A földi paradicsom, ahonnan lassan mindenki eltűnik és csak turisták maradnak

A lakhatási válság egyre komolyabb problémát jelent a fejlett gazdaságokban, de míg az ingatlanpiaci árak leginkább a befektetési célú lakáskiadók miatt ugrottak meg Európában, vagy Észak-Amerika nagyvárosaiban, addig Hawaii szigetein a turizmus és a belföldi bevándorlás tette megfizethetetlenné a helyiek számára a lakásbérlést és vásárlást. A helyzet már most válságos, igazán pedig kevés megoldás létezik a probléma orvoslására. Glenn Wakai állami szenátor a Portfolio-nak azt mondta, nem lehet és nem is érdemes korlátozni, hogy kik települnek be az Egyesült Államok más részeiről a turistaparadicsomba, de az új szociális lakásprogramok talán megoldhatják a helyzetet.

Miközben a reggeli dagály és az intenzívebb déli szél miatt felerősödő hullámzás felé szörfösök tucatjai indultak meg Oahu-szigetének egyik legnépszerűbb strandjára, a parton kartondobozokkal takarozó hajléktalanokat kerülgetve vetették magukat a tengerbe. A kontrasztos jelenet tökéletesen példázza, hogy a földi paradicsomként emlegetett Hawaii súlyos lakhatási és megélhetési válsággal küzd.

Az egyik átlépett hajléktalan, Sam valójában keményen dolgozik, összesen havi 1900 dollárt keres egy kisebb szálloda mosodájában, valamint azzal, hogy éjszaka az egyik étteremben takarít. "Napi 14 órát dolgozom, van bankszámlám, egészségbiztosításom, nincs hitelkártya-tartozásom. Sokra megyek ezzel, ha egy lakás bérleti díja 2000-2300 dollár Honolulu környékén" - mondta a Portfolio-nak a magát kényszerhobóként jellemző férfi.

Az ő helyzete egyáltalán nem egyedi a világ egyik legismertebb turisztikai célpontján, ahol a koronavírus-járvány előtt is kedvezőtlen folyamatok zajlottak az ingatlanpiacon, de a teljes leállás utáni újraindulás csak felgyorsította az ingatlanok áremelkedését.

A szigetcsoport gazdasága súlyos veszteségeket szenvedett el a pandémia alatt, amikor a vendéglátás gyakorlatilag teljes megbénult, egyik napról a másikra teljesen kiürültek a strandok és a szállodák, de 2020-ban az Airbnb oldalán is olcsóbban lehetett szállást foglalni, mint egy-egy magyar nyaralóhelyen.

A járvány egy ébresztő volt, hogy nem lehet csak a turizmusra építeni mindent, el is indultak egyéb gazdasági programok, hogy többet ez ne történhessen meg. De az emberek olyanok, hogy amikor minden jóra fordul, elfelejtik a problémákat: most is mindenki csak a turizmussal foglalkozik

- mondta Glenn Wakai állami szenátor a Portfolio-nak.

A hawaii lakáshiány miatt az O'ahun található családi házak átlagára több mint 1 millió dollárra emelkedett. A háztartások kevesebb mint egyharmada engedheti meg magának, hogy egy családi házat vásároljon, és kevesebb mint fele engedheti meg magának, hogy társasházat vegyen, ismertette a szenátor a Hawaii Egyetem Gazdasági Kutatóintézetének nemrégiben készült tanulmányát.

Mint az állami szenátor elmondta, a kihívás sokrétű, így könnyű megoldást sem lehet rá találni, főként azért is, mert a Hawaii lakhatási válság nem is hasonlít a többi amerikai nagyváros hajléktalanproblémáihoz. A gettósodás ugyanis sok helyen probléma, amit jellemzően az táplál, hogy ingatlanfejlesztők kezében összpontosul a piac, így az árakat ők szabhatják meg, a korábbi évek alacsony kamatkörnyezetében kifejezetten jó befektetés volt a lakáskiadás. Ez általánosságban Magyarországra is igaz, ahol

A 2010-TŐL 2020 HARMADIK NEGYEDÉVÉIG TARTÓ IDŐSZAKBAN A BÉRLETI DÍJAK 14,6% -KAL, A LAKÁSÁRAK PEDIG 26,8% -KAL EMELKEDTEK.

Csakhogy Hawaiin a bérleti díjak 70-90 százalékkal nőttek az egyes szigeteken, míg az áraknál is majdnem 100 százalékos a növekedés, ráadásul a legnagyobb áremelkedés éppen az 1-2 szobás lakásoknál a legsúlyosabb, nem egyszer 150-175 százalékos volt ugyanebben az időszakban.

