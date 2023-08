Alapélelmiszer lett olcsóbb az árstop kivezetésével

Hiába vezették ki az árstopot augusztus 1-én, a tojás ára csökkent. Ennek okairól kérdeztük Pákozd Gergelyt, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnökét a Portfolio Checklist keddi adásában.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a tojás ára 2022 végétől 90 forint környékén rögzült. A kormány akkor döntött úgy, hogy a boltok nem adhatják drágábban, mint a szeptember végén alkalmazott ár. A GVH árfigyelője szerint most a tojások ára 55-70 forint között változik, mérettől függően, pedig augusztus 1-én kivezették az árstopokat, a termék ára tehát jelentősen mértékben csökkent.

A tojáspiac ciklikus termék, két szezonja van a fogyasztásnak, a húsvét és a karácsony, amikor 40 százalékkal is nőhetnek az árak, a nyár viszont tipikusan kínálati piac

– mondta a Portfolio Checklist keddi adásában Pákozd Gergely, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke.

A tojás ára egyébként a tavalyi inflációs sokkban amúgy is későn kezdett felzárkózni a termelési költségek növekedéséhez. Az emelkedésnek pedig hamar véget vetett az árstop 2022. novemberi kiterjesztése, ami ráadásul nem is a novemberi, hanem a szeptemberi árakat rögzítette. Most a kínálati piac idején pedig törvényszerű, hogy csökkennek az árak – tette hozzá a szakember.

A beszélgetés meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a narancssárga könyvjelzőtől:

A következő hónapokban várható trendekkel kapcsolatban Pákozd közölte: a drágulás jellemzően szeptemberben indul, de igazán csak november-december magasságában gyorsul fel. Erre természetesen a kereskedők is készülnek és az állatállomány rotációját is úgy alakítják, hogy a növekvő keresletet ki tudják elégíteni.

Az elmúlt években az olyan "stresszhelyzetek", mint a Covid, a háború, vagy az ellátási láncokkal kapcsolatos problémák erőteljesebb drágulást eredményeztek. Most a termelői árak mintegy 40 százalékkal alacsonyabbak a csúcshoz képest, a csomagolási díjak pedig stagnálnak – egyelőre.

A kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos rendelet végrehajtásával kapcsolatban ugyanis

rengeteg kérdése van a tojáscsomagolóknak és tojástermelőknek.

Az eddig alkalmazott termékdíjat 19 forintban határozták meg, az új szabályok viszont 170 forint feletti összeget jelentenek a papírcsomagolás esetében.

