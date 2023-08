Brutálisan drágulnak a magyar konyha alapanyagai - Spórolnunk kell a mosáson is

A júniusi 387 forintról júliusra 730 forintra ugrott Magyarországon a sárgarépa kilogrammonkénti országos átlagára, ami az elmúlt évek messze legmagasabb egységárát jelenti, így nem véletlen, hogy ez a termék végzett a Portfolio által vizsgált árváltozási rangsorok élén. Egy másik gyakran használt élelmiszer, a vöröshagyma, ára is durván drágult a téli hónapok óta, sőt a minden háztartás által használt mosóporé is, így ez a két termék szintén az általunk készített rangsorok élén „tündököl”.

Ma tette közzé a KSH a júliusi inflációs adatokat, amelyek a főadatok szintjén örvendetes lassulást mutatnak, de érdemes az adatok mélyére is nézni, hogy a kirívó árváltozásokat is megragadhassuk és fel tudjuk rá hívni a figyelmet. Több rangsort is képeztünk a jobb szemléltetés érdekében.

A tíz legnagyobb éves drágulást mutató terméket az alábbi táblázatunk mutatja, amelyből kiszűrtük azokat a termékeket, amelyeknél tavaly áttért egy másik kiszerelés/volumen figyelésére a KSH, ezért éves alapon olykor bődületesen nagy árváltozások is felbukkannak (pl. a 0,33-0,5 literes világos láger sör több, mint hatszorosára drágult mértékegység okok miatt). Amint láthatjuk: a sárgarépa drágult a legnagyobb mértékben (81,1%-kal), amelytől alig lemaradva látjuk a mosóport (79,7%), majd a vöröshagyma következik (72,9%-os drágulással).

Az említett három termék, tehát a sárgarépa, a vöröshagyma és a mosópor egységárát idősorosan nominálisan is ábrázoljuk, hogy jobban láthassuk a tényleges országos átlagárakat, amelyeket a KSH mért. Amint láthatjuk: a sárgarépa esetén tényleg bődületes árugrás történt, ami azt jelenti, hogy a júniusi 387 forintos országos átlagár júliusra 730 forintra ugrott (tavaly júliusban 403 forint volt a mért országos átlagár). A vöröshagyma esetén bár a júniusi 702-ről 650 forintra csökkent egy kg termék országos átlagára a KSH adatai szerint, de tavaly nyáron még 376 forint volt az egységár, így éves szinten itt is komoly a drágulás mértéke.

A mosópor esetén tavaly júliusban még 1230 forintos egységárat mért átszámolva a KSH egy kg-ra, ami idén júliusra 2210 forintra ugrott.

A tíz legkisebb éves áremelkedést (árváltozást) mutató terméket is megnéztük, és itt is kiszűrtük azokat, amelyeknél a KSH nemrég áttért egy másik kiszerelés/méret árfigyelésére, így az alábbi toplistát kaptuk. Amint látjuk: a sokak által vásárolt trappista sajt ára éves alapon 6,2%-kal csökkent, és a tartós fogyasztási cikkek körébe tartozó LCD-LED televízió ára is mérséklődött 2,7%-kal, majd a citrom következik 1,8%-os árcsökkenéssel. A top10-es lista végén olyan termékek is felbukkannak (csirkemellfilé, sertéscomb), amelyek eddig az árstop hatálya alá tartoztak, így ez a rendszer bizonyára fontos volt a visszafogott éves áremelkedésben.

Havi szinten is megnéztük a tíz legnagyobb áremelkedést mutató terméket (kiszűrve a mennyiségi okok miatt torzító adatokat) és itt is a sárgarépa végzett az élen havi szinten 88,6%-os drágulással. A sárgarépa után egy szezonális gyümölcs, a körte következik havi 7,1%-os drágulással, aztán az általános folyékony tisztítószer következik 5,8%-os drágulással. Feltűnő, hogy a top10-es listába háromszéle szállás kategória is felkerült, mint a legnagyobb áremelkedést mutató szolgáltatások, illetve az is feltűnő, hogy havi szinten tekintélyes volt az áremelkedés a tusfürdőnél, fűszerpaprikánál és a narancsnál is. (A tíz legkisebb havi áremelkedést/árcsökkenést felmutató termék táblázattól eltekintünk, mert a felét idényjellegű zöldségek komoly áresése foglalja el.)

Az éves és havi árváltozások nem alkalmasak arra, hogy az elmúlt néhány hónap ártendenciáit megragadják, ezért azt is megnéztük, hogy tavaly decemberhez képest mely termék/szolgáltatás drágult a legnagyobb, illetve melyek ára esett a legnagyobb mértékben. A fentiek alapján egyáltalán nem meglepő, hogy itt is a sárgarépa vezeti a rangsort, de figyelemre méltó a vöröshagyma közel 60%-os drágulása, illetve a minden háztartás által használt mosópor 39%-os árugrása. Érdekes továbbá az is, hogy két szállástípus érdemi áremelkedése is felfért a top tízes rangsorba.

A tavaly december óta legnagyobb áresést mutató termékek listáját az idényjellegű uborka vezeti, de rögtön utána látjuk a trappista sajtot 30%-os áreséssel, majd a negyedik helyen a vajat 20%-os áreséssel, aztán a kétféle tejet 15%-os, illetve 12% közeli áreséssel. Végül felfért a top tízes listára a gázolaj ára is, amely december óta, azaz az árstop elengedésének hónapja óta 11%-kal esett.

