Tovább ketyeg Magyarország időzített bombája, csak tekertünk egy kicsit az órán

Jóváhagyta a magyar jegybanktörvény tervezett módosítását az Európai Központi Bank (EKB), így az egyébként is feszített 2024-es költségvetés nagyjából 300-400 milliárd forintos időzített bombáját sikerülhet hatástalanítani. A probléma ettől persze nem oldódik meg, csak reménykedhetünk abban, hogy középtávon az MNB majdani nyeresége vissza tudja pótolni a jegybank saját tőkéjét, hogy ne legyen szükség költségvetési feltőkésítésre. Ráadásul a pozitív válasz mellett az eurózóna jegybankjának is vannak kétségei a magyar megoldással kapcsolatban.

Szabad utat kapott az MNB gigantikus vesztesége

Egészen 2023 tavaszáig valószínűleg keveseket érdekelt az, mennyi épp az MNB saját tőkéje és az hogyan befolyásolja a költségvetést, még a szakemberek sem nagyon foglalkoztak a kérdéssel. A jegybanktörvény annyit írt elő, hogy amennyiben a saját tőke a jegyzett tőke összege alá csökken, akkor azt a költségvetésnek szinte azonnal meg kell térítenie.

Tavaly azonban eddig sosem látott, több mint 400 milliárd forintos vesztesége volt az MNB-nek, amivel hirtelen veszélybe került a pozitív saját tőke. Ennek oka pedig az, hogy a magas infláció miatti kamatemelések jelentősen megdobták a jegybank kamatkiadásait, melyekkel a bevételek nem tartottak lépést. Ugyan még mindig 255,9 milliárd forint volt 2022 végén a jegybank saját tőkéje, azonban az idei évre várható további veszteség és tőkevesztés után biztosra vehető, hogy a negatív tartományba csúszik.

A kormány is érzékelte a problémát, ezért idén egyszer már módosították a jegybanktörvényt úgy, hogy a negatív saját tőkét nem egy összegben, hanem öt évre egyenlően elosztva kell megtérítenie a költségvetésnek. A költségvetési helyzet romlásával azonban egyértelművé vált, hogy még az is túl nagy megterhelést jelentene a 2024-es büdzsének, melyet 2,9 százalékos hiány mellett tervezett a kormány.

Számításaink szerint ugyanis a tőkevesztés akár 1500-2000 milliárd forint is lehet. Az év eddigi részében látott kamatszintek ugyanis nagyságrendileg 1000-1500 milliárd forint közötti jegybanki veszteséget hozhatnak, hiszen tavaly a devizatartalék átváltásán még keresett majdnem 620 milliárdot az MNB, idén azonban ez lényegesen kevesebb lehet. Ennek oka pedig az, hogy 2022 végén már 365 felett volt a tartalék átlagos bekerülési árfolyama, ami már alig magasabb a jelenlegi 380 körüli szintnél, az év első felében pedig hónapokig 370-nél ingadozott a forint. Márpedig a jegybanki eredmény szempontjából az a jó, minél nagyobb a különbség a bekerülési árfolyam és a piaci jegyzés között, mivel annál nagyobb profitot tudnak realizálni.

És ezzel még nincs vége, mivel a jegybanki saját tőke egy tetemes része (2022 végén 775 milliárd forint) a forintárfolyam úgynevezett kiegyenlítési tartaléka. Ez lényegében az MNB nem realizált eredménye a devizatartalékot. Nagyon leegyszerűsítve azt feltételezi, hogy ha a teljes tartalékot egyösszegben átváltanák, mekkora profitot realizálnának. A fenti okok miatt azonban 2023 végére ez is jelentősen csökkenhet a szűkülő árfolyamkülönbözet miatt.

Így jöhet ki az 1500-2000 milliárd forintos tőkevesztés, amire már kevés lesz a 256 milliárdos saját tőke.

Az elmúlt hónapokban többször írtunk arról, hogy az MNB veszteségtérítése a 2024-es költségvetés legnagyobb időzített bombája, hiszen egy ekkora tőkevesztés még öt részre elosztva is 300-400 milliárd forintos terhet jelentene a büdzsének. Ez a GDP 0,4-0,5 százaléka, miközben a parlament úgy fogadta el a költségvetési törvényt, hogy ezzel a tétellel nem számolt. Ráadásul a legtöbb elemző szerint a 2,9 százalékos hiánycél tarthatósága is kérdéses (legutóbb a Moody’s egyébként optimista értékelése 3,5 százalékos jövő évi deficittel számolt).

Éppen ezért kell most megint módosítani a jegybanktörvényt, amire a parlament őszi ülésszakában minden bizonnyal sor is kerül majd. Kormányzati és jegybanki nyilatkozatok már utaltak arra, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján „átmeneti ideig” negatív saját tőkével is tud működni egy jegybank, de ehhez kellett az EKB jóváhagyása is.

Azért nem tapsolnak állva a magyar modellnek Frankfurtban

Ez a jóváhagyás érkezett meg hétfőn az eurózóna jegybankjától, amit Varga Mihály pénzügyminiszter és az MNB hamar világgá is kürtölt. Talán túlságosan hamar is, hiszen amikor megjelentek a győzelmi jelentések, akkor még az EU hivatalos lapjában, az Eur-Lexben sem publikálták az EKB hivatalos véleményét.

Ha részletesen elolvassuk az EKB véleményét, akkor azért abból kitűnik, hogy

nem fogadták kitörő örömmel a jegybanktörvény ismételt módosítását.

A magyar kormány azzal érvelt Frankfurtban, hogy a jegybank veszteségének megtérítésére vonatkozó jelenlegi szabály túl nagy egyszeri terhet jelent a költségvetésnek, ráadásul úgy, hogy azt már majdnem egy évvel előtte fogadták el. Emellett kiemelték, hogy a negatív saját tőke nem gátolja az MNB-t abban, hogy teljesítse törvényi kötelezettségeit, a feltőkésítési igény viszont akaratlanul is negatív hatással van a költségvetésre és a monetáris politikára, illetve csökkenti a jegybank mozgásterét.

A fentiek miatt a friss törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy

amennyiben az MNB saját tőkéje tartósan a jegyzett tőke alá esik, akkor a költségvetésből kell biztosítani, hogy az „ésszerű időtávon” legalább azt elérje, így a pénzügyi függetlenség elvének megfeleljen a jegybank.

A kérdés már csak az, mi számít „tartósnak” és „ésszerű időtávnak”, ezt nem tisztázza az új szabály. Vagyis a gyakorlatban a kormány és a jegybank úgy értelmezi majd a jegybanktörvényt a jövőben, ahogyan szeretné. Hivatalosan a kormány azzal érvelt még az EKB felé, hogy az új szabályozás nagyban hasonlít a horvát törvényhez a jegybank feltőkésítésével kapcsolatban, így megfelel a szükséges kritériumoknak.

A javaslatban az is szerepel, hogy az MNB igazgatóságának minden évben előzetes jelentést kell készítenie az előző évi tőkehelyzetéről és annak várható változásáról, ezt pedig továbbítania kell a kormány és a Költségvetési Tanács felé április végéig. Ha pedig ez megtörténik a következő évi költségvetés elfogadása előtt, akkor a KT-nek kötelező lesz azt figyelembe vennie a véleményének kialakításakor.

Az EKB általános véleménye minden tagállam esetében az, hogy sérül a jegybank függetlensége azzal, ha a költségvetés nem téríti meg azonnal a negatív saját tőkéjét.

Az MNB-törvény tervezett módosításával kapcsolatban kiemelik, hogy a forintárfolyamon és a deviza értékpapírokon kimutatott nem realizált profitot (az úgynevezett kiegyenlítési tartalékot) nem szabadna beszámítani a pénzügyi veszteségek fedezésébe, az lenne ugyanis az ideális, ha a jegybank maga döntene a szükséges tartalék mennyiségéről és nem lenne egy külső harmadik félre utalva.

Az EKB szerint el kell kerülni azt a helyzetet, hogy bármelyik jegybank saját tőkéje tartósan a jegyzett tőke összege alá essen vagy negatív legyen

- szögezi le a jogi szakvélemény.

Az eurózóna jegybankja is elismeri, hogy a benyújtott magyar módosítási javaslat nagyban hasonlít a horvát modellhez, mely szerint a tartósan negatív jegybanki saját tőkét a következő középtávú időszakban kell kiegyenlítenie a költségvetésnek. Ugyanakkor kiemelik, hogy Horvátország esetében sem örültek a legutóbbi változtatásnak, jobbnak találták a korábbi rendszert, mely automatikus feltőkésítést írt elő. Éppen ezért

már Horvátország esetében is sajnálták a módosítást, bár azt elismerik, hogy az jogilag megfelel az előírásoknak.

Az MNB esetében az eurózóna jegybankja kiemeli, hogy a jelenlegi kihívásokkal teli helyzetben fontos lenne az erős mérleg fenntartása, ami csökkenthetné a további potenciális veszteségeket, biztosítaná a pénzügyi függetlenséget és a működés hatékonyságát.

Külön kiemelik a törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy abban az állami szerveknek túl nagy mérlegelési jogkörük lenne arra vonatkozóan, hogyan és mikor térítik meg az MNB negatív saját tőkéjét. Ez pedig jogilag is aggályos lehet.

Vagyis összefoglalva az látszik, hogy az EKB szerint jogilag legfeljebb néhány részterületen támadható a jegybanktörvény tervezett módosítása, azonban a gyakorlatban egyáltalán nem örülnek a módosításnak, megfelelőbbnek tartanák a korábbi szabályt, ami azonnali feltőkésítést ír elő. Ennek ellenére persze a parlament vélhetően elfogadja majd ősszel a törvénymódosítást azokkal a kisebb módosításokkal, melyek az uniós jogba ütköznének. A jegybanki veszteség réme azonban ezzel nem hárul el teljesen, legfeljebb azon izgulhatunk, hogy a következő években az MNB fokozatosan ledolgozza negatív saját tőkéjét a majdani profitból. Ehhez azonban vagy a kamaton, vagy az árfolyamon kellene tetemes nyereséget elérnie, előbbihez a monetáris kondíciók mielőbbi lazulására, utóbbihoz pedig a magyar deviza számottevő gyengülésére lenne szükség.

A közgazdaságtan konszenzusos véleménye jelenleg az, hogy a jegybankok működhetnek negatív tőkével egy ideig anélkül, hogy a helyzet feladatellátásukat veszélyeztetné. Azonban amennyiben a jegybaki működés tartósan fedezetlen pénzkibocsátással biztosítható, az árstabilitási feladat sérülhet, a jegybank eszközfüggetlensége nem állna fent.

Az új jegybank szabályozás megnyugtató a tekintetben, hogy a költségvetéstől nem kényszerít ki további megszorításokat, miközben a jegybanki feladatellátás is zavartalan lehet. Középtávon viszont kellően puha a mostani szabályozás, mert nem biztosít automatizmusokat a jegybanki gazdálkodás helyreállításához. Ez három dologhoz is vezethet: (1) a jegybanki politika hatékonyságvesztéséhez, (2) további konfliktusokhoz a kormány és a jegybank között a veszteségtérítés kérdésében, (3) az EU rosszallásához, ami aztán különböző uniós eljárásokban is megjelenhet.