A többi amerikai államban van egy másik súlyos válság is, amely táplálja az áremelkedést: a fentanilválság. A nagyon szigorú európai gyógyszerszabályozási környezetben szinte érthetetlen, hogy az Egyesült Államokban mennyire könnyen írtak föl a legenyhébb fájdalmakra is opiáttartalmú gyógyszereket. Mindebben komoly szerepe volt a gyógyszerlobbinak, a magánbiztosítókra épülő társadalombiztosítási rendszernek és annak, hogy az országban a kábítószerfogyasztás egyébként is emelkedett az elmúlt évtizedekben. Az opiátok így lényegében orvos által felírt kapudrogokká váltak, amelyek más, keményebb szerfüggőségekhez vezettek. A függővé váló tömegek ellátására nem alakult ki megfelelő rendszer, így sokakból lett hajléktalan.

Hawaiit viszont nagyrészt elkerülte az opiátválság, a kereseteket nézve pedig csak relatív szegénységről lehet beszélni: az átlagos éves 62 000 dolláros keresetek az amerikai államok rangsorának felső harmadba repítik Hawaiit, csak éppen a lakhatási költségek két-háromszorosuk más területekének.

A belső migráció is probléma

Annak, hogy a hawaii lakásárak drámaian megemelkedtek két oka van: az első a már említett, turisztikai célú rövid távú lakáskiadás terjedése. Az Airbnb-árak jóval alacsonyabbak, mint a szállodai szobák díjai, viszont a kiadóknak jövedelmezőbb, mint albérlőket fogadni. Wakai szerint jól mutatja, hogy az egész turisztikai szektort is újra kellene szervezni, hogy miközben 40 ezer szállodai szoba van csak O'ahu szigetén, mostanra további 20-21 ezer Airbnb-lakás is megjelent a piacon, ami mind az őslakosoktól veszi el a lakhatást.

A másik magyarázat viszont az, hogy a járvány alatt, amikor sokan bezárva töltötték az életüket, rengetegen döntöttek úgy, hogy inkább Hawaii valamelyik szigetén kerülnének karanténba legközelebb, mert a klíma egész évben kellemes, a tengerparton pedig könnyebb átvészelni egy újabb lezárást, mint otthon.

Ennek következménye, hogy 2019 és 2022 között egy ház átlagára O'ahun 789 000 dollárról 1,15 millió dollárra ugrott, amelyet gyakorlatilag teljesen az hajtott, hogy

az államon kívüli vevők jóval a listaárak felett licitálnak, és az eladott lakások 25%-át megszerzik a Borgen Project felmérése szerint.

A megoldást így sokan abban látják, hogy valamilyen módon korlátozni kellene a Hawaiin kívüliek ingatlanvásárlási lehetőségeit, mivel így a helyiek számára könnyebb lenne biztosítani a hozzáférést a lakáspiachoz. Ahogy mások szerint a rövidtávú ingatlankiadás feltételeinek szigorítása jelenthetne megoldást. Glenn Wakai viszont lapunknak azt mondta, hogy ezek pusztán látszat megoldást jelentenének.

Valójában nem oldaná meg a szegényebbek problémáit, ha megtiltanánk, hogy valaki New Jerseyből, vagy akár Kínából megvegyen egy 2 millió dolláros condót Honolulun. Nem ugyanazon a piacon mozognak a betelepülők

- mondta az állami szenátus tagja.

Mint arra kitért, már vannak is szociális bérleti programok, amelyek a bennszülött lakosságot segítik, és ezek hatékonyak és valós segítséget is jelentenek, de ezek fokozására lenne szükség. A Hawaii Public Housing Authority (HPHA) és a Department of Hawaiian Home Lands (DHHL) segít enyhíteni a szigetek lakhatási válság hatásait azáltal, hogy 6000 olyan lakást tartanak fenn, amelyek átlagos bérleti díja kevesebb mint havi 400 dollár.

Ezzel a rendszerrel olyan alacsony jövedelmű lakosokat támogatnak, akik máskülönben nem engedhetnék meg maguknak a lakhatást. A DHHL a hawaii őslakosoknak 99 évre szóló bérleti szerződéseket biztosít évi 1 dollárért: 2022 júliusában 28 000 hawaii állt még a várólistán.

Egy egész állam gazdasági struktúráját kell átalakítani

Wakai szerint viszont ez sem elég, és az egész válság gyökere abban leledzik, hogy a szigetek gazdasága túlságosan támaszkodik a turizmusra, amely nem feltétlenül jelent biztos jövedelmet, vagy magas kellően magas kereseteket, mint azt a járvány is megmutatta. Ahogy azt is problémának látja, hogy az ingatlanpiacot rettenetesen nehéz bővíteni: a természetvédelmi szabályok miatt egy új zöldmező beruházás engedélyeztetése is évekig tarthat, ami sem a termelő beruházásoknak, sem az ingatlanépítéseknek nem kedvez. Viszont Wakai is úgy látja, hogy a környezetvédelmi előírásokból nem szabad engedni, helyette innovatív megoldásokra van szükség, hogy helyet találjanak az új építkezéseknek.

Hawaii számos szigetén az infrastruktúrába, például a szállodákba és üdülőhelyekre történő jelentős beruházások drasztikusan csökkentették a Hawaiin megmaradt természetes élőhelyek számát. A több mint 25 000 őshonos fajjal Hawaii az Egyesült Államok veszélyeztetett állatainak több mint 44%-át adja. A jelentős turisztikai forgalom viszont azzal járt, hogy Hawaii mezőgazdasági területein az elmúlt évtizedekben egyre kisebb a terméshozam, mert fokozódott a károsanyagkibocsátás a szigeteken, miközben Hawaii vadon élő állatvilágának nagy részének élettere is szűkült, ami az állományok zsugorodásához vezetett.

A Hawaii földjein folyó túlzott építkezések azt is eredményezték, hogy a lakosok ingatlanjaikra vonatkozó árverezési értesítést kaptak, és "egy új golfpálya vagy üdülőhely építése miatt kényszerültek elhagyni földjeiket". Sok hawaii őslakos aggódik amiatt, hogy szigetük természeti szépségét tönkreteszi a túlzott turizmus.

Mindezek miatt a hawaii állami kormány 2023 májusában olyan turisztikai díjat kívánt bevezetni,

amely szerint minden látogatónak 50 dolláros természetvédelmi díjat kellene fizetnie, ha Hawaii parkjait és természetvédelmi területein lévő túraútvonalait látogatja meg.

Bár az érintett hawaii politikusok még nem fogadták el a jogszabályt, a turistadíj bevezetése egyre valószínűbbnek tűnik.

Építési láz, a legrosszabbkor

Josh Green kormányzó a lakhatási válságra egy átfogó törvényjavaslatcsomagot mutatott be, amely inkább lakásépítésekkel orvosolná a problémákat, valamint a szigorú építési szabályokat felfüggesztené, ha szociális lakások építéséről van szó.

Tervei szerint Hawaiin a következő három-öt évben 50 000 új lakás épülhet a különböző jövedelemszintű lakosok számára. A kormányzói rendelet fél tucat állami és megyei törvényt függeszt fel, elsősorban a földhasználatra, a műemlékvédelemre és a környezetvédelmi felülvizsgálatra összpontosítva.

Az intézkedés egy olyan állami törvényre hivatkozik, amely széles körű felhatalmazást ad a kormányzónak arra, hogy felfüggessze az olyan vészhelyzetekre, például természeti katasztrófákra vagy a koronavírus világjárványra adott válaszlépéseket akadályozó törvényeket.

Ebben az esetben a vészhelyzet a lakáshiány, a válasz pedig a lakásépítés szabályozási bürokratikus akadályainak csökkentése.

Green szerint a kínálat bővítésével az árak elkerülhetetlenül csökkenni fognak. A rendelete pedig egyszerre gyorsítaná is a beruházásokat: gyorsabbak lennének az engedélyeztetési eljárások, csökkentenék az építőanyagokra kivetett állami adókat, valamint a Federal Reserve kamatemelései miatt megugrott hitelköltségeket ellensúlyozandó állami támogatási rendszert is biztosítanának a beruházóknak.

Glenn Wakai szenátor viszont úgy látja, hogy az építési problémákkal már jóval a járvány előtt is foglalkozni kellett volna, és ahogy 2017-ben a turizmus virágzásakor nem foglalkoztak ezzel, most nem szabad eltékozolni az időt, hogy új iparágak terjedését segítsék elő az 50. amerikai tagállamban. Szerinte a gazdaságban fontos teret biztosítani a zöldenergia-termelésnek, hogy csökkentsék az energiaköltségeket, az aktív vulkanikus környezet miatt pedig kiválóak a lehetőségek a geotermikus megoldásoknak. Ugyanígy fejlesztené a lézeres kommunikációs eszközök fejlesztését is, ahogy a fenntartható mezőgazdaságot és a tengeri halászatot is előtérbe helyezné.

Szerinte ha a gazdaság átalakításával csökkentik Hawaii függőségét a külső környezetnek, akkor a lakhatási és megélhetési költségek is leszoríthatók, valamint a turizmus jelentette károk is mérsékelhetők.

