A Költségvetési Tanács elnöke szerint is egyre biztosabb, hogy módosítani kell a költségvetést

Egyre nagyobb az esélye annak, hogy valamilyen formában hozzá kell nyúlni az idei költségvetéshez, főleg, ha nem indul be a harmadik negyedévben a gazdasági növekedés - mondta a Világgazdaságnak Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács (KT) elnöke.

Növekedtek a költségvetési hiány tartásának kockázatai, miután elmaradt az első fél év végére várt gazdasági visszapattanás. Az államháztartás első héthavi adatai alapján óriási, közel 600 milliárd forintos elmaradásban vannak a büdzsé áfabevételei - mondta Kovács Árpád, hozzátéve, hogy a KT csak október elején ülésezik, amikor már ismertek lesznek a harmadik negyedéves folyamatok, így szigorúan saját személyes véleményét tudja megosztani.

Akárhogy is alakul a költségvetés, a legfontosabb társadalmi programokhoz továbbra sem nyúl hozzá a kabinet, a családtámogatások vagy a 13. havi nyugdíj védett területek. Azt is hangsúlyozta:

egyáltalán nem mindegy, hogy milyen mértékben lesz magasabb a hiány, néhány tized százalékkal vagy markánsan.

Már csak azért sem, mert ez a jövő évi hiánypályát is érdemben befolyásolja.

Arra a kérdésre, hogy idén is várható-e olyan, a tavalyihoz hasonló intézkedés, mint a minisztériumi kiadások befagyasztása, azt felelte: ilyen jellegű lépésre most nem számít. Szerinte a kormány mozgástere továbbra is jelentős mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

A KT elnöke úgy látja, az államadósság-mutató a stabilitási törvény alapján teljesülni fog.

