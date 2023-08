A háziorvosi praxisok számának csökkenését hozhatja egy új rendelettervezet

Szabó Dániel 2023. augusztus 17. 13:11

Két rendeletettervezetet is társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány, amelyek jelentősen átalakíthatják az egészségügyi alapellátást. A hat hónapnál régebben betöltetlen háziorvosi praxisok esetében átalakítások vagy megszűnések jöhetnek, míg változtatnak a finanszírozási módokon is, amely 3,7 milliárd forinttal növelheti a költségvetés terheit is.