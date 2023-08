Itt a lehetőség a magyar cégeknek is, hogy részt vegyenek a súlyosan megsérült ukrán energetikai hálózat helyreállításában!

Bár az őszi-téli rakétatámadások óta javult az ukrán energetikai hálózatok állapota részben a nyugati, köztük magyarországi, felajánlások hatására, „de ez nem jelenti azt, hogy a helyzet ne lenne súlyos, és ne lenne szükség további segítségnyújtásra a rendszerek biztonságának fenntartása, illetve a következő télre való felkészülés érdekében” – hangsúlyozta a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Balogh Ádám, az Energia Közösség Ukrajnai Támogatási Akciócsoportjának vezetője. Az energetikai infrastruktúra szakértő részletesen bemutatta az Ukrajnának szánt eszköz- és pénzügyi felajánlások lehetőségeit és konkrét menetét, illetve azt, hogy ebben milyen segítséget nyújt a nemzetközi szervezet bécsi titkársága, szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal. Balogh Ádám a potenciális donorok megnyugtatása érdekében hangsúlyozta, hogy eddig minden felajánlott eszköz célba ért Ukrajnában, illetve a pénzügyi felajánlásoknál sem lehetséges visszaélés, mivel a pénzt a nemzetközi beszerzésben győztes cégeknek utalják, így az nem kerül közvetlenül Ukrajnába. Jelezte, hogy Magyarországról a Mol, illetve más vállalatok is ajánlottak már fel energetikai eszközöket, és egyúttal bátorította is a további felajánlásokra a magyarországi cégeket, illetve arra, hogy vegyenek részt az említett nemzetközi tendereken is.

Portfolio: Az őszi hónapokban többször, az elmúlt hetekben* ritkábban hallunk az ukrán energetikai infrastruktúrát ért támadásokról, rakétabecsapódásokról. Hogyan kell ezek súlyosságát elképzelni és milyen mértékű károkról lehet szó?

Balogh Ádám: Azok alapján, hogy az ukrán energiaügyi minisztérium milyen eszközök szállítását kérte, az látszik, hogy az október közepén célzottan az ukrán infrastruktúra ellen indult támadások főként a magas feszültségű átviteli villamosenergia hálózatot célozták. Ezekben lehetett olyan károkat okozni, ami az egész ország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú. Itt leginkább a transzformátorállomásokat, illetve az alállomásokat ért támadásokra kell gondolni.

Az ezekben az infrastruktúra-elemekben okozott károk eredményezték azt, hogy az ukrán rendszerirányítónak tervezett terheléscsökkentést (load shedding) kellett végrehajtania, hogy kiszabályozza a rendszert, azaz hogy a termelés, illetve a fogyasztás minden pillanatban egyensúlyban tudjon maradni. Ez azt eredményezte, hogy voltak olyan pillanatok, illetve órák, amikor fogyasztók millióit nem lehetett ellátni, de ezeknek a beavatkozásoknak éppen az volt a célja, hogy az ukrán lakossági és gazdasági szereplők az adott napokon legalább néhány órára mindenképpen hozzájussanak az áramhoz.

A hálózatot ért támadások negatív hatását a jórészt Európából, illetve a tengerentúlról érkező szállítmányok, eszközök valamelyest enyhítették mostanra, de

ez nem jelenti azt, hogy a helyzet ne lenne súlyos, és ne lenne szükség további segítségnyújtásra a rendszerek biztonságának fenntartása, illetve a következő télre való felkészülés érdekében.

Továbbá rendkívüli lépést jelentett tavaly márciusban az ukrán és moldáv hálózatok sürgős szinkronizálása a kontinentális európai hálózattal, pusztán hetekkel az orosz támadás megindulását követően.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával Balogh Ádám is részt vesz a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciánk egyik panelbeszélgetésében, amely az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás nagy energetikai és geopolitikai átrendeződésének témakörét járja körbe. További részletek:

A súlyos károk után vannak-e olyan jelek, amelyek a helyzet javulására utalnak?

