Sűrűsödnek a felhők Magyarország felett – Megint ítéletet mondanak rólunk

Várhatóan pénteken késő este jelenik meg a Moody’s friss véleménye Magyarországról, a hitelminősítőtől viszonylag régóta várunk valamilyen értékelést. Az előjelek pedig inkább abba az irányba mutatnak, hogy ez negatív lehet, hiszen a két legfontosabb versenytárs idén már lépett, illetve a magyar gazdaságban is vannak kockázatok.

Budapest Economic Forum 2023 A magyar gazdaság kilátásairól is szól majd október 17-én a Budapest Economic Forum konferencia, melyre most még early bird áron vehet jegyet!

Pénteken megint ítéletet mondhatnak rólunk

Idei második és egyben utolsó felülvizsgálatát publikálja pénteken a Moody’s Magyarországgal kapcsolatban, a cégnél jelenleg Ba2 a besorolásunk stabil kilátás mellett. Az év elején a másik két hitelminősítő már lépett, hiszen a Fitch hasonló osztályzat mellett negatívra rontotta a kilátást, az S&P pedig le is minősített. Ezzel szemben akkor a Moody’s még friss elemzést sem adott ki.

A cégtől majdnem két éve várunk egy részletes értékelést, hiszen legutóbb 2021 szeptemberében, amikor felminősítették Magyarországot, akkor adtak ki átfogó elemzést. Azóta az előzetesen betervezett felülvizsgálatok időpontjában rendre helyben hagyták a meglévő osztályzatot egy szűkszavú bejelentéssel.

Persze egy-egy téma kapcsán rendszeresen megszólalt a Moody’s is, legutóbb tavaly decemberben figyelmeztettek arra, hogy az uniós források tartós elmaradása negatív lehet a magyar adósbesorolás szempontjából. Most sem vehetjük biztosra, hogy bármit is változtatnak a besoroláson vagy a kilátáson, de már időszerű lenne egy friss részletes elemzés.

ALAPESETBEN VALÓSZÍNŰBB, HOGY NEM LESZ MOST SEM VÁLTOZÁS, HA MÉGIS, AKKOR HA PEDIG VÁLTOZÁS IS LESZ AZ INKÁBB NEGATÍV IRÁNYÚ LEHET, VAGYIS NAGYOBB AZ ESÉLY A KILÁTÁS RONTÁSÁRA VAGY A LEMINŐSÍTÉSRE.

Erre utal a Fitch és az S&P januárban meghozott döntése is. Ugyan a három nagy hitelminősítő egymástól függetlenül működik, de általában igyekeznek egymásra is figyelni, ritka a nagy eltérés az osztályzataik között.

Sűrűsödnek a felhők a magyar gazdaság felett

Az elmúlt hónapokban érkeztek ugyan jó hírek is a magyar gazdaságról, a külső finanszírozási pozíciónk például az előzetesen vártnál sokkal kedvezőbben alakulhat, illetve hosszú idő után az infláció is dinamikus csökkenésnek indult. Vannak ugyanakkor továbbra is komoly kockázatok:

Az uniós források sorsa még mindig bizonytalan, egyelőre nem is látszik, mikor oldódhat meg. Pedig ez az egyik kardinális kérdés a hitelminősítők szempontjából, többször figyelmeztettek a kockázatra.

A költségvetésben az idei 3,9 százalékos és a 2024-es 2,9 százalékos hiánycél tarthatósága is kérdéses. Az év első hét hónapjának adatai alapján könnyen lehet, hogy további intézkedésekre vagy a cél emelésére lesz még szükség ősszel. Márpedig általában a hiánycél és az adósságpálya is egyfajta „vörös posztó” a hitelminősítők szemében.

A magyar GDP meglepetésre még a második negyedévben is visszaesett, így az elemzők szerint egyre biztosabb, hogy nem lesz tartható a kormány 1,5 százalékos idei növekedési célja. Mára a kormányzati politikusok is ennél visszafogottabb előrejelzéseket fogalmaznak meg, szeretnének az egész évet tekintve pozitív adatot elérni, de hivatalosan nem változott a 1,5 százalékos cél. Márpedig a költségvetés is erre épült, vagyis a várttól elmaradó bővülés további lyukat üthet a büdzsén.

Érdekel még valakit, ha leminősítenek?

Gyakran hangzik el az érvelés, hogy a 2008-2009-es pénzügyi válság eléggé megtépázta a hitelminősítők hírnevét, így ma már senkit nem érdekel, hova helyeznek egy országot. Valóban csökkent a minősítések jelentősége, de az túlzás, hogy egyáltalán nem foglalkozik vele a piac.

Ma elsősorban a befektetésre ajánlott és a befektetésre nem ajánlott (úgynevezett bóvli) kategória határa számít. Magyarország jelenleg mindhárom nagy cégnél befektetésre ajánlott, azonban az S&P esetében már csak egy fokozattal vagyunk a határ felett, míg a másik kettőnél még két szinttel.

Ha elveszítenénk a befektetésre ajánlott kategóriánkat, akkor annak lehetnének piaci következményei, hiszen vannak olyan nagy intézményi befektetők (hedge fundok, nyugdíjalapok), melyek csak ilyen besorolású eszközökbe fektetnek. Vagyis, ha bóvliba sorolnának, akkor nekik automatikusan el kellene adniuk a magyar eszközeiket, ez főleg az állampapírpiacon okozhatna feszültséget, illetve a forint gyengülésével járhatna.

Attól még időben biztosan messze vagyunk, hogy két hitelminősítőnél is bóvliba kerüljünk (többnyire ehhez a feltételhez kötődnek befektetési szabályok), ám ha ehhez az állapothoz közelednénk, annak már lenne piaci hatása. Sok befektető nem akarja megvárni a kényszerértékesítést, vagy ha mégis tartja a magyar pozíciót, az általa elvárt kockázati prémium ugrik meg.

Decemberben jöhetnek az igazán forró pillanatok

A Moody’s mostani felülvizsgálata után december közepén egy hét eltéréssel még vizsgálja majd a magyar adósbesorolást az S&P és a Firch, akkor jöhetnek az igazán forró pillanatok. Előbbi cégnél ugyanis jelenleg a legalacsonyabb a besorolásunk, vagyis ott fenyeget leginkább a bóvli kategória elérése, míg a Fitch esetében a negatív kilátás mellett akár leminősítés is jöhet, amivel szintén a bóvli határára sodródnánk.

Budapest Economic Forum 2023 A magyar gazdaság helyzetét, illetve a vállalati stratégiákat és kilátásokat vitatjuk meg neves hazai és nemzetközi előadókkal október 17-én a Portfolio szokásos őszi gazdasági konferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Az eseményen hagyományosan velünk lesznek a gazdaságpolitika irányítói mellett elemzők, közgazdászok és cégvezetők, akiktől első kézből kaphat választ az Önt érdeklő kérdésekre. Ráadásul most még early bird áron tud jegyet venni!

Ráadásul a cégek korábban 2023 végéig adtak „haladékot” az uniós forrásokról való megállapodásra, vagy legalábbis arra utalt a kommunikációjuk, hogy azt egyfajta erős határidőként kezelik. Így, ha még decemberben sem lesz megegyezés, akkor

reálisak lehetnek további negatív lépések.

Főleg akkor, ha addig a 2024-es költségvetés sorsa sem rendeződik, vagyis továbbra is kockázatok övezik majd a 2,9 százalékos hiánycél tarthatóságát, illetve a gazdaság továbbra sem talál magára olyan ütemben, mint a kormány reméli.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 21. Magyarország a bóvli küszöbére kerül? Rezeghet a léc a hitelminősítőknél

Címlapkép forrása: Getty Images