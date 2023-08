Megvillant az európai csoda – Egy kis ország képes mozgatni az egész kontinens gazdaságát?

Látszólag kedvező adatok jelentek meg júniusban az eurózóna ipari termeléséről, hiszen a várt kis visszaesés helyett 0,5 százalékos növekedést mért az Eurostat havi alapon. Ez azonban szinte kizárólag Írországnak köszönhető, ahol 13 százalékkal ugrott meg az ipar kibocsátása, enélkül az európai adat is lényegesen rosszabb lett volna. A kontinens hatóságai régóta küzdenek az „ír gazdasági csoda” hatásainak kiszűrésével, de egyelőre nem tudnak megbízható adatot szolgáltatni arra, hogyan nézne ki Európa gazdasága a nagy multinacionális vállalatok ír leánycégei nélkül.

Budapest Economic Forum 2023 Európa gazdasági kilátásairól is szó lesz október 17-én a Budapest Economic Forum konferencián. Vegye meg a jegyét most!

Csodákra képes Írország

Azt gondolnánk, hogy Európa gazdaságára nincs jelentős hatással az, ha több iPhone-t gyártanak Kínában vagy kevesebb gyógyszert a Pfizer dél-koreai gyárában, azonban ezek nagyban befolyásolják az eurózóna gazdasági adatait is – írja a Financial Times (FT). Az ok pedig az, hogy a legtöbb amerikai technológiai vállalat és gyógyszercég az alacsony, mindössze 12,5 százalékos társasági adókulcs miatt Írországba helyezte nemzetközi központját.

Sokan azt gondolhatnák, hogy egy ilyen alapvetően kiszolgáló központnak nincs szerepe a termelésben, vagyis a megtermelt áruk abban az országban jelennek meg, ahol a gyárak vannak. Azonban ez sincs mindig így, ugyanis ezek a nagy multik sokszor már alvállalkozókkal gyártatnak olcsón például ázsiai országokban, a szerzői jogokat és a bevételeket viszont a nemzetközi központban, jelen esetben Írországban könyvelik el.

Ugyanakkor az ír leányvállalat bevételeinek növekedése nincs összefüggésben azzal, mennyi új munkahelyet teremtenek ezek a cégek Írországban, illetve mennyivel élnek jobban az ország állampolgárai. Sőt, sokszor még az eurózóna gazdasági adatai sokkal jobban néznek ki annál, mint amilyen bőrben valóban van a gazdaság.

Ennyire hasít Európa ipara?

Az ír csodára a legfrissebb példa az eurózóna múlt héten megjelent júniusi ipari termelési adata. Ez a vártnál erősebb lett, 0,5 százalékkal nőtt hó/hó alapon a termelés, miközben a szakértők kismértékű visszaesést vártak. Az FT cikke azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a jó adat kizárólag az ír ipar 13,2 százalékos megugrásának köszönhető.

A Barclays elemzője szerint az ír statisztika torzulásaitól megtisztítva 0,9 százalékkal csökkent volna az eurózóna ipara.

A cikk kiemeli, hogy a legtöbb gazdaságban kifejezetten ritka a 10 százalék feletti havi elmozdulás bármelyik irányba az ipari termelésben, Írországban azonban az utóbbi 24 hónapból 14-ben mértek ekkora kilengést.

A kedvező adórendszerrel az országba vonzott nagy multinacionális vállalatok rendszeresen torzulást okoznak az ír gazdasági adatokban – kommentálta Stefan Gerlach, az ír jegybank volt alelnöke.

Egy másik problémára hívta fel a figyelmet Melanie Debono, a Pantheon Macroeconomics szakembere, aki szerint egész egyszerűen „nem jönnek ki a számok”. Ha ugyanis az egyes szektorok teljesítményét a súlyuknak megfelelően összeadjuk, akkor júniusra az Eurostat által közölt 0,5 százalékos növekedés helyett 0,6 százalékos zsugorodás lenne indokolt az iparban.

Valami nincs rendben

- emelte ki Debono.

Az FT megkérdezte az anomália okáról az Eurostatot, akik azt válaszolták, hogy az eltérést egyetlen ország adata okozta, de nem nevesítették azt. Az eltérés oka az ír statisztikai hivatal szezonális igazítása lehet, a lap kérdésére megerősítették, hogy az egyes alszektorok adatai nem minden esetben adják ki az átfogó statisztikát. A többi európai ország is hasonló módszertant használ, ott azonban jóval kisebb az ipari adatok volatilitása.

Az ipari adatok pedig az eurózóna más statisztikáira is hatással vannak, így sok szakértő szerint a GDP-adatok sem tekinthetők megbízhatónak. A második negyedévben például az előző időszakhoz képest 0,3 százalékkal bővült a valutaövezet gazdasága, azonban ennek a felét önmagában az ír gazdaság 3,3 százalékos megugrása okozta. Azt pedig Dublinban is elismerik, hogy a második negyedéves kedvező konjunktúra elsősorban a multik tevékenységének volt köszönhető, vagyis az országban letelepedett vállalatok máshol elért profitjukat könyvelték el, így

ez nem Európa gazdasági teljesítménye volt.

Mi lehet a megoldás?

A statisztikusok és az elemzők régóta törik a fejüket azon, mit lehetne kezdeni az ír gazdasági adatokkal, hogy azok jobban tükrözzék a valódi teljesítményt, illetve ne torzítsák a teljes eurózóna adatait.

Oliver Rakau, az Oxford Economics közgazdásza például azt szorgalmazza, hogy bizonyos adatokat az Eurostat publikáljon Írország nélkül is. Emellett az ír szakembereknek kellene gondolkodniuk azon, hogy változtatnak az adatok metódusán. Ronan Dunphy, az ír Goodbody brókercég szakembere szerint alapvetően nem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani a havi bázisú ipari termelési statisztikáknak, melyek használhatósága kérdéses.

Írország egyébként profitál az adóoptimalizálásból, hiszen hiába az Európában legalacsonyabb adókulcs, tavaly 48 százalékkal 22,6 milliárd euróra emelkedtek a költségvetés bevételei a társasági adóból.

Címlapkép forrása: Getty Images