Már India a világ legnépesebb országa, de Kína még mindig első a munkaerő nagysága terén

Április vége óta Kína helyett már India számít a világ legnépesebb országának, miután lakosságszáma akkor elérte az 1 milliárd 426 millió főt. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy India a munkaerő-állomány létszáma terén is azonnal lekörözi Kínát. Erre még közel három évtizedet kell várni a két ország jelenlegi munkaerőpiaci részvételi adatai alapján, ugyanis India e mutatóban jóval elmarad Kínától főként azért, mert a munkaképes korú indiai nők háromnegyede nincs jelen a munkaerőpiacon. Az indiai Ashoka Egyetem elemzése szerint, ha India megfelelően ki akarja aknázni népességének produktív kapacitásait, akkor részben a nők számára elérhető munkalehetőségek bővítésére kell majd összpontosítania.

Növekvő indiai, csökkenő kínai népesség

Az ENSZ számításai szerint idén áprilisban India lakosságszáma elérte az 1 milliárd 426 millió főt, amivel megelőzte Kínát, és így a világ legnépesebb országává vált. Az ENSZ számítása valójában az úgynevezett kontinentális Kínát veszi figyelembe, amelybe nem tartozik bele Hongkong és Makaó. Ha Kína e két különleges közigazgatási területét, a 7,5 milliós Hongkongot, valamint a 700 ezres Makaót is beszámítjuk, akkor Kína lakosságszáma a becslések szerint, ha kevéssel is, de még júliusban is meghaladta Indiáét. Júliusban ugyanis India lakosságszáma 1 milliárd 429 főt, míg Kínáé – Hongkonggal és Makaóval együtt – 1 milliárd 434 főt tett ki.

India lakosságszáma az előrejelzések szerint több évtizeden át még biztosan növekedni fog, míg Kínáé tavaly érte el a csúcsát, azóta csökken a népessége. Az előrejelzések egyben azt mutatják, hogy Kína lakosságszáma még az évszázad vége előtt 1 milliárd alá eshet.

Bár India népességszám tekintetében lekörözi Kínát, ez nem jelenti azt, hogy nagyobb munkaerő-állománnyal is rendelkezik,

sőt, még pár évtizedig a kínai munkaerő létszáma meghaladja az indiait. Ha abból indulunk ki, hogy mindkét országban a munkaerőpiaci részvétel aránya változatlan marad, akkor még közel három évtizednek kell eltelnie ahhoz, hogy Indiának nagyobb legyen a munkaerő-állománya, mint Kínáé (feltéve, hogy minden más tényező is változatlan marad) – állapította meg elemzésében Ashwini Deshpande, az indiai Ashoka Egyetem közgazdászprofesszora, valamint Akshi Chawla, az egyetem gazdasági elemzőközpontjának (CEDA) szerkesztője.

A munkaképes korú indiaiak száma még elmarad a kínaiakétól

A munkaerőpiaci részvétel kínai, illetve indiai mutatójának összehasonlításánál először is azt kell kiemelni, hogy India nagyobb lakosságszáma nem jelenti azt, hogy a munkaképes korú (15-64 év közötti) emberek száma nagyobb Indiában, mint Kínában. Ez majd az ENSZ számításai szerint 2025-ben következik be, amikor India munkaképes korú lakosságának száma 995 millió lesz, míg Kínáé 987 millió. Az ENSZ idei júliusi adata szerint, vagyis amikor már India összlakosságszáma (1 milliárd 429 fő) 3 millióval meghaladta Kínáét (Hongkongot és Makaót nem számítva), India munkaképes korú lakosainak száma 972, Kínáé 983 millió főt tett ki.

Természetesen nem minden munkaképes korú ember van jelen a munkaerőpiacon. Utóbbiak közé a foglalkoztatottakat, illetve azokat értjük, akiknek nincs állása, de szeretne dolgozni, ezért keres is munkát. Indiában a munkaerő-piaci részvételi aránya nemcsak a globális átlaghoz képest jóval alacsonyabb, hanem jelentősen elmarad a kínai mutatótól is.

Csak 50% körüli a munkaerőpiaci részvétel aránya Indiában

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kimutatása szerint 2021-ben (ez a legutolsó év, amelyre vonatkozóan összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre) Kína munkaképes korú (15-64 éves) lakosságának 75,9 százaléka volt jelen a munkaerőpiacon, míg Indiában ez a mutató csak 52,1 százalékot tett ki.

A két ország mutatója közötti különbség nagy részét az magyarázza, hogy Indiában a nők munkaerő-piaci részvétele jóval alacsonyabb, mint Kínában. Míg a férfiak munkaerőpiaci részvételének aránya terén nem jelentős a különbség a két ország között (Indiában a 15-64 évesek 76,2%-a volt jelen a munkaerő-piacon 2021-ben, Kínában pedig 80,5%), addig a 15-64 év közötti nők esetében a gazdaságilag aktívak aránya majdnem háromszor akkora Kínában, mint Indiában (Kínában 70,8%, Indiában 24,6% a mutató).

A munkaerőpiaci részvétel arányában kimutatható jelentős különbség azt jelenti, hogy míg Kínában a 986 millió 15-64 éves közül 748 millió fő volt foglalkoztatott vagy munkát kereső 2021-ben, addig Indiában a 950 millió 15-64 éves ember közül csak 488 millióan voltak jelen a munkaerőpiacon. Ez az eltérés a nők esetében még szembetűnőbb. Kínában a 478 millió 15-64 éves nő közül 339 millió volt jelen a munkaerőpiacon 2021-ben, addig Indiában a női foglalkoztatottak, illetve munkanélküliek száma csak 113 milliót tett ki, miközben 458 millió volt a 15-64 éves indiai nők száma 2021-ben.

Összességében így az emelhető ki, hogy míg a munkaképes korúak száma 2021-ben Indiában közel ugyanannyi volt, mint Kínában (950, illetve 986 millió fő), addig az indiai munkaerő-állomány lényegesen kisebb volt a kínaihoz képest, amit nagyrészt a nők munkaerőpiaci részvételének jóval alacsonyabb aránya okoz.

27 év kell ahhoz, hogy India leelőzze Kínát a munkaerő létszámában is

A 2021-es munkaerőpiaci részvételi mutatók alapján így 27 évnek kell még eltelnie ahhoz, hogy India nemcsak a népességszám, hanem a munkaerő létszáma terén is lekörözze Kínát. 2051-ben lesz először több 15-64 év közötti indiai a munkaerőpiacon, mint kínai: ebben az évben az előrejelzések szerint Indiában 573 millió főt tesz majd ki a munkaerő-állomány, míg Kínában 572 milliót.

India számára már most is jelentős problémát okoz a nők alacsony munkaerőpiaci részvétele. Az alacsony ráta egyik oka, hogy a nők családi vállalkozásokban végzett gazdasági tevékenységét alulszámítják. Mindamellett a nők családi vállalkozásokban végzett (nem fizetett) munkájának elismerése nem helyettesíti a fizetett munkát, amelynek megszerzésére vonatkozó lehetőségek nem bővülnek elég gyorsan. Emiatt az Ashoka Egyetem elemzésének szerzői arra hívják fel a figyelmet, hogy növelni kell a vidéki, nem mezőgazdasági jellegű foglalkoztatási lehetőségeket a nők esetében.

Kína utóbbi évtizedekben tapasztalt gyors gazdasági növekedése annak is volt köszönhető, hogy az 1978-ban elindított gazdasági reformok keretében erősítették a vidéki ipart, amely jelentős létszámú munkaerő számára biztosított nem mezőgazdasági jellegű munkalehetőséget. 1978 és 1995 között Kína vidéki ipara évente több mint 20 százalékkal bővült, amivel az 1971-es 3 százalékról 1990-re 30 százalékra növelte részesedését az ipari termelésben. Ez az a fejlődési pálya, amelyből India, úgy tűnik, kimarad – vélik a szakértők. Ha ugyanis nincs elég jövedelmező munka a fiatalok és a nők számára, akkor a szakképzett munkaerő igen nagy potenciális állománya kiaknázatlan vagy alulhasznosított marad.

A felsőoktatásban résztvevő fiatalok aránya jóval alacsonyabb Indiában, mint Kínában

India és Kína esete egyben abban is eltér, hogy Indiában a felsőoktatásban résztvevők aránya (GETR) nagyjából a fele a kínai mutatónak a 2021-es adat szerint. Kínában 64%-ot, míg Indiában 31%-ot tesz ki a ráta. (A GETR-mutató a középiskolát követő 5 éves időszakra vonatkozóan, vagyis jellemzően a 18-22 év közötti korosztályhoz viszonyítva mutatja meg a felsőfokú képzésben résztvevők arányát.)

A kínai GETR-mutató mind a férfiak, mind a nők esetében magasabb Indiához képest, továbbá a két ország mutatója közötti különbség növekedett is az elmúlt években. 2015-ben a kínai GETR-mutató 1,7-szerese volt az indiainak, 2021-re a különbség kétszeresre nőtt.

Összességében az Ashoka Egyetem elemzése azt állapítja meg, hogy ha India ki akarja aknázni népességét a munkaerőpiac megfelelő kiszolgálására, akkor a fiatalok képzésére és a nők számára elérhető munkalehetőségek bővítésére kell összpontosítania.

Címlapkép forrása: Soltan Frédéric via Getty Images