Kiforgatják a legnagyobb vállalatok zsebeit, de Magyarország veszíthet a nagy szigoron

Jövőre élesedik a globális minimumadó rendszere, amely a legnagyobb multinacionális vállalatok nyereségét igazságosabban osztaná szét az értékesítés és fogyasztói országok között. A bevezetés hatását még nehéz pontosan megbecsülni, de a cégek adóelkerülési trükkjeinek szinte biztosan gátat szab. Csakhogy a bevételek átrendeződésének köszönhetően a legnagyobb gazdaságok lesznek a valódi haszonélvezők, míg Magyarország még adóbevételeket is veszíthet a multinacionális vállalatok szigorúbb adóztatásával. Az új rendszer méltányosabb globális adózási környezetet teremtene, de továbbra is sok kérdés és technikai részlet tisztázatlan, a hatása pedig még megjósolhatatlan.

Minden jel szerint 2024-től élesedik a globális minimumadó rendszere, amely alapjaiban formálhatja át a világ adórezsimjeit, és egyelőre pusztán csak becslések léteznek arra, hogy az OECD által felkarolt, az agresszív adótervezés elleni lépése hogyan hat majd ki az egyes országok adóbevételeire, versenyképességére. A legfontosabb jövőre hatályos - de igazán csak 2025-ben és 2026-ban élesedő - első pillér a legnagyobb és legjövedelmezőbb multinacionális vállalatokra vonatkozik és újraosztaná nyereségük egy részét azon országok között, ahol termékeiket értékesítik és szolgáltatásaikat nyújtják, illetve ahol a fogyasztóik vannak.

Ez a rendszer azokra a vállalatokra vonatkozik majd,

amelyek konszolidált globális nettó árbevétele meghaladja a 750 millió eurót,

székhelyük vagy leányvállalatuk valamely, az OECD adóreformjához csatlakozó több mint 130 joghatóság alá tartozik,

mérlegfőösszegük meghaladja a 4 millió eurót, nettó árbevételük a 8 millió eurót.

Ezeknek a cégeknek minimum 15 százalékos társasági adót kellene fizetniük, ha pedig egy országban ennél kisebb adókulcsot fizettek csak meg, akkor a székhely szerinti országban vetnek ki rájuk egy feltöltési adót (top-up tax).

Magyarországon ez pont a legnagyobb multinacionális vállalatokat érinti, valamint csak egy-két nagyobb magyar vállalatra - például a Mol-ra vagy az OTP-re - vonatkozik majd. Azonban azt még mindig nehéz megbecsülni, hogy pontosan milyen hatása lesz a rendszernek.

Ezért is nagyon fontos az EU Tax Observatory kutatóintézet vizsgálata, amely főként az első pillérbe tartozó "A" típúsú adózó cégekre, vagyis azokra a multinacionális vállalatokra vonatkozóan vizsgálta a költségvetési hatásokat, amelyek legalább 20 milliárd eurós bevétellel és 10% feletti nyereségességgel rendelkeznek.

Az elemzés 69 multinacionális vállalatból álló mintán alapul, amelyeket "érintett csoportoknak" neveznek, és amelyeket a Forbes által összeállított, az 500 legnagyobb vállalatot rangsoroló listája alapján vizsgáltak bevételi és jövedelmezőségi szempontok alapján. E csoportok székhelye 13 különböző joghatóságban, elsősorban fejlett gazdaságokban található, például az Egyesült Államokban, Japánban, Hollandiában, Németországban vagy Franciaországban.

A tanulmány megállapítja, hogy az érintett cégcsoportok nyereségének teljes összege megközelítőleg 94,4 milliárd eurót tesz ki. Az átcsoportosított nyereséget a piaci joghatóságok törvényes társaságiadó-kulcsaival adóztatják, ami 24 milliárd eurós bruttó bevételi nyereséget hagyott a cégeknél. A kettős adóztatás megszüntetése és az effektív adókulcsok (vagyis a kedvezmények érvényesítése után tényleges beszedett adótételek) későbbi alkalmazása azonban a kiigazítások után már csak közel 15 milliárd eurónyi nettó profitot hagyott az érintett és vizsgált cégeknél.

A globális mimumadó első pillérének bevezetése esetén a nettó nyereség országonkénti megoszlását vizsgálva az Egyesült Államok, Kína és Németország a legnagyobb haszonélvező,

az összes nettó többletbevétel mintegy 74%-át szedhetik majd be.

Az Európai Unió országai, különösen Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Ausztria együttesen mintegy 2,6 milliárd eurót kapnak. Az adóparadicsomok viszont mintegy 1,2 milliárd eurós nettó veszteséget szenvednek el, ami meghaladja a bruttó nyereséget.

Az országtípusok szerinti csoportosításban a fejlett országok az előrejelzések szerint a nettó bevételek több mint 77%-át szedik be, és csak a G7-országok 71 százaléknak örülhetnek majd. A fejlődő országok várhatóan a nettó bevételek mintegy 23%-át fogják megszerezni, elsősorban Kína lesz nagy haszonélvező. A legkevésbé fejlett országok abszolút és relatív értelemben is minimális nyereséggel számolhatnak csak, ami az 1 milliárd eurót sem érheti el.

Közéjük tartozik majd a társasági szempontból adóparadicsomnak számító Magyarország is, amely mindössze 1,4 millió euró adóbevételtöbbletre tehet majd szert a bevezetés után a multinacionális vállalatok szigorúbb adóztatásával.

Van még tér a finomítására, de Magyarország egyelőre vesztese lehet az új rendszernek

Mint azt írják az EU Tax Observatory elemzői, a nemzetközi adóreform irányába tett úttörő lépésként az inkluzív keretrendszer tagállamai részletes adatokat tettek közzé a globális társasági adóreformból származó első pilléres bevételekre vonatkozóan. A számadatok a nemzetek közötti nyertesek és vesztesek bonyolult hálóját tárják fel, mivel az új keretrendszer célja a multinacionális vállalatok nyereségének igazságosabb újraelosztása, amely hátrányt jelent majd az adóparadicsomoknak, ahol nem folytatnak tényleges gyártói tevékenységet a cégek, vagy ahova ezek a nyereségük jelentős részét transzferárazzák.

A hangsúly annak biztosításán van, hogy a vállalatok ott fizessenek adót, ahol jelentős nyereséget és gazdasági tevékenységet folytatnak, így az elemzők vázoltak egy olyan forgatókönyvet is, amelyben a vizsgált legnagyobb cégek alkalmazzák a teljes kettős adóztatás alóli mentesség (OEDT) biztosította lehetőségeket, valamint az adóoptimalizációs leányvállalataik feleslegessé, vagy kevésbé hangsúlyos adóoptimalizációs szereplővé válnak.

Az adatok szerint így MaGyarország nettó adóbevétel-kiesést tapasztalna az első pillér teljes és tényleges végrehajtásával az "A" besorolású adózok esetében.

Az eddigi adóbevételekre vonatkozó statisztikák azt mutatják, hogy mintegy 19,9 millió eurós nettó veszteséget szenvedne el a magyar büdzsé, ami -0,06%-os negatív hatást jelent az adóbevételekre az idei célszámok alapján a szakértők becslései szerint.

A bevételek várható országok közötti megoszlása változatos képet fest. Az adóbevételek átrendeződésének jelentős nyertesei közé tartozhat majd Albánia, Angola, Argentína, Ausztrália, Brazília, Kína, Németország, India, Japán, Japán, Dél-Korea, Brazília és az Egyesült Államok. Ezeknek az országoknak jelentős nettó adóbevétel-növekedésük lesz az első pillér szerinti nyereségátcsoportosításnak köszönhetően.

Másrészt egyes országok, köztük a Bermudák, Gibraltár, Írország, a Man-sziget, Luxemburg, Szingapúr és számos adóparadicsom, jelentős adóbevétel-csökkenéssel szembesülnek majd,

lényegében tehát a minimumadó reformja eléri a célját: hátrányba kerülnek az adóparadicsomok.

A vállalatok bruttó nyereségeinek elkönyvelésénél tapasztalható várható változások, a valószínű cégmegszüntetések és a tényleges adókulcsok alkalmazásának hatékonyságának bonyolult kölcsönhatása változatos eredményekhez vezethet majd még.

Fejlett vs. fejlődő országok

Az adatok rávilágítanak a fejlett és a fejlődő országok közötti különbségekre is. A gazdagabb országok együttesen 12 019,7 millió eurós nettó adóbevétel-növekedést érhetnek el, ezzel szemben a fejlődő országok szerényebb, összesen 3501,8 millió eurós növekedést tapasztalhatnak majd az EU Tax Observatory számításai szerint.

A legkevésbé fejlett országok 31,5 millió eurós nettó adóbevételnövekedést érhetnek el, ami a szélesebb körű globális változásokhoz képest viszonylag kis hatást jelez. Ezek a számadatok aláhúzzák a folyamatos erőfeszítéseket annak biztosítására, hogy az adóreformok a gazdasági fejlettség különböző szintjein lévő nemzetek javát szolgálják.

Az első pillér bevételi adatainak közzététele jelentős mérföldkő a nemzetközi adózás területén. Miközben a nemzetek a társasági adóztatás nagyobb méltányosságára és átláthatóságára törekszenek, az eredmények rávilágítanak a globális adózási környezet összetettségére.

Meg is jegyzik a kutatók, hogy míg néhány ország egyértelmű nyertesként tűnik fel, másoknak az adóbevételekben bekövetkező esetleges veszteségek mérséklése érdekében kiigazításokkal és stratégiai tervezés problémáival kell megküzdeniük. A méltányosabb globális adórendszer felé vezető útról viszont már nem lehet letérni, a politikai döntéshozók és szakértők pedig szorosan figyelemmel kísérik a gazdaságokra és vállalkozásokra gyakorolt hatásokat világszerte, a további adóelkerülési gyakorlatokra pedig nagyon ugranak majd.

Vannak itt még tisztázatlan kérdések

Amióta az OECD 2021 decemberében nyilvánosságra hozta a globális minimumadóra vonatkozó szabályokat, számos értelmezési kérdés merült fel. Az eredeti szabályok bonyolultságát tovább növelte egy részletes kommentár, egy korábbi adminisztratív és egy most kiadott technikai iránymutatás is. Mint arra a Deloitte augusztus elején felhívta a figyelmet, az iránymutatások célja a jogbizonytalanság csökkentése, de a rendszer továbbra is összetett és szerteágazó.

A második iránymutatás például az adókötelezettség pénznemének és deviza-árfolyamának meghatározása, a valós gazdasági tevékenységek kedvezményének számítása, adókedvezmények kezelése és a belföldi kiegészítő adó szabályainak meghatározása eseteinél próbál segítséget nyújtani.

Az iránymutatások két fontos safe harbour szabályt is tartalmaznak. Az egyik arra szolgál, hogy aluladóztatott csoportcégek esetén a helyi feltöltési adóra (top-up tax) vonatkozó adókötelezettséget mentesítse, így csökkentve a vállalatcsoportok adóterheit. A másik safe harbour szabály lehetőséget ad olyan vállalatcsoportoknak, melyek végső anyavállalata olyan országban van, ahol a társasági adó legalább 20%, hogy bizonyos adófizetési szabályokat 2026-ig ne alkalmazzanak.

Az Iránymutatásokkal együtt publikáltak részletes adatszolgáltatási részleteket is a globális minimumadóval kapcsolatban. Ezek a kötelezettségek jelentősen növelik a vállalatcsoportok compliance terheit.

Egy másik új elem is bekerült a rendszerbe, amely a GloBE-szabályok rendszerén kívül esően lehetőséget biztosít bizonyos esetekben a forrásországoknak, hogy (további) forrásadót vessenek ki bizonyos kifizetésekre abban az esetben, ha a fogadó ország névleges társasági-adókulcsa 9%-nál alacsonyabb (a 9% és a fogadó ország adókulcsa közti különbözet erejéig).

"Figyelemre méltó, hogy az új szabály éppen a 9 százalékos magyarországi társasági-adókulccsal megegyező mértékben állapította meg a kötelező minimum adóterhelés mértékét. Ebből adódóan a magyarországi társaságoknak a legtöbb esetben nem várható többlet-adókötelezettsége ez alapján az új és szintén összetett szabály alapján" – kommentálta Kövesdy Attila, a Deloitte adóosztályának partnere a rendelkezést.

Összességében az új iránymutatások és szabályok sok bizonytalanságot oszlatnak el a globális minimumadóval kapcsolatban, de továbbra is sok kérdés és technikai részlet rendezésre vár, és a vállalatoknak továbbra is készülniük kell a változásokra és az új kötelezettségekre. Az EU Tax Observatory elemzése pedig arra mutat rá, hogy rengeteg megjósolhatatlan hatása is lehet az adóreformnak, így például kérdés, hogy a csak opportunista célból az adóparadicsomokat felkereső cégek megszüntetik-e leányvállalataikat, hogyan élnek más leírható adókedvezményekkel - például a tényleges gyártói tevékenységre érvényesíthető lehetőségekkel. Fontos azt is kiemelni, hogy a fenti számítások tényleg csak a legnagyobb, 20 milliárd euró feletti árbevételű cégekre vonatkoznak.

Ráadásul még mindig nem tudható, hogy a magyar kormány hogyan akarja bevezetni a globális minimumadó rendszerét Magyarországon. Erről augusztus elején kérdést is küldtünk Pénzügyminisztérium, amelyre még nem kaptunk választ.

Címlapkép forrása: tzahiV via Getty Images