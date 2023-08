Valami nagyon elromlott Amerikában, és lehet, hogy a hülyének nézett Fitch ezt mindenki másnál jobban látja

Heves kritika és értetlenség fogadta az amerikai vezetés részéről a Fitch Ratings azon döntését, amellyel a hitelminősítő megvonta az amerikai államadósságtól a legmagasabb besorolást. Pedig mi sem világít rá jobban a Fitch pontos helyzetértelmezésére, mint az a tény, hogy a hitelminősítő döntésével egy időben az amerikai kormány bejelentette, hogy a korábban vártnál jelentősebb összegű hitelfelvételre szorul. Vitathatatlan, hogy az Egyesült Államok csődveszélye nem reális, de az amerikai államadósság kilátásai egyre borúsabbak. Ha a Fitch döntését a kilátásokra való reflexióként értelmezzük, akkor bizony épphogy az egyik legjózanabb hangként cseng a fiskális alkoholisták zavaros hőbörgései közt. És úgy tűnik, a piac is kezdi így látni.

Emelkednek a hosszú hozamok, és ez nem túl jó jel

Az utóbbi napokban ismét emelkedésnek indultak az amerikai kötvényhozamok, a 10 éves kötvény hozama már napok óta a korábban lélektaninak számító 4%-os szint felett van, péntek délelőtt kicsivel 4,2% alatt fizet a 10 éves kötvény. Az emelkedés megfigyelhető a 30 éves lejáraton, míg a rövidebb lejáratú kötvények az utóbbi napokban kevesebb mozgást mutatnak.

A jelenlegi helyzet nagyban különbözik az előző 1-2 év tendenciáitól, amikor is a rövid hozamok vezették a sort az emelkedésben, a hosszabb lejáratokon ennél kisebb volt az emelkedés (a hozamgörbe mélyen inverzzé is vált). Egyértelműen látszik ennek az oka: tavaly a magas infláció és az emiatt magasra árazott kamatpálya mozdította ki a rövid hozamokat. A jegybank irányadó kamatemelései a rövid távú befektetésekre hatnak elsősorban (hiszen maga az irányadó eszköz is rendkívül rövid, egynapos lejáratú), és az elválás főleg akkor látványos a rövidebb és a hosszabb hozamok között, ha a befektetők a kilengést a kamatokban átmenetinek tekintik.

Pont ez történt tavaly: a piac úgy vélte, hogy a jegybanknak a magasra ugró infláció miatt jelentős kamatemelést kell végrehajtania, bőven az egyensúlyi, neutrális kamatszint fölé kell emelnie a kamatokat. Ezért estek a rövidebb lejáratú kötvények árfolyamai (és vele együtt nőttek a hozamok), hiszen a rövid lejáratú irányadó overnight bankközi kamat elsősorban ebből szívta ki a forrásokat. Eközben a piac úgy vélte, hogy a hosszú távon a kamatszint visszatér a neutrális szinthez – amely bár maga is mozog, de a vélekedés szerint még a felfelé történő elmozdulása után is a jelenlegi ciklusban bekövetkező kamatcsúcs alatt lesz jócskán. Vagyis a 10 éves és hosszabb távú befektetésre elvárt hozam nem nőtt olyan mértékben, mint a rövid eszközöké.

A hozamok emelkedése persze átterjedt Európára is, de egyelőre jóval kisebb mértékben. Viszont ha a hozamok az Egyesült Államokban tovább emelkednek, az Európában és a világon mindenütt átárazza majd a pénzügy eszközöket, nemcsak a kötvény, hanem a részvénypiacon is (a tegnapi részvénypiaci esést is már a hozamok emelkedése váltotta ki).

Ezúttal nem a Fed, hanem a kormány mozgatta meg a kötvénypiacot

A befektetői vélekedés szerint a Fed jelenleg már közel lehet a kamatemelési ciklus végéhez, sőt, a határidős ügyletekben most azt árazzák, hogy a júliusi kamatemeléssel az 5,25-5,5% közé belőtt célsáv jelenti majd a tetőzést. Mivel ebben a várakozásban nem történt elmozdulás a napokban, a rövid hozamok is kisebb kilengést mutatnak csak. Ezúttal viszont más tényező áll az emelkedés mögött.

a hosszabb hozamok emelkedése strukturális változásokra hívja fel a figyelmet.

A hosszú hozamok emelkedése mögött alighanem két ok lelhető fel egyszerre, amelyek szoros összefüggést mutatnak egymással:

az egyik, hogy az amerikai kormány bejelentette, a tervezettnél több hitel fog felvenni a kötvénypiacon a következő hónapokban,

a másik pedig a Fitch Ratings által történt leminősítés.

