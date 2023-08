Visszatér a kánikula a héten, de közben a világban is fontos dolgok történnek

Portfolio 2023. augusztus 14. 06:01

A héten a forró időjárás visszatérte sok ember figyelmét inkább a vízpartok felé terelné, pedig a héten fontos események lesznek a világgazdaságban és idehaza is. A legnagyobb gazdaságokból fontos adatközlések jönnek, amelyek megmutatják, hogy a nagygazdaságok még nyáron is lassulástól szenvedtek-e. A héten emellett a magyar GDP-t is közzéteszik, és rögtön európai rangsorba is helyezhetjük Magyarországot. Emellett a piacok nagyon figyelni fognak az amerikai jegybank üzeneteire is. 33 fok ide vagy oda, aki kereskedik, annak ezen a héten a nyaraláson is figyelnie kell a híreket.