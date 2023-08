Bődületes számok jöttek a leendő nyugdíjasoknak, de egyre nagyobb a baj

Az eddigi legjobb negyedéves hozamokat mutatták fel a magánnyugdíjpénztárak, ezzel pedig az első félév alapján már 10% felett van a vagyonarányos hozam. Az MNB friss számai szerint az önkéntes pénztárak teljesítménye is figyelemre méltó, azonban az adatok azt mutatják, hogy egyre csak csökken a fiatal tagok száma a nyugdíjra gyűjtők között, ami nagy baj a nyugdíjrendszerre nézve. A témával részletesen is foglalkozunk szeptember 20-ai Future of Finance konferenciánkon , nem érdemes lemaradni róla!