Az amerikai kormány bejelentése nemcsak egy átmeneti problémának tűnik, az amerikai közgazdasági közbeszédben egyre nagyobb hangsúlyt kap az amerikai adóssággal kapcsolatos kilátások gyors romlása. Ahogy korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, a költségvetési politika az utóbbi években sokat veszített fegyelmezettségéből. Messze nem kizárólag arról van szó, hogy a koronavírus-válságra adott fiskális válasz (amely egyébként hozzájárult a gyors visszapattanáshoz a reálgazdaságban) átmenetileg kedvezőtlenebb pályára tette a költségvetést. Valójában az egyensúly romlása már nem köthető a koronavírushoz, amit jól mutat, hogy a következő években az ideit jócskán meghaladó költségvetési hiány várható, a kongresszus költségvetést ellenrőző szerve, a Congressional Budget Office (CBO) szerint a következő években végig 6% körüli GDP-arányos költségvetési hiány várható.

A CBO persze csak technikai kivetítést tehet (azaz a jelenlegi körülményekkel számol a következő évekre is), de mielőtt legyintenénk ezt hallva, fontos tudni, hogy a piaci előrejelzések – amelyek figyelembe vehetnek számos tényezőt, ezáltal közelebb állnak a realitáshoz – nagyjából hasonló számokat várnak, a Fitch Ragins például szintén 5-6%-os költségvetési hiánnyal számol az USA-ban a következő évekre. Mivel a nominális GDP-növekedés aligha lesz ennyi, a GDP-arányos államadósság elkerülhetetlenül nőni fog, pedig most is nagyon magas.

Nem volt indokolatlan a Fitch Ratings döntése

A Fitch Ratins meglepő döntését, amelyben az amerikai államadósság besorolását a legmagasabb AAA fokozatról eggyel alacsonyabb fokozatra, AA+ -ra minősítette, többségében értetlenség és kritika fogadta. A legfőbb kritikusok azzal érveltek, hogy a brit hitelminősítő elkésve lépte meg a leminősítést, ugyanis az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos vita – amely ma jelenleg az egyetlen reális módja annak, hogy az USA becsődöljön – már több mint egy hónapja véget ért, és jó másfél évig még biztosan nem tér vissza. Maga Janet Yellen pénzügyminiszter is hevesen reagált, amikor azt mondta, hogy

öncélúnak és elavult adatokra alapulónak nevezhető a döntés.

Ha csak a valós csődkockázatot vesszük figyelembe, akkor tényleg érthetetlennek tűnhet a Fitch Ratings döntése. Hiába magas az amerikai államadósság, az ország mindaddig védve van az államcsőd veszélyétől, amíg a globális devizatartalékok meghatározó része dollárban van jegyezve, és a világkereskedelemben is nagy részt hasít ki az amerikai deviza.

Viszont ha a kilátásokból indulunk ki, cseppet sem megalapozatlan a döntés, hanem nagyon is érthető.

A költségvetési fegyelem és a növekvő adósságpálya problémáiról már írtunk. Való igaz, hogy belátható időn belül visszafizetési kockázat nem jelentkezik emiatt az USA-ban, viszont a politikai körökben egyre divatosabb érvelés sem állja meg a helyét, hogy a növekvő amerikai államadósság nem okoz problémát. Amennyiben ugyanis tartósan magasabb pályára áll az államadósság, akkor a költségvetés kiadásaiból arányaiban egyre nagyobb részt hasít ki a kamatteher, és minden másra kevesebb jut.

Eközben a két nagy politikai párt hallani sem akar a költségvetési hiány lefaragásáról (a konzervatív republikánusokon és néhány konzervatív demokratán kívül, de már bőven ők alkotják a kisebbséget). A republikánusok többsége egyszerre kívánja növelni a haderőre fordítandó kiadásokat és szeretné csökkenteni az adókat, a demokraták pedig a szociális védőhálót terjesztenék ki és az állam szerepvállalását erősítenék az iparban, bizonytalan hatású adóemelési ígéret-csírákkal egybekötve.

Ezt látva a Fitch Ratings érvelése a kormányzati munka minőségének eróziójáról kifejezetten találó,

hiszen a pártok nem törődve a hosszú távú egyensúlyi kilátásokkal, kizárólag a növekedésre fókuszálnak egy olyan gazdaságban, amely már így is jóval nagyobb egyensúlyi növekedésre képes, mint a nála kevésbé fejlettebb nyugat-európai gazdaságok – és ehhez közgazdász körökből is megkapják a szellemi támogatást.

Quo vadis Amerika?

Az állam szerepe egyre nő a gazdaságban, ami a közismert érvelés szerint kiszoríthatja a piaci innovációt, de ha az erről szóló neoklasszikus érvelést nem is fogadjuk el, azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az állami szerepvállalás növelésének hatása a potenciális GDP-re legalábbis kétséges, miközben az adósságra gyakorolt hatása jól becsülhető.

