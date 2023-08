Putyin aláírta a Magyarországot is sújtó bosszúintézkedést, fájdalmas lehet a szankciókra adott válaszlépés

Szabó Dániel 2023. augusztus 12. 06:10

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán aláírta azt a bosszúintézkedést tartalmazó rendeletet, amely felfüggeszti a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodásokat számos állammal, köztük Magyarországgal is. Ez a lépés a kamatok, osztalékok és jogdíjak csökkentett adókulcsait érinti, így sok magyar társaság és magánszemély aggódhat. Az Egyesült Államok hasonló lépése is súlyos terheket ró az érintettekre, így pedig elmondható, hogy egyszerre folyamodott ugyanahhoz a szankcióhoz egy szövetséges és egy barátságtalan ország is.