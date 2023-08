Most akkor több vagy kevesebb a turista Magyarországon? - Érdekes jelenség a Balatonnál

Jól teljesít a külföldi vendégforgalom is a nyári főszezonban a Balatonnál, a németajkú és a visegrádi küldőországok turistái közül választották legtöbben pihenésükhöz a nemzetközi vendégek közül a magyarországi célpontot. A külföldi forgalom így 14 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszakának eredményeit – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A hazai hotelek 70 százalékát képviselő Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a saját vállalkozóinál viszont továbbra is csökkenő vendégforgalomról számol be a Balatonnál. Azt viszont elismerik, hogy a fővárosi szállodák most nagyon jól pörögnek, főleg a külföldi turistáknak köszönhetően.

A Magyar Turisztikai ügynökség a nyár első felét értékelve arról számolt be, hogy június 1. és július közepe között 2,4 millió éjszakát regisztráltak a szálláshelyek a Balatonon, elérve ezzel a 2019-es év forgalmának 98,6 százalékát. A térségben a forgalom döntő többségét, 73 százalékát a magyar vendégek adták, azonban az országos trendeknek megfelelően nőtt a külföldi vendégéjszakák száma is.

„Ugyanaz a trend érzékelhető júniusban és júliusban is, mint, amit február óta tapasztalunk. Visszaesett a szállodáinknál a belföldi vendégforgalom, de nemcsak a Balatonon, hanem más régiókban is. Bevételek szempontjából viszont jól állunk, mert nagyon sok külföldi vendég érkezik, ami leginkább a budapesti szállodák forgalmát dobja meg. Az látszik, hogy több évnyi COVID-bezártság után most van az első teljes év, amikor szabadon lehet utazni.

Akinek van pénze, az sokszor külföldre, tengerpartra megy. Akinek viszont a magas infláció miatt nincs pénze, az kevesebbet nyaral itthon, vagy otthon marad

– mondta el a Portfolio érdeklődésére a jelenlegi helyzettel kapcsolatos értékelését Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Úgy látja, hogy a rövidebb hazai nyaralások leginkább a belföldi vendégéjszakaszám csökkenésből mérhetők le, mert júniusban „csak” 7,1 százalékkal volt kevesebb a belföldi vendég, de 10 százalékkal esett az általuk hazai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma.

A szállodai szövetség vezetője szerint azért a vidéki szállodáknál sem tragikus az üzletmenet, de kétségtelen, hogy nem a tavalyi évhez hasonló a belföldi vendégek száma. Leginkább az figyelhető meg, hogy az idei csapadékosabb nyár nagymértékben befolyásolja a hazai szállodák forgalmát.

Hasonló következtetésekre jutottak a vendéglátó szakemberek a Portfolio csütörtökön megjelent Checklist podcastadásában:

„Ha csapadékosabbnak ígérkezik a következő 2-3 nap, minthogy a mostani hétvégére is ez várható, akkor sokkal kevesebb a vendég, mint a napos időszakokban. Ez a Balatonnál egyértelműen tetten érhető, ami azért is furcsa, mert a tó környékén sok fejlesztés volt, ami például lehetőséget teremt a kerékpározásra, vagy akár gasztronómiai túrára, fedett kalandparkokba is el lehet menni a gyerekekkel, esősebb idő esetén” – érvelt a belföldi kikapcsolódás mellett Flesch Tamás.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint az idei nyár trendje, hogy még jó idő esetén is, inkább a hét második felében jönnek a turisták, jóval kevesebben vannak hétfőtől-szerdáig. Erre a trendre sok étterem is ráérzett, és sokan ki sem nyitnak hétfőn és kedden, így pedig egy személyzettel meg tudják oldani a nyitva tartást, és nem küzdenek a munkaerőhiánnyal.

A vendéglátásban jobban sikerült a július, és a szállásadók nagyon bíznak egy erős augusztusban, főleg a fővárosban, mert a Sziget Fesztivál és az Atlétikai Világbajnokság mind-mind olyan események, amelyek vélhetően tömegével vonzzák majd nemcsak a külföldi, hanem a belföldi turistákat is. A hazai hotelek és panziók vezetői bíznak abban is, hogy jobb lesz az őszi- és a téli szezon, mert a mérséklődő infláció miatt talán kikapcsolódásra is több elkölthető jövedelmük lesz az embereknek, illetve aki külföldön volt nyáron, talán a hosszúhétvégéket már inkább a hazai wellness szállodákban képzeli el a külföldi úticélok helyett.

Az idei szezon tapasztalatai alapján ugyanakkor a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint nem ártana egy olyan közép- és hosszútávú koncepciót kidolgozni, amely minőségi attrakciókkal, aktív turizmussal próbálna versenyképes alternatívát nyújtani a külföldi utakkal szemben.

