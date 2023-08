Egyre több a Z-generációs vezető

Valójában nincs ideális életkor a vezetővé avanzsáláshoz. Az emberek nem válnak varázsütésre okossá, karizmatikussá és széleslátókörűvé, amikor elérik az 50. életévüket. A fiatalság viszont egyszerre előny és hátrány, a tapasztalatlanság pedig lehet pozitív és negatív is. Mindezt azért fontos leszögezni, mert egyre több Z-generációs fiatal ül vezérigazgatói székekbe, és kérdőjelezi meg a hagyományos vezetési modelleket és vállalati működést. Hová vezethet mindez?

Érkeznek a Z-generáció tagjai a vezető pozíciókba. Kérdés azonban, hogy a vállalati világban szerzett több évtizedes tapasztalat nélkül megvan-e bennük a képesség, hogy megbirkózzanak a rájuk szakadó felelősséggel és rendelkeznek-e azokkal a skillekkel, amelyekkel inkább hozzáadnak majd a csapatok teljesítményéhez, mintsem elvesznek belőle.

Azt már tudjuk, hogy a Z-generációs munkavállalók zöme hajlandó lényegesen többet dolgozni más korcsoportoknál, cserébe kiemelkedően magas fizetést vár el, ragaszkodik a munka-magánélet egyensúlyát és például a környezettudtaos alapelveket figyelmbe vevő értékrendjéhez. Ezen kívül a Covid-éra számos ponton változtatta meg alapjaiban karrierjük alakulását a megszokotthoz képest. Életkorukból fakadóan pedig törvényszerűen mentorálásra szorulnának, amit azonban nemigen kapnak meg. De vajon hogyan és milyen vezetőkké válnak a Z-generációs fiatalok?

Tapasztalat vs lendület

A vállalati vezetésre való alkalmasságot hagyományosan a széleskörű szakmai tapasztalattal és az életkorral hozzák összefüggésbe. Sok év kell ahhoz, hogy felhalmozzuk azt a tudást és szakértelmet, ami képessé tesz mások irányítására, megfelelő orientálására a munkahelyen, a motiválásra és a támogatásra – gondoltuk eddig.

Csakhogy a fiatal generációk tagjai közül egyre többen kérdőjelezik ezt az elképzelést. Ahogy az ezredfordulósok, sőt, immár a Z-generációsok is fokozatosan bekerülnek a vezetői pozíciókba – egyesek saját céget alapítanak, mások már működő vállalatokon belül találják magukat kisebb-nagyobb csapatok élén –, úgy bukkannak fel új megközelítések és a korábbiaktól merőben eltérő vezetési technikák.

A fiatalok alig várják, hogy átvegyék a gyeplőt, és újraértelmezzék ezt a területet is – de vajon készen állnak-e erre?

Világszerte egyre fiatalabbak vezetők

A McKinsey & Company júniusban közzétett adatai szerint az S&P 500 újonnan kinevezett vezérigazgatóinak közel egyharmada 50 évnél fiatalabb volt tavaly, ami több mint kétszerese a 2018-ban mért aránynak. És bár az átlagos vezérigazgató még mindig nagyjából 54 éves, a jelek arra utalnak, hogy a fiatalok egyre motiváltabbak a magas vezetői pozíciókba kerülésre. Az EY 2021-es, mintegy 1500 Z-generációs munkavállaló megkérdezésével készült felmérése szerint a válaszadók 45%-a rendkívül nagy valószínűséggel állította, hogy saját vállalkozást indít majd.

Persze a fiatalság – és az ezzel járó tapasztalatlanság – olykor akadálya lehet a hatékony vezetésnek.

A fiatalok még nem navigáltak különböző gazdasági ciklusokban, nem volt idejük kifejleszteni azt a tudást, amely révén megfelelően tudják alakítani és képviselni a szervezeti értékrendet. Nem biztos, hogy rendelkeznek olyan fokú érzelmi intelligenciával és egyéb soft skillekkel – a változásokhoz való alkalmazkodás képességével, rezilienciával, szofisztikált konfliktuskezelési és motivációs technikákkal, humánus, kegyes elbocsátási megoldásokkal –, amelyek szükségesek a munkatársak sikeres irányításához és a csapatok összetartásához.

Minden vezetőnek vannak vakfoltjai, de a fiataloknak általában több van ezekből, mivel nincs akkora munkaerő-piaci tapasztalatuk

– mondja Caroline Webb, business coach, a McKinsey vezető tanácsadója. Aki a karrierje elején jár, szükségszerűen nem ismer fel bizonyos mintákat, kevésbé képes saját hiányosságai azonosítására, azok elfogadására és ellensúlyozására.

“Bár az önhittség nincs korhoz kötve, a fiatal vezetők alapvetően hajlamosabbak a túlzott magabiztosságra is, ami könnyen visszavetheti őket a karrierjükben.” – teszi hozzá Sir Cary Cooper, a nagy-britanniai Alliance Manchester Business School professzora. Kiemelte:

Nem tudják, mennyi mindent nem tudnak még. Nincs reális képük önmagukról, erősségeikről és gyengeségeikről

Progresszívek, sokszínűek, digitálisak

Szakértők szerint ugyanakkor a Z-generáció fiatalságával járó szakmai zöldfülűségnek előnyei is lehetnek. Webb szerint például a munkaerőpiacon eltöltött évek értékes bölcsességgel ruházzák fel az embert, de be is szűkítik gondolkodásmódját. A fiatalok előnye lehet, hogy intézményi szemellenző nélkül közelítenek a kihívásokhoz. Ez ugyanis gyakran megfojtja az innovációt.

Vezetőként az a feladatunk, hogy kreatív megoldásokat találjunk ki olyan problémákra, amelyeket még nem oldottak meg

– véli Webb. Ez nehezebb, ha az ember már megszokta, hogy a dolgok a munkahelyén egy bizonyos módon működnek. A fiatalabbakat nem kötik ezek az előítéletek, ez szabadabb gondolkodást eredményezhet

Szerinte a Z-generáció sajátos érzékenysége és tulajdonságai egyébként is jól illeszkednek korunk kihívásaihoz és lehetőségeihez.

A Pew Research Center 2019-ben publikált kutatása szerint ez a generáció az Egyesült Államok történetének etnikailag legváltozatosabb és legjobban képzett generációja eddig. Tagjai jellemzően progresszívek, befogadóak és magasfokú technológiai ismeretekkel rendelkeznek. Okostelefonnal a kezükben nőttek fel, értik és intuitív módon közelítik meg a technológiai kérdéseket, lehetőségeket.

Cooper szerint a sokszínűség, a nyitottság és a gyorsan változó világban való eligazodás képessége meghatározó jellemvonásuk, és pontosan ezek azok a tulajdonságok, amelyekre ma szüksége van egy vezetőnek.

A digitális korszak megváltoztatta azt, ahogyan élünk, dolgozunk és ahogy kapcsolódunk a minket körülvevő világhoz. A Z-generáció segíthet abban, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a digitális korszakból.

Jönnek, látnak, és mindent megváltoztatnak

Elle De Freitasnak például pont olyan zsúfolt napirendje, amilyet egy sikeres közösségi médiás marketingcéget vezető vezérigazgatótól elvárnánk. A texasi Austinban működő Wonderkind alapítójaként és vezetőjeként megbeszéléseket tart nyolcfős csapatával, hogy megvitassa velük a potenciális új üzleti lehetőségeket, egyeztet az ügyfelekkel Instagram- és TikTok-kampányaikról, és heti rendszerességgel tájékoztatja a belső szervezeti, valamint a külső iparági fejleményekről 50 alkalmazottját.

De Freitas azonban 31 évével jóval fiatalabb, mint a legtöbb vezérigazgató, és vezetőtársai is kivétel nélkül Z-generációs szakemberek.

Bár gyakran felteszi magának a kérdést, hogy vajon tényleg alkalmas-e erre a munkára, úgy véli, minden egyes jó döntésével csak egyre magabiztosabbá válik.

Mások tisztában vannak azzal, hogy nem feltétlenül rendelkeznek a szükséges vezetői tulajdonságokkal, de éppen fiatalságukra és vakhitükre támaszkodva válnak sikeressé ebben a szerepben. Jake Bjorseth 2018-ban otthagyta a főiskolát, ma, 24 évesen az amerikai székhelyű Trndsttrs-t vezeti, ami egy 30 fős reklámügynökség. Olyan márkáknak készítenek marketingtartalmat, mint a L’Oreal vagy a The North Face.

Bjorseth kezdetben nagyon is tudatában volt annak, hogy hiányzik belőle az idősebbek szakmai tapasztalata, képzettségbeli hiányosságai vannak, és a kapcsolati hálója sem megfelelő. A környezetében mindenki azt mondta, hogy hibát követ el, ha elvállalja ezt a pozíciót. "De a lelkem mélyén, vagy tudatalatt – ki-ki nevezze, ahogy akarja – tudtam, hogy amikor már elmentem a falig, és nem lesz más lehetőségem, ki fogom találni, hogy mit csináljak" - mondta.

Mégis meglepődött, amikor 2020-ban a McDonald's megbízta a csapatát, hogy készítsenek egy videót, amelyben köszönetet mondanak a Covid-19 első napjaiban nélkülözhetetlen segítséget nyújtó dolgozóknak.

Amikor közölték velünk, hogy a 18-21 éves korosztályt szeretnék elérni, rájöttem, azok a fogyasztók pont mi vagyunk

- mondta "Mi ismerjük ezeket a közösségi médiaplatformokat kívül-belül. Nem töltöttünk éveket nagyvállalatoknál, és ez most előnyünkre válhat."

De Freitas fiatal vezetőként időnként mégis olyan problémákba ütközik, amelyeket egyedül nehezen tud megoldani, és mivel a csapattagok még nála is kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, nem feltétlenül fordulhat hozzájuk. “Én ilyenkor a mentoraimnak, és más, általam tisztelt embereknek teszem fel a kérdést, hogy ők hogyan oldanák meg a helyzetet” - mondja.

Összességében azonban úgy véli, csapata életkora a legtöbb esetben jótékony hatással van az üzletre. Kreativitásuk, és az, hogy nem ragadtak meg a hagyományos kerékvágásban, nagy előny. Nem fogadják el a folyamatokat és szabályokat csak azért, mert valaki 25 évvel ezelőtt azt mondta, hogy valamit csak egyféleképpen lehet csinálni.

Címlapkép forrása: ©Heath Korvola/2016 via Getty Images