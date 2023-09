Nem ez volt a legjobb nyarunk: rövidebb pihenés, árérzékenység, visszaeső költekezés

Döcögősen indult a nyár, de augusztusra javult a vendégforgalom a Portfolio által megkérdezett szakértők szerint. Az emberek sokkal árérzékenyebbek lettek, mint az elmúlt években voltak, rövidebb időre mennek pihenni, illetve a szálláshelyeken nem igazán költenek kiegészítő szolgáltatásokra sem.

Döcögősen indult a nyári szezon

- mondta Kovács Krisztina, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének nyugati régióvezetője, a Gotthard Therme Hotel & Conference szállodaigazgatója a Portfolio-nak. Hozzátette: árérzékenynek mutatkozott a piac, de végül sikerült hasonlóan szép mutatószámokkal zárni a nyarat Szentgotthárdon, mint 2022-ben. Régiós szinten ugyanakkor némi forgalomelmaradás érzékelhető, főleg július első felében volt ez a helyzet.

A hazai vendégeket utazási hajlandóságát érzékenyen érintette az infláció. A nyár közepén nemcsak a tervezett bevételek maradtak el, hanem a jövedelmezőség is romlott több szállodában, hiszen a költségek elszálltak az utóbbi egy évben

– részletezte Kovács Krisztina. A szállodai szövetség nyugati régióvezetője szerint viszont az augusztus már jobban sikerült a nyugat-magyarországi régióban, a last minute kereslet következtében szépen megteltek a szállodák.

„Az érdeklődés növekedésében a jó idő is szerepet játszik, viszont úgy gondolom, hogy az időjárás inkább a balatoni vagy a velencei-tavi forgalmat befolyásolja.” – közölte Kovács Krisztina. A kánikula persze nemcsak a vízpartközeli szállodák forgalmát befolyásolhatja pozitívan, hanem azokét is, amelyek hűvösebb területen fekszenek. Az idelátogatók inkább menekülnek a hőség elől, amire jó példa volt az augusztus végi időszak.

„A Mátrát döntően a belföldi turisták látogatják. Sokan tudják, hogy a hegyekben 6-8°C-kal hűvösebb van, mint például Budapest belvárosában” - mondta a Portfolio megkeresésére Dusek Mónika, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének északi régióvezetője, a Lyfestyle Hotel Mátra, igazgató-helyettese. Kiemelte: a last minute foglalás megfigyelhető továbbra is.

Szerdán foglalnak a vendégek péntek-szombat éjszakára. A szállásadók számára ez nagyfokú rugalmasságot igényel az üzemeltetésben.

A szállodai szövetség északi régióvezetője arról is beszélt, hogy a lefoglalt éjszakák száma összességében nem csökkent, de az egyes foglalások időtartama igen, az úgynevezett másodlagos költések, vagyis a masszázs, és a vacsorához italrendelés aránya is visszaesett. Itt még nincsenek régiós összehasonlítások, de az általa is vezetett szállodában egyértelműen ezt tapasztalták.

Az augusztus 20-át követő rövidtávú, belföldi foglalásokat minden évben erőteljesen befolyásolja az időjárás. „Ha marad a jó idő, a hőség elől menekülő vendégek szívesen foglalnak akár néhány éjszakás mini vakációra. Ez évben több szállodának komoly üzemeltetési feladatot jelentett a hosszantartó 30°C feletti hőség, a hűtési rendszerek nehezen bírták” – vázolta az egyéb kihívásokat Dusek Mónika.

Kovács Krisztina összegzése szerint

a vendégek árérzékenyek az infláció következtében, az akciós ajánlatokat keresik és utolsó pillanatban foglalnak. A tartózkodás lerövidül 3-4 éjszakára és a Balatonnal ellentétben a hétköznapok sokkal kelendőbbek, míg a hétvégék nehezebben értékesíthetőek.

Ez a tendencia már pár éve megfigyelhető a hazai wellness szállodákban. Az extra költés jelentősen visszaesett, sajnos nem jellemző, hogy kiegészítő szolgáltatásokra költenek a vendégek” – értett egyet kollégájával Kovács Krisztina.

