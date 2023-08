Magyar földrengések: emberi beavatkozás vagy természeti jelenség eredménye?

Augusztus második felében egy ritka földrengésrajt mértek Békés megyében, ami miatt több fórumon is felmerült a kérdés, hogy talán emberi tevékenység okozta a szokatlan szeizmikus aktivitást. Aszódi Attila egyetemi tanár vizsgálatot sürgetett, hogy kiderüljön, esetlegesen a geotermikus kutakkal, vagy a szénhidrogénkitermeléssel kapcsolatos mélységi munkálatok állnak-e a háttérben. Az általa említett egyik mezőberényi geotermikus kút kapcsán a Portfolio-nak Osvald Máté fenntarthatósági mérnök elmondta, hogy valószínűtlen a kapcsolat a földrengésekkel, míg a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium is magyarázattal szolgált a szokatlan jelenségre.

Az idén szokatlanul sok volt a földrengés Magyarországon, de a legizgalmasabb az augusztus 19-én kezdődő földrengésláncolat, amely 8:43-kor egy 1,7-es magnitúdójú Békés megyei aktivitással kezdődött, később pedig további kettő darab, egy 4,0 és egy 4,1 magnitúdójú rengés is kipattant. Végül az elmúlt másfél hétben a Szarvas-Kondoros-Mezőberény-Gyomaendrőd települések által bezárt négyszögben egy hét alatt nagyon nagy számú, összesen 99 darab földrengés pattant ki.

Az itthon ritkának számító szeizmikus aktivitás miatt több elmélet is megjelent az elmúlt időszakban, amely emberi tevékenységekkel hozta azt kapcsolatba. Ezek között bár sok az egészen vad, összeesküvés-elméletekbe illő, teljesen tudománytalan felvetés, amely a HAARP-projektet vagy tektonikai fegyverekkel való kísérletezéseket nevezi meg kiváltó oknak, de még szakértői körökben is felmerült több kérdés, teória, amelyek az elmúlt időszak eseményeinek alaposabb elemzését szorgalmazzák.

Aszódi Attila korábbi államtitkár és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára vizsgálatot sürgetett a Portfolio-n megjelent véleménycikkében, mivel szerinte fontos feltárni, hogy állhat-e emberi tevékenység a rengéssorozat hátterében. A szakértő arra hivatkozott, hogy több olyan mélységi behatásokkal járó földtani munka is zajlott vagy tart jelenleg is a térségben, amelyeknek köze lehet ehhez, példaként említi

a Corvinus projektet, amelynek célja a hazai szénhidrogén-, főként a földgázkitermelés fokozása, valamint azt, hogy több geotermikus beruházást is terveznek, vagy kezdtek már el a térségben.

Egy bukott kút miatt rengene a föld?

Ezek közül egy 2011-2012 között végrehajtott mezőberényi kútpár mélyítését említette cikkében, de közvetlen kapcsolatot nem vont a rengések és a kivitelés között. Pusztán azzal érvelt, hogy az ilyen projektek esetében az a nemzetközi gyakorlat, hogy kivizsgálják az esetleges földrengések és az elvégzett munkálatok közötti kapcsolatot. (A Portfolio-nak írt levelében és telefonbeszélgetésünk során Siklósi István polgármester cáfolta, hogy a több éve "halott kutak" és a rengések között bármilyen összefüggés is lehetséges lenne, de részletes nyilatkozat közléséhez végül nem járult hozzá - a szerk.)

A mezőberényi kutak esetében fontos hangsúlyozni, hogy azokat a 2000-es évek elején fúrták és alakították ki, de azok üzemeltetését el sem lehetett kezdeni, mert a visszasajtoló kút hamar eltömődik biológiai és kémiai szennyeződésekkel. Legutóbb 2020-2021-ben a DESTRESS (Demonstration of soft stimulation treatments of geothermal reservoirs) nevű Európai Uniós forrású projekt részeként, egy nemzetközi konzorcium végzett vizsgálatokat, hogy kiderítse, milyen stimulálási technológiákkal lehetne működőképessé tenni a geotermikus rendszert. Ennek részeként például savazással megtisztították a visszasajtoló kutat és a rezervoárt, valamint különböző hőmérsékletű folyadékok besajtolását próbálták meg. A kutatás végére megállapították, hogy tiszta vízzel működtethető a visszasajtoló kút, de a város számára gazdaságilag életképes megoldást nem találtak a problémákra.

Osvald Máté, az akkori projekt fenntarthatósági mérnöke a Portfolio-val közölte, hogy azt biztosan állíthatja, hogy a 2021-2022 között elvégzett munkák nem okozhatták a mostani földrengést.

A klasszikus rezervoárstimulációs technológiák bizonyítottan járhatnak szeizmikus aktivitással, amely jellemzője, hogy majdnem közvetlenül az emberi beavatkozás után jelentkeznek, de semmiképpen sem évekkel később

- tette hozzá, ismertetve, hogy ilyen esetekben sekély mélységből - a felszíntől mintegy 2, esetleg 10 kilométerre van az epicentrum.

Azt is elmondta a lapunknak, hogy a geotermikus beavatkozásoknál külön szeizmikus vizsgálatot nem végeznek, hanem a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat automatikus rendszerének adatait használják. Ennek az a praktikus oka, hogy így az adatok összevethetők, ellenőrizhetők és elemezhetők. Ezen mérések nem manipulálhatók, így kiszűrhető a részrehajlás kockázata is.

Szeizmikus méréseket a geológiában a feltárások és próbafúrások előtt alkalmaznak, hogy megállapítsák a felszín alatti formációk és fluidumok mélységét és kiterjedését. A szeizmika során több tonnás gumikerekes járművekkel - hivatalos nevükön vibrátorokkal - két és fél tonnás acéltömböket mozgatva kontrolláltan "rezegtetik" a talajt, majd geofonokkal mérik az indukált hullámok visszaverődését. Osvald Máté szerint

ezek a mérések nem téveszthetők össze a közelmúltban tapasztalt mértékű és gyakoriságú földrengésekkel.

Az említett módszert épp a kőolaj- és földgázlelőhelyek feltárása előtt alkalmazzák a leggyakrabban, elképzelhető, hogy a térségben folyó Corvinus projekt keretein belül is végezhetnek szeizmikus méréseket, akár ez is érezhető lehet, mivel:

"ez egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, amely során földgáztermelő kutak fúrására, mezőbeni szénhidrogén vezetékek és vezetékekhez kapcsolódó felszíni létesítmények, gázelőkészítő üzemi beruházásai valósulnak meg".

Hangsúlyozta, hogy abban egyetért Aszódi Attilával, hogy a földrengések ilyen mintájú megjelenése valóban további vizsgálatok tárgyát képezheti.

A szeizmológusok is érdekes kérdésnek tartják

Aszódi Attila felvetése komolyabb szakmai vitát generált a földrengésekkel, valamint azok emberi indukáltságával kapcsolatban más fórumokon is, így szerdán az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának szakértői hosszabb reagálást tettek közzé Facebook-oldalukon, melyben ismertetik, hogy ugyan nem zárják ki az emberi beavatkozás lehetőségét,

de nagyon minimális a valószínűsége annak, hogy ipari tevékenység által kiváltott rengésekről beszélhetünk jelen esetben.

Érvelésük szerint a földrengések fészekmélysége körülbelül 10-20 kilométer közötti intervallumra tehető, miközben "az eddig publikált vizsgálatok alapján az emberi tevékenység által indukált földrengések fészekmélysége ennél jóval sekélyebb, 1,5-3,5 kilométer."

Ennek kapcsán megjegyzik, hogy a Szarvas környéki rengésektől mintegy 50 kilométerre található legmélyebb fúrás is csak 4 kilométeres mélységet ér el, ebből arra következtetnek, hogy:

így minimális az esélye annak, hogy ez a fúrás 4-es erősségű, 10-20 kilométer mély rengéseket váltson ki több, mint 50 kilométerre.

Ugyanakkor szerintük fontos figyelembe venni, hogy a hipocentrumok lehető legpontosabb helymeghatározása egy többlépcsős folyamat. "A kezdeti, publikált becslések - melyek a jelenlegi térképeken is szerepelnek –, mindig nagyobb hibával terheltek, mint a végeredményeink. A jelenleg elnyúlt, ellipszis alakú, felhőszerű képződmény az állomások geometriájából fakadó kezdeti hiba. Az adatgyűjtés és kiértékelés jelenleg is folyamatban van, hogy a legkorszerűbb számítási, és hullámforma-vizsgálati módszerekkel, 3D-s sebességmodellel tudjuk becsülni a földrengések hipocentrumait."

Ez azért is fontos szerintük, mert az eseményklaszterek az Obszervatóriumunkban alkalmazott helymeghatározási rutin után jelentős változáson mennek keresztül, vagyis az elhelyezkedésük pontos helyének megállapításakor az előzetes adatokhoz képest nagyobb lehet az eltérés.

"A tapasztalataink alapján ezek az események jelentősen koncentráltabban helyezkednek el, amennyiben előállnak a végeredményeket publikáljuk és megosztjuk a közönséggel"- fogalmaznak a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szakértői.

Természeti jelenségként is izgalmas

Viszont ha nem is emberi behatás váltotta ki a földrengéseket, tudományos szempontból így is nagyon izgalmas a szaknyelven földrengésraj néven ismert láncolat, amelyet a környéken élük az elmúlt hetekben tapasztalhattak. A legérdekesebbnek az tartják, hogy pontosan nem tudják kijelölni a főrengést, több azonos méretű nagy rengés is keletkezett, ami bár ritka, de kifejezetten jól ismert jelenség.

Számos példa található a világban földrengésrajra, de nem kell nagyon messzire sem mennünk: hazánkban a Móri-árokban is fedeztünk fel földrengésrajokat, csak ezek magnitúdójukból fakadóan a lakosság számára nem érzékelhetők

- teszik hozzá.

A Szarvas környéki - a jelek szerint természetes - rengések esetében pedig már aktívan konzultálnak romániai partner intézményükkel, a Nemzeti Földfizikai Intézettel. Ez alapján pedig jelenleg a legvalószínűbb magyarázat az, hogy a békés megyei aktivitás szervesen illeszkedik a Zsilvásárhely és Arad környékén kipattant rengések sorozatába.

"A Zsilvásárhely környéki földrengések februárban pattantak ki, majd ezt követték később az Arad környéki rengések. Mindkét földrengésraj esetében érdekes, hogy már hosszabb ideje tartanak és számos, viszonylag nagyobb erősségű rengést produkáltak és viszonylag szűk területre korlátozódnak földrajzilag" - ismertették a magyar szakértők, akik szerint ezt az említett sorozatot követték a Szarvas környékén kipattant földrengések, amelyek szintén hasonlóknak tűnnek tér- is időbeli megnyilvánulásukban, csak kisebb erősségűek, mint a román oldalon rögzített aktivitás.

Ezt a természetes kialakulást erősíti magyarázatot támasztja alá az is, hogy a zsilvásárhelyi és aradi hipocentrumok egy északnyugati-délkeleti csapás mentén helyezkednek el, így elképzelhető, hogy az ezek által keltett deformáció folyamatosan és lépcsőzetesen északnyugati irányba terjednek tovább a medence belseje felé.

Ez az irány egybeesik a Békési-medence tengelyével is, ami hazánk egyik legmélyebb és geológiai értelemben legfiatalabb medencéje, és ennek a délkeleti irányú meghosszabbításába esnek az Arad környéki rengések is

- írták a magyar szakértők magyarázatukban, akik kiemelik, hogy ez az irány éppen merőleges a jelenlegi kompresszió északkeleti-délnyugati irányára is.

"Egyszerű hasonlattal élve, mintha a Zsilvásárhelynél, a fő kőzetlemezek közötti frontális ütközés éppen ezen fő összenyomódási irányokra merőlegesen tevődne át a medence belsejébe" - fejtették ki bejegyzésükben. Így arra következtetnek, hogy ez a tektonikai “áttevődés” szintén aktiválhatja az erre az irányra közel merőleges irányú északkelet-délnyugati irányú szerkezeti elemeket is.

Még egy, a nagyobb földtani képben a geológiai folyamatokból eredő kialakulást erősítő tényező, hogy az előbb ismertet lemezirányok iránya párhuzamos a stabil Európai Platform északnyugati-délkeleti irányú szegélyével is, ami elválasztja a rideg, hideg és nagy vastagságú kőzetburkát a képlékenyebb, melegebb és lényegesen vékonyabb délkeletre eső kőzetlemezektől.

"Azaz párhuzamos azzal a teóriával, amely kiemelkedő hatással van a hazánkban is zajló tektonikai folyamatokra, köztük a földrengésekre is. Összefoglalva tehát a fészekparaméterek vizsgálatán túl, a nagyobb földtani képet vizsgálva is az látszik valószínűnek, hogy a Szarvas környéki rengések hátterében sokkal inkább a Kárpát-Pannon régióban jelenleg is zajló természetes lemeztektonikai hatások állnak" - összegzik álláspontjukat, jelezve, hogy a Szarvas környéki rengések mért jellemzői azzal magyarázhatók, hogy a lemezek vékonyak, melegebbek és akár jelentősebb fluid hatással is számolni kell.