A helyzet javulását jelezheti, hogy áprilisban Ukrajna újra tudta indítani az unióba irányuló villamosáram exportot. Fontos viszont megjegyezni, hogy ezt szignifikánsabb alacsonyabb áramfogyasztás mellett teszi meg, mint a haború előtt. Ez azt jelenti, hogy a napi csúcsfogyasztás jelentősen, akár 30 százalékos mértékben is csökkent éves alapon a háborút megelőző időszakhoz képest, de végülis az átviteli hálózat nehézségei jelentették a fő gondot.

Emellett az is fontos fejlemény az ukrán ellátásbiztonság szempontjából, hogy az uniós rendszerirányítók döntése értelmében idén június 21. óta 1200 MW kereskedelmi kapacitás áll rendelkezésre az Unióból Ukrajnába irányuló villamosáram-export lebonyolítására. Az ukrán exportra 400 MW kereskedelmi kapacitás áll rendelkezésre jelenleg.

És mi a helyzet az áramhálózat egyéb elemeivel, illetve a többi energetikai hálózattal?

Az elosztóhálózatok is károsodtak, részben a célzott támadások miatt, részben a front mozgása, közelsége miatt. Ott, ahol folyamatosak a katonai tevékenységek, az elosztó hálózat és az elosztói alállomások is nagyon nagy károkat szenvedtek el, egyes esetekben teljesen megsemmisültek. Egyébként nemcsak az áramhálózatra kell gondolni, hanem a földgázelosztó hálózatra, a víz- és távfűtési infrastruktúrára, amelyek szintén hatalmas problémát jelentenek a jövőre nézve, a következő télre való felkészülés szempontjából.Ezeken a területeken is szüksége van Ukrajnának a külföldi segítségnyújtásra.

Az infrastrukturális és humanitárius helyzetet csak rontotta a kakhovkai vízerőmű felrobbantása. Ezekre az év során rövid távon, majd az újjáépítés során fenntartható, tartós megoldásokat kell találni.

Mindez jelenleg borzasztóan rosszul hangzik, de a kialakult helyzet lehetőséget is teremt arra, hogy az újjáépítés során új technológiai standardok mentén, fenntarthatóbban üzemeltethető, alacsonyabb károsanyag-kibocsátás mellett üzemelő, hatékonyabb rendszerek kerüljenek beépítésre, melyek hosszútávon a klímacélok mentén, pénzügyileg és környezetileg fenntarthatóbban és technológiailag is hatékonyabban képesek az ukrán gazdaságot energiával ellátni. Ez deklarált cél nemcsak az ukrán partnerek, hanem a nemzetközi témogatói közösség részéről is.

Az Ukrajnán átvezető tranzit gázvezetékről mit tudunk?

Az ENTSOG transzparencia platformján elérhető adatok alapján az látható, hogy a gázszállítások folytatódtak az ukrajnai tranzitvezetéken át Szlovákia felé, igaz nem akkora mennyiségben, mint a háború előtt, illetve 2022 nyarát megelőzően, amikor több európai ország felé csökkent, vagy megszűnt az Oroszországból érkező gáztranzit. Emellett nyilvánvalóan az is befolyásolta az ukrajnai tranzitszállítások volumenét, hogy az Északi Áramlat ellen történt akció nyomán az egyes országok milyen útvonalakon keresztül jutottak hozzá az importszerződésük alapján az orosz gázhoz.

A déli gázfolyosón, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül jövő útvonal felé is terelődtek át szállítások. Magyarország szempontjából ez különösen fontos útvonallá vált, de Szerbia és Bosznia-Hercegovina is a déli ellátási útvonalon keresztül kapja a gázellátását.

Az Energia Tanács március végi ülésén az ukrán energiaügyi miniszter által tartott rövid sajtótájékoztatón az hangzott el, hogy már mintegy ötmillió eszköz ment Ukrajnába az energetikai infrastruktúra megsegítésére. Ez hatalmas szám, hogyan jött ez össze, és milyen szervezeti keretek állnak mögötte?

Az Európai Bizottság és azon belül is a DG ECHO, a civilek védelmével és a humanitárius segítségnyújtással foglalkozó főigazgatóság az a bizottsági szervezet, amelyik felelős a tárgyi felajánlások eljuttatásáért Ukrajnába, és erre létre is jött egy specifikus rendszer, amely a már korábban is meglévő mechanizmusokra alapul. A DG ECHO-n belül működik az ERCC, azaz a Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központ, és ahogy a neve is mutatja, ténylegesen ez koordinálja a humanitárius segítségnyújtást.

