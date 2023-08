Milyen munkaerőhiány? Semmibe veszik a dolgozók jogait a világ legtöbb országában

Tavalyhoz hasonlóan idén is a harmadik legrosszabb osztályzatot kapta Magyarország a munkavállalói jogok érvényesülése terén a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetségtől (ITUC), amely hat kategóriába sorolta a felmérésbe bevont 149 országot. Így továbbra is azon országcsoportban szerepel hazánk, ahol a munkavállalói jogok megsértését rendszerszintűnek minősíti az ITUC.

Idén tizedik alkalommal adta ki éves jelentését a munkavállalói jogok globális helyzetéről a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC). A 149 országot rangsoroló elemzés szerint a globális megélhetési válságot a világ minden régiójában a munkavállalók jogainak visszaszorítása kísérte. Az idei felmérés azt mutatja, hogy több munkavállalói jog esetében az azokat megsértő országok aránya rekord szintre emelkedett, vagy annak közelében található. A jelentés főbb megállapításai szerint

az országok 87%-ában sértették meg a sztrájkjogot.

az országok 79%-ában sértették meg a kollektív tárgyalásokhoz való jogot.

az országok 77%-ában nem biztosították a munkavállalók számára a szakszervezet alapításának vagy a szakszervezethez való csatlakozás jogát.

az országok 73%-ában akadályozták a szakszervezetek bejegyzését.

az országok 65%-ában megtagadták vagy korlátozták a munkavállalók igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését.

az országok 42%-ában korlátozták a jogaik érvényesüléséért fellépő munkavállalók szólás- és gyülekezési szabadságát.

69 országban vettek őrizetbe és tartóztattak le munkavállalókat.

44 országban a rendfenntartók erőszakos módon léptek fel munkavállalókkal szemben.

8 országban öltek meg szakszervezeti tagokat.

A munkavállalói jogok érvényesülése szempontjából idén az alábbi országok alkotják a világ tíz legrosszabbul teljesítő államát:

Banglades,

Ecuador,

Egyiptom,

Fehéroroszország,

Fülöp-szigetek,

Guatemala,

Mianmar,

Tunézia,

Szváziföld,

Törökország

A jelentés a vizsgált 149 országot hat kategóriába sorolta annak megfelelően, hogy az adott államban mennyire tartják tiszteletben a munkavállalói jogokat. Az 1-es osztályzat számít a legjobb minősítésnek, az 5-ös, illetve az 5+-os pedig a legrosszabbnak. Az 5-ös kategóriába tartozó államoknál semmiféle garancia nincs a munkavállalói jogok betartására. Az 5+-os kategóriában lévő országoknál ugyanez a helyzet, csak ott ez a jogállamiság széthullása miatt következett be.

Kik vannak velünk egy kategóriában?

Magyarország 4-es osztályzatot kapott, amely így a harmadik legrosszabb besorolásnak számít.

E kategóriába sorolt országoknál az ITUC meghatározása szerint rendszerszintűnek minősíthető a munkavállalói jogok megsértésének mértéke. Magyarországon kívül ebben a kategóriában az EU felmérésbe bevont 23 tagországa közül csak Görögország és Románia szerepel. Igaz, Magyarországhoz hasonlóan 4-es osztályzatot kapott az Egyesült Királyság és az USA is, miközben ebben a kategóriában kapnak helyet olyan országok is, mint Angola, Csád vagy Katar. Utóbbi ország a tavalyi foci világbajnokság megrendezéséhez szükséges nagyszabású infrastrukturális beruházások kapcsán kapott jelentős nemzetközi bírálatot az építkezéseken dolgozó vendégmunkások munkakörülményei miatt.

A sztrájkjog közoktatásban való korlátozását is felrótta az ITUC

Magyarországgal kapcsolatban a jelentés a szakszervezetekkel szembeni fellépést, valamint a sztrájkjog korlátozását, illetve a kollektív tárgyaláshoz való jog megsértését emelte ki.

A szakszervezetekkel szembeni fellépésnél azt jegyezte meg az ITUC, hogy ipari cégek visszaéltek a szakszervezeti tisztségviselőket megillető munkaidő-kedvezményre vonatkozó eljárással, és önkényesen megtagadták a szakszervezeti tevékenységre szánt szabadság kiadását.

A kollektív tárgyalásokhoz való jog kapcsán pedig azt emelte ki a jelentés, hogy egyes autóipari cégek egyoldalúan, az érintett szakszervezetekkel való konzultáció nélkül szervezési intézkedéseket vezettek be. A vasúti ágazatban pedig cégek szándékosan késleltették a tárgyalásokat. A szakszervezetektől érkező, bérekkel kapcsolatos konzultációra vonatkozó felkérések elutasítása, illetve az azokra való válaszadás elmaradása szintén általános gyakorlat volt az országban – jegyzi meg a jelentés.

Továbbá amikor szakszervezetek a kollektív szerződések megsértését jelentették, a cégek néha azzal fenyegették meg a munkavállalókat, hogy egyoldalúan felmondják a kollektív szerződéseket. Ez történt tavaly, amikor egy cég közvetlenül a csoportos létszámleépítések bejelentése előtt felmondta a hatályban lévő – és az elbocsátásokra vonatkozóan számos rendelkezést tartalmazó – kollektív szerződést.

A sztrájkjog kapcsán pedig a jelentés azt emelte ki, hogy a közoktatásban a kormány erősen korlátozta a sztrájkjogot a tanárok növekvő elégedetlenségére és korábbi sztrájkjaikra válaszul.

A többi visegrádi ország közül Lengyelország 3-as osztályzatot kapott, amely a munkavállalói jogok rendszeres megsértését jelenti, míg Csehország és Szlovákia a második legjobb kategóriába (a munkavállalói jogok ismétlődő megsértése) került. A szomszédos Ausztria pedig a 9 országot tartalmazó legjobb kategóriában szerepel, ahol szórványosan fordulnak elő jogsértések. Ausztria mellett 1-es osztályzatot kapott még Dánia, Finnország, Izland, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország és Svédország.

Külön lista a munkavállalói jogokat megsértő cégekről

Az ITUC jelentése idén is egy külön listában összegyűjtötte azon cégek listáját, amelyek tavaly megsértették a munkavállalói jogokat, vagy valamilyen módon kapcsolódtak jogsértésekhez. A listán 14 olyan vállalat is szerepel, amelyek valamelyik EU-tagállamban sértette meg a munkavállalói jogokat, vagy kapcsolódott jogsértésekhez. Ezek között olyan cégek is szerepelnek, mint a Ryanair, az IKEA, az Uber vagy a TUI.

Az uniós tagállamokban elkövetett jogsértések között például a sztrájkra készülő munkavállalók elbocsátása vagy a kollektív megállapodás tárgyalásának elutasítása szerepel.

Az EUractiv ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az uniós tagállamokban jogsértést elkövető cégek döntő része az elmúlt évtizedben különböző – például kutatási vagy infrastrukturális – célra uniós forrásokat nyert el az Európai Bizottságtól, amelynek összege összességében meghaladja az egymilliárd eurót. Az uniós szakpolitikai kérdésekkel foglalkozó portál kiemeli: csak a Ryanair 962 millió eurót kapott 2014 óta az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében, valamint a Horizont-programon keresztül. 2022 júniusában a légitársaság megtagadta a tárgyalásokat a sztrájkoló spanyol munkavállalóival, és fegyelmi intézkedéseket vezetett be a sztrájkolókkal szemben. A Horizont 2020 kutatási programon keresztül közel 30 millió eurós uniós támogatásban részesülő IKEA pedig a lengyel Szolidarnoszty szakszervezet álláspontja szerint jogszabályba ütköző módon, a szakszervezeti vezetőket megillető jogi védelem figyelmen kívül hagyása mellett hajtott végre elbocsátását.