A jelenlegi geopolitikai helyzetben az nem várható el, hogy az USA csökkentse – az egyébként relatíve nem túlzottan magas – katonai kiadásait, s a szociális kiadások visszafogása sem indokolt, látva a fejlett Európához képest még mindig elmaradt szociális rendszert, a támogató iparpolitikai lépések viszont megérnének egy mérlegelést (ha másért nem, legalább azért, mert az újraiparosítás a gazdasági fejlődését biztosan nem fogja pozitívan befolyásolni). A demokrata kurzus ezt aligha fogja meglépni, de az egyensúly vélhetően egy republikánus vezetés alatt sem térne vissza, a fent leírtak miatt. Korábbi cikkünkben több forgatókönyvet is felvázoltunk (a teljesség igénye nélkül):

Elképzelhető, hogy a kiadások produktív technológiai beruházásokat hoznak majd, azaz a magas költségvetési hiány átmenet i– azzal, hogy a GDP egy magasabb potenciális növekedési pályára áll, ami növeli az adóbevételeket anélkül, hogy a kiadási oldal nőne. Kockázat ezzel kapcsolatban, ha a beruházások végül nem lesznek annyira produktívak, és nem hozzák el a várt GDP-pályát.

i– azzal, hogy a GDP egy magasabb potenciális növekedési pályára áll, ami növeli az adóbevételeket anélkül, hogy a kiadási oldal nőne. Kockázat ezzel kapcsolatban, ha a beruházások végül nem lesznek annyira produktívak, és nem hozzák el a várt GDP-pályát. Egy másik szcenárió, hogy az USA kormánya megbékél az alacsonyabb növekedéssel, és mivel a nagygazdaságok közt a legfejlettebb országról van szó, miközben teljes foglalkoztatottság közelében van a gazdaság, ez tulajdonképpen nem is járna akkora áldozattal. Csakhogy szemlátomást az amerikai politikai gondolkodás nem szimpatizál ezzel a szcenárióval.

és mivel a nagygazdaságok közt a legfejlettebb országról van szó, miközben teljes foglalkoztatottság közelében van a gazdaság, ez tulajdonképpen nem is járna akkora áldozattal. Csakhogy szemlátomást az amerikai politikai gondolkodás nem szimpatizál ezzel a szcenárióval. Újabb út a japanizálódás is, legalábbis ami az adósságpályát illeti. Japánban a GDP-arányos államadósság 200% felett van, de mivel saját devizában vannak eladósodva, és a japán jegybank aktív a kötvénypiacon, nincs államcsődveszély. Egy ilyen helyzet viszont azt jelentené, hogy a gazdaságpolitika reakcióképessége minimális lenne, a Fednek akkor is ragaszkodnia kéne az alacsony kamatokhoz, ha az inflációs helyzet az ellentétét tenné szükségessé.

A választ nem a következő hónapokban fogjuk megtudni, mindenesetre a hosszú hozamok alakulására érdemes lesz figyelni. Ha az amerikai kormány a következő években megnövekedett aktivitást mutat a kötvénypiacon, a kínálat növekedésével eshet a kötvények árazása. Kellemetlen lehetőség, de nem kizárható, hogy ez egybeesik majd a kereslet csökkenésével, hiszen a feltörekvő országok – élükön Oroszországgal és Kínával – épp a dollár hegemóniáját próbálják meg korlátozni. Egy ilyen esetben a kötvényhozamok tartósan magasabb szinten ragadnak, ami teljes átárazódást hoz a világ piacain, és csak fokozni fogja az Egyesült Államok egyébként is növekvő adósságterheit.

Ha ez bekövetkezik, akkor ez az egész nemzetközi tőke- és pénzpiacra óriási jelentőségű üggyé válhat, melynek következménye alól szinte egyetlen ország sem húzhatja ki magát. A tovagyűrűző hatások természetesen megjelenhetnek majd a feltörekvő piacokon. Nem lehet kizárni egy olyan forgatókönyvet, hogy a szűkülő feltörekvő piaci és így például magyar hozamfelár miatt a hazai eszközárakra is hatással lesz ez az amerikai fejlemény, így például a forint árfolyamára, a magyar kötvényhozamokra, de a hazai részvényárfolyamokra is.

A legmagasabb besorolás megvonása a Fitch Ratinstől alighanem ezeknek a borús kilátásoknak, nem pedig az aktuális helyzetnek szólt. Így pedig pont nem öncélú döntésként, hanem figyelmeztető jelzésként értelmezendő. Ne fogadjunk nagy tétben rá, hogy az USA vezető politikusai is így látják.

