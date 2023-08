Látszik, hol foghatta meg a kiadásokat a Lidl, miközben az árrésük csökkent

A nagy élelmiszer-kiskereskedelmi láncok közül végül a Lidl is leadta jelentését, amely a legnagyobb szereplő Magyarországon előzve a Spart és a Tescót. A diszkont bevétele kevésbé nőtt, mint az élelmiszer-infláció és őket is jelentősen sújtotta az árstop, illetve a szektorális különadó. Ennek ellenére nyereséggel zárták a pénzügyi évüket.

A Lidl Magyarország Bt. a 2022. február 28-án végződő pénzügyi évében 973,5 milliárd forint bevételt ért el, amely 30,1 százalékkal magasabb, mint az előző pénzügyi év 748,1 milliárdos adata. Ezt a növekedést azonban érdemes az élelmiszer-inflációhoz viszonyítani, amely a Lidl pénzügyi évében 31,5 százalék volt, vagyis a kiskerláncnál eshetett a termékvolumen, még ha nem is olyan mértékben, mint több vetélytársánál.

A Lidl - és a hasonlóképpen csúsztatott pénzügyi évről adatot közlő Tesco - eredményeinek összevethetőségét a többi kiskereskedelmi lánccal nagyban rontja az a tény, hogy a kiskereskedelem teljesen más képet mutatott 2022 egészében, mint 2022 március eleje és 2023. február vége között. Az idei év elején már óriási mínuszokat lehetett látni a volumenben.

Ehhez hozzátartozik, hogy 2022 második félévétől, ahogy csökkentek a reálbérek, az egész hazai kiskereskedelmi szektorban megindult a lefelé vásárlás, amely sokszor a saját márkás termékek felé való elmozdulást jelentette.

Az mindenesetre a Lidl-nél is látszik, hogy nem tudták növelni az árrésüket, vagyis a beszerzési árak növekedését csak részben tudták áthárítani a fogyasztókra. Ez az eladott áruk beszerzési értékében (ELÁBÉ) mutatkozik meg, amely 32,6 százalékkal növekedett, nagyobb ütemben, mint a bevétel. Az ELÁBÉ messze a legnagyobb tétel a kiadási oldalon, a Lidl-nél tavaly 718,8 milliárd forintot jelentett.

A Lidl főbb pénzügyi adatai (milliárd forint) 2021 2022 változás Értékesítés bevétele 748,1 973,5 30,13% ELÁBÉ 542,3 718,8 32,55% Anyagköltség 12 21,2 76,67% Igénybe vett szolgáltatások 47,4 56,2 18,57% Személyi ráfordítások 51,2 57,3 11,91% Adózott eredmény 33,3 25,3 -24,02% Forrás: Portfolio, e-beszámoló

A cég anyagköltsége 76,7 százalékkal növekedett, amelynek nagy része a rezsi drágulására vezethető vissza, ez 21,2 milliárd forintot jelent a kiadási oldalon.

A lác két jelentős soron tudta visszafogni a kiadásait, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok kevésbé nőttek, mint a bevétel. Az egyik ilyen csoport az igénybe vett szolgáltatásoké, amely 18,6 százalékkal nőtt 56,2 milliárdra. A Lidl reklámra például alig költött többet, mint egy évvel korábban, 8,8 milliárdot, a javítási és karbantartási díjak pedig csökkentek is. Lényeges növekedés az informatikai szolgáltatások területén mutatkozott.

A másik terület, ahol a kiadások 11,9 százalékkal emelkedtek azok a bérek. Ezzel kapcsolatban küldünk is kérdéseket is a Lidlnek, hiszen miközben a diszkontok jellemzően a szektor átlagánál jobban fizetik az alkalmazottaikat és figyelnek a keresetek értékének megtartására is ez a növekedés elmarad az inflációétól. A helyzet pedig még furcsább, hiszen az átlagos dolgozói létszám 6,5 százalékkal emelkedett. Így nem kizárt, hogy valamilyen munkaszervezési ok áll a számok mögött. Amint válaszol a cég, a cikket frissítjük.

Azt a vállalat korábbi közleményéből tudjuk, hogy az árstop nyomán elszenvedett veszteségük 19 milliárd forint volt, míg a szektorális különadó 36,9 milliárd forintra nőtt.

Mindezekkel együtt is, a Lidl nyereséggel zárta az évet: a 25,3 milliárdos profit 24 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Osztalékot idén nem vettek ki, a pénz az eredménytartalékba került, a Lidlnek ezzel már 130 milliárd forintos saját tőkéje van.

Nemrég a Tesco adta le jelentését, amelyből kiderült, hogy ha csak az alaptevékenységükön múlt volna, akkor veszteséggel zárták volna a pénzügyi évüket, nyereséget csak egy egyszeri tétellel, ingatlanok eladásával tudtak elérni. Korábban jelentett a Spar, az Auchan, az Aldi és a Penny is. A nagy kiskereskedelmi láncok számain megmutatkozott a reálbérek csökkenése, eredményeikre pedig rányomta a bélyegét a kormány szektorális különadója.

Címlapkép forrása: Getty Images