Ilyen a munka minősége nálunk: a skandináv országoktól messze vagyunk, de a többi visegrádi országot előzzük

Az EU-tagállamok középmezőnyébe sorolta Magyarországot az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) foglalkoztatás minőségét értékelő indexe. A 2021-es adatok alapján készült felmérésben hazánk a 27 tagú EU-ban a 14. helyre került a megszerezhető 100 pontból 51,3 pontot elérve, amivel alig maradt el az EU-átlagtól (51,6 pont). A hat indikátort tartalmazó indexben a legmagasabb pontszámot (100-ból 91,9 pontot) a foglalkoztatási formákat, a munkahelyek biztosságát értékelő mutatóban érte el Magyarország, ami az ötödik legjobb eredménynek számít az EU-ban. Szintén ötödik legjobb eredményt szerezte meg az ország a munkakörülményeket vizsgáló mutatónál. A legrosszabb értékelést (100 pontból 30,5 pontot) pedig a kollektív érdekképviselet helyzete terén kapta hazánk, amivel csak négy EU-tagállamot előz meg.

Június végén jelent meg az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) kutatóközpontjának, az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) úgynevezett munka minősége indexe (Job Quality Index – JQI), amely a foglalkoztatás minőségének különböző aspektusait vizsgálva rangsorolja az EU-tagállamokat. A friss jelentés, amely a 2008-ban, 2012-ben, illetve 2017-ben megjelent felmérés után negyedik alkalommal hasonlítja össze az uniós tagországokat a 2021-es adatok alapján készült el.

A JQI-mutatóban a mostani felmérés során hat indikátort vizsgált meg az ETUI. Ezek:

jövedelem minősége,

foglalkoztatási formák és munkahelyek biztossága,

munkaidő és munka-magánélet egyensúlya,

munkakörülmények,

fejlődés a készségek terén, előrejutás a karrierben,

kollektív érdekképviselet.

Az első öt indikátornál a munkavállalók megkérdezésén alapuló felmérés alapján értékelte a tagországokat a jelentés, míg a kollektív érdekképviselet helyzetét vizsgáló indikátorhoz az OECD kollektív tárgyalásokra vonatkozó ICTWSS-adatbázisa szolgáltatta az információt.

A jövedelmek minőségét értékelő indikátornál két szempontot vizsgált meg a felmérés:

mennyire kiszámíthatóak a jövedelmek, vagyis mennyire látja előre a megkérdezett munkavállaló, hogy a következő három hónapban miként alakul a fizetésének mértéke.

a jövedelmek a válaszadók közlései szerint mennyire fedezik a megélhetési költségeket.

E mutatóban Magyarország az uniós tagállamok középmezőnyébe tartozik, az elérhető 100 pontból 66,9 pontot szerezve, ami a 16. helyhez elég. Az uniós átlag 69,2 pont.

A foglalkoztatási formák minőségét, illetve a munkahelyek biztosságát – vagyis, hogy mennyire biztos egy adott állás a lehetséges leépítésekkel, gazdasági helyzet aktuális alakulásával szemben – mérő mutatónál az alábbi tényezőket veszi figyelembe a felmérés:

azon munkavállalók aránya, akik nem önszántukból ideiglenesen rendelkeznek állással, miután nem találnak tartósan munkahelyet;

azon munkavállalók aránya, akik teljes munkaidős állást nem találva részmunkaidőben dolgoznak;

a megkérdezettek mekkora esélyt látnak arra, hogy a következő fél éven belül elveszítik munkahelyüket.

A felmérés csak a nem önkéntes módon vállalt nem szokványos foglalkoztatási formát veszi figyelembe, mint amely jelenség a munkahelyek rossz minőségét jelzi.

Ennél az indikátornál érte el Magyarország a legjobb helyezést, az elérhető 100 pontból 91,9 pontot szerezve, ami az ötödik legjobb eredménynek számít a tagállamok körében. (Az EU-átlag 88 pontot tesz ki.)

A munkaidőt, valamint a munka és a magánélet egyensúlyát vizsgáló mutató három szempontot vesz figyelembe:

a heti 48 óránál többet dolgozók arányát,

a nem szokásos időpontban (hétvégén, éjszaka) dolgozók arányát,

valamint a munkaidő és a munkán kívüli tevékenységek összeegyeztethetőségét (munka és magánélet egyensúlya).

E mutatónál Magyarország a 17. helyre került 75,8 pontot elérve, ami elmarad az uniós átlagtól (76,9).

A munkakörülményeket vizsgáló mutatót három alindikátor alapján határozzák meg. Ezek:

munkaintenzitás (mennyire jellemző a feszített tempó, a szoros határidők, a szabadidő terhére történő munka),

munkaautonómia (mennyire választhatja vagy változtathatja meg a munkavállaló a munka menetét, módszereit, a feladat elvégzésének határidejét, és lehet távol 1-2 órát személyes okokból),

a munka fizikai kockázati tényezői (például zajnak, vegyi anyagoknak, fárasztó testtartásnak való kitettség).

Ennél a mutatónál a foglalkoztatási formákat és a munka biztosságát vizsgáló indikátorhoz hasonlóan az ötödik legjobb eredményt érte el Magyarország 63,9 pontot szerezve, miközben az uniós átlag 62,3 pont.

A készségek terén történő fejlődést, a karrierben való előrelépést vizsgáló indikátornál két tényezőt vizsgálnak. Ezek:

a 25-64 éves korosztályban mekkora azok aránya, akik oktatásban vagy képzésben vettek részt a felmérést megelőző négy hétben.

a megkérdezettek mennyire értenek egyet azzal az állítással, hogy „a munkám jó kilátásokat kínál a karrierépítésre”.

E mutatóban Magyarország az EU-átlagtól (28,8 pont) alacsonyabb pontszámot (28,2) kapott, ami a tagországok rangsorában a 17. helyre volt elég.

Az index utolsó mutatója a kollektív érdekképviselet helyzetét méri fel egyrészt két szempont alapján:

a kollektív tárgyalások által lefedett munkavállalók aránya,

szakszervezeti tagok aránya.

Másrészt a mutatónál figyelembe veszik a megkérdezett munkavállalók véleményét az adott cégen belüli munkavállalói érdekképviselethez való hozzáférés mértékére vonatkozóan, így például a szakszervezetek, üzemi tanácsok jelenlétével vagy a menedzsment és a munkavállalók közötti egyeztetések gyakoriságával kapcsolatban. Ennél a mutatónál érte el a legrosszabb (23.) helyezést Magyarország a tagállamok között. A 30,5 pontos eredmény jóval elmarad az EU-átlagtól (48,8).

A munkavállalói jogok érvényesülése terén a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) idei felmérésében is igen kedvezőtlen besorolást kapott Magyarország. Tavalyhoz hasonlóan idén is a harmadik legrosszabb osztályzatot adta hazánknak a szervezet, amely hat kategóriába sorolta a felmérésbe bevont 149 országot. Így továbbra is azon országcsoportban szerepel hazánk, ahol a munkavállalói jogok megsértését rendszerszintűnek minősíti az ITUC.

A JQI-jelentésben vizsgált hat indikátor alapján összességében Magyarország a tagállamok középmezőnyébe, a 14. helyre került. Az 51,3 pontos eredmény alig marad el az uniós átlagtól (51,6 pont). A rangsor első két helyén két skandináv ország (Dánia és Svédország) osztozik, mellettük még Hollandia fért fel a dobogóra. A rangsor végén pedig Görögország áll. A többi visegrádi ország mindegyike rosszabb eredményt ért el Magyarországhoz képest.

A 2021-es adatok alapján készült idei JQI-jelentésében az ETUI összehasonlította, hogy az EU-tagországok teljesítménye mennyit változott az előző, 2017-ben megjelent jelentéshez képest, amely a 2015-ös helyzet alapján állította fel az országok rangsorát. A munka minősége index hat indikátora közül ötnél lehetséges az összehasonlítás, mivel a fizetések minőségét értékelő indikátor az előző jelentésben más módszertan alapján készült.

Magyarország 2015-ös, illetve 2021-es teljesítményét összevetve az látszik, hogy az öt összehasonlított mutató közül egynél (munkaidő/munka-magánélet egyensúlya) előrelépett, kettőnél visszacsúszott (foglalkoztatási formák/munkahelyek biztossága; fejlődés a készségek terén, előrejutás a karrierben), míg szintén két indikátornál (munkakörülmények, kollektív érdekképviselet) változatlan maradt a helyezés.

A munkaidőt, a munka-magánélet egyensúlyát értékelő mutatónál 2015-höz képest két helyezéssel lépett előre Magyarország a 17. helyre. A rangsor élén továbbra is Svédország áll, míg a végén Görögország található, amely öt helyezést rontott a 2015-ös helyzethez képest.

A munkakörülményeket vizsgáló mutatónál nem történt változás Magyarország helyezésében, továbbra is az 5. helyen áll hazánk. A rangsor első helyét megőrizte Hollandia, míg a sereghajtó Ciprus.

A legrosszabb helyezést (23. hely) mutató indikátornál, a kollektív érdekképviselet helyzete terén Magyarország 2015-ben is éppen ezen a helyen állt a rangsorban, amelyet továbbra is Svédország vezet, és abban sincs változás, hogy a legrosszabb eredmény Litvániáé.

A foglalkoztatási formákat, a munkahelyek biztosságát vizsgáló indikátornál csak egy helyezést rontott hazánk, amivel azonban még továbbra is a top5 tagállam között szerepel ennél a mutatónál. A rangsor élén továbbra is Dánia áll, míg a sereghajtó Spanyolország.

A készségek terén való fejlődést, a karrierben történő előrejutást vizsgáló mutatónál jelentős mértékben, a 8. helyről esett vissza a 17-re Magyarország. A rangsor élén Svédország, a végén Szlovákia áll.

