnagyobb akadály - amivel mi is szembesültünk -, az a jelentés elkészítéséhez szükséges erőforrás megléte. Úgy is mondhatnám, hogy kezdetekben alábecsültük a riportkészítéshez szükséges munkát, azt gondoltuk, hogy egyszerű mutatványról lesz szó. Bebizonyosodott, hogy ha komolyan vesszük a riportot, akkor sok kollégára van szükség, minél mélyebb elemzéseket készítünk, annál több munkavállalót kell bevonni, illetve a partnerektől és a versenytársakról is rengeteg információt kell gyűjtenünk. A jelentés egy másik nagyon hasznos része éppen a versenytársak eredményeinek az összegyűjtése volt, ezekből is rengeteget lehet tanulni.

A jelentés elkészítése előtt álló cégek figyelmét tehát arra hívnám fel, hogy jóval több energiát, időt kell ebbe fektetni, mint elsőre tűnik, de cserébe a vártnál jóval több hasznos információ nyerhető ki.

Horváth Bálint, kép forrása: Mónus Márton

Kozma András: Megítélésem szerint szükség lenne a cégeknél egyfajta kompetenciaközpontra, ami nyilván egy kkv esetében nehezebben megvalósítható. Egy nagyvállalatnál nagyobb a realitása annak, hogy saját fenntarthatósági szakembere, vagy akár osztálya is legyen. Fontos megemlíteni azt a tényt is, ami a vállalatok méretétől függetlenül minden gazdasági szereplőt érint, hogy a szabályozási környezet hihetetlenül összetett, szerteágazó és elképesztő mértékben burjánzik. Csak az EU Taxonómia több ezer oldalnyi szabályt foglal magába, ami szinte minden egyes nap bővül, de ezen kívül még számos más sztenderd és EU-s vagy egyéb országspecifikus elvárás van, melyek követése nagy kihívást jelent a szakemberek számára is. A kkv- és a nagyvállalati szektor is azzal szembesül, hogy úgy kell ezt az információtömeget a stratégiájába, a jövőképébe beépítenie, hogy közben minden dinamikusan fejlődik, alakul. Ez bizony komoly próbatételt jelent a vállalatok számára.

Máté-Tóth István: Éppen ezért fontos, hogy legyen egy olyan együttműködési rendszer Magyarországon, ami a lehető legszélesebb résztvevői körrel dolgozik egy tudásközpont létrehozásán, egy olyan konszenzuson, vagy iránymutatáson, ami segít eligazodni az új szabályok rengetegében. Ez mindenkinek érdeke, többek között a kamaráknak, a pénzügyi intézményeknek, a vállalatoknak, vagy az egyetemeknek.

Tapasztalható, hogy a nehéz gazdasági környezet átfordította a vállalatoknál az ESG szempontoknak való megfelelés által elérhető versenyelőny szemléletet egyfajta szükséges rosszá, nehézséggé?

Máté-Tóth István: Mint mondtam, ez nem opció többé, és mindegy, hogy ki, mit gondol az ESG megfelelések hasznosságáról. Ha egy nagy, például németországi ügyfél, vagy a bank kéri az erre vonatkozó adatokat, illetve elvárja, hogy az adott cég megfeleljen az ESG szempontoknak, akkor annak eleget kell tenni, különben veszélybe kerül az üzletmenet.

Ha a kkv-szektoron belül egy kisebb cég vezetőjének a fejével gondolkodunk, például egy néhány tíz főt számláló építőipari kisvállalkozást veszünk alapul, akik nem mozognak nemzetközi piacokon, nincsenek a tőzsdén, nem elég nagyok árbevételben, létszámban sem ahhoz, hogy a következő 5 évben a CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) szabályozás alá essenek, akkor őket mivel lehetne meggyőzni, hogy rátérjenek az ESG útjára? A pénzügyi szempontok talán motiválók lehetnek, de a prioritási listájuk élén most talán inkább az áll, hogy megrendeléseik legyenek.

Kozma András: Ezt a döntést a menedzsment szintjén kell meghozni, ha van stratégiai gondolkodása az adott tulajdonosnak vagy a vezetőségnek, akkor éppen a versenyképességi előnyök miatt elindulhatnak ezen az úton, még ha a szabályozás rájuk nem is vonatkozik. Egy szűkülő piacon, ahol ki kell tűnni a versenytársak közül, ez jelzésértékkel bírhat, és elképzelhető, hogy éppen emiatt fogja a következő építőipari munkát megkapni. Az ingatlanfejlesztési piacon egyébként ez már jól működik, megjegyzem ez az egyik legszigorúbb követelményeket támasztó ágazat. Irodaházakban, logisztikai ingatlanokban, ahol bérlők vannak, elengedhetetlen a zöld kritériumoknak való megfelelés. A képlet egyszerű, ha ezek nem teljesülnek, a bérlők nem veszik ki, és a fejlesztő is nagyságrendekkel drágább finanszírozási struktúrával fog találkozni, ha egyáltalán kap rá forrást. Azt tanácsolom, ha egy vállalat úgy ítéli meg, hogy még nincs égető szüksége egy fenntarthatósági jelentés elkészítésére, akkor is gondolja át, ismerje fel a versenyképességi lehetőségeket benne. Ráadásul, most még rendelkezésre állnak e célból ingyenes források, ezért mindenképpen érdemes élni a lehetőséggel, hiszen így "csak" erőforrást, munkaerőt, időt kell ebbe befektetnie.

Tisztán pénzügyi szempontból közelítve a kérdéshez, ha egy vállalat horizontja nem stratégiai, hanem taktikai, akkor is tetten érhető, hogy a finanszírozásban is kézzelfoghatóan, forintban meghatározható előnye származhat az adott cégnek az ESG megfelelésből.

Alapvetően mi pénzügyi tanácsadók vagyunk és jelenleg két olyan esetet is tudok említeni, ahol ha a hitelfelvevő a fenntarthatósági eredményeiről, adatairól be tud számolni a banknak, akkor 30-50 bázisponttal olcsóbb hitelre számíthat. Azt gondolom, hogy az említett példa magáért beszél és ez is egyfajta motivációt jelenthet a vállalkozások számára az ESG-hez való viszonyulás tekintetében.

Kozma András, kép forrása: Mónus Márton

Horváth Bálint: Egy kisebb építőipari cégnek is segíthet az ESG, például jobban átláthatóvá teszi az anyagbeszerzését, amivel egyrészt információt tud közvetíteni egy nagyobb vállalatnak, akinek bedolgozik, másrészt jobban megismeri a saját működését, az információk birtokában kialakíthat egy új, taktikusabb, logikusabb, költséghatékonyabb és fenntarthatóbb beszerzést. Szerintem nem érdemes várni az ESG-vel, mert akár a beszállítók vagy a megrendelők felé, akárcsak egy új stratégia megalkotásában nagyon jó mankó lehet.

Máté-Tóth István: Eredetileg az Európai Unió az ESG megfelelést minden mikrovállalatra bevezette volna, de az utolsó pillanatban kikerültek a szabályokból. Ami még ösztönző lehet, az annak a ténye, hogy előbb-utóbb mindenkire nézve kötelező lesz, így akin most még nincs szabályozói nyomás, annak több ideje van, és nem akkor kell szembesülnie és kapkodnia, amikor már konkrét határidők kötelezik. Ha most energiát fektet bele, akkor később emiatt már nem kell addicionálisan aggódni. Minden szereplőnek - a banknak, a megrendelőnek is - az az érdeke, hogy a beszállítói felkészültek legyenek fenntarthatósági szempontból is. Most még időben vagyunk, vannak támogatások, akár a saját programunkban résztvevő tanácsadók oldaláról is, de pár év múlva egy hirtelen megoldandó problémaként fognak erre tekinteni a lemaradók.

Lesz még hasonló ESG program?

Máté-Tóth István: Mindenképpen szeretnénk ezen a területen tovább dolgozni, de azt, hogy pontosan milyen formában, jelen pillanatban nem tudom megmondani. Ami viszont biztos, hogy egy minél szélesebb együttműködési kör létrejöttét szeretnénk elérni.

A finanszírozói oldalon még versenyelőnyt jelent egy zöld projekt, egy fenntartható vállalkozás, vagy ez már elkezdett átfordulni egyfajta kötelező minimumba? Kizárja a pénzügyi piac a nem teljesítőket?

