Nagy változás jön a napelemek szaldó elszámolásában - Ezekre mind gondolni kell!

Uniós előírás miatt legkésőbb idén év végéig választhatják a háztartási méretű kiserőművek (HMKE), így a háztartási napelemes rendszerek, esetén az új magyarországi felhasználók a jelenleg érvényes szaldó elszámolási rendszert, de egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen új elszámolási rendszerben gondolkodik a szabályozó 2024-től kezdve. A REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány a szakirodalom és nemzetközi példák alapján megvizsgálta , hogy a jövő évtől milyen elszámolási rendszerek jöhetnek szóba a háztartási naperőművek termelésére vonatkozóan. Az alábbiakban ezeket foglaljuk össze, bemutatva a felmerülő szakmai dilemmákat is.

Közeleg a fontos határidő

A könnyen bevezethető és a felhasználók szempontjából egyszerű szaldó elszámolási rendszer Magyarországon is segített beindítani a(z úgynevezett elosztott, vagyis kisebb erőművekben megvalósuló) napenergia-termelést. Az önmagában is támogatásként értékelhető szaldó elszámolási rendszerben a villamos energia hálózatról történő vételezésére és a napelemek által termelt többlet energia hálózatra betáplálására egyazon tarifa vonatkozik, az (általában éves) elszámolási időszak végén pedig a hálózati vételezés és betáplálás különbözete, egyenlege (szaldója) kerül elszámolásra.

A megnövekedett telepítésekkel együtt járó problémákra válaszul azonban ideje áttérni egy kiforrottabb elszámolási rendszerre, amely figyelembe veszi a villamos energia valódi értékét, elismeri a hálózat használatának költségeit, és a megtermelt villamos energia a lehető legnagyobb arányú közvetlen felhasználására vagy tárolására ösztönzi a felhasználókat - szögezi le a REKK.

Az új elszámolási módra való áttérés sok kérdést vet fel. Alapvető feladat a betáplálás energiadíjának meghatározása, és nem csak a napelemeket érintő, de az elérendő szakpolitikai cél szempontjából kulcsfontosságú lehet a jelenlegi tarifastruktúra felülvizsgálata is, a piaci értéket jobban tükröző áramdíjak és átvételi díjak bevezetésének mérlegelése, valamint az (akár területileg is) differenciált hálózati tarifák alkalmazása. December 31-ig kevés idő áll rendelkezésre, ezért a tanulmány szerzői, Bartek-Lesi Mária és Varga Katalin javasolják, hogy a „bruttó elszámolással” kapcsolatos részleteket a jogszabályalkotó minél előbb bocsássa társadalmi egyeztetésre.

Dilemmák a szaldó elszámolás körül

Az energiamennyiségen alapuló szaldósítás (net-metering) világszerte széles körben alkalmazott elszámolási mechanizmus, de alkalmazásával kapcsolatban dilemmák merülnek fel. Így például a napelemes rendszert üzemeltetők csak nettó áramfogyasztásuk után fizetik meg a forgalomarányos rendszerhasználati díjat, amit nulla vagy negatív szaldó esetén akár el is kerülhetnek, így esetükben a hálózathasználatért fizetett díjakból származó bevétel jóval elmarad egy átlagos fogyasztóhoz köthető bevételtől.

Mindeközben használják a hálózatot és ingyenes tárolási szolgáltatásban is részesülnek, amivel a megtermelt, de el nem fogyasztott áramot később hasznosíthatják. A napelemes rendszert üzemeltetők tehát nem a hálózathasználat arányában járulnak hozzá az átviteli és elosztói rendszer fenntartásához és fejlesztéséhez, miközben a napelemkapacitás hálózati integrációja bizonyos penetrációsszint felett jelentős többletköltséggel jár az elosztó számára. Emiatt a napelemmel nem rendelkező fogyasztókra többletteher hárul, és gyakorlatilag a hálózati szolgáltatások keresztfinanszírozása történik.

Szintén problémát jelent, ha a szaldó elszámolás igénybevételének lehetősége nincs időben lehatárolva, mivel a megtérülési időn túl ez túlzott támogatást jelent. Csakúgy, mint az, hogy a rendszer nem veszi figyelembe a fajlagos beruházási költségek időbeli csökkenését, az eltérő fajlagos beruházási költségű méretbeli különbségeket és a beruházási támogatások nyújtotta pénzügyi előnyt sem.

Az EU mérvadó 2019/944 és 2018/2001 számú irányelveinek olyan elszámolási rendszer felelne meg, melyben külön történik a hálózatra adott és a hálózatról vételezett villamos energia és a kapcsolódó hálózati díjak elszámolása, és amelyben a felesleg hálózatra táplálása nemcsak hogy lehetséges, de a termelt áram piaci értékét tükröző ellentételezésben is részesül.

A kormány 2020 ősze óta tervezi a fenti kritériumoknak megfelelő úgynevezett bruttó elszámolási rendszer bevezetését. Az elszámolás eredetileg állami támogatás igénybevétele esetén – a 2021 júliusában induló Otthonfelújítási támogatáshoz kapcsolódóan – váltotta volna fel a szaldósítást. Az új bruttó elszámolás részletei azonban akkor és azóta sem jelentek meg, így értelemszerűen a bevezetésére sem került sor.

Mire számíthatunk a hazai elszámolási rendszerrel kapcsolatban?

A szabályozás célja olyan elszámolási rendszer kialakítása, amely úgy segíti elő az elosztott megújulóenergia-termelés előnyeinek kiaknázását és a háztartási méretű áramtermelő rendszerek további terjedését, hogy minél kisebb legyen azok elosztóhálózatra gyakorolt negatív hatása és az abból adódó fejlesztési költségigény, valamint igazságos módon történjen a kapcsolódó költségek viselése.

A „bruttó elszámolás” kifejezés alapján felmerül, hogy a hazai jogszabályalkotók a külön mérés és számlázás változatot célozták meg, ugyanakkor nem tisztázott, hogy az elosztott termelők kivel kerülnek szerződéses viszonyba. A jelenlegi szabályozás alapján az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő köteles átvenni a hálózatra táplált energiát. Ha viszont a felhasználónak mind a vásárolt, mind a hálózatba betáplált villamos energia tekintetében a kereskedővel kell elszámolnia, akkor az a nettó számlázás (net-billing) irányába mutat.

Ennek olyan szempontból lehet jelentősége, hogy azoknak a háztartási fogyasztóknak az esetében, akiknél nem szükséges számlát kiállítani a hálózatba betáplált energia kifizetése esetén és SZJA fizetési kötelezettség sem keletkezik, leegyszerűsíthetné a folyamatot, ha egy elszámolás keretében a nettó értéket kellene kifizetniük a számlázás alkalmával.

Ebben az esetben a számlában szereplő vásárolt és hálózatra adott energiamennyiség értékének különbségét fizetné meg a HMKE üzemeltetője, természetesen a vonatkozó hálózati tarifákkal kiegészítve.

A hálózatba betáplált energia díjazásával kapcsolatban felmerül mind a hálózatra betáplált áram átvételi árának, mind a vonatkozó rendszerhasználati díj meghatározásának kérdése. Az új uniós szabályoknak megfelelően a hálózatba betáplált mennyiség átvételi árának valamilyen módon tükröznie kell a villamos energia piaci értékét. Ezzel kapcsolatban több dilemma is felmerül. Így például az egyetemes szolgáltatási rendszerben az átlagfogyasztás alatti kategóriában érvényes, rendkívül alacsonyan tartott energiadíj – jelenleg – többnyire elmarad a piaci áraktól, ezért, ha nem ezt, hanem valamilyen piachoz igazodó árat kapnának a termelő-fogyasztók (prosumerek) a betáplált áramért, akkor inkább a hálózatra termelnének, és nem preferálnák a saját fogyasztást.

Bár több országban is különbözik a hálózatról vételezés és a hálózatra betáplálás díja, kérdés, hogy ugyanez elképzelhető-e az egyetemes szolgáltatáson (ESZ-en) belül.

Kérdés tehát, hogy az új elszámolási rendszer esetében maradhatnának-e a HMKE-t működtető háztartások az egyetemes szolgáltatási rendszerben, és ha igen, át lesznek-e sorolva az A1 kategóriából más kategóriába, vagy esetleg az ESZ-en kívülre kerülnek.

Továbbá az is kérdés, hogy van-e szándék arra, hogy eltérő árakat határozzanak meg a HMKE-t üzemeltető háztartások számára (pl. zónás vagy piackövető betáplálási áramdíjat), vagy más módon ösztönöznék őket a saját felhasználásra, pl. a rendszerhasználati díjak meghatározásán keresztül?

Amennyiben pedig a piaci értéket tükröző ellentételezés valósul meg, és a napsütéses hónapokban a napenergia piaci értéke jelentősebben csökken, akkor az automatikusan a saját fogyasztásra ösztönöz, de kérdés, hogy nem rontja-e le túlságosan a megtérülési lehetőségeket. Ezeket a kérdéseket mérlegelve megfontolható, hogy néhány évig az olasz elszámolási rendszerhez hasonlóan egy minimum garantált átvételi árat biztosítson a szabályozó.

2022. január 1. óta HMKE felszerelésekor, illetve olyan, már meglévő HMKE-t üzemeltetők esetében, ahol a használatban lévő fogyasztásmérő berendezés hitelesítési ideje lejárt, okosmérőt kell felszerelni. A korábban említett szabályozási változás alapján az okosmérővel rendelkezőknek – így a 2022 után belépő HMKE-tulajdonosoknak is – elosztói okosmérős teljesítménydíjat kell majd fizetni, vagyis eltérő RHD-fizetési szabályok vonatkoznak majd rájuk. A díjak pontos mértékéről azonban még nincs információ.

Magyarországon a nagyerőművek a betáplálás után nem fizetnek hálózathasználati díjat, és az energiatárolók esetében is felmerült, hogy csak egy irányban kelljen a hálózathasználatért fizetniük. Ezért kérdéses, hogy indokolt-e ilyen díjat felszámítani a HMKE-k esetében. Az EU-s országokban nem ritka a betáplálásra fizetett – alacsonyabb mértékű – RHD, és az EU-s szabályozás is kétirányú díjfizetésre utal. Ideális esetben a betáplálásért fizetett díj alkalmas eszköz lehetne a helyi hálózati torlódások elkerülésére azáltal, hogy az alacsonyabb hálózati terhelésű időszakok felé tereli a hálózatra táplálást. Valószínűleg hasonló célt szolgál majd a bevezetendő időzónás forgalomarányos RHD-díjrendszer hazánkban is.

Kérdés viszont, hogy vajon ugyanakkora díjak lesznek-e érvényesek a betáplálás és a vételezés esetén, vagy különböző mértékű tarifákra számíthatunk. Amennyiben túl magas hálózathasználati díjat határoz meg a szabályozó a betáplálásra, az jelentősen lecsökkentheti az ellentételezés értékét, és a HMKE-k megtérülését is negatívan befolyásolhatja.

A hatékony hálózathasználatot leginkább az aktuális, lokális hálózati viszonyok függvényében változó árak alkalmazása segíthetné elő, ami viszont intelligens hálózati és mérési rendszerek rendelkezésre állását kívánná meg. Ugyanakkor a felhasználók számára előnyös, ha a díjrendszer könnyen érthető, átlátható és előre tervezhető, ezért a szakértők inkább a statikus időzónás díj akalkalmazását ajánlják.

A betáplálási díjrendszer mellett a fogyasztói tarifa meghatározása is kulcskérdés. Döntési szempont lehet, hogy a jelenlegi egyszerű szaldó elszámolást mennyire komplex új rendszerrel kívánjuk felváltani. Ha a fogyasztásért fizetendő energiadíj a piaci árakat tükrözné, és körülbelül együtt mozogna a betáplálásért járó díjjal, akkor a hálózati tarifák megfelelő kialakításával aránylag könnyen lehetne befolyásolni a termelő-fogyasztók viselkedését és a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodását.

Kérdés, hogy milyen szinten lehet átstrukturálni a fogyasztói tarifarendszert, és hogy van-e esetleg szándék arra, hogy a HMKE-t üzemeltetők esetén a többi fogyasztótól eltérő árrendszert alakítson ki a szabályozó.

A HMKE-k elszámolási rendszerét és a hálózati hatásokat tekintve érdemes figyelembe venni azoknak, a háztartásokban üzemeltethető eszközöknek a szerepét is, amelyek hozzájárulhatnak mind a saját felhasználás növeléséhez, mind az úgynevezett keresletoldali válaszadás (DSR) előmozdításához (elektromos járművek, hőszivattyúk, okosotthon-rendszerek stb.). Felmerül a kérdés, hogy a külön bekötést és külön mérőt igénylő H és B tarifák igénybevételének lehetősége az új elszámolási rendszerben mennyire összeegyeztethető a saját fogyasztás ösztönzésének céljával (főként, ha a hőszivattyú nyáron hűtésre is szolgál).

Kapcsolódó fontos szempont, hogy mit gondol a jogszabályalkotó a háztartásokhoz telepített akkumulátoros energiatárolásról, és a kialakítandó új elszámolási rendszer mennyire mozdítja a lakosságot az egyedi akkumulátoros tárolás irányába. Az éves szaldó elszámolás miatt elterjedt nagy rendszerméretek, valamint a jelenlegi betáplálás-stop a lakossági villamosenergia-tárolás felé irányítják a termelő-fogyasztókat. Az éves szaldó kivezetésével az új napelemberuházások megtérülési ideje nőni fog, ezért

A fogyasztási és betáplálási tarifák, illetve kapcsolódó díjak mértékétől függően szükség lehet beruházási támogatási programokra ahhoz, hogy a napelem-telepítések vonzóak maradjanak.

A túltámogatást elkerülendő ajánlott ugyanakkor a paraméterek folyamatos felülvizsgálata és az új elszámolási rendszer időbeli korlátozása. Mire az új rendszerben telepített berendezések szerződéses ideje lejár, remélhetőleg elérhetőek lesznek a lakosság számára is a fogyasztóoldali, energiaközösségi és energiamegosztási konstrukciók, amelyekben rugalmasan tudják hasznosítani a megtermelt napenergiát.

Mi történik a meglévő szaldósokkal?

A jelenlegi jogszabályokból nem egyértelmű, hogy akik szaldóelszámolással működtetnek HMKE-t, illetve akik 2022. október 31-ig beadták az erre vonatkozó kérelmüket, maradnak-e az éves elszámolásban, vagy havi szaldó elszámolásra kell áttérniük. A jogszabályok alapján az okosmérővel rendelkező HMKE-k kerülnének át havi elszámolásba. Ez azonban egyrészt indokolatlanul megkülönböztetné a HMKE-tulajdonosokat, másrészt lassítaná az okosmérésre való átállást.



Mivel az éves szaldó elszámolás arra ösztönözte a felhasználót, hogy a villamosenergia-felhasználását éves szinten lefedő (napelemes) HKME-rendszert telepítsen, az ennek megfelelően méretezett, már meglévő rendszerek megtérülési ideje a havi elszámolásban megnő. Annak érdekében, hogy a visszamenőleges szabályozással a már működő kiserőművek üzemeltetőinek pozíciója ne romoljon jelentősen, a szerzők szerint a következőket érdemes megfontolni:



Az éves szaldó megtartásával a jogszabályi környezetben ismert, ám profilos (havi vagy éves leolvasáson alapuló elszámolás) kisfeszültségű csatlakozás esetén nullás összeggel alkalmazott elosztói teljesítménydíjhoz hasonló hálózati tarifa a hálózatüzemeltetőket pótlólagos bevételhez juttathatná anélkül, hogy módosítani kellene a meglévő berendezések elszámolásán. Az okosmérővel rendelkező HMKE-tulajdonosok a megkülönböztetésmentes bánásmód érdekében az üzembehelyezéstől számított 10 évig kivétellel élve, a profilosokkal megegyező elszámolásban részesülhetnének.



A havi szaldóra való áttérés esetén megfontolandó a nyári többlettermelés görgetésének megengedése. Az USA államainak többségében pl. havi számlázás és szaldósítás történik, de amíg a nettó többletfogyasztást ki kell egyenlíteni a havi számla kifizetésekor (az egyéb díjakkal, pl. RHD-val együtt), a nettó hálózatba táplálás mértéke (pozitív szaldó) tovább görgethető a következő hónapokra egy meghatározott időszakon belül (legtöbbször egy év). Ilyen módon a nyári többlet betáplálás felhasználható a téli hónapokban, de a havi számlafizetéskor kiegyenlíthetőek az egyéb esedékes díjak.



Több országban költségvetési forrásból akkumulátoros energiatároló vásárlására fordítható beruházási támogatásra pályázhatnak a napelem-tulajdonosok. Ezzel a megoldással a hazai HMKE-tulajdonosok is jobban tudnák optimalizálni a villamosenergia-termelésüket és -fogyasztásukat. Fontos szempont azonban, hogy ez egy egyelőre meglehetősen költséges megoldást jelentene.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba. Biatorbágy, 2023. február 21.