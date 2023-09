Megdöbbentő fordulat az autópálya-matricáknál - hatalmasat kaszál az állam

Jelentősen megugrottak idén a hazai e-matrica-bevételek - vagyis a motorok, a személyautók kis- és nagybuszok időalapú útdíjának forgalma. Mindez annak ellenére történt, hogy a differenciált áremelés miatt havi matricából sokkal kevesebb fogyott, mint 2022 hasonló időszakában. Úgy tűnik, bőven teljesülnek a költségvetés idei tervszámai, a 2024-es tervezetben szereplők meg pláne teljesülni fognak, tekintve hogy milyen magas lehet az augusztusi infláció.

Az idén szeptember 4-ig nettó 78,4 milliárd forint bevétele származott az útdíjakat beszedő Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nek (vagyis az államnak) az e-matricákból. (Ez a pénz nem a fizetős utakat kezelő koncessziós társaság számlájára megy, hanem az államkasszába). 2022 hasonló időszakában ez az összeg még 60 milliárd forint volt, vagyis a növekmény 30,5 százalék - tudtuk meg a vállalattól.

Ez alapján nagy valószínűséggel meglesz, sőt, túlteljesül a 2023-ra tervezett 92,8 milliárdos bevétel, amely 21,6 százalékkal haladja meg a tavalyit. Ebből már azt is sejteni lehet, hogy a 2024-es 102 milliárd forintos célt is bőven teljesíti majd a NÚSZ. Utóbbi mindössze 10 százalékkal haladja meg az idei tervet. Hogy ez ne sikerüljön, ahhoz valami Covid-szintű összeomlás kell, amely hasonlóan 2020-hoz eltünteti az utakról a forgalmat.

Várható volt

A túlteljesítés nem meglepő, már nyár elején arról írtunk, hogy a főszezon alatt nagy mértékben megnő majd a matricákból származó bevétel, ugyanis a kormány 2023-as differenciált áremelése éppen azokat a matricákat nem kímélte, amelyeket jellemzően külföldiek vásárolnak. Ezzel szemben az év elején azok a jogosultságok tarolnak, amelyeket a belföldi autósok vesznek. Utóbbiak 5-5 százalékkal kerülnek többe, előbbiek között voltak 40-70 százalékos mértékben drágulók is.

Május végével még az időarányos tényleges bevételek csak 1,4 százalékponttal haladták meg a költségvetési tervszám növekedését, most már 5,1 százalékponttal.

Ez a különbség nagy valószínűséggel fennmarad az év további részében, függősen a turizmus alakulásától, illetve az átmenőforgalomtól.

Csökkenő matricaszám

Az első 8 hónapban 11,2 millió e-matrica fogyott, amely 1,3 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest.

A mérséklődés egy típusnak, a havi matricának tulajdonítható, amelynek forgalma brutális mértékben, 21,2 százalékkal esett.

Az havi matricák ára valóban rendkívüli mértékben emelkedett idén: a személyautóké 71 százalékkal 8900 forintra nőtt, ahogy az utánfutóké is. A D2 (kisbuszok, kisebb áruszállítók, lakóautók) kategória matricájáért 21 százalékkal kell idén többet fizetni, mint 2022-ben, ez 12 600 forintot jelent.

A külföldiek többsége eleve nem ezt veszi, hanem a tíznaposat, amelyből egyébként épphogy több fogyott mint tavaly, 1 százalékkal. A bevételeket azonban ez is megdobta, hiszen a D1 kategóriában 44 százalékos volt az emelés mértéke.

Eközben éves országosból 11,3, megyeiből pedig 7 százalékkal adtak el többet.

E-matrica-eladások január 1 és szeptember 4 között (darab) Típus 2022 2023 Változás Éves 510 522 568 015 11,26% Havi 2 013 827 1 586 112 -21,24% Heti 6 568 312 6 632 670 0,98% Megyei 2 249 755 2 406 916 6,99% Összesen 11 342 416 11 193 713 -1,31% Forrás: NÚSZ, Portfolio

Messze a D1 kategória a legnépszerűbb, az összes eladás 87 százalékát ez teszi ki, második pedig a D2 közel 10 százalékkal.

Hogy jövőre mennyivel nőnek az árak az holnap derül ki, akkor teszi ugyanis közzé a KSH az augusztusi fogyasztóiár-statisztikáját és a hatályos kormányrendelet szerint alapesetben ettől függ a következő évi emelés mértéke. A kormány egyelőre nem adta jelét annak, hogy ettől ismételten eltérne. Ha így lesz, akkor 15-16 százalékos drágulásra érdemes készülni.

Az e-matrica mellett az e-útdíj is jelentős mértékben emelkedik még idén, majd 2024-ben is. Ez komoly terhet ró majd a fuvarozókra és persze rajtuk keresztül az inflációt is gyorsítja. Hogy ez mekkora probléma, arról nemrég Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary ügyvezető főtitkára beszélt a Portfolio Checklist podcastjában. A beszélgetés meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is 10:30 perctől.