Kozma András: Mivel a banki, és pénzügyi szférán már rajta van a szabályozói nyomás, arányszámokban meghatározott kötelezettségeik vannak, így keresik a megfelelő partnereket a források kihelyezésére. Most még nem mondanám, hogy kizárásra kerülnek a "barna beruházások", de egészen biztos, hogy abban a fázisban vagyunk, amikor a zöld projektek előnyt élveznek, kedvezményekkel járnak. Ilyen a jegybank tőkekedvezménye is, amit a bankok akkor kapnak meg, ha zöld projektekre helyeznek ki hitelt. Ugyanazt az ügyfelet tehát egyelőre a banki szféra díjazza, ha fenntartható, de még nem zárja ki, ha nem az.

Megítélésem szerint néhány év múlva - ha nem is a teljes forrásmegvonásról, kizárásról fogunk beszélgetni, de - a barna projektek felárral lesznek „büntetve”.

Ezáltal bizonyos szektorok versenyképessége gyengülhet, bizonyos ágazatok jövedelmezősége romolhat. Visszatérve az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatokra, jelenleg már csupán egy-két olyan bankról tudni, amelyek még nyitottak nem zöld ingatlanfejlesztéseket finanszírozni.

Ha az interjú elolvasása után egy cég úgy dönt, hogy jobb, ha azonnal elkezdi a fenntarthatósági jelentését készíteni, akkor mennyi idővel tervezzen?

Kozma András: Ez alapvetően leginkább igényszint és erőforrás kérdése. Gyorsított tempóban, prompt adatszolgáltatás esetén 2-4 hónapra kell számítani, nagyvállalatnál kb. 6 hónappal érdemes kalkulálni. Hozzáteszem, hogy az ESG pilot programban a BÉT módszertana szerint definiált jelentések készültek, amelyek még továbbfejleszthetők. Egyébként számos fajtája, komplexitása van egy ESG riportnak, lehet standardizált, integrált, kétnyelvű, lehet auditáltatni, illetve ESG-minősítésnek is alapjául szolgálhat. Az ügyfelek céljainak, igényeinek ismeretében tudunk tanácsot adni, hogy esetükben mi a célszerű megoldás.

Mi a kkv-szektor vagy az ESG szemléletbe belépők számára a legfontosabb üzenetük?

Máté-Tóth István: Azt emelném ki, hogy az ESG szemlélet már itt van. Az erre vonatkozó elvárások sokkal hamarabb fognak jelentkezni, mint azt sokan gondolják. Egy hasznos keretrendszerről beszélünk, amivel a vállalatok felmérhetik a működésük egészét, kockázati térképet készíthetnek. Végső soron az a célunk, hogy az egész magyar gazdaságra úgy tekintsenek nemzetközi téren is, hogy a vállalataink minden szinten átlagon felül teljesítenek az ESG megfelelésekben. Vagyis akár finanszírozási oldalról, akár beszállítói oldalról ne jelentsen problémát a fenntarthatósági jelentés, elköteleződés hiánya.

Horváth Bálint: Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a környezeti célokon túl a vállalatirányítás is szerves része az ESG szempontoknak. Egy jól működtethető vállalatirányítási rendszer bevezetése hatalmas lépés egy kkv számára, egy olyan mérföldkő, ami a versenyképesség alappillére is egyben. A fenntarthatósági jelentés is készteti arra a cégeket, hogy ilyen rendszereket alkalmazzanak, így adatokhoz juthatnak, elemzéseket készíthetnek a gyengeségekről, lehetőségekről. Végül a társadalmi felelősségvállalást is kiemelném, amely az egyéni jó érzésen túl, rengeteg pozitív visszacsatolást eredményez a piacról és a partnerek szemszögéből is komoly érett vállalkozásra utal.

Kozma András: A szkeptikusoknak azt üzenem, hogy kérdezzék meg a gyerekeiket. Látni és tapasztalni fogják, hogy a mai fiatal felnőttek, a jövő gazdasági szereplői, akik hamarosan a meghatározó fogyasztói, munkavállalói, befektetői bázisai lesznek a piacnak, a vállalatoknak, már most elkötelezetten a fenntartható gondolkodás jegyében hozzák meg döntéseiket.

Címlapkép forrása: Mónus Márton/Portfolio