Ennek a szervezetnek van egy globális feladata is olyan esetekben, amikor egy harmadik ország hivatalosan az EU-tól segítséget kér valamely humanitárius katasztrófa kapcsán. Ez történt a tavaszi törökországi földrengés kapcsán is, amikor az ERCC fizikailag is jelen volt az országban, illetve az EU-ból érkező felajánlások eljuttatását koordinálta. De a nyári erdőtűz szezonban is fontos szerepet lát el a Központ.

Ukrajna kapcsán nem feltétlenül csak tárgyi eszközökre kell gondolni ilyenkor, hanem például felajánlott intenzív kórházi ellátást nyújtó helyek igénybevételére is. Sőt, a sérültek adott országból történő utaztatását is az ERCC koordinálhatja. Emellett olyan speciális képességek, mint a kutatás-mentés, a gyógyszerek, különböző tábori ellátást, szállást nyújtó felajánlások koordinálása is a tevékenységének részét képezheti. Erre a meglévő rendszerre épült rá tehát az Ukrajnának nyújtott segítség koordinálása is.

Hogy néz ki konkrétan az ukrajnai segítség koordinálási folyamata?

Ukrajnával határos EU tagállamokban, az Unió által finanszírozott, vagy közvetlenül a Bizottság alá tartozó logisztikai központok kerültek létrehozásra, melyek a folyamat alapját képezik. Az esetek nagy részében ezekbe a ”hubokba” érkezik be először a segítségnyújtás, az eszközök, és innen küldik tovább azokat Ukrajnába.

Ez a segítségnyújtás nemcsak az energetikai felszerelésekre vonatkozik, hanem egyéb humanitárius szállítmányokat is meg kell szervezni, például orvosi felszerelések, gyógyszerek, közlekedési eszközök, számítástechnikai felszerelések eljuttatását. Itt több 10 ezer tonna humanitárius segítségnyújtásról beszélünk.

Az energetikai segítségnyújtás vonatkozásában több millió darab, az energetikai infrastruktúra számára fontos tárgyi eszköz került felajánlásra az EU tagországaiból és közvetlenül a Bizottság által.

Ez magában foglal egyebek mellett több ezer generátort, de mindenféle egyéb eszközre és vegyi anyagokra is gondolhatunk, amelyek az upstream szektor, a földgáz termelő, szállító és elosztó rendszer, a villamos elosztó, illetve átviteli hálózat javításaihoz, újjáépítéséhez szükségesek, illetve a villamosenergia-termelő kapacitások karbantartását, felújítását, újjáépítését szolgálják. Ezek a felajánlások a teljes energetikai vertikumot lefedik.

És hogyan jön a képbe az Energia Közösség, és annak Titkársága, azaz az Energy Community?

Az Energia Közösség egy nemzetközi szervezet, amelyet az Európai Unió tagállamai és a szomszédos országok, azaz a Szerződő Partnerek alkotnak (Ukrajna, Moldova, Georgia, Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó*, Albánia), és amely szervezetnek a titkársága Bécsben van. A szervezet alapvető célja, hogy a közös EU-s energiapiac alapelveit és jogszabályi alapjait a Szerződő Partnerekre kiterjessze, illetve a klímacélok meghatározását és annak jogszabályi hátterét harmonizálja.

Mivel a szervezetnek Ukrajna is tagja és így az ukrán energetikai infrastruktúra és szabályozás terén már régóta szoros a koordináció, ezért a háború kitörésekor az ukrán energetikai minisztérium kérte az Energia Közösséget, hogy emberi erőforrásokkal, illetve koordinációval segítsünk. Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy

napi koordinációban az ERCC-vel, energetikai és ipari vállalatok felajánlásainak eljuttatását koordináljuk az ukrán minisztérium által meghatározott szükségletekre, továbbá különböző csatornákon keresztül felhívjuk a figyelmet erre a lehetőségre.

Mindez már tavaly októberig is igen aktív folyamat volt, de az ukrán energetikai infrastruktúrát ért, októberben kezdődött célzott támadások nyomán a téma politikai súlya is megnövekedett. Így onnantól kezdve a legmagasabb szinten kezdődött koordináció azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az ukrán energiainfrastruktúra, kiváltképp a villamosenergia rendszer biztonságos működését fenntartani, így a felajánlások is szintet léptek.

Hogyan néz ki a koordináció a gyakorlatban?

Ez úgy történik, hogy összegezzük a cégektől jövő felajánlásokat, illetve a technikai megfelelést egyeztetjük az ukrán féllel, majd ők megerősítik az igényeket, ezután pedig elkezdődik a szállítás megszervezése. Ennek során segítjük elkészíteni a felajánló cégeknek a felajánláshoz szükséges dokumentációt, és amikor kész van a jogi csomag, illetve a technikai tisztázás is megtörtént, valamint a megerősítés az ukrán féltől, hogy valóban szükségük van a felajánlott eszközre, akkor azután ezt a logisztikai feladatot mi becsatornázzuk az ERCC-hez, amely a meglévő mechanizmusokon keresztül megszervezi a szállítást, és eljuttatja a felszerelést Ukrajnába. Ezt folyamatosan nyomon követjük és tájékoztatjuk a felajánló cégeket.

Hogyan néz ki az igény felmerülésétől az eszköz leszállításán át a nyomon követés és a visszaigazolás teljes folyamata?

Az ukrán energiaminisztérium a hatásköre alá tartozó területekről összegzi a sürgős igényeket, majd ezt különböző csatornákon keresztül kommunikálják a külvilág felé. Ebben a kommunikációban mi is aktívan részt veszünk. Az EU szervezetei is megkapják ezt az igénylistát, és mi is próbáljuk teríteni a saját kapcsolati rendszerünkben, illetve kommunikálni az energetikai szektor felé, továbbá az ENTSOG-ban és az ENTSO-E-ben részt vevő gáz- és villamosrendszer-irányítók és elosztók is értesülnek róla. Emellett az egyes országok a diplomáciai csatornákon keresztül bilaterálisan is egyeztetnek az ukrán féllel, és ezek során ők szintén értesülnek ezekről az igényekről.

A következő lépésben pedig két irány lehetséges: vagy az egyes országok a saját energetikai cégeiket koordinálva az ERCC vázolt mechanizmusán keresztül közvetlenül felajánlják az eszközöket, vagy a cégek közvetlenül hozzánk juttatják el a felajánlásokat, és a fent bemutatott módon segítjük a cégeket és az ukrán felet, meggyőződünk a felajánlás szükségességéről, illetve riportálunk a felajánlónak. Miután a támogatásunkkal egy egyszerűsített dokumentumcsomag véglegesítésre kerül, illetve az ukrán fél megerősíti az igényt, a felajánlást eljuttatjuk az ERCC felé. Az EU-s folyamatokon belül ők is ellenőrzik, hogy a szállítás finanszírozható-e majd megszervezik a logisztikát. Ezt mi is nyomon követjük, hogy

ha bármilyen koordinációs probléma merül fel a nemzetközi és az ukrán partnerekkel, ukrán csapatunk jóvoltából közvetlenül és hatékonyan tudunk reagálni.

Történt-e már olyan, hogy nem ért célba egy szállítmány, vagy nem a megfelelő helyre érkezett?

Eddig egyetlen szállítmányt kivéve, ami még tavaly májusban került leszállításra, minden szállítmány a megfelelő helyre érkezett meg. Az sem veszett el, csak végül nem az eredetileg tervezett kedvezményezett használta fel a felajánlott eszközt. Amikor megérkezik a szállítmány Ukrajnába, akkor a mindekori helyzettől függően döntés születik arról, hogy az adott felszerelés melyik régióba kerüljön kiutalásra. Ez attól függ, hogy adott pillanatban milyen helyzet áll fent, mely cégeknek van szükségük a keletkezett károk vagy a folyamatban lévő munkálatok alapján az adott felszerelésre.

Ha közvetlen kapcsolat áll fenn és bilaterálisan megegyezés született, a felajánló el is döntheti, hogy az általa küldött felszerelést mely szervezet kapja meg. Ebben az esetben is tudunk segíteni az EU rendszerén keresztül a logisztikával.

