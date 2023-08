Napelemek: fontos határidő közeleg, azok is kicsúszhatnak belőle, akik nem számítanak rá

Értesüléseink szerint még mindig nem valósult meg teljes mértékben valamennyi 2022-ben benyújtott háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszer létesítésére irányuló igénybejelentés feldolgozása. A HMKE-be beruházni kívánó ügyfelek között számos olyan akad, aki még nem kapott választ az egy évvel ezelőtt a szolgáltatónak tett igénybejelentésére.

Csúszik az igényfeldolgozás a roham után

A szolgáltatónak az általános szabály szerint az igény beérkezését követően 30 napja van a műszaki vizsgálat elvégzésére, melynek keretében felméri, hogy a tervezett rendszer megfelelő, és az adott helyen megvalósítható-e.

A hírek szerint azonban az elosztók sok esetben nem képesek tartani a határidőt.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) tájékoztatása szerint nem rendelkezik az igényfeldolgozás állására vonatkozó információkkal, az elosztók pedig nem kívánták kommentálni a több forrásból származó értesüléseinket.

Az igényfeldolgozás időtartamának a jelzések alapján mégiscsak valószínűsíthető meghosszabbodása annak lehet következménye, hogy ezt a vizsgálatot valamennyi benyújtott igény esetében el kell végezni, és a szolgáltató korlátozott humán kapacitásának óriási számú bejelentést kell feldolgoznia.

2022-ben két hullámban százezres nagyságrendben érkeztek be HMKE-igények az elosztókhoz, ami a korábbi viszonyokat tekintve több évnyi mennyiségnek felel meg. A napelemes HMKE-t telepíttetni kívánó, zömmel lakossági ügyfelek először 2022 nyarán zúdítottak nagy számban HMKE-igényeket a szolgáltatókra, miután a kormány bejelentette a rezicsökkentési rendszer átlagfogyasztás feletti részének átalakítását és az energiaárak emelését. A második nagy igénybejelentési hullám ősszel jött el, amikor a kabinet átmeneti betáplálási stopot hirdetett a 2022 októbere utáni igények nyomán létesítendő HMKE-kre.

A százezres nagyságrendben bezúduló igénytömegből azonban a valós, ténylegesen megvalósítható igények száma iparági becslések szerint inkább csak 30-50 ezer körül alakulhat. Sokan ugyanis a biztonság kedvéért többször is benyújtották igényüket, de szép számmal akadtak megalapozatlan igények is, ahogyan az is előfordult, hogy az ügyfél az elszámolási rendszer közelgő átalakulása körüli bizonytalanság miatt inkább visszavonta az igényt. Az ezek kiszűrése után megmaradt valódi igénytömeg még mindig jelentős, de annyira nem, hogy a telepítő cégek - elbocsátásokra is kényszerülve - ne kezdenének kifogyni a megbízásokból.

Rosszul járhat, akinek az igényét nem dolgozzák fel időben

Az igényfeldolgozás elnyúlása elsősorban azért rossz hír az érintett ügyfeleknek, mert vészesen közeleg a napelemek termelésére vonatkozó elszámolási rendszer megváltozásának ideje.

A kötelező érvényű európai uniós szabályozás alapján ugyanis 2024. január 1-től már nem lehet majd a jelenlegi kedvező szaldó elszámolásra jogosító új hálózati csatlakozást létesíteni, ekkortól tehát minden új vagy ez után bővített napelemes rendszer a bruttó elszámolás alá fog tartozni, akár támogatásssal, akár teljesen önerőből épül meg.

A jelenlegi helyzet alapján elképzelhető, hogy lesznek olyan ügyfelek, akik ugyan már 2022-ben bejelentették HMKE-telepítési igényüket, azonban az igényfeldolgozás nehézségei miatt csak 2024-ben készülhet el a beruházás, ami az aktuális szabályok szerint azt jelentené, hogy kicsúsznak az éves szaldó elszámolás alkalmazhatóságának hatálya alól.

Az új bruttó elszámolási rendszer részletei továbbra sem ismertek - sőt, azzal kapcsolatban is bizonytalanság van, hogy a tavaly novemberi rendeletben előrevetített havi szaldó elszámolás pontosan kikre és hogyan is vonatkozna -, de a jelenlegi éves szaldó rendszert várhatóan kevésbé nagyvonalú konstrukció váltja majd.

A mostani éves szaldó elszámolási rendszerben a napelemes HMKE által termelt, helyben nem elfogyasztott áramot a hálózat ugyanakkora áron veszi át, mint amennyiért a háztartás a hálózatról vételezi a villamos energiát. Az új bruttó elszámolási rendszerben a hálózatba táplált energia átvételi ára vélhetően alacsonyabb lesz, mint a hálózatról vételezetté, követve az EU hálózati költségek igazságosabb viselésére vonatkozó előírásait (miután a HMKE-sek jelenleg lényegében ingyen energiatárolóként is használjak a hálózatot.)

Az elszámolási rendszer változásával kapcsolatban további kérdés, hogy hogyan fognak megfelelni az új bruttó elszámolás követelményeinek azoknak a régebben létesült napelemes rendszereknek a mérőórái, amelyek az éves szaldóban eltölthető 10 év letelte után kerülnek majd át a bruttó elszámolási rendszerbe.

A HMKE-igénybejelentések feldolgozásának csúszása az igényeiket már 2022-ben benyújtó háztartásokon és vállalkozásokon túl azokat is a szaldóból való kicsúszással fenyeget, akik úgy döntenek, hogy a betáplálási stop végét nem megvárva, a kedvezőbb elszámolási rendszer reményében mostanában adják be a szolgáltónak igénybejelentésüket.

Az iparághoz befutó új megrendelések kis száma alapján feltételezhető, hogy a napelem telepíttetésében gondolkodó felhasználók zöme jelenleg a betáplálási korlátozás miatt kivár.

Pedig az elszámolási rendszer 2024. január 1-től történő megváltozása miatt anyagilag szinte biztosan jobban járnának, ha még ez előtt sikerülne létesíttetniük naperőművüket, akkor is, ha az csak 2024 végén kezdhetne el betáplálni a hálózatra. Elosztói és iparági források értelmezése szerint az idén létesülő napelemes HMKE-k akkor is a szaldó elszámolási rendszerbe kerülnek, ha a hálózati betáplálást csak jövőre kezdhetik meg.

A betáplálási stop legkésőbb 2024. december 31-én megszűnik, amint ezt a kormány Brüsszel felé is vállalta a helyreállítási és ellenállóképességi tervben, továbbá a korlátozás kivezetésének tervezett menetrendjét rögzítő 2023. március 31-i rendeletben is kimondta. Sőt, a rendelet, illetve az Energiaügyi Minisztérium kommunikációja alapján az országos csatlakozási stop részleges feloldása már idén ősztől valószínű.

Vagyis, ha valaki most elindítja a beruházást, és - normál ügymenet mellett - év végére elkészül a napelemes rendszere, legjobb esetben már azonnal, legrosszabb esetben egy év múlva betáplálhatja a hálózatba a helyben nem felhasznált energiát. A napelemes rendszer 25 éves várható élettartamára és arra tekintettel, hogy a 2024. január 1-től létesített HMKE-k betáplálásának elszámolására várhatóan a jelenleginél kevésbé kedvező rendszer lesz elérhető, jobban megéri mielőbb lépni és bevállalni a legfeljebb jövő év végéig tartó betáplálási stopot is, mint kivárni és átcsúszni a jövő évbe, ezáltal pedig az új elszámolási rendszerbe. Persze, mindez gördülékeny igényfeldolgozást feltételez, ami a jelek szerint jelenleg nem minden esetben teljesül.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba