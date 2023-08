Megvan! – Több hónapot rávert Európa a saját gázpiaci céljára, és Magyarország nagyon jól áll

A legfrissebb, ma reggeli, adatok szerint átlépte a bűvös 90%-ot és történelmi csúcsra ért az európai gáztárolók összesített töltöttsége, azaz már mostanra sikerült elérni azt a célt, amit csak november 1-re tűzött ki maga elég az uniós közösség. Ez mindenképpen megnyugtató fejlemény, ahogy az is, hogy Magyarország az igazán lényeges fogyasztásarányos tárolói töltöttségben továbbra is az egész kontinens élmezőnyébe tartozik, és historikus összevetésben is nagyon jól állunk. Nem véletlen, hogy piaci hírek szerint már Magyarországról is áramlik kifelé gáz ukrajnai tárolókba üzleti-kereskedelmi megfontolásokból.