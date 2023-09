Mire jó a vásárlóerő-paritás, és mire nem?

Írásunk célja, hogy a nemrégiben itt megjelent , tartalmi összefoglalóban leírtaknál részletesebben, gyakorlati példák segítségével nyújtson alapos áttekintést a nemzetközi ár- és fejlettségi színvonal-összehasonlítások fogalmairól, módszereiről és egyes buktatóiról. Egyebek mellett arra is kitérünk, hogy mi magyarázza az országok közötti összehasonlítások paradoxnak látszó eredményeit. Hogyan lehetséges például az, hogy az egy főre jutó GDP euróban mért (nominális) szintje alapján Szlovákia fejlettebb, mint Magyarország, amelynek így mért fejlettsége meghaladja Romániáét, ellenben vásárlóerő-paritáson (purchasing power parity, PPP-n), vagyis reálértéken számítva, Magyarország és Románia egyaránt (és közel egyforma mértékben) fejlettebbnek mutatkozik Szlovákiánál. E térbeli paradoxonhoz a dinamikákat illető talányok is társulnak: ha a növekedést jelző volumenindexeket hasonlítjuk össze, Románia Magyarországhoz viszonyított fejlődése távolról sem olyan kimagasló, Szlovákia lemaradása pedig sokkal kevésbé drámai, mint amit a PPP-n mért reálszintek időbeli változása sugall. Nem ígérhetjük valamennyi talány megfejtését, de választ ígérünk arra, hogy „mire jó, és mire nem jó” a PPP, és ajánlásokat arra nézve, hogy a különböző típusú összehasonlításokban melyik mutatóra tanácsos támaszkodni. Ez az írás a nemzetközi összehasonlítások módszertani kérdéseivel foglalkozik, amelyeknek a tisztázása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyar gazdaság viszonylagos teljesítményéről – így nemzetközi felzárkózásáról – hiteles képet alkossunk. A hazai felzárkózás egy másik írásnak lesz a tárgya.

Bevezetés

Írásunk először bemutatja, hogy mit jelent és mire használható a vásárlóerő-paritás (PPP), mit mutat a relatív árszint, majd ezeket felhasználva, kétféle módon vezetjük le a PPP-n mért, egy főre jutó relatív reálszinteket. A következő lépésben azt nézzük meg, hogyan értelmezhető, illetve mérhető a relatív ár-, illetve reálszint változása, vagyis egyes országok – egymáshoz, vagy az EU átlagához viszonyított – felzárkózása, illetve lemaradása. Először Magyarország és Románia példájára támaszkodunk, és két, gyakran hivatkozott makrogazdasági mutatószám, a GDP, valamint az egyéni fogyasztás egy főre jutó szintjét, illetve 2015 óta tapasztalt változását hasonlítjuk össze. A relatív változás mérése körüli bonyodalmak érzékeltetéséhez Szlovákiát is bevonjuk az összehasonlásokba. A bonyodalmak abban mutatkoznak meg, hogy jelentősen eltérő relatív ár-, illetve volumenváltozásokat láthatunk attól függően, hogy egyes évek között a PPP-n mért mutatók alakulását, vagy a GDP-statisztikából származó ár-, illetve volumenindexeket hasonlítjuk-e össze. Az eltérésekre csak részben ad magyarázatot az a körülmény, hogy a cserearányhatással kiigazított reál-GDP (RGDI, a bruttó hazai reáljövedelem) változása közelebb áll a PPP-n mért reálváltozáshoz, mint ahhoz, amit a GDP volumenindexe jelez.

Írásunk arra hívja fel a figyelmet, hogy a PPP alapvetően arra jó, hogy segítségével térbeli (országok közötti) ár- és reálszint-összehasonlításokat végezzünk adott időpontokban.

A PPP-n mért mutatószámok azonban adatpontok, amelyek nem képeznek valódi idősort, ezért időbeli összehasonlításuk általában nem alkalmas a relatív ár- és reálváltozásoknak a kifejezésére.

Ez utóbbiakról a GDP-statisztikából származó ár- és volumenindexek összehasonlítása alapján kaphatunk képet. Legfontosabb üzenetünk az, hogy a nominális (például euróban mért) szintbeli változások önmagukban semmitmondók, de különböző deflátorokkal elosztva, többféle gyakorlati értelmet is nyernek.

Az alábbi szöveg egy nem megírt tankönyvnek a nemzetközi összehasonlítások buktatóiról szóló fejezeteként is olvasható. Különösen azoknak szól, akik többet szeretnének megtudni arról, hogy „Románia behozta Magyarországot”, és „Magyarország lehagyta Szlovákiát”.

Mondandónk lényegét előzetesen az országok közötti színvonal-összehasonlítások lehetetlen hármasságaként összegezhetjük:

A nominális (folyó áron, azonos valutában, például euróban) mért relatív szintek keresztmetszetben (egyes években) és időben egyaránt összehasonlíthatók, de ez az összehasonlítás sem az ár, sem a reálszintekről, sem pedig ezek változásáról nem tartalmaz információt. A PPP-n mért reálszintek nemzetközi összehasonlítása információt tartalmaz egyes évek keresztmetszeti relatív volumenszintjeiről, de az így mért mutatók nem képeznek valódi idősort, ezért időbeli összehasonlításuk erősen félrevezető lehet egyes országok egymáshoz viszonyított volumenváltozása (teljesítménye) megítélése szempontjából. A volumenindexek összehasonlításával jól mérhetők a relatív reálváltozások, de ez az összehasonlítás semmilyen információt sem tartalmaz magukról a relatív reálszintekről.

Két kísérletet mutatunk majd be az utóbbi két megállapítás közötti feszültség feloldására, és az írás végén térünk vissza e próbálkozások eredményességére.

2. Statisztikai alapfogalmak: PPP és PPS

A vásárlóerő-paritás (PPP) azt mutatja meg, hogy ugyanaz a képzeletbeli áru- és szolgáltatáskosár, amely az összehasonlítás támpontját jelentő országban (illetve térségben, például az EU-ban) a valuta egységébe kerül, az összehasonlított országban a hazai valuta hány egységéért vásárolható meg. A PPP a nemzetközi színvonal-összehasonlítások statisztikai eszköze.

A PPS (purchasing power standard) egy, az Eurostat által számított speciális PPP (mesterséges elszámolási egység), amely úgy van definiálva, hogy az EU-tagországok átlagát tekintve egységnyi PPS vásárlóereje megegyezik egy euróéval (vagyis az EU egészének árszintje PPS-ben és euróban mérve azonos).

A PPS jelentése és tartalma a legegyszerűbben az eurózóna tagországaira vonatkozó adatokkal érzékeltethető. Bár az övezet valamennyi tagországában az euró a fizetőeszköz, az országok között jelentősek az árszintkülönbségek. Például 2022-ben a GDP-re vonatkozó PPS Finnországban1,25, Szlovákiában 0,83, Horvátországban pedig 0,67 volt. Ez úgy értelmezendő, hogy az EU (és nem az eurózóna) átlagánál Finnországban 25%-kal magasabb, Szlovákiában, illetve Horvátországban pedig 17, illetve 33%-kal alacsonyabb volt az általános árszint. Az euróövezet tagországaira nézve tehát a PPS és a relatív árszint index (PLI, price level index: a PPS és a nemzeti valuta euróhoz viszonyított árfolyama közötti arány) pontosan megegyezik.

Természetesen bármely euróövezeten kívüli országra, így Magyarországra és Romániára nézve is elvégezhető az árszintek összehasonlítása, de ehhez a PPS-en kívül a nemzeti valutáknak az euróval szembeni árfolyamát – az árszintindex nevezőjét – is ismernünk kell. Az alábbiakban e két ország adatainak példáján vezetjük le a legfontosabb keresztmetszeti összefüggéseket.

3. Szintek 2021-ben

A 1. táblázat a valutaárfolyamból és a vásárlóerő-paritásból kiindulva mutatja be a relatív nominális szintek, a relatív árszintek és a relatív reálszintek közötti kapcsolatokat. Az összehasonlításhoz 2021. évi adatokra támaszkodunk, mert a 2022. évi jelentős cserarányromlás fényében több EU-tagországra (köztük Magyarországra) nézve nehezen értelmezhetők az elmúlt évre vonatkozó, PPP-n mért mutatószámok. Arra számítunk, hogy a revíziók nyomán módosulni fognak a 2022. évi adatok.

3.1. Vásárlóerő-paritás és relatív árszint

A 1. táblázat 1. sorában az euróval szembeni éves átlagos árfolyamok, a 2. és 3.-ban pedig a vizsgált két tételre vonatkozó – az Eurostat által számított – vásárlóerő-paritás (purchasing power parity standard, PPS) szerepel.

A 2. sor (PPS_gdp) azt mutatja, hogy azért a GDP-t reprezentáló képzeletbeli árukosárért, amely az EU átlagában 2021-ben 1 euróba került, Magyarországon nagyjából 233 forintot, Romániában pedig 2,6 lejt kellett fizetni.

A 3. sor (PPS_aic) ugyanígy értelmezendő, de itt a kosár nem a GDP egészét, hanem annak egy részét, a háztartási fogyasztást reprezentálja.

A 2. és a 3 sor egybevetéséből látható, hogy mindkét országban drágább volt a GDP egészét, mint a fogyasztást reprezentáló árukosár (ami arra utal, hogy a fogyasztás relatíve olcsóbb, mint a beruházás), de magukat a PPS szinteket közvetlenül nem tudjuk értelmezni, hiszen az országok ármércéi különböznek egymástól. Az EU átlagát tekintve 1 eurót érő kosarak nemzeti valutában kifejezett árát úgy tudjuk összehasonlítani, hogy a nemzeti árakat közös valutában, euróban fejezzük ki.

Ennek eredménye látható a 4. és az 5. sorban, amely a PPS és az árfolyam hányadosát, a már említett árszínvonal-indexet (PLI-t) mutatja az EU átlagához viszonyítva. Az eurózónán kívüli országokra nézve semmitmondónak látszó vásárlóerő-paritás egyik fontos felhasználása tehát abban áll, hogy a valutaárfolyammal kombinálva, képet ad egyes országok relatív árszintjéről.

A PLI-k összehasonlításából a következők derülnek ki:

- Magyarország, illetve Románia általános (GDP-) árszintje az EU-átlag mintegy 65, illetve 53%-án állt, vagyis Románia általános árszintje lényegesen alacsonyabb volt a hazainál (4. sor, utolsó oszlop). Ez más szóval azt jelenti, hogy egy euró átlagos vásárlóereje mindkét országban, különösen Romániában, nagyobb volt, mint az EU átlagában.

- Mindkét országban a GDP-énél valamivel alacsonyabb a fogyasztás relatív árszintje, az arányokat tekintve azonban nincs lényeges különbség az országok között (vesd össze a 4. és 5. oszlop utolsó oszlopát: 81 vs. 78%).

Mielőtt rátérnénk a felhasználási szintek reál- (volumen-) összehasonlítására, két dolgot érdemes hangsúlyozni.

- A GDP-re vonatkozó PPP (PLI) voltaképpen nem a GDP relatív árszintjét méri, mert eltekint az export, illetve import relatív árszintjétől (az előbbi pozitív, az utóbbi negatív módon befolyásolja a GDP tényleges relatív árszintjét). Az Eurostat által (az ICP módszertanának megfelelően) számított, GDP-re vonatkozó PPP ugyanis csak a belföldi végső felhasználás tételeinek ár-összehasonlításán alapul (belföldi végső felhasználás = végső fogyasztás + felhalmozás = GDP – külkereskedelmi egyenleg). A külkereskedelmi árakra nézve a statisztikusok azzal a technikainak tekintett feltevéssel élnek, hogy az export és az import relatív árszintje azonos, és mindkettő megegyezik a nominális árfolyammal (vagyis az export és import PLI =1, mégpedig minden országban és minden évben). Ez azonban nem pusztán technikai, hanem igen erős közgazdasági feltevés, amely szerint a nemzetközi kereskedelemben érvényesül az „egységes nemzetközi ár” elve (a kiviteli és behozatali árak szintjében nincsenek országok közötti különbségek).

Amint látni fogjuk, e feltevésnek elsősorban akkor lesz jelentősége, amikor a GDP-szintek időbeli változását a külkereskedelmi cserearányok javulása, illetve romlása kíséri. A szintek összehasonlításához is jó azonban tudni arról, hogy a GDP-PPP (PLI) tartalma a belföldi végső felhasználás árszintjééhez áll közelebb. Így a GDP PPP-n mért relatív reálszintje, amiről a következő pontban lesz szó, egy eklektikus mutatószám, amelynek számlálójában a GDP relatív nominális szintje, nevezőjében pedig egy, a belföldi végső felhasználásét megközelítő relatív árszint-index szerepel.

- Nemcsak a háztartási fogyasztásnak, hanem minden jelentős felhasználási tételnek (kormányzati fogyasztás, beruházás) s ezek valamennyi fő összetevőjének megvan a maga vásárlóerő-paritása: ezek az egyes összetevők volumen-összehasonlítására szolgálnak. A GDP-PPS nem használható például a fogyasztási szintek összehasonlítására. (Ez ugyanolyan hiba lenne, mintha a fogyasztási volumen-változás meghatározásához a nominális változást a GDP deflátorával osztanánk el, miközben tudjuk, hogy a GDP és a fogyasztás deflátora különbözik egymástól.) Más kérdés, hogy e megkülönböztetésnek az alábbi összehasonlításban nem lesz érdemi jelentősége, mivel nagyjából hasonló fejlettségű országokat vetünk egybe.

3.2 Relatív reál- (volumen-) szintek

A relatív reálszintek meghatározásához mindig a nemzeti valutában kifejezett nominális szintekből indulunk ki (6. és 7. sor). Innen két módon léphetünk tovább: (1) a reálszintek közvetlen (egylépcsős), illetve (2) közvetett (két lépcsős) összehasonlítása. Az (1) módszer egyszerűbb, de jelentős információ veszteséggel jár; a (2) egy csöppet körülményesebb, de közben fontos információhoz juthatunk. A két megközelítés a relatív reálszintekre nézve pontosan ugyanazt az eredményt adja.

Induljunk ki a nemzeti valutában kifejezett nominális szintekből (6. illetve 7. sor) és ezeket osszuk el a PPS-el (2., illetve 3. sor). Az eredmény a 10. és 11. sorban látható, amely a PPS-ben mért (reál-) szinteket mutatja (első három oszlop). Ezek önmagukban értelmezhetetlenek, de relatív módon (a referencia-térséghez/országhoz viszonyítva) már értelmezhetők (4-6 oszlop): ezek az arányok a keresztmetszeti viszonylagos reálszinteket mutatják. Eszerint 2021-ben a GDP/fő reálszintje Romániában nagyjából azonos volt a hazaival (mindkét ország megközelítően az EU-átlag 75%-án állt), de a reálfogyasztás/fő-t tekintve Románia messze megelőzött bennünket (az EU-átlag 70 vs. 85%-a).

Induljunk ki a nemzeti valutában kifejezett nominális szintekből (6. illetve 7. sor), de ezeket először osszuk el az árfolyammal (1. sor). Az így kapott mutatóknak (8. és 9. sor) önmagukban is van jelentésük: azt jelzik, hogy euróban mérve – vagyis az euróban mért ár- és a reálszint-különbség eredőjeként – mekkorák a nominális szintkülönbségek (euróban mérve a GDP/fő, illetve fogyasztás/fő tekintetében Románia Magyarországhoz viszonyítva nagyjából 20, illetve 5%-kal volt lemaradva). Ha nominális relatív mutatót elosztjuk az árszint-indexszel, megkapjuk a reálszint-indexet (10. és 11. sor), amely pontosan megegyezik a (1) módszer szerinti eredménnyel

Összegezve: a GDP/fő-re vonatkozó 2021. évi reál-összehasonlítás szerint Románia nagyjából ugyanazon a szinten volt, mint Magyarország, a háztartási fogyasztás/fő szintben azonban 23 százalékkal magasabban állt (10. és 11. sor, utolsó oszlop). Ezt az eredményt meghatározó módon befolyásolja, hogy az Eurostat számításai szerint Románia általános árszintje mintegy 20%-kal alacsonyabb volt a hazainál. A GDP/fő és a fogyasztás/fő nominális (euróban mért), illetve reálértéken számított aránya hasonló, ami megfelel annak, hogy a két ország között nem volt számottevő különbség a fogyasztás/GDP árszint-arányban. Szélesebb kitekintésben azonban az a jellemző, hogy a fejlettségi szintek nagyarányú eltérései az általános árszintek, valamint a belső árarányok számottevő eltéréseivel járnak együtt (1044. old).

A továbbiakban a GDP/fő relatív szintje változásának országok közötti összehasonlítására összpontosítunk.

4. A relatív ár- és reálszintek változása

4.1. Szintek 2015-ben és 2021-ben

A relatív ár- és reálszintek változásának bemutatásához a 2015-re és 2021-re vonatkozó, az EU27 átlagához viszonyított GDP/fő szintek összehasonlításából indulunk ki, ebbe Szlovákiát is bevonjuk (1. ábra).

Az 1. ábrán az euróban mért relatív nominális szintek (kék oszlopok) jelentik az összehasonlítások alapját. (Az egyszerűbb kifejtés végett a továbbiakban „relatív szintek” helyett „szintekről” beszélünk, de ezek az EU átlagához viszonyítva értendők.) A nominális szintet a zöld oszlopokkal jelölt árszint-indexszel (a PLI-vel, a PPP és az árfolyam hányadosával) elosztva adódnak a reálszintek (narancssárga oszlopok).

Az egyes években – 2015-ben és 2021-ben, külön-külön – mindhárom oszlop összehasonlítható országok között. 2015-ben Szlovákia a GDP/fő euróban és PPP-n kifejezett szintjét, valamint az árszintet tekintve magasabban állt a másik két országnál. 2021-ben az árszintben jóval magasabban, a GDP/fő PPP-n mért reálszintjében viszont alacsonyabban állt az összehasonlított országoknál. A 2015. és a 2021. évi keresztmetszeti szint-összehasonlításaiból azonban nem vonhatók le közvetlen következtetések az évek közötti relatív változásokra nézve. Vagyis az ábrán bemutatott információk alapján nem tudjuk megmondani, hogy például Szlovákia ár-, illetve reálszintje 2015-ről 2021-re hogyan változott az EU átlagához, Magyarországhoz vagy Romániához viszonyítva – ez természetesen az utóbbi két ország egymás közötti, illetve külső összehasonlításaira is érvényes.

Azt, hogy az egyes évekre vonatkozó keresztmetszeti összehasonlítások nem adnak alapot közvetlen időbeli összehasonlításokra, az ábrán azzal igyekeztünk érzékeltetni, hogy a 2021-re vonatkozó ár- és reálszinteket jelző oszlopokat szegélyekkel láttuk el. (Az azonos színű, szegély nélküli oszlopok 2015-ben, a szegélyekkel keretezettek 2021-ben hasonlíthatók össze országok között, de a nem bekeretezett és a bekeretezett azonos színű oszlopokat nem tanácsos összehasonlítani). Egyedül az euróban kifejezett (nominális) szinteket megjelenítő kék oszlopok körül nincsenek szegélyek, mégpedig azért, mert a három közül ez az egyetlen olyan mutatószám, amely térben (országok között) és időben egyaránt összehasonlítható. Ennek a kétféle összehasonlíthatóságnak azonban ára van: sem az ár-, illetve reálszintekről, sem pedig ezek változásáról nem tartalmaz információt.

A nominális GDP/fő szintek csak egyféle módon – a PPP segítségével – bonthatók ár- és reálösszetevőre; ezt a felbontást illusztrálja az 1. ábra. Ellenben ugyanazon nominális (euróban mért) változás ár- és reálváltozásra történő felbontásához háromféle, árváltozást kifejező mutatóra támaszkodhatunk, amelyek a reálváltozás háromféle értelmezéséhez vezetnek. Amennyiben a háromféle ármutató történetesen megegyezik, a különböző módokon értelmezett reálváltozások is megegyeznek. (A „változás” a továbbiakban is relatív – egy másik országhoz vagy az EU-átlagához viszonyított – változást jelent).

A nominális változást a keresztmetszeti árszint-index (PLI=PPP/árfolyam) évek közötti változásával defláljuk. Az eredmény a PPP-n mért reálváltozás (ezt a módszert, amint jeleztük, a volumenváltozás mérése szempontjából problematikusnak tartjuk).

(ezt a módszert, amint jeleztük, a volumenváltozás mérése szempontjából problematikusnak tartjuk). A nominális változást a GDP-statisztikából származó – időbeli összehasonlításokra szolgáló – euróban mért GDP-árindexszel defláljuk. Ez a módszer a GDP/fő volumenindexével mért reálváltozások összehasonlítását teszi lehetővé.

mért reálváltozások összehasonlítását teszi lehetővé. A nominális változást a GDP-statisztikából származó – ugyancsak időbeli összehasonlításokra szolgáló – a belföldi felhasználás euróban kifejezett árindexével defláljuk. Ez a módszer a bruttó hazai reáljövedelem (RGDI, a cserearányhatással kiigazított reál-GDP) változását méri.

Mivel a harmadik felbontás részletesebb indoklást igényel, arra később térünk vissza; egyelőre csak az első kettővel foglalkozunk.

Esetenként és egyes időszakokat tekintve, a PPP, illetve a relatív GDP-deflátorok alapján számított relatív árszint változása közel áll egymáshoz. Például 2015 és 2021 között Finnországban, Lettországban és Németországban a kétféle mutató lényegében egyformán változott; 13 országban 0,4 százalékpontnál kisebb volt a kétféle módon értelmezett relatív árszint változása közötti évi átlagos eltérés. Az EU tagországok másik felében azonban ennél nagyobb, és némelyiküknél – közöttük az általunk vizsgált három országban – lényegesen nagyobb volt a különbség.

A PPP-vel, illetve a relatív árindexekkel (deflátorokkal) számított relatív volumenváltozások közötti alapvető tartalmi eltérést illetően az Eurostat PPP módszertani útmutatóját idézzük:

„A PPP-k lényegében térbeli árszínvonal-mutatók, ezért alapvetően olyan összehasonlításokra alkalmasak, amelyek egy adott időpontban több földrajzi helyre vonatkoznak. A fogyasztói árindexek alapjául szolgáló mintavételi és árgyűjtési gyakorlattól eltérően, a PPP-k esetében a mintavétel és az árgyűjtés nem az időbeli árváltozások, hanem az országok, vagy más földrajzi egységek közötti árkülönbségek meghatározására szolgál. Szükség esetén a termékminták is módosulnak két egymást követő felmérés között, annak érdekében, hogy az országok közötti összehasonlíthatóság fennmaradjon vagy javuljon. A módszertanok is változhatnak egyik felmérésről a másikra, ha ezt a jobb minőségű területi összehasonlítás szükségessé teszi. " (Saját kiemeléseink).

Ez meglehetősen világos ajánlás arra nézve, hogy ne végezzünk időbeli volumen-összehasonlításokat egyes évek PPP-n mért relatív szintjeinek egybevetése alapján. Ezt a PPP-módszertan egyértelműen meg is fogalmazza: „Egyszerűen nem létezik az a ’tökéletes’ indikátor, amely egyszerre lenne alkalmas az országok közötti reálszint-különbségeknek, valamint e különbségek időbeli változásának a kifejezésére.” Magyarán: a szintkülönbségeket PPP-n, a relatív változásokat pedig a nemzeti számlák ár-és volumenindexeivel ajánlott mérni.

Ezt szem előtt tartva, a következő lépésben bemutatjuk, hogy az eddig vizsgált három ország esetében hogyan fest a nominális változás kétféle felbontása.

4.2. A nominális változás kétféle felbontása ár- és reálösszetevőre

A 2. ábra a három összehasonlított ország egy főre jutó GDP-jének az EU átlagához viszonyított, 2015 és 2021 közötti nominális (euróban mért) évi átlagos növekedési ütemkülönbségét a fentekben tárgyalt kétféle módszerrel bontja ár-, illetve reál-összetevőre.

Az ábrán karikákkal jelöltük az euróban mért nominális növekedési ütemkülönbségeket. Mindhárom ország esetében az első oszlop (PPP) a PPP-n, a második oszlop a GDP statisztika euróban kifejezett deflátorain alapuló, relatív ár- és volumenváltozás szerinti felbontást mutatja. A felbontott tétel, az euróban mért változás, országonként természetesen azonos, hiszen ez csak egyféleképpen mérhető (lásd a módszertani függeléket az írás végén).

Amint azonban az előzőekben kifejtettük, a relatív árváltozás többféleképpen értelmezhető, és éppen ennek következményeiről ad képet a 2. ábra. (Mivel a növekedési ütemeket a logaritmikus különbségekből számítottuk, a tételek additívak: az alternatív módon mért relatív ár- és volumenváltozás összege pontosan kiadja az euróban mért relatív változást.)

Magyarország esetében azt látjuk, hogy a vizsgált időszakban a PPP-n alapuló összehasonlítás az EU átlagához képest évi 2,7 százalékpontnyi nominális növekedési többletnek (karika) nagyobb részét tulajdonítja a narancssárga oszloppal jelölt relatív árszint emelkedésének (1,7 százalékpont), mint a relatív GDP-deflátor (0,5 százalékpont). Így a GDP statisztika szerint az EU átlagát évente 2,1, a PPP statisztika szerint csak 1,2 százalékponttal haladta meg a GDP/fő reálnövekedése (zöld oszlop). Ez hat év alatt tetemes különbséggé duzzadt (a PPP szerinti 7,3%-os, vs. a GDP statisztika szerinti 13,7%-os reálnövekedési többlet 2015 és 2021 között az EU átlagához viszonyítva).

A Magyarországon tapasztalt diszkrepancia azonban viszonylag enyhe a Romániában, illetve Szlovákiában megfigyelhető – azonos, illetve ellentétes irányú – eltérésekkel összehasonlítva.

Romániában lényegesen (mintegy 70%-kal) gyorsabb volt az euróban mért GDP/fő relatív szintjének éves emelkedése, mint Magyarországon. E jelentős nominális emelkedésnek a PPP-statisztika csupán elhanyagolható részét allokálta a relatív árszintemelkedéshez, így e statisztika szerint a nominális relatív többletnek lényegében az egésze relatív reáltöbbletet jelentett (3. oszlop). A GDP relatív deflátora alapján azonban más képet látunk (4. oszlop): a relatív árszint is jelentősen (Magyarországénál sokkal nagyobb mértékben) emelkedett, így a GDP statisztika a reálszintek változása közötti enyhébb szétnyílást jelez, mint a PPP statisztika.

Végül nézzük Szlovákia – később részletesebben is tárgyalandó – esetét, ahol a három ország közül a legkevésbé emelkedett az euróban mért relatív nominális szint. Erre magyarázatot ad, hogy euróban mérve 2015-ben a hármak közül a messze a legmagasabb szinten állt, de a viszonylag szerény emelkedés ellenére, 2021-ben is az élen is maradt (1. ábra, kék oszlop).

A PPP statisztika szerint 2015 és 2021 között Szlovákiában évi 3 százalékponttal haladta meg a GDP árszintjének emelkedése az EU átlagát, miközben a nominális növekedési többlet mindössze 1 százalékpont volt, így az évenkénti reálnövekedési lemaradás 2 százalékpontnak mutatkozik az EU átlagához viszonyítva (2. ábra, utolsó előtti oszlop). Ez legalábbis furcsa eredmény. Ha azonban a GDP relatív deflátorán alapuló felbontást nézzük (utolsó oszlop) plauzibilis arányokat látunk: a relatív árszint alig nőtt, és a relatív volumen a másik két országénál kevésbé ugyan, de emelkedett.

Szlovákiát tekintve, a kétféle statisztika jelzései olyan mértékben különböznek egymástól, mintha két különböző országra vonatkoznának. De Románia esetében is extrém eltérések mutatkoznak a két statisztika jelzései között, csak ellentétes előjellel.

Az eltérő módszerekkel való mérésnek a bilaterális összehasonlításokra gyakorolt következményeit érzékelteti a 3. ábra, amely közvetlenül veti egybe a három országnak a kétféleképpen mért relatív ár- és reál-változásának alakulását.

Románia/Magyarország. A Románia javára mutatkozó évi 2 százalékpontnyi nominális növekedési többletet a PPP statisztika Románia némi relatív árcsökkenéseként és jelentős relatív volumen-emelkedéseként számolja el (1. oszlop). Ezzel szemben a GDP statisztika szerint (2. oszlop) Románia nominális növekedési többletén fele-fele részben osztozik az ár- és a reál-összetevő, amely utóbbi a PPP statisztika által jelzett évi 3,3 helyett 1 százalékpontnyi reálnövekedési többlet jelent Románia javára. Nagyon nem mindegy tehát, hogy a PPP-re, vagy a volumenindexekre támaszkodva vetjük egybe a két ország elmúlt fél évtizednyi teljesítményét.

Szlovákia/Magyarország. Itt Magyarország javára mutatkozik nominális növekedési többlet, amelynek kétféle felbontása nagyjából a tükörképe annak, amit a román-magyar összehasonlítás mutatott. A PPP statisztika szerint Szlovákia áremelkedési többlete éppen akkora volt, mint a nominális lemaradása, így az utóbbi duplájának mutatkozik a reállemaradás. A GDP statisztika hihetőbb képet mutat a két ország viszonylagos teljesítményének alakulásáról: 3,5 helyett évi 1,3 százalékpontnyi reállemaradás Magyarországhoz viszonyítva.

Szlovákia és Románia kétféle összehasonlításából (utolsó két oszlop) csupán azt emeljük ki, hogy a PPP statisztika Románia éves reálnövekedési többletét 7, a GDP statisztika viszont 2 százalékpont körülinek mutatja.

A három ország példája számunkra meggyőzően igazolja annak a fentiekben hivatkozott módszertani intelemnek a megalapozottságát, amely szerint a volumenek viszonylagos változásának méréséhez ne támaszkodjunk a PPP-n mért éves reálszintek egybevetésére. Ez ugyanis olyan, nehezen értelmezhető eredményre vezethet, mint ami a legutóbb hivatkozott szlovák-román összehasonlítás alapján adódik.

5. Konstans PPP-n mért viszonylagos szintek

A konstans PPP-n mért országok közötti összehasonlítás azt jelenti, hogy bázisként vesszük egy év folyó PPP-n mért relatív szintjét, azt megszorozzuk a relatív volumenindexszel, s így kapjuk meg a tárgyévi relatív szintet. A GDP/fő szintjéről az OECD közöl 2015. évi konstans PPP-n mért nemzetközi összehasonlításokat.

A konstans PPP-n mért tárgyévi szintnek alapvetően illusztratív szerepe van: azt mutatja, hogy ha a relatív volumeneken kívül semmi nem változott volna, akkor az országok reálszintjei hol állnának egymáshoz viszonyítva. Az, hogy a tárgyévi folyó és konstans PPP-n mért szintek különböznek egymástól, természetesen azt jelzi, hogy a relatív volumenek mellett más tényezők is változtak a összehasonlított évek között – erre mindjárt visszatérünk.

A konstans PPP-n mért reálszintek meghatározása voltaképpen azt a logikát fordítja meg, amely a folyó PPP-n mért relatív szintek időbeli változásából szűr le következtetéseket a relatív volumenváltozásokra nézve. Csakhogy, ahogyan a folyó PPP-n mért relatív reálváltozásból nem következik tényleges relatív volumenváltozás, a relatív volumenváltozásból sem következik tényleges relatív szint.

A konstans PPP-n való összehasonlítás és a gazdasági konvergencia mérése

Egy adott év relatív reálszintjének egy korábbi év PPP-jén való mérése és ábrázolása egyrészt egyfajta „vizualizációs” technika: annak plasztikus megjelenítése, hogy adott bázisévhez viszonyítva – ceteris paribus – mivel járt a relatív volumenváltozás.

Másrészt, implicit módon, az eltérő fejlettségű országok közötti közeledés egyik mutatója – az úgynevezett béta-konvergencia – ugyanezen a gondolaton alapul. A béta-konvergenciát ugyanis úgy számszerűsítjük, hogy az országok valamely csoportjára nézve a bázis és a tárgyév közötti, volumenindexekkel mért változásokat a bázis évi, folyó PPP-n mért szintekre regresszáljuk. Ha a bázisévi szint együtthatója szignifikánsan negatív, az a béta-konvergencia meglétét igazolja: azt jelzi, hogy a kezdetben fejletlenebbek általában gyorsabban, a fejlettebbek pedig lassabban növekedtek. A béta-konvergencia megléte az EU-tagországok körében egyértelműen igazolható, mértéke (a bázisév együtthatója) azonban erősen függ attól, hogy melyik időszakot vizsgáljuk (erről lásd Oblath írását).

A béta-konvergencia általánosan elfogadott mérési módszere azt támasztja alá, hogy nem ördögtől való az a logika, amelyen a konstans PPP-n való mérés és összehasonlítás alapul.

A 4. ábra a három országra nézve az egy főre jutó GDP és háztartási fogyasztás EU átlagához viszonyított szintjét mutatja folyó és 2015. évi konstans PPP-n 2015-ben és 2021-ben. 2015-ben a folyó és a konstans PPP-n mért szintek értelemszerűen megegyeznek.

A 4. ábra kétféle többletinformációt tartalmaz az 1. és a 2. ábrához képest. Egyrészt látjuk a 2015. évi folyó PPP-n mért szinteket is, másrészt azt, hogy miként alakultak volna a 2021. évi, EU-átlaghoz viszonyított PPP-n mért szintek, ha csak a 2021/2015-es volumenindexek aránya befolyásolta volna a folyó PPP-n mért szintek 2015 és 2021 közötti változását.

Látható, hogy mindhárom ország – különösen Románia és Szlovákia – esetében igen jelentősek a folyó és a 2015. évi konstans PPP-n mért szintek közötti eltérések. Az egy főre jutó GDP-t, illetve a háztartási fogyasztást tekintve, a konstans és a folyó PPP-n mért (az EU átlagához viszonyított) szintek különbsége Magyarországon plusz 4,5, illetve 5, Romániában mínusz 6, illetve 6,2, Szlovákiában pedig kifejezetten brutális: plusz 15,5, illetve 14,5 százalékpont.

A konstans PPP-n való méréssel és összehasonlítással azonban két probléma van:

nem valódi relatív szinteket mutat, hanem azt, hogy „mi lett volna, ha…” – vagyis egyfajta kontrafaktuális eredményt;

a konstans PPP-n mért relatív szint erősen függhet a referencia év kiválasztásától, vagyis attól, hogy melyik év folyó PPP-n mért szintjét kombináljuk a relatív volumenindexszel. Semmilyen megfontolás sem indokolja, hogy a vizsgált időszak kezdő éve legyen a referencia év (amint a 4. ábrán); az éppúgy lehet az időszak záró éve, vagy valamely közbülső év, amelyet valamiért alkalmasnak találunk.

Ezt a problémát az 5. ábra érzékelteti, amelyen Románia Magyarországhoz viszonyított GDP/fő szintjének alakulása látható 2015 és 2021 között egyrészt folyó PPP-n, másrészt három különböző év (2015, 2018 és 2021) konstans PPP-jén mérve.

Az ábrán az oszlopok mutatják Románia Magyarországhoz viszonyított folyó PPP-n mért GDP/fő szintjének viharos (nagyjából 80-ról közel 100%-ra történt, 22%-os) emelkedését 2015 és 2021 között. A relatív volumenindex Románia viszonylagos szintjének ennél lényegesen szerényebb, 6%-os emelkedését jelzi ugyanebben az időszakban, ez azonban konstans PPP-n mérve többféle módon is érzékeltethető.

Adatpontok és idősorok

A folyó PPP-n mért mutatókat azért jelöljük oszlopokkal, mert ezzel is igyekszünk érzékeltetni, hogy nem képeznek valódi idősort: keresztmetszeti, nem pedig időbeli összehasonlítások eredményét mutatják. A konstans PPP-n mért éves szinteket azért kötjük össze vonalakkal, mert idősort képeznek: ha egy kiválasztott év folyó PPP-n mért szintjét referenciának tekintjük, akkor ahhoz képest a láncolt (időben összehasonlítható) relatív volumeneknek megfelelően változtak volna a relatív szintek (amennyiben a relatív volumeneken kívül semmi sem változott volna).

Az 5. ábrán azt látjuk, hogy ha a kezdő év (2015) folyó PPP-n mért szintjét választjuk referenciaként, akkor Románia konstans PPP-n mért relatív szintje nagyjából 80-ról 85%-ra emelkedett (narancssárga vonal). Ám ha az utolsó évet (2021-et) tekinthetjük referenciának (kék vonal), akkor konstans PPP-n mérve Románia 2015. évi szintje sokkal közelebb állt Magyarországéhoz (93%), mint folyó PPP-n (kb. 80%). De ugyanilyen erővel a középső év (2018) is lehetne a konstans PPP-n mért összehasonlítás alapja (szürke vonal): ebben az esetben úgy látnánk, hogy Románia relatív szintje 87-ről 92%-ra emelkedett.

A 5. ábra egyrészt megerősíti, hogy nem értelmetlen az éves relatív szintek konstans PPP-n való összehasonlítása, de azt is jelzi, hogy ez módszer valójában nem a relatív szintekről, hanem azok évek közötti elmozdulásainak érzékeltetéséről szól. A változásokat azonban a relatív volumenindexek már eleve jelzik, és nem biztos, hogy megkönnyíti az amúgy sem egyszerűen áttekinthető keresztmetszeti és időbeli összehasonlítások összefüggéseinek megértését, ha konstans PPP-n végzünk fiktív keresztmetszeti összehasonlításokat. Ha ilyeneket mégis végeznénk, nagyon fontos feltüntetni, hogy pontosan melyik évnek, mely szintje jelenti a bázist – ezek nélkül ugyanis a konstans PPP-n mért szintek értelmezhetetlenek, vagy kifejezetten félrevezetők lehetnek.

6. Mi okozza a folyó és a konstans PPP-n mért relatív változások közötti eltéréseket?

Noha elvben tudjuk, hogy az eltéréseket milyen tényezők okozhatják – ezekről lásd McCarthy alapos áttekintést – az egyes országok esetében tapasztalt konkrét eltéréseket csak részben tudjuk megmagyarázni.

Az általános statisztikai-technikai magyarázatok mindegyike valamiképpen ahhoz kapcsolódik, hogy a PPP-k számítása egy adott időpont legjobb országok közötti, az árindexek számítása pedig egy adott ország szempontjából a legjobb időbeli összehasonlítást hivatott biztosítani. Az eltérő céloknak különböző mintavételi eljárások és árindexformulák felelnek meg, de az ezekből eredő eltérések nem szisztematikusak – nem tudjuk, hogy ezek miatt az egyes országokban milyen irányban, illetve mértékben tér el egymástól a kétféle módon értelmezett/mért árszintváltozás.

Az időbeli összehasonlításokban emellett eltérést okozhat a nemzeti számlákat érintő, valamint a PPP-statisztikákra vonatkozó revíziós elvek, illetve gyakorlatok különbsége is. A GDP idősoraiban az országok időről-időre végrehajtanak visszamenőleges revíziókat, a PPP-n mért adatok azonban csak a bázisévet követő három évben revideálódnak. A negyedik évtől a bázisév PPP-adatai véglegesek, és akkor is azok maradnak, ha a nemzeti statisztikai hivatalok ennél hosszabb távra érvényesítenek visszamenő revíziókat a GDP-adatokban. Ennek különösen Szlovákia adatainak értelmezése szempontjából van jelentősége.

Létezik azonban egy korábban már említett, közgazdasági-alapokon álló statisztikai magyarázat is, amelynek lényege a külkereskedelmi cserearány-változás hatásának eltérő elszámolása. A GDP-deflátor ugyanis relatív árváltozásként kezeli, s ezzel kiszűri a cserearány-változás hatását (ez azt jelenti, hogy a GDP volumene nem lesz nagyobb, illetve kisebb önmagában attól, hogy cserearányok javulnak, illetve romlanak).

Ezzel szemben a PPP-statisztika érzéketlen a külkereskedelmi árarányok változására (a technikai feltevés szerint az export és az import árszintje minden országban azonos), ezért a cserarányok javulását a GDP relatív volumenének emelkedéseként, romlásukat pedig csökkenéseként számolja el. Ezért ebben a tekintetben a PPP-n mért GDP relatív változásának a tartalma közel áll a bruttó hazai reáljövedelem (RGDI) relatív változásáéhoz. Itt jutottunk vissza nominális változásnak a 4.1 szakaszban említett, harmadik felbontásához, amelynek jelentéséről és jelentőségégről az alábbiakban adunk áttekintést.

Bruttó hazai termelés (GDP) versus bruttó hazai reáljövedelem (RGDI) Az egy főre jutó GDP reálértékének más országokhoz viszonyított (PPP-n, illetve a volumenindexek arányaként mért) változása mellett az is érdekelhet bennünket, hogy másokhoz képest hogyan alakult egy ország egy főre jutó bruttó hazai reáljövedelme RGDI (real gross domestic income).

A GDP volumenváltozása azt mutatja, hogyan változott a hazai termelés mennyisége, az RGDI változása pedig azt, hogyan változott a hazai termelés vásárlóértéke. A külkereskedelmi cserearányok javulása növeli, romlásuk csökkenti a termelés vásárlóértékét, vagyis a belföldön felhasználható reáljövedelmet. (A magyarországi RGDI-nak a GDP-hez viszonyított 2021-2022. évi – az energiaimport árának megugrása miatt bekövetkezett – lemaradásával ez és ez az írás foglalkozott. )

Az RGDI a nemzeti számlarendszer fontos mutatója, amelyet a legcélratörőbben az US Bureau of Economic Analysis (BEA) „command basis GDP” néven, a nominális GDP-változás és a belföldi felhasználás deflátora arányaként számszerűsít.

A GDP deflátor tartalmazza az exportot, és negatív előjellel tartalmazza az importot, ezért a GDP volumenindexe érzéketlen a cserearány-változás okozta reáljövedelem-változásra. A belföldi felhasználás deflátora viszont tartalmazza az importot, ezért cserearányromlás esetén magasabb a GDP deflátornál (fordított esetben alacsonyabb). A nominális GDP-változást a belföldi felhasználás deflátorával elosztva az RGDI, a megtermelt GDP vásárlóerejének változását kapjuk eredményül. Nemzetközi összehasonlításban természetesen a két mutató országok közötti arányának alakulása számít.

Az RGDI más országhoz viszonyított változása egyrészt önmagában is érdekes: hogyan változott az egy főre jutó makrogazdasági reáljövedelem a reáltermeléssel összehasonlítva?

Okkal gondolhatjuk, hogy a más országokhoz viszonyított jólét változásának kifejezésére az egy főre jutó relatív RGDI változása az alkalmasabb mutató.

Másrészt, és ez nem kevésbé érdekes: az RGDI relatív változásának számszerűsítése segíthet annak tisztázásában, hogy tulajdonképpen mit fejez ki a PPP-n mért GDP relatív reálváltozása. Amint szó volt róla, a GDP-PPP nem tartalmaz a külkereskedelmi árszintekre vonatkozó számításokat, ezért inkább tekinthető a belföldi felhasználás, mint a GDP deflátor keresztmetszeti leképezésének. Ez amellett szól, hogy a GDP PPP-n mért reálszintjének relatív változása voltaképpen nem a GDP, hanem az RGDI relatív változásának felel meg – ami (elvben) akár fel is oldhatná a keresztmetszeti (PPP-n mért) időbeli összehasonlítások és a volumenindexekkel mért relatív változások jelzései közötti feszültségeket.

A fentiek alapján önként adódik a kérdés: a PPP-n, illetve volumenindexszel mért relatív (az EU-átlaghoz viszonyított) reálnövekedési különbségre (= a GDP-deflátor, illetve a PPP-n mért relatív árszint változás különbségére) mennyiben ad magyarázatot a cserearányhatás, vagyis az RGDI és a GDP közötti relatív reálnövekedési különbség (= a GDP-deflátor és a belföldi felhasználás relatív árszintváltozása közötti különbség).

Nos, az előzőekben vizsgált három ország esetében – a 2015 és 2021 közötti időszakot tekintve – a PPP-, illetve GDP-statisztika által jelzett változások eltérésének csekély részére ad magyarázatot a cserearányhatás. Amint a 6. ábrán látható, az egy főre jutó RGDI relatív változása sokkal közelebb áll GDP/fő-éhez, mint a PPP-n mért mutatóhoz. Magyarország és Románia esetében a cserarányhatás az érdeklődésünk homlokterében álló eltérésnek mintegy harmadára, Szlovákia esetében pedig mindössze 15%-ára kínál magyarázatot.

Ebből azt kell leszűrnünk, hogy – a vizsgált periódust és a három országot tekintve –a PPP-n és a volumenindexszel mért változások között tapasztalt rések főleg a nehezen azonosítható „módszertani és egyéb okokhoz”, nem pedig a cserearányhatáshoz köthetők.

Nagyjából ugyanezt látjuk, ha a képet kitágítjuk, és az EU-tagországok tapasztalatait vizsgáljuk a 2015 és 2021 közötti időszakban. A 7. ábra azt mutatja, hogy a cserearányhatás (a GDP és a belföldi felhasználás deflátora közötti arány változása - vízszintes tengely) az EU egészét tekintve, nagyjából a 30%-át magyarázza meg a GDP-deflátor és a PPP-n mért relatív árszintváltozás eltérésének (lásd az ábrán az R2-et.)

Érdemes hangsúlyozni, hogy a vizsgált periódus viszonylag rövid (az utolsó két évet a Covid-járvány hatásai is befolyásolták), ezért az elmúlt fél évtized fejleményei alapján nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Ha például a 2000 és 2021 közötti két évtizedet nézzük, akkor az ábrán illusztrált összefüggés sokkal szorosabbnak mutatkozik (az R2 = 0,63).

Figyelmet érdemel azonban, hogy Szlovákia – mind a 6., mind pedig a 7. ábra szerint – sajátos vonásokat mutat. Befejezésül ennek hátteréről adunk – némi polémiát is tartalmazó – áttekintést.

7. Szlovákia esete a vásárlóerő-paritással: egy elemzés és néhány reflexió

A szlovák pénzügyminisztériumhoz tartozó Pénzügypolitikai Intézet „A vásárlóerő-paritásról” címmel idén márciusban tett közzé egy tájékoztatót, amely pontokba szedi az ország PPP-n, illetve volumenindexszel mért relatív teljesítménye közötti kontraszt okait. A tájékoztató szerzői (Daniel Dujava és Branislav Žúdel) – miután bemutatják, hogy Szlovákia a GDP/fő relatív volumenindexe alapján közeledik az EU átlagához, PPP-n mérve azonban távolodik attól – két, a PPP-számításához kapcsolódó „módszertani hiányosságra”, és egy közgazdasági okra hívják fel a figyelmet. Az egyik módszertani problémát az Eurostatnak a PPP-n mért adatok visszamenőleges felülvizsgálatát érintő gyakorlatában, a másikat a lakásszolgáltatás (housing) árszintjének extrém túlmérésében jelölik meg.

Amíg az utóbbi kérdésben messzemenően egyetértünk a szerzőkkel, az előbbit nem neveznénk módszertani hiányosságnak, mivel az Eurostat meghirdetett (rendeletben is előírt) revíziós politikája szerint a statisztikai hivatalok által a nemzeti számlák idősoraiban végrehajtott revíziókat a PPP-n mért adatokban csak három évre vezethetik vissza. 2019-ben történt egy jelentős revízió Szlovákia hosszabb távú idősoraiban, s az ennek megfelelő PPP-n mért szinteket az Eurostat is felülvizsgálta – de csak 2016-ig. A 2015-ig tartó szintekhez nem nyúltak hozzá, a tájékoztató szerzői pedig úgy látják, hogy emiatt a „PPP-idősor 2015 után megtört”. Csakhogy – amint arról korábban szó volt – a PPP-n mért éves szintek adatpontok, és soha nem képeznek valódi idősort, ezért nem is tudnak „megtörni”. Szlovákia relatív árszintjének 2016. évi „megugrása”, és relatív volumenszintjének „beszakadása” ennek csupán látványos illusztrációja. (Benyomásunk szerint a három évig visszamenő revíziós szabálynak nem csupán adminisztratív/technikai okai, hanem pedagógiai céljai is lehetnek: a már idézett módszertani útmutatón túlmenően, gyakorlatilag is lebeszélni a felhasználókat arról, hogy a PPP-mért éves keresztmetszeti adatokat idősorokként kezeljék.)

Abban viszont biztosan igazuk van a tájékoztató szerzőinek, hogy ha az Eurostat a PPP-adatokban időben tovább is visszavezette volna a nemzeti revíziókat, akkor Szlovákia 2016 előtti árszintjét magasabbnak, reálfejlettségét pedig alacsonyabbnak látnánk.

Abban is egyetértünk a szerzőkkel, hogy valami nagyon nem stimmel Szlovákia PPP-n mért lakásszolgáltatási árszintjével kapcsolatban. 2021-ben e tétel árszintje Csehországban az EU átlag 75%-án, Magyarországon annak 56%-án, Szlovákiában viszont 100%-án állt. (Saját kiegészítés: valószínűleg az sem stimmel, hogy 2016 és 2021 között – az EU átlaghoz viszonyítva – Szlovákiában más országokban nem tapasztalt mértékben, háromszorosan múlta felül e tétel PPP-mért relatív árszint-emelkedése a nemzeti számlák relