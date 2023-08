Ne a kórházi ágylábakat számolgassuk, nem ez a lényeg! - Interjú az egészségügyi államtitkárral

Egy reziliens, ellenálló, rugalmas magyar egészségügyi rendszer felépítése a kormány célja. A kórházi struktúra viszont túlméretezett az új típusú elvárásokhoz, még mindig fejnehéz kórházi ellátórendszert üzemeltet Magyarország, ami egyfajta szocialista örökség - fejtette ki a szektort érintő terveiről Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Portfolio-nak adott interjújában. Azt is elismerte, hogy ezt a szocialista intézményrendszert nem lehet lefedni jelenleg humánerőforrással, "mindenhol majdnem elég az ember". Az államtitkár szerint az orvostudomány fejlődésére válaszul szükség van a kórházak profiljának átalakítására, de leszögezte ismét: ez nem jelent kórházbezárásokat. A tervek szerint a struktúra átalakítását le fogja követni a finanszírozás, valós költségen szeretnék finanszírozni az ellátásokat. Eközben zajlik egy szakmai, ágazati együttműködés keretében az alapellátás finanszírozásának átalakítása, a jelenlegi rendszer ugyanis egyáltalán nem vonzó a fiatalok számára, hogy a háziorvosi pályát válasszák maguknak. Mindezek túl a beszélgetés során szóba került az orvosok külföldre vándorlásának trendje, a szakápolók béremelése, a védőnők kérdése, az állami és magánellátó rendszer viszonya, de Takács Péter reagál azokra a kritikákra, amelyek arról szóltak, hogy túlzott központosítás és államosítás zajlik az ágazatban.

Private Health Forum 2023 Szeptember 19-én jön a Portfolio nagyszabású egészségügyi konferenciája, ahol jelen lesznek a szektor legfontosabb szereplői. Most érdemes jegyet váltani:

Kezdjük az egészségügyet érintő átalakítással, amely az elmúlt pár hétben is komoly visszhangokra talált. Mi az elsődleges célja az átalakításnak és milyen hiányosságokra reflektál elsődlegesen?

Ami most történik - kezdve a szűrésektől, az alapellátáson át, a magas progresszivitási szintű ellátásokig - az az egészségügy rendszerének átfogó felülvizsgálata. Erre azért van szükség, mert eddig nagyon merev szabályozási és finanszírozási rendszereket használtunk, amelyek nem javították, hanem rontották a betegellátást. Mi javítani szeretnénk a betegellátást a háziorvosi, a szakrendelői és kórházi szinten is.

A rendszer legyen olyan, mint egy öntisztító sütő. Attól függően, hogy milyen témáról beszélünk, 1-3 évente legyen képes önmaga mérésére, az eredményekből tudjon következtetéseket levonni, majd saját maga változásokat generálni.

Filozófiám szerint nem az a rendszer jó, ami egy ágazatvezető képességeire épít, hanem amelyiknek van egy önfenntartási és önreflexiós képessége. Olyan rendszert igyekszünk kialakítani, amiben ez az önreflexiós képesség megvan - legyen szó a területi ellátási kötelezettségek meghatározásáról, a körzetkijelölésekről az alapellátásban vagy az egyes nagy értékű műtéti beavatkozások finanszírozásáról. Elképzelésem szerint a ciklus végére eljutunk oda, hogy a játékszabályokat sikerül úgy alakítani, hogy az egészségügyi irányítási és működési rendszer képes lesz saját magát ellenőrizni és javítani a saját működését.

Talán a reziliencia a legmegfelelőbb szó erre az igényre.

Ezt most sok helyen használjuk, mert valóban egy reziliens, ellenálló, rugalmas rendszert kell felépítenünk.

Mi az a három legfontosabb terület, amihez mindenképpen hozzá kellett nyúlni a közfinanszírozott egészségügyben, és miért ezek azok?

A megörökölt szocialista típusú ellátórendszerrel kellett kezdenünk. A folyamat olyannyira érdekes, hogy a nemzetközi, uniós és WHO-s megbeszéléseinken is előkerül a téma, nagy érdeklődés övezi a volt szocialista országok között, hogy mihez kezdünk ezzel a rendszerrel. Egymás után érdeklődik a horvát, a szlovén, a lengyel vagy épp a bolgár kolléga, és kérdezik, mi az, ami most történik, milyen változásokat tervezünk az alapellátásban, és elmondják ők is, nekik mik a tapasztalataik.

Az alapvető probléma, hogy egy szocialista, fejnehéz kórházi ellátórendszert üzemeltetünk.

Ezzel szemben egy modern egészségügyi ellátórendszer nagyobb hangsúlyt fektet a megelőzésre, értve ez alatt a szűréseket is, másrészt sokkal több helyben megoldható, definitív ellátást nyújt, aminek az egyik része az alapellátásban történik meg, a másik fele pedig a járóbeteg-ellátásban. Egy ilyen modern rendszerben

kizárólag azokat a betegeket fektetjük kórházban, akiknek ténylegesen ott a helyük. Viszont a kórházi struktúra ehhez túlméretezett.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Jól értem, kevesebb kórházi ágyat vizionál, de nem kórházbezárást?

Mindenki az ágylábakat számolgatja, de nem az a lényeg, hanem az ellátott esetek száma.

Az ellátott esetekből a jövőben sem lesz kevesebb, viszont az orvostudomány fejlődésének hála a kórházban töltött idő jelentősen csökken. Csak egy példa: 30 évvel ezelőtt egy vakbélműtéttel 2-3 hetet bent kellett feküdni, most szövődménymentes esetben a 3.-5. napon a beteg hazamehet. Korábban egy sebészetre kellett 70 ágy a fekvőbeteg részlegre, jelenleg elég 40 ágy.

Vagyis csúnya szóval élve, a betegek forgási sebessége felgyorsult.

Így van, a kezelési és a gyógyulási idő lerövidülésének köszönhetően. Az infrastruktúra ki van építve, a szervezet megvan, ott áll 30 ágy üresen. Ezeknek kell olyan funkciót adni, ami lakosság közeli ellátást nyújt.

Erre az egyik válasz a gondozási tevékenység, rehabilitáció felértékelése?

Logikus válasz erre az ellátási profil átalakítása,

hiszen a társadalom elöregedett és tovább öregszik. Emiatt ezeken a helyeken megfelelő szakrendelői kapacitásra, valamint a tartós gondozást igénylő esetek ellátására van szükség. Az nem járható, hogy a nagyapám 3-4 hónapig bent van a vármegyei kórházban, és a nagyanyám hónapokig ingázik a kórházba 60 kilométerről. Ezek a kapacitások azok, amiket a városi kórházakban meg kell erősíteni, ezen dolgozunk.

Nem zárjuk be a kórházakat, hanem áthangoljuk a funkcióikat úgy, hogy a lakóhely közelében elérhető, magas színvonalú ellátást nyújtsanak.

Szakrendelés, tartós ápolás, egynapos sebészet, belgyógyászati típusú tevékenységek – erre mindenhol szükség van. Ezeket kell fenntartani mindenhol, továbbá 24 órában elérhető betegfogadást a sürgősségi eseteknek.

Az egyes kórházak portfólióját mire alapozva alakítják ki, az elmúlt évek beteganyagára, és a térség betegbeáramlási információira?

Abszolút. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél 30 évre visszamenő betegforgalmi adat van, azóta van elektronikus teljesítményjelentés. Ezekből lehet látni, hogy az orvostudomány fejlődésével hogyan tolódtak át a hosszú ápolási igényű, heroikus, nagy feltáró műtétek irányából a minimál invazív, kevés ellátási napot tartalmazó irányba az ellátások. A rendszer azonban ezt nem követte le, és a finanszírozás sem. Nem épült ki az a rendszer, ami folyamatos kódkarbantartást biztosít. Ennek az első lépcsőjét megcsináltuk. A kontrollingadatokból tudjuk, hogy az egyes szakmáknak milyen volt a bevételtermelő képessége. Minekutána a TÁMOP 6.2.5B-ben kialakult egy egységes kórházi kontrollingrendszer az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott kórházakban, pontosan tudjuk, hogy az országban 78 helyen van sebészet, ezeknek 5 szintig van fedezet kontrollingeredményünk. Erre mondtam azt, hogy nézzük meg, hogy fedezet 2 szinten, ahol az osztály működéséhez szükséges közvetlen költségek megjelennek,

milyen eredményt tud felmutatni általában a sebészet, mint szakma. Azt láttuk, hogy 100 ezer forint bevételt 122 ezer forint ráfordításból tud realizálni.

Mert ez egy kimondottan rosszul finanszírozott szakma. Mivel ez 78 kórház 5 évre visszamenő adata volt, kicsi a valószínűsége annak, hogy mindenütt ugyanazt hibázzák el a könyvelésben.

Nem volt nagy szórás a kórházak között, vagyis egy általános mintát és következtetést lehetett levonni?

Nem. Kontrollingvezető voltam a Szent János Kórházban, ami a magyar egészségügy állatorvosi lova, az egyik legrosszabb finanszírozási struktúrával rendelkezik. Ott rendesen megtanultam a kontrollingot, így rögtön kiszúrom, ha valahol anomália van. Ezen a kontrollingmódszeren régóta dolgoztunk a kollégáimmal, 2017-ben kezdtük az előkészítését, majd a Covid, és az átlagfinanszírozás közbeszólt. Azt szerettem volna, hogy az átlagfinanszírozást úgy vezessük ki, hogy már az új finanszírozási alapokra álljunk át, és ennek megfelelően az osztályos kontrollingadatok alapján készítettünk egy kódkiigazítást. A következő lépés pedig az lesz, hogy 8-10 mintakórházat kiválasztva felépítsük azt a rendszert, amely nyomán esetszintű kontrolling adatokat szolgáltat. A 8-10 kórház között lesz kis szakkórház, vidéki városi kórház, budapesti városi kórház, centrumkórház, vármegyei kórház, országos intézet, egyetem.

Ha megvannak az adataink, meg tudjuk mondani, hogy egy vakbélgyulladás mennyibe kerül valós költségen.

Úgy számolom, hogy a rendszer felállítása az első évben körülbelül 1,3 milliárd forintba kerül licencbeszerzésekkel, szoftverekkel, mindennel együtt.

Honnan állnak rendelkezésre az adatok, ki az, aki felel ezekért?

A rendszer alapja, hogy a betegágy mellett gyűjtjük a betegnek adott eszközöket, gyógyszereket stb., egy ezerágyas kórházban öt ember elég arra, hogy összeszedje a szükséges vonalkódokat. Ezeket összegyűjtik, becsipogtatják, lehet kapcsolni az ellátási eseményhez a naplóban név nélkül, és akkor pontosan tudjuk az ellátási eseményt. Milyen műtétet végeztünk a betegen, milyen homogén betegségcsoportba sorolódott, és annak mennyi volt a gyógyszer-, és anyagköltsége. Van mögötte persze egy munkaerő-rávetítési metodika, ott az operáló orvos, az osztályos orvos, aneszteziológus, anesztasszisztens, műtős és mindenki más rávetített költsége. Ilyen átfogó bekerülési költség-gyűjtés talán 15 éve volt, ezt legkésőbb jövőre szeretnénk elindítani.

Milyen forrásból?

Ez nem egy horribilis összeg, eredetileg a helyreállítási alapból származó forrásból terveztük finanszírozni, de ha végül úgy alakul, hogy nem kapjuk meg a nekünk járó forrásokat, akkor ebbe a projektbe nemzeti forrásból is bele kell tudnunk vágni. A tevékenységet pedig 3 évente minden szakmafőcsoportra el tudjuk végezni, nem várunk 15-20 évet a kódkarbantartással.

Ennek a kontrollingszemléletnek azért van jelentősége, mert ehhez igazodik az intézmények finanszírozása is a jövőben? Ezzel előáll a valós költségen történő finanszírozás és elkerülhetővé válik az adóssághalmozás?

Így van, és esetszintű adataink is lesznek. Emellett működik a kódkarbantartó bizottság, melynek az egyik nagyon fontos feladata a nyomon követés, másrészt az új technológiák értékelése és beárazása. Az elmúlt években, évtizedekben is jelentek meg olyan új műtéti technikák, amelyek nem érkeztek meg a magyar piacra, és nem voltak elérhetőek a magyar betegek számára. Vagy olyan kezelési sémák, gyógyszerek jelennek meg, amiket kezelési és finanszírozási protokollba kell illeszteni. A kódkarbantartó bizottság ezt a feladatot is el fogja végezni.

Van hasonló ágazaton belüli együttműködés más szereplőkkel?

Hasonló bizottságot üzemeltetünk az alapellátás tekintetében. Az alapellátás finanszírozását egy ugyanilyen, operatív munkacsoport keretében kezdtük el áttekinteni.

A háziorvosokat érintő indikátorrendszer, vagyis részben teljesítményalapú finanszírozás is már ennek a csoportnak a produktuma?

Az indikátorrendszer felülvizsgálata is az alapellátási munkacsoport feladata, de tevékenysége több mindenre kiterjed. Az indikátoralapú finanszírozás még mindig csak 10%-át képezi az alapellátási finanszírozásnak. A maradék része sok esetben idejétmúlt elemekből tevődik össze.

Az orvosi kamarával, az országos kollegiális vezető háziorvosokkal, a szakmai kollégium tagjaival, gyakorló háziorvosokkal kiegészülve dolgozunk azon, hogyan hangoljuk át az alapellátás finanszírozását.

Ezzel párhuzamosan felülvizsgáljuk a körzethatárokat. Ez az OKFŐ Alapellátási Igazgatóságának a feladata.

Mi a gond a háziorvosi körzethatárokkal, miért kell ehhez is hozzányúlni?

A mostani körzetstruktúra a 80-as, 90-es években alakult ki, miután a rendszerváltással felbomlottak a körzetek, az önkormányzatokhoz került a feladat, és minden önkormányzat saját körzetet szeretett volna. Ez nyilván nem megy. Jelenleg is vannak 200-300 fős körzetecskék. A betöltetlen körzetek 70 százaléka nem éri el a szakmai minimumnak kikiáltott 1200 főt. Reagálni kell az elmúlt évtizedek folyamataira.

Milyen trendek határozzák meg az alapellátás színvonalát? A beteg csak azt látja, hogy a körzeti orvosa megint más, és hogy egyre nehezebben jut be hozzá.

Egyrészt öregszik a háziorvosi társadalom, másrészt azt se felejtsük el, hogy amikor ez a körzetstruktúra kialakult, egymillióval többen éltünk Magyarországon. Közben van egy városiasodási trend, elnéptelenedtek a kistelepülések.

Luxus, hogy 150-200 főre tartunk fent praxist.

Azt is fontos megemlíteni, hogy a praxisfinanszírozásnak csak egy kis eleme van összefüggésben az ellátandó betegek számával. Alaposan körbejártuk a témát, és nagyon sok igazságtalanság felszínre jött. Egy 200-300 fős praxisban dolgozó idős kolléga, aki mellett nyugdíjas korú asszisztens van, sokkal több finanszírozást kap, mint egy 2300 főt ellátó, frissen végzett, 30 éves szakorvos.

Ez hogy áll elő?

A két szélső értéket mondom: van egy 200 fő bejelentett lakossal rendelkező praxis, ahol 20 800 forint volt a betegek után járó havi fejpénz, ahol pedig 2300 fő a praxis mérete, ott 871 forint volt az egy főre jutó finanszírozás. Ez annyira igazságtalan, amit nem tarthat fenn a rendszer. Ennek a finanszírozásnak az átalakításában partnerek a szakmai szervezetek, és az orvosi kamara is.

Amíg ezt a fajta finanszírozási módszert tartjuk fent, addig ne is várjuk, hogy fiatalok menjenek háziorvosnak.

Végig kell gondolni, hogy mi az a minimumszám, amit elvárunk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 400 meg a 800 fős praxist összeolvasztjuk. A későbbiekben azt is szeretnénk, hogy az ellátandó lakosságszám jobban érvényesüljön a finanszírozásban. Lesznek olyan pici, most még betöltött praxisok, ahol 300-400 ember van, ezeket nincs értelme fenntartani havi 3,5-4 millió forintért. Ezeket 2028-ig szeretnénk kivezetni. Addigra kell olyan döntési helyzetbe hozni a kollégákat, hogy vagy vállal nagyobb területet, vagy ez a praxis meg fog szűnni. Így a forrás jobban fog hasznosulni. Ami ennél is fontosabb, hogy a betegellátás is javul már háziorvosi szinten, mert kiszámíthatóbb a működés, vonzóbb a háziorvosi pálya.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Az alapellátásról volt szó, de térjünk át kicsit a kórházak finanszírozására, mert itt is több aktuális ügy van folyamatban, elég ha csak a KEF-en keresztüli üzemeltetési feladatokra gondolunk.

Valóban ez egy fontos ügy, ugyanis azt láttuk, hogy a kórházak műszaki állapota rendkívül heterogén. Ez is az országos szintű kontrollingadatokból vált nyilvánvalóvá. Van olyan kórházunk, amire sok energetikai fejlesztési forrás ment, és az összbevételének a 3,5 százalékát fordítja energiaszámlára, őrzés-védelemre, valamint takarításra. De van olyan kórházunk, ami 50 épületből álló pavilonrendszer, szigeteletlen palatetővel, 130 éves gőzkazánnal, több 10 hektáros területen, ahol ezek a költségek az összbevétel 16 százalékát vitték el. A NEAK mind a kettőnek ugyanannyit fizet egy csípőprotézisért. Azt mondtam, hogy a kórházak szintjén nem lehet menedzselni ezeket az adottságokat. Itt az lenne a helyes megoldás, ha a rendelkezésre álló erőforrást és a jelentkező kiadásokat ugyanaz a szervezet kezelné. Magyarul: egy helyre kell tenni a kórház-üzemeltetést. A kórházfelújítási programban már megszerezte a tudást és tapasztalatot a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, ezért rá tudtuk bízni az egész kórház-üzemeltetést. A feladat és a forrás egy helyre került. Megszűnik az a hendikep, hogy az egyik kórház 3 százalékot költ, a másik meg 16 százalékot fordít üzemeltetésre. Ettől lényeges előrelépést várok, és nagyon örülök annak, hogy a KEF felnőtt a feladathoz, annak meg még inkább, hogy a Pénzügyminisztérium 60 milliárd kiegészítő forrást biztosít erre a célra az ágazatnak a jövő évre.

Ha kialakul ez a fajta új kórházműködtetést, akkor érkezhet-e az ágazatvezetés felé a KEF-től olyan jelzés, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy bizonyos épületeket érdemes lenne bezárni?

Előfordulhat. De azt látjuk, hogy azok az épületek, amiket most magukkal hordoznak a kórházak, és legalább temperáló fűtést kell ezekben biztosítani, sokszor már most sem betegellátási funkciót látnak el. Adott esetben olyan raktárkészletek is vannak, amik központi raktárból is megoldhatók.

Az OKFŐ-nek most van egy nagy raktárépítési projektje, Pátyon hozunk létre az állami egészségügyi tartaléknak egy raktárat és mellette egy kvázi forgóraktárat a központi beszerzésekhez.

Amit a kórház a központi beszerzésen keresztül tud igényelni, ebből tudjuk nyújtani egy jó logisztikával, így a kórházaknak kisebb raktárterületre lesz szükségük. Meg kell nézni, hogy ezek az épületek még hasznosíthatók-e. De csak a józan paraszti ész és a racionalitás alapján, a betegellátás rovására nem mehet. Olyan nem fordul elő, hogy csak azért, mert egy épületet nehéz kifűteni a nagy belmagassága miatt, abból elköltöztetjük a belgyógyászatot.

Említette, hogy elkerülhetetlen a kórházak profiljának átalakítása. Ez azonban akár a helyi lakossági, politikai érdekekbe is beleütközhet. A vidéket járva mik a tapasztalatai, milyen fogadtatásra talált a terve, mert kezdetben voltak ellenző, de hangos hangok.

A többség nagyon higgadtan állt hozzá. Mindenki érti, hogy a betegellátás javítása a cél, ehhez van szükség a változtatásokra. Mindenkinek elmondtuk, hogy attól, hogy az aktív ágyakra már nincs akkora szükség, sokkal jobban járnak egy jó portfóliójú egynapos sebészettel. Emellett ott marad a járóbeteg-ellátás, a tervezetten ütemezhető portfólió, ami a beavatkozások túlnyomó többsége, egynapos műtétekkel, elektív műtétekkel, marad egy belgyógyászati alaptevékenység. Emellett ahol van szülészet, ott marad az is, és 0-24 órában az ott lévő szakmákban biztosítjuk a sürgősségi betegellátást. Ez egy olyan rendszer, ami a lakosság maximális biztonságát szolgálja.

Akinek meg éjszaka nagy műtétes beavatkozásra van szüksége, jobb helyen van betegbiztonság szempontjából a vármegyei kórházban.

A mentőszolgálatot sikerült megerősíteni az elmúlt években, van elég mentőautó ahhoz, hogy ezeket az éjszakai szállításokat megoldja. De ezt szépen el kell mondani mindenhol.

Minden nehézség visszavezethető az alapvető problémára, a szakemberhiányra?

Úgy fogalmaznék inkább, hogy

a már említett, magunkkal cipelt szocialista intézményrendszert nem lehet lefedni humán erőforrással.

Ez azt hordozza magában, hogy mindenhol majdnem elég az ember. Mi abba az irányba megyünk, hogy egy fenntartható, jó struktúránk legyen, ami a lakosság közelében megtartja azokat az ellátásokat, amik helyben nagy betegforgalommal járnak. Betegbiztonság szempontjából szükség van a nagy műtétes szakmáknál egy jó centralizációra, de ez nem érinti az elektív kis műtéteket, amiket ugyanúgy el fogunk végezni a kis kórházakban, ahogy eddig.

Orvosból abszolút hiány nincs az országban, ezt mutatják a nemzetközi összehasonlítások is. A szakdolgozóknál ugyanakkor nem ez a helyzet, ott van hiány,

ezért történik jelenleg is egy bérfejlesztés. Ennek az első lépcsője már megtörtént, augusztusban 18 százalékkal magasabb alapbért kapnak a szakdolgozók. Egy ennél nagyobb lépés jön jövő márciusban, amikor el fogunk jutni oda, hogy a szakdolgozói bérek átlaga az orvosi alapbérek 37 százaléka lesz. A kormány elfogadta a Belügyminisztérium erre vonatkozó javaslatát. Ez azt is eredményezi, hogy nem nyílik tovább a bérolló.

A bérfejlesztések mennyiben gátolták meg, vagy lassították le az orvosok kiáramlását a rendszerből?

Az orvosok esetében a töredékére esett vissza a külföldre vándorlás.

Mindig azt érdemes megnézni, hányan kérik ki a külföldi munkavégzéshez szükséges engedélyt, és utána közülük hányan nem írnak receptet Magyarországon. A legsötétebb években, 2008-11-ben évente 1100 magyar állampolgárságú orvos ment külföldre, és kb. ugyanennyi is végzett. De nyilván nem a végzős évfolyam ment ki egyben. Ezeknek a 90 százaléka a következő évben nem írt beutalót és receptet. Most évente 300-400-an kérik ki a papírt, és kétharmaduk ír receptet Magyarországon. Tehát a többség ügyel egy hétvégét mondjuk Manchesterben, aztán hazajön.

Mi mondható el a szakdolgozóknál?

Fontos leszögezni, hogy az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordított a legtöbbet a kormány 2010 óta. Azóta nagyjából három-négyszerese a bérük. Abban bízom, hogy a béremelés második lépcsőjének megvalósulása már elég lesz ahhoz, hogy a belső piaccal tudjunk versenyezni. Ott nem is annyira a külföldre távozást látom problémának, a pályájukat elhagyók köszönhetően az erős munakerőpiacnak és az emelkedő béreknek leginkább itthon helyezkedtek el, akár például árufeltöltőként. Ha ezzel a második lépcsővel egy még nagyobb anyagi megbecsülést tudunk adni, abban bízom, hogy sokan visszajönnek. Persze számos más eleme is van a szakdolgozói életpályának, amin folyamatosan dolgozunk.

Említene ezek közül néhányat?

Az egyik a kompetencia-rendszer. Vannak nagyon jó OKJ-s képzéseink, és van nagyon jó egyetemi ápolóképzésünk, mentőtiszt képzésünk. Ha ők tudnak kapni eddig csak orvosi engedéllyel végezhető tevékenységet, akkor magasabb bérezést is kaphatnak, ami valahol az orvosi és a szakdolgozói bér között van. Ebben az esetben egy igen jól képzett szakdolgozói gárdát tudunk tartani olyan kulcsterületeken, mint a mentőtiszt, aneszt intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, egy emeltebb kompetenciával.

Vagyis a rendelkezésre álló erőforrásokat jobban lehetne hasznosítani és a legértékesebb munkaerőt, az orvost lehetne tehermentesíteni, a gyógyító ellátás elvégzése érdekében.

Így van. A cél az, hogy ezt az alapellátásban is implementálni tudjuk. Ilyen például Angliában a praxis nurse, aki egy non doktor ápoló az alapellátásban, igen kiterjedt prevenciós tevékenységgel, és azok az egészségszervezési és szűrési kompetenciák, amiket az alapellátásra szeretnék telepíteni, azt a szakdolgozókra tudjuk bízni, hogy ne az orvosnak kelljen 20-30 kérdéses kardiovaszkuláris rizikóbecslést beikszelni. Ezt egy asszisztens tökéletesen meg tudja oldani. Ha még valami prevenciós képzése is van, és még életmódtanáccsal is el tudja látni a kiszűrt beteget, akkor

tényleg csak az kerül az orvoshoz, akinek orvosi beavatkozásra van szüksége.

A jelenlegi átalakítás kritikusai leginkább a központosítás irányát kritizálják. Mit üzenne nekik?

Nem értek egyet. Nemcsak központosítás történik, hanem vannak olyan területek, ahol decentralizálunk. Inkább azt mondanám, hogy

a megfelelő helyre tesszük a döntési pontokat.

Itt van például a védőnők kérdése. Nem lett volna szabad az önkormányzatokra terhelni ezt a feladatot. A szocializmusban terhelték oda, a központi költségvetésben nem volt rá forrás. Rányomták a tanácsokra az alapellátással együtt, hogy oldják meg. De az alapellátás szervezésének nem a település önkormányzata a megfelelő szint, hanem a járásban rendelkezésre álló humán erőforrást kell úgy allokálni, hogy ne egy települési önkormányzat adóereje szabja meg, hogy ott van-e védőnő. A szakellátás szervezésénél pedig vármegyei szinten kell gondolkozni.

Itt van egy decentralizációs folyamat, nagyon sok korábbi országos feladatot kapnak meg a vármegyei kórházak, például a betegútszervezésben és a kapacitásallokációban.

A másik határozott irány az államosítás. Ahogy láttuk azt a meddőségi kezeléseknél, a labortevékenységek ellátásánál is van erre konkrét terv, legutóbb pedig az MR- és CT-szolgáltatások visszavétele került fel a térképre egy előre nem egyeztetett salátatörvény után. Nem tartanak attól, hogy az állam ezt a tevékenységét drágábban tudja csak ellátni, mint a költséghatékonyan és méretgazdaságosan működő magánellátók?

Nem. Van ugyanis egy most futó digitális fejlesztés, melynek keretében a képalkotó modult gőzerővel fejlesztjük, és a távleletezés megoldható lesz az EESZT keretein belül is. 2025 végére, mire ez a folyamat lezajlik, addigra nem lesz versenyhátránya az állami rendszernek ebben a tekintetben. Még ennél is fontosabb szempont, hogy tiszta helyzetet teremtsünk. Mondok egy példát. Van egy vármegyei kórház, ahol van neki saját jogon kapacitása CT-re, van egy külső szolgáltató a kórház területén, akinek szintén van saját közfinanszírozott kapacitása. Ugyanez a magánszolgáltató közreműködőként bedolgozik a kórház óráira, és magánellátást is csinál. A kórház ugyanazon kapuján kell bemenni. Én mint helyi lakos bemegyek, és szeretném tudni fehéren-feketén, hogy engem ki lát el és milyen jogcímen. Nem feltételezem senkiről, de felteszem a kérdést: nem fordulhat elő, hogy tőlem is elkérnek 34 ezer forintot, meg a NEAK felé is lejelentik ugyanazt az esetet? Ha tiszta helyzetet szeretnék teremteni, akkor el kell jutnom oda, hogy közfinanszírozott egészségügyi intézményben köztulajdonban lévő CT és MR gép van, amit a kórház üzemeltet. A betegnek ez az érdeke. Ez nem olyan, mint amikor állami monopóliumba vontuk az összes meddőségi kezelést és a centrumokat is, ettől még

a magánszolgáltató, ha piaci rést lát, nyugodtan üzemeltetheti a CT-jét és az MR-jét. Csak nem a kórház területén.

Ez is egy példája a köz- és magánellátás szétválasztásának, ami régóta visszatérő eleme a kormányzati kommunikációnak?

A beteg nem lehet üzlet egy állami fenntartású kórházban. Az nem megy, hogy egyes orvosok magánpraxisukat gyakorlatilag a kórházban működtetik, a kórház eszközeit és dolgozóit használják.

Szét kell választani a köz- és a magánellátást. Most már a vége felé járunk, amint ezzel elkészülünk, szabályozni kell a viszonyrendszerüket. Most ebben a szabályozatlanságban látom a legnagyobb problémát. Egy magánellátó tisztában van azzal, hogy meddig terjednek a kompetenciái, ki viseli a kockázatát az esetleges szövődménynek.

Most azért viszonylag könnyű magánellátást folytatni, mert bizonyos szolgáltatók minden hasznot beszednek, de a kockázatot az állami viseli. Ebbe a pohárba is szeretnénk tiszta vizet önteni, és ebben a nagy magánellátók abszolút partnerek.

Nekik is ez az érdekük. Ennek megfelelően az ellenőrzési funkciókat is a kormányhivatalok, NNGY részéről át kell hangolni, mert az állami egészségügyet folyamatosan ellenőrizzük,

a magánellátásban viszont eddig alig volt szakmai ellenőrzés.

Minőségkontrollnak márpedig lennie kell. A szürkezónában üzemeltetőket kell megfogni. Nyilván ez sok érdeket fog sérteni, de muszáj belevágni, mert számunkra a magyar beteg érdeke az első. A magyar betegnek pedig az az érdeke, hogy tiszta viszonyok között lássák el, minőségkontroll mellett. Mi egy erős közfinanszírozott ellátásban hiszünk, és mellette a magánegészségügy oldja meg az extrákat. Védőhálóként nekünk ott kell feszíteni a közellátást.

Private Health Forum 2023 Mi vár a magánegészségügyi szektorra? Szeptember 19-i konferenciánkon minden kiderül. Most érdemes helyet foglalni:

A labortevékenységek központosítása is ebbe a tevékenységbe tartozik?

Így van. Ennek a feladatnak nagyon erős racionális megfontolásai vannak gazdaságilag, mert ott leginkább önkormányzati szakrendelők létesítettek labort, egyik a másik után. Az ÁNTSZ engedélyezte nekik, letelepítettek egy laborgépet, ami egyszerre ezer vizsgálati mintát tud elemezni, és beletettek 30 mintát. Ennek a fajlagos költsége a 30-szorosa egy megyei kórház laborjának.

Ha felelősen szeretnénk gazdálkodni az adófizetők pénzével, akkor labornak annyi helyen kell lennie, ahol sürgősségi akut betegfelvételi ellátás van.

Ahol ilyen nincs, ott vérvételi helyet kell üzemeltetni. Ugyanúgy bemegy az ember a szakrendelőbe, ugyanarra a székre kell leülni, ugyanaz az ápoló fogja levenni a vért, majd a kémcsövet betesszük egy hűtőtáskába, és beviszi a vármegyei kórház laborjába, ahol üzemgazdaságos méretben ezt kielemzik.

Látva azt, hogy megvalósult már az elmúlt években egy látványos béremelés, valamint a teljesítményfinanszírozás és magasabb kifizetés is kezd helyreállni a kórházak felé, kijelenthető, hogy a pénz nem old meg mindent ebben a komplex egészségügyi rendszerben?

Így van, ezért rengeteget dolgozunk a hatékonyság növelésén, mint a labor vagy a műszaki üzemeltetés. Az alapellátás átszervezésére is ezért volt szükség, ami érintette az ügyeleti tevékenységet. Az első tapasztalatok jók ebben a tekintetben. Abban az öt megyében, ahol ez már működik, a lakosság biztonságérzete megnőtt.

Nem feltétlenül több pénzt kell betenni a rendszerbe, hanem jobb minőségű és biztonságosabb betegellátást kell nyújtani.

Ebbe az irányba megyünk. A betegellátás javítása a cél, ezt szolgálja minden döntés.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio