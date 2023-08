Kiderült, valójában mennyivel nőttek az árak a boltban - meglepő eredmény született

A hétköznapi beszélgetéseink állandó témája, hogy mekkora a drágulás, elhisszük-e, hogy a hivatalos inflációs mutató jól mutatja a valóságos pénzromlást. Többnyire szeretünk a mindennapi bevásárlásainkkor szerzett tapasztalatainkra hivatkozni, némiképp megfeledkezve arról, hogy a teljes költésünk csak egy része történik a boltokban. De vajon mennyire tér el a bolti infláció a teljes fogyasztásunk drágulásától? Hogy ezt megnézzük, kiszámoltuk a bolti inflációt, ami még egy szempontból érdekes lehet. A mutató segítségével a nagy kiskereskedelmi láncok esetében pontosabban lehet látni, hogy az árbevétel-változást mennyiben magyarázza a forgalom (volumen) visszaesése, illetve az áremelkedés.

Infláció, bolti infláció, élelmiszerinfláció

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a havi inflációs jelentésében hét fő csoportot különít el, amelyek a 2023-as inflációs súlyuk szerint sorrendben a következők (a zárójelben a súlyukat adtuk meg százalékban, nem az árak változását):

Élelmiszerek (29,0)

Szolgáltatások (25,9)

Egyéb cikkek, üzemanyagok (20,2)

Tartós fogyasztási cikkek (8,2)

Szeszes italok, dohányáruk (7,9)

Háztartási energia, fűtés (5,2)

Ruházkodási cikkek (3,7)

A legnagyobb súlyú csoport az élelmiszereké és bár ez minden boltban és étteremben kapható ételt, illetve nem alkoholtartalmú italt magában foglal, a leginkább homogén csoportnak tekinthető és nagy mértékben meghatározza azt, hogy mit érzékelünk a drágulásból.

Az "egyéb cikkek, üzemanyagok" csoportban található üzemanyagok súlya 8,1 százalék, nagyjából annyi, mint a tartós fogyasztási cikkeké, a szolgáltatások között pedig számos olyan van, amelyről az emberek minden további nélkül le tudnak mondani, ha szűkösek az anyagi lehetőségeik.

Az élelmiszerek nem ilyenek, azonban hiába hatalmas a súlyuk a fogyasztói kosárban, mégis tévútra visz ha általában a boltok, hiper- és szupermarketek, diszkontok drágulását csupán ezzel azonosítjuk, hiszen ezekben az egységekben számtalan más termék is kapható, olyanok, amelyek nem drágultak az élelmiszerekkel megegyező mértékben. Ilyenek például a háztartási- és tisztálkodási szerek, az alkoholos italok, valamint a szupermarketekben és diszkontokban kapható "nonfood" termékek.

Hogy ki tudjuk számolni a bolti inflációt, nem a KSH havi szinten közölt inflációs statisztikájára van szükségünk, hanem a kiskereskedelmi forgalmi adatsorra, amely az egyes bolttípusok forgalmát adja meg. Ennek az adatsornak is megvannak a szépséghibái (például hogy az "élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben benne van a trafikokban vásárolt dohánytermékek forgalma is), de ha az szeretnénk látni, hogy milyen drágulással találkozhattunk az élelmiszert és más termékeket is árusító üzletekben, akkor mégis ez visz a legközelebb a valósághoz.

A képlet egyszerű: megnézzük, hogy mennyivel nőtt ezen boltok forgalma értékben (folyó áron, forintban), majd ezt elosztjuk a KSH által számított volumenváltozással, a kettő eredője pedig az árváltozás hatása lesz. Így kapjuk meg a forgalomnövekedésnek azt a komponensét, ami nem a volumen, hanem az árak változásából fakad, vagyis a bolti inflációt.

Tarolt az élelmiszerdrágulás

A két szám, vagyis a KSH által számolt élelmiszerinfláció és a kiskereskedelmi forgalom alapján kalkulált bolti infláció természetesen együtt mozog. Egyrészt maguknak az élelmiszerek a súlya domináns a bolti forgalomban, másrészt az áremelkedés gyakorlatilag minden termékcsoportot érint.

Az alábbi grafikonon látszik ugyanakkor, hogy az utóbbi egy évben az élelmiszerek drágulása elszakadt az átlagtól, vagyis az a drágulás, amit a boltokban tapasztalunk amikor az élelmiszerek mellett piperét, mosószert, wc-papírt, alkoholt veszünk, alacsonyabb, mint tisztán az élelmiszereké. Amikor az infláció itthon 25,7 százalékkal tetőzött 2023 januárjában, az élelmiszerek 44 százalékkal drágultak, de a bolti infláció 34,5 százalék volt, vagyis a különbség 9,5 százalékpont volt.

Ahol a zöld sáv lefelé tér el a nullától, abban az időszakban az élelmiszerek drágulása lefelé húzta a bolti fogyasztói árindexet, vagyis kevés drágultak nagy átlagban mind akár a háztartási szerek, akár a nonfood termékek.

A 2022-es infláció 14,5 százalék volt, az élelmiszerek 26 százalékkal drágultak, míg az általunk számított bolti áremelkedés 21 százalék volt.

A kiskereskedelem számai

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy amikor a kiskereskedelem áremeléséről beszélünk, akkor az élelmiszerinflációt alapul véve túlbecsüljük a tényleges ütemet. Ehelyett érdemes a bolti inflációt alapul venni, mert bár az egyes láncok termékkínálata eltérő, ez a mutató még így is közelebb állhat a valósághoz, mint ha csak az élelmiszerek drágulását vennénk figyelembe.

Ezt látva pedig más megvilágításba lehet helyezni a kiskereskedelmi láncok eredményeit is, pontosabban azt, hogy a bevételük változása milyen forgalomváltozást jelenthet. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a nagy láncok mekkora árbevétel-változást könyveltek el 2022-re, és a bolti infláció alapján ez milyen volumenváltozást jelent, vagyis hogyan változott a megvásárolt termékek mennyisége. (Azoknál a nagy láncoknál, amelyek pénzügyi éve megegyezik a naptári évvel - Aldi, Auchan, Penny, Spar - , a 21 százalékos drágulást, a február végén jelentő láncoknál - Tesco, Lidl - pedig az ennek megfelelő 25,2 százalékos éves bolti inflációt vettük figyelembe.)

A nagy kiskereskedelmi láncok forgalomváltozása Nominális (árbevétel Ft-ban) Reálértéken vett (volumen) Auchan -0,1% -21,09% Tesco 15,8% -9,37% Spar 16,0% -4,99% Penny 26,0% 5,01% Lidl 30,1% 4,94% Aldi 32,3% 11,31% Forrás: beszámolók, KSH, Portfolio

Ez is igazolja azt a már korábban tett megállapítást, hogy a reálbérek és a vásárlóerő csökkenése eltérő módon érintette a láncokat és ebből a versenyből úgy tűnik, a diszkontok jöttek ki jobban. A forgalomváltozásból természetesen nem látjuk, hogy az egyes termékek súlya változott-e, azonban azt a kiskereskedelmi láncok is elárulták, hogy az infláció gyorsulásával megindult a lefelé vásárlás és a sajátmárkás, jellemzően olcsóbb termékek súlya nőtt.

A teljes infláció a boltitól is elmarad

Hiába marad el ugyanakkor a bolti áremelkedés az élelmiszerek drágulási ütemétől, a teljes magyar inflációnál magasabb a dinamika. Vagyis aki tavaly úgy érezte, hogy a boltokban sokkal nagyobb az áremelkedés, mint a hivatalos infláció mutató, teljesen jól érezte. 2022 átlagában ez a differencia 6,5 százalék volt, de ha 2022 júliusa és 2023 júniusa között nézzük, akkor ennék is magasabb, 8,8 százalék.

Címlapkép forrása: Shutterstock