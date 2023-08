Készülhetünk a tömeges kirúgásokra? Csak lassan a testtel!

A mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a cégek általánosságban több munkavállalót képeznek majd át, mint ahányat elbocsátanak a következő három évben – derül ki a McKinsey nemzetközi tanácsadó cég friss felméréséből, amely szerte a világban kérdezett meg közel ezer olyan cégvezetőt, akik vállalata már használ MI-eszközöket. A jelentés kiemelten foglalkozik a generatív MI-eszközök (például ChatGPT) alkalmazásának kérdésével, amely technológiát legtöbb esetben az emberi tevékenységet kiegészítő, és nem feltétlenül helyettesítő megoldásnak tartják a cégek.

A generatív mesterséges intelligencia (MI) – vagyis a szöveges, képi vagy mozgóképes tartalmat előzetesen megtanított adathalmazok felhasználásával előállító technológia (például ChatGPT) – áttörési évének nevezi 2023-at a McKinsey augusztus elején kiadott jelentése, amely globális felmérésében azt vizsgálta meg, hogy mekkora mértékű az MI-eszközök használata a cégek körében.

A szerte a világból közel 1700 cégvezető (felső- és középvezető) véleményét tükröző, 2023 áprilisában felvett felmérésben mintegy 900-ra tehető azon cégvezetők száma, amelyek vállalata legalább egy funkcióban alkalmazza a mesterséges intelligenciát. Ezen belül a jelentés a generatív MI-eszközök használatának robbanásszerű terjedésére mutat rá. Kevesebb mint egy évvel azután, hogy számos ilyen eszköz a piacra került, a felmérésben részt vevő cégvezetők egyharmada azt állította, hogy cégük rendszeresen használja a generatív MI-t legalább egy üzleti funkcióban.

Összességében így az mondható el, hogy az MI-t használó, felmérésben szereplő cégek 60 százaléka alkalmaz generatív MI-eszközöket.

Továbbá az MI-t használó cégek vezetőinek 40 százaléka szerint a generatív MI fejlődése miatt a cégük növelni fogja az MI-be történő befektetését.

A megkérdezett felső- és középvezetők közül a legmagasabb beosztásban lévő felsővezetők közel egynegyede (22%-a) azt közölte, hogy személyesen használ generatív MI-eszközöket munkája során.

A használat mértéke meglehetősen hasonló a különböző vezetői beosztásokban, azonban a legmagasabb arányt a technológiai szektorban dolgozó megkérdezettek és az észak-amerikai régió válaszadói körében lehet kimutatni.

Csak néhány üzleti funkcióban alkalmazzák az MI-t

A jelentés azonban azt is megállapítja, hogy az MI-eszközök alkalmazása továbbra is csak néhány üzleti funkcióra koncentrálódik. A generatív MI-eszközöket leggyakrabban használó üzleti funkciók is ugyanazok, mint amelyekben az MI használata összességében a leggyakoribb. Ezek:

marketing és értékesítés (a megkérdezett cégvezetők 14%-a számolt be a generatív MI ezen területen történő használatáról),

termék- és szolgáltatásfejlesztés (13%),

szolgáltatási műveletek, például ügyfélszolgálat és back-office támogatás (10%).

A felmérésből az is kiderül, hogy leggyakrabban milyen feladatok elvégzésére használják a generatív MI-t a cégek. Eszerint marketing és értékesítés területén szövegek első tervezetének megírására, különböző szövegek összefoglalására, a személyre szabott marketingnél alkalmazzák az új technológiát. Termékfejlesztésnél például az új design megtervezéséhez, szolgáltatási műveleteknél pedig többek között ügyfélszolgálati chatbotok használatánál alkalmaznak generatív MI-eszközöket.

Keresett szakmák: adatmérnök, gépi tanulási mérnök, MI-adattudós

A jelentés külön megvizsgálta, hogy mennyiben változtak meg azok a munkakörök, amelyeket a cégek az MI-vel kapcsolatos ambícióik támogatása érdekében töltenek be szakemberekkel. Az elmúlt egy évben az MI-t alkalmazó cégek leggyakrabban adatmérnököket, gépi tanulási mérnököket és MI-adattudósokat vettek fel. A mostani felmérésben azonban az előző kutatáshoz képest a válaszadók jóval kisebb hányada számolt be arról, hogy MI-vel foglalkozó szoftvermérnököket vett fel, amely tavaly az a munkakör volt, ahova leggyakrabban vettek fel munkaerőt. (A tavalyi felmérésben az MI-t alkalmazó cégek 39 %-a számolt be arról, hogy MI-vel foglalkozó szoftvermérnököt vett fel, míg az idei felmérésben ez az aránya 28 %-ra csökkent.)

A megkérdezett cégvezetők 45-65%-a számolt be arról idén áprilisban, hogy nehézségeik vannak az MI-vel kapcsolatos szaktudást igénylő munkakörök betöltésénél.

Ebből az látszik, hogy az MI-vel kapcsolatos munkakörökbe történő felvétel továbbra is kihívást jelent a cégek számára, azonban az elmúlt egy évben némileg könnyebbé vált a szakemberek toborzása, miután a legtöbb munkakör esetében csökkent a toborzási nehézségről beszámoló cégvezetők aránya. A jelenség mögött az állhat, hogy a technológiai vállalatoknál 2022 végétől 2023 első feléig tartó elbocsátási hullám miatt számos, éppen munka nélkül lévő szakember vált elérhetővé a cégek számára.

Az előző felméréshez képest a válaszadók kisebb hányada számolt be arról, hogy nehézségekbe ütközik az olyan munkakörökbe történő felvételnél, mint például az MI-adattudósok, adatmérnökök és adatvizualizációs szakemberek. A cégvezetők válaszai azonban arra is utalnak, hogy a gépi tanulási mérnökök és MI-terméktulajdonosok felvétele továbbra is ugyanolyan nagy kihívást jelent, mint az előző évben.

Több embert képeznek át majd, mint elbocsátanak az MI alkalmazása miatt

A cégvezetők következő három évre vonatkozó várakozásai szerint az MI alkalmazása miatt a cégek általánosságban több munkavállalót képeznek majd át, mint ahányat elbocsátanak.

Az MI-t alkalmazó cégek vezetőinek közel 40 %-a azt nyilatkozta, hogy vállalatuk munkaerő-állományának több mint 20 százalékát át fogják képezni,

míg a válaszadók csupán8 %-a vélte úgy, hogy munkavállalóik száma legalább 20 százalékkal fog csökkenni az MI-eszközök alkalmazása miatt.

A generatív MI alkalmazásának munkavállalók létszámára vonatkozó hatásának vizsgálatánál az derült ki, hogy a szolgáltatási műveletek az egyetlen olyan üzleti funkció, amelyben a válaszadók többsége a munkaerő létszámának csökkenésére számít a cégüknél. Ez általánosságban egybevág azzal, amire a McKinsey közelmúltban végzett kutatásaiból is lehet következtetni: bár a generatív MI megjelenése a cég számításaiban növelte azon munkatevékenységek arányát, amelyek automatizálhatók (60-70 százalékra a korábbi 50 százalékról), ez nem feltétlenül jelenti egy teljes munkakör automatizálását.

Az MI terén úgynevezett magas teljesítményt nyújtó vállalatok – vagyis azok a cégek, ahol a cégvezető válaszadók szerint a 2022-es EBIT legalább 20 százaléka az MI használatának tulajdonítható – várhatóan sokkal nagyobb mértékű munkaerő-átképzést hajtanak majd végre az MI-eszközök használata miatt, mint más cégek. A magas MI-teljesítményt nyújtó cégek válaszadói több mint háromszor nagyobb valószínűséggel mondják ugyanis azt, hogy cégük a következő három évben a MI bevezetése miatt a munkaerő több mint 30 százalékát fogja átképezni. A magas MI-teljesítményt nyújtó cégek esetében a válaszadók 73%-a közölte ezt, míg a többi cég esetében csak a válaszadók 21%-a.

grafikon6

Inkább kiegészíti, mint helyettesíti az emberi munkaerőt a generatív MI

Lareina Yee, a McKinsey senior partnere a felméréssel kapcsolatban azt emelte ki, hogy

még csak a generatív MI alkalmazásának korai szakaszában vagyunk, azonban a cégek máris jelentős hatást várnak az új technológiától a munkaerő vonatkozásában.

Ez a hatás az új munkalehetőségek megjelenésétől, a munkavégzés módjának megváltozásától egészen új munkakörök bevezetéséig terjed. Ez a várható hatás eltér a hagyományos MI-eszközök megjelenése okozta következményektől, amely a munkaerő meglehetősen kis – bár nem kevésbé fontos – részét érintette, akik átfogó szakismerettel rendelkeztek olyan területeken, mint a gépi tanulás, az adattudomány vagy a robotika. A McKinsey szakértője fontosnak tartotta azt is kihangsúlyozni, hogy

a legtöbb esetben a vállalatok a generatív MI-t olyan eszköznek tekintik, amely az emberi munkaerőt kiegészíti, nem feltétlenül helyettesíti.

Lareina Yee szerint a felmérés egyben arra is rávilágít, hogy az MI-hez kapcsolódó munkakörbe történő munkaerő-felvétel – az ahhoz szükséges rendkívül speciális szaktudás miatt – még mindig kihívást jelent a cégek számára. Ezzel kapcsolatban kifejezetten a generatív MI vonatkozásában az mondható el, hogy ugyan magasan képzett szakemberekre lesz szükség a nagy nyelvi modellek létrehozásához és a generatív modellek betanításához, de a generatív MI-eszközök felhasználója szinte bárki lehet, akiknek nem lesz szüksége adattudományi végzettségre vagy gépi tanulási szaktudásra ahhoz, hogy hatékonyan végezze el munkáját. Hasonló a helyzet, mint a nagyszámítógépek (mainframe számítógépek) és a PC-k esetében: míg a nagyszámítógépeket magasan képzett szakemberek kezelik, addig a PC-k használatához nem szükséges szaktudás.