Továbbá hitelesíteni tudjuk, hogy az a felszerelés, ami egy cégnek kiutalásra került, ténylegesen a megadott helyszínen rendeltetésszerűen került felhasználásra, illetve üzembe helyezésre. Ez egy fontos visszacsatolás a felajánlást tevő cégek felé, a donor országoknak, illetve az Európai Bizottság felé is, hogy a rendszer működik.

A felajánlások célzottan oda kerülnek, ahol szükség van rájuk.

Hogyan néz ki a szállítási folyamat finanszírozási oldala?

Két mechanizmus is rendelkezésre áll az ERCC-n belül, melyek keretei között lehetőség van arra, hogy az Európai Bizottság költségvetéséből kerüljön finanszírozásra a szállítás a felajánló raktárától egészen Ukrajnáig. Ez esetenkénti döntést igényel a Bizottság részéről; az eddigi tapasztalataink alapján azonban a szállítmányok túlnyomó többségében pozitív döntés született a finanszírozásról vagy ahhoz való hozzájárulásról.

A mechanizmus arra is lehetőséget nyújt, hogy az úgynevezett Uniós Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül (UCPM) a UCPM tagországokból, mint Törökország, Izland, Norvégia és egyes nyugat-balkáni országok, érkező felajánlások finanszírozásához is hozzájáruljon az EU, illetve a logisztikát megszervezze.

Arra törekszünk, hogy a felajánló számára minél egyszerűbb legyen a felajánlás megtétele, ezért a folyamat legelejétől kezdve támogatjuk a cégeket, és a legvégéig nyomon követjük a folyamatot.

Fontos még hozzátenni, hogy az említett logisztikai hubokban a vámolási folyamat is gördülékenyen működik, a felajánlónak ezzel sem kell foglalkoznia. Emellett az is lényeges, hogy a humanitárius segítségnyújtásként érkező eszközök vámmentesen kerülnek Ukrajnába szállításra.

Továbbá arra is van lehetőség, hogy tengerentúli szállítások is a fent vázolt EU-s mechanizmusokon keresztül jussanak el Ukrajnába. Bizonyos feltételek teljesülése esetén, a felszerelések Európába való szállítását követően az EU-s mechaniszmus át tudja venni a szállítás koordinálását, vámolását és finanszírozását. Tengerentúli felajánlóknak ebben is tudunk segíteni.

Eddig az eszközalapú felajánlásokról volt szól, de mi a helyzet a pénzügyi felajánlási lehetőségekkel?

Az Energia Közösség 2022 tavaszának végén, együttműködésben az Európai Bizottsággal és az ukrán partnerekkel, létrehozta az Ukraine Energy Support Fundot, ami nyitva áll országok és vállalatok számára, de nemzetközi pénzügyi szervezetek vagy más nemzetközi szervezetek számára is, hogy pénzügyi hozzájárulást nyújtsanak az ukrán energia-infrastruktúra sürgősen szükséges javításaihoz, újjáépítéséhez.

Az Energia Közösség Titkársága, tehát mi vagyunk az Alap megbízott üzemeltetői.

Így a mi feladatunk, hogy a támogatókat tájékoztassuk az Alap működéséről, megkössük a támogatási szerződéseket, riportáljunk az Alap működéséről, illetve közvetítsünk a felajánlók és az ukrán partnerek között. A felajánlott pénzügyi keretek közvetlenül az ukrán szükségletek beszerzésére kerülnek felhasználásra.

Tehát a pénz nem kerül Ukrajnába?

Így van, a pénz nem kerül közvetlenül kiutalásra Ukrajnába. A jogi struktúra másik oldalán a beszerzési folyamat áll. Az ukrán minisztérium által megerősített ukrán energiacégek azok, amelyek hozzáférhetnek az alapból beszerzett eszközökhöz. Ez a beszerzés úgy történik, hogy ezek a cégek leadják az igényeket az ukrán energiaminisztérium számára, amiket beszerzés útján szeretnének kielégíteni.

Van egy nagy különbség ezen a téren a tárgyi adományokhoz képest, mert az ingyenesen érkező felajánlás sokkal nehezebben tervezhető, mint a beszerzés útján megvett eszközök érkezése. Ami technikai felajánlásként érkezik, annak nagy részét az ukrán fél elfogadja, ha fennáll a technikai megfelelőség, viszont az nem tervezhető, hogy pontosan mikor, milyen felajánlás érkezik. Ha viszont olyan speciális felszerelésre van szükség, ami egy adott javítási munkához kapcsolódik, vagy közvetlenül a fő prioritásokhoz, amire megadott határidőn belül mindenképpen szükség van, akkor ott a beszerzés jöhet szóba.

A minisztérium az igényeket priorizálja, és egy támogatási kérelem formájában juttatja el az Alap számára. A támogatási igények kiválasztása az ukrán fél feladata.

Az Energia Közösség nem határozza meg, hogy az ukrán energia-infrastruktúra javításához, újjáépítéséhez és működtetéséhez mire van szükség. A mi felelősségünk az, hogy a pénz biztonságban rendelkezésre álljon, és miután a beszerzés lefolytatásra kerül, az Alap számlájáról kerül kielégítésre a szerződés. Közvetlenül az Alap fizet tehát a beszerzési folyamat végén a szállítónak, a szállítói szerződés alapján.

Tehát nem kell attól tartaniuk a felajánlóknak, hogy nem a szándékolt célra fordítják a pénzt?

Igen, ez a cél, és

az is fontos, hogy eddig semmilyen információ nem jutott el hozzánk visszaélésről.

A beszerzési folyamat végeredményeként megkötött szállítói szerződések alapján közvetlenül a beszállítónak fizet az az Alap. A felajánlók részére ez fontos, hogy meg legyenek azok a fékek és ellensúlyok, amelyek garantálják, hogy a pénz megfelelően kerül felhasználásra. Miután megérkezik ez a támogatási kérelem, egy független nemzetközi beszerzési ügynökség folytatja le a beszerzési folyamatot, nemzetközi standardok alapján. Ez az entitás nem az ukrán államhoz kapcsolódik, és nem is hozzánk.

Nyilván a beszállító cég lehet ukrán is, ebben az esetben, a megkötött szállítói szerződés alapján nekik fizetünk, de ezek a beszállítók bárhol lehetnek, Magyarországon is.

A honlapunkon elérhetők a tenderfelhívások, amelyekre ajánlatot lehet tenni a beszerzési ügynökség felé. A szerződés teljesítését követően pedig a fent jelzett megerősítési folyamat következik, ami azt hivatott igazolni, hogy a szerződésben foglaltak szerint az eszközök leszállításra kerültek, és az ukrán cégnél üzembe helyezték, felhasználták. A honlapunkon is feltüntetjük az Alap fő számait, illetve közvetlenül a donorok számára is részletesen riportálunk.

Hogyan néz ki ez a Support Fund a volumenében és összetételében?

Eddig 219,5 millió euró került felajánlásra. Dánia volt az első felajánló, kb. félmillió euróval. Az ebből vásárolt eszközök már leszállításra kerültek. Az Egyesült Királyság 11,4 millió eurót ajánlott fel, Németország 129,5 milliót, Spanyolország 4,5 millió euróval, Ausztria 10 millióval, Svédország 27,1 millióval, Izland 1,4 millióval az EB pedig 5 millióval járult hozzá eddig. Egy globális magáncég pedig 7 millió euróval.

Volt-e már Magyarországról eszközfelajánlás?

Személyesen is dolgozom azon, hogy magyar cégektől is érkezzenek tárgyi felajánlások. Tavaly nyáron a Mol Csoport tett egy nagyobb technikai felajánlást, amely a Portfolio-n is megjelent. Ezt a csomagot közösen ősszel eljuttatuk Ukrajnába.

Történtek felajánlások más magyar vállalatoktól is, illetve folyamatban vannak tárgyalások.

Ezúton is köszönettel tartozunk azon magyar vállalatoknak, akik hozzájárultak az ukrán energiarendszer működőképességének fenntartásához. Szívesen fogadjuk a további felajánlásokat akár eszközök, akár pénzügyi felajánlások formájában is, és a vállalatok rendelkezésére állunk a koordinálásban. Továbbá a beszerzési folyamat is nyitva áll a magyar beszállítók számára.

*: Az interjú 2023. március 29-én készült, a benne szereplő adatok, információk viszont frissítésre kerültek - a szerk.

Címlapkép és képek forrása: Energia Közösség