Felmondások, összevonások, tanárhiány - Sosem látott bizonytalanságok közepette indul a tanév

Más településre vándorolni kénytelen diákok, összevont csoportok, szükségkonténerből tantermek, szaktanárokként oktató nem szakos tanárok, fizetésemelési ígéretek. Ilyen körülmények között indul idehaza a tanév, már az új oktatási jogállásról szóló, úgynevezett státusztörvénnyel.

Eddig 3-4000 tanár mondhatott fel vagy tervezi a felmondást az új törvény miatt. Rajtuk kívül 2500-an érték el a 65 éves, nyugdíjba vonulási korhatárt, így 6-7000-rel kevesebb tanárral számolhatnak az iskolák vezetői, habár az kétségtelen, hogy párszázan azért érkeznek is majd az óvodákba és iskolákba új dolgozóként - értékelték a jelenlegi folyamatokat a szakszervezetek.

Szeptember közepén már többet tudunk, a teljes kép inkább novemberre rajzoldóik ki, hogy hány kollégánk megy majd el az oktatásból, vannak, akik év közben

– vezette fel az idei tanévvel kapcsolatos várakozásait Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. Hogy milyen mértékű a tanévkezdéssel kapcsolatos bizonytalanság, ahhoz némi információadalék, amelyet a Pedagógusok Demokratikus Szervezete (PDSZ) gyűjtött össze:

„Nálunk nincs magyaros, az összes felsős osztályba alsós kollégák tanítanak fel, ezen kívül visszahívnak egy nyugdíjas, szintén alsós tanítót. A felső tagozatban 3 fix ember maradt, a 4. igazgatóhelyettes lett, így neki alig van órája. Katasztrofálisak az állapotok.”

„Nálunk minden napközis tanít is, évek óta, hogy meglegyen az óraszáma. Mert ugye az ebédeltetés az csak felügyelet.”

„Nálunk nincs is konkrét napközis, a pedagógiai asszisztens tavaly óta a napközis, a másik meg a tanulószobás, most több gyerek lesz, de nem engednek új csoportokat, mondjuk nem is tudnék kit berakni.”

„Hozzám járt angolra egy pedagógiai asszisztens, nem tudott magyarul helyesen írni, az érettségije mindenből kettes lett.”

„Felsőben tanulószoba már nem is indul az idén, mert nincs rá kapacitás. Tavaly még volt.”

„Egy fővárosi általános iskolában dolgozom, most kezdtem a 7. évet, mint pedagógiai asszisztens. Az idei első értekezleten közölte velem az igazgató-helyettes asszony, hogy mostantól napköziben leszek, minden délután. Minden olyan eseménnyel, feladattal, felelősséggel, mint egy diplomás tanító. Természetesen pedagógia asszisztensi fizetésért. Ezen felháborodtam, hiszen ez irreális. Azt a választ kaptam, hogy "luxus" egy iskolában a pedagógiai asszisztens, aki délelőtt segít a tanítónak, vág, ragaszt, korrepetál, egyszóval segíti a tanító délelőtti munkáját. A fent leírtak alapján közöltem igazgató úrral, hogy ezek után nem fogadom el az új jogállást, ezért kérem a lemondó jognyilatkozatot.”

„Gyömrőn, biztosan nem indul szeptember 1-jén az oktatás 60 diák számára, tanteremhiány miatt. A Gyömrői Fekete István Általános Iskolában két 2. osztály nem az iskola épületében kezdi a tanévet, mert a megígért két konténer tanterem nem érkezett meg. A berendezést csak az egyik teremhez kapott az iskola, a másik terem berendezését ki kellett kuncsorognunk egy másik intézménytől.”

„A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Monokon megszűnt az iskola. A 2 km-re lévő Legyesbényére járnak a gyerekek.”

„Kaposváron beszakadt a tornaterem teteje, a felújítás után, még júniusban. Azóta sincs kész. Három különböző helyen kezdik a tanévet.”

Ilyen és ehhez hasonló információk érkeznek a szakszervezetekhez. „Pécsett az iskolai uszodákat nem nyitják meg spórolás miatt. Az önkormányzat segít, hogy a Hullámfürdőben tudják az órákat megtartani, vagy legalább egy részüket” – egészítette még ki a problémák sorát Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Ő alapvetően azt is sérelmezte, hogy az új tanév kereteit szabályozó, nyáron elfogadott státusztörvénynek a végrehajtási rendelettervezeteit csak augusztus 22-én továbbították a két pedagógus szakszervezetnek, és alig idejük volt a benne foglaltakat véleményezni, azokhoz kiegészítéseket fűzni. Választ a Belügyminisztériumtól a javasolt módosításokkal kapcsolatban sem a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, sem pedig a Pedagógusok Szakszervezete nem kapott.

„Saját iskolámban nem tapasztaltam felmondási hullámot, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy helyi jelleggel nem lehetnek problémák. Szeptemberre lehet tisztább a kép” – árnyalta az oktatási helyzet képét Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A kormány a magyar költségvetésből idén, főleg az alacsonyabb fizetésű kollégák béreit emeli majd júliustól visszamenőleg, januártól pedig 10 százalékos fizetésemelés várható, amely nem oldja meg a béreink felzárkózását Már az év eleji fizetésemelésekre egyébként azért is szükség lesz, hogy a kormány a státusztörvény szabályainak megfeleljen - tette hozzá.

„Több kollégánk 10-15 évnyi szakmai gyakorlattal csak bruttó 395 ezer forint körül keres, és mivel az új törvény a Pedagógus I. besorolásnál bruttó 410 ezer, míg Pedagógus II. esetében bruttó 430 ezer forintban állapítja meg az adható legalacsonyabb fizetés mértékét, így a kormány a törvény betartása miatt is kénytelen emelni” – részletezte a fizetésemelési várakozásokat Horváth Péter.

Ő személy szerint a januári, 10 százalékos fizetésemelést látja most biztosnak, de abban már kevésbé, hogy az Európai Bizottsággal történő megállapodásig, magyarán az uniós pénzek érkezése előtt lesznek további béremelések az oktatásban. Legalábbis olyan mértékű biztosan nem, ami a diplomás átlagbér elérését lehetővé teszi. Ahogy korábban beszámoltunk róla, ezekkel a fizetésekkel kecsegtettek még a Státusztörvény elfogadása előtti időszakban a kormányzati szereplők:

Gyakornok esetén: a kormány által rendeletben megállapított összeg (ez bruttó 400 ezer forint)

Pedagógus I. esetén 410 ezer Ft-tól 1 millió 65 ezer Ft-ig

Pedagógus II. esetén 430 ezer Ft-tól 1 millió 135 ezer Ft-ig terjedhet,

Mesterpedagógus esetén 520 ezer Ft-tól 1 millió 365 ezer Ft-ig terjedhet,

Kutatótanár esetén 640 ezer Ft-tól 1 millió 470 ezer Ft-ig terjedhet.

A szakszervezetek várakozásai szerint inkább az alacsonyabb fizetések dominálhatnak majd, a pályán maradt tanárok nem igazán bíznak a felsőbb fizetési kategóriák elérésében. Nem ezt mutatja ugyanis már a jelenlegi gyakorlat sem.

Már a jövő évi állami költségvetésben sem látjuk annak a fedezetét, hogy a közoktatási intézmények a törvényben meghatározott béreket az emelésekkel együtt ki tudják majd fizetni

- mondta Totyik Tamás.

Megjelentek a végrehajtási rendeletek

Megjelentek az új pedagógus életpálya törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek - közölte a Belügyminisztérium. Az Országgyűlés július 4-én elfogadta az új pedagógus életpályamodellről szóló törvényt. A rendelet rögzíti, hogy 2024. január 1-jétől a pályakezdő gyakornokok illetménye havi 440.000 Ft-ra emelkedik, és ezt a szintet valamennyi pedagógus illetményének meg kell haladnia. A rendelet pontosítja az alkalmazási feltételeket, melyek meghatározása során a Nemzeti Pedagógus Kar és a szakszervezetek részéről a rendelet megalkotása során tartott két egyeztetésen és írásban is jelzett javaslatokat is figyelembe vettük - írta a BM.

A tanárhiány ellenére a túlórákat és a helyettesítéseket továbbra sem fizetik ki sok helyen. Ráadásul a hátrányos helyzetű települések pedagógusai számára beígért, júniustól visszamenőleges hatállyal belengetett 20 százalékos fizetésemelés sem mindenkire vonatkozik, csak a főállású pedagógusokra, az óraadó tanárokra nem. "El lehet képzelni, hogy akkor egyes területekre hogyan tudnak majd szerezni beugró tanárokat az intézmények" – füstölgött a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy tovább emelkedik majd a tanárok leterheltsége. Erre példaként azt hozta fel, hogy csak a tanítási órákat tekintve heti 24 óra lesz a kötelező, de az egyéb felzárkóztatási, adminisztratív teendőikkel együtt ez a munkaterhelés inkább heti 32 óra lesz, és ez nem keverendő össze a tényleges munkaidővel, mert az ennél lényegesen magasabb.

Tavalyi számok alapján minden ötödik általános iskolában képesítés nélküli pedagógus is oktatott, és minden harmadik iskolában úgy is oktattak pedagógusok, hogy nem is volt hozzá megfelelő szakos végzettségük.

„Kisteleken van 79 éves matektanárnő, de tudunk 78 éves óvónéniről és 76 éves tanítónéniről is. Nagyon sok a nyugdíj után visszadolgozó kollégánk, de a végtelenségig nem lehet arra számítani, hogy velük és a pedagógiai asszisztensekkel elfedjük majd a tanárhiányt” – zárta gondolatait Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

16 ezer fő hiányozhat

Kritikus mértékű a pedagógushiány a közoktatásban, az intézményvezetők nyilatkozata szerint jelenleg csaknem 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből - hangsúlyozta Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a PSZ tanévnyitó sajtótájékoztatóján, csütörtökön Budapesten az MTI szerint. A figyelemfelhívásként szirénaszóval kezdődő eseményen az érdekképviselet vezetője rámutatott, a következő öt évben várhatóan mintegy 22 ezer főállású pedagógussal lesz kevesebb. "Ez akkora tőrdöfés, amit egy rendszer sem tud túlélni" - fogalmazott, megjegyezve: a fenti adatokat a kormány is ismeri, ennek ellenére az oktatásirányítás "dicshimnuszt zeng" a pedagóguspályára készülő felvételizők létszámáról.

Ordító a pedagógushiány. Van, hogy a délelőtt, egyébként szakképesítés nélküli napközis tanár órákat tart, majd délután még a napköziben is ott marad

– mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Szeptember 15-e és 29-e között kell majd nyilatkozniuk a kollégáknak, hogy az új törvény keretein belül folytatják-e a munkát, vagy felmondanak, akkor már tisztábban látunk majd - tette hozzá.

A szakszervezetek a tanév nyitányaként, szeptember 1-re és 15-re is figyelemfelhívó eseményeket terveznek, de tárgyalnak arról is, hogy újabb sztrájkokkal tiltakoznak majd az oktatási rendszer évek óta megoldatlan válsága miatt.

Címlapkép forrása: Moore Media via Getty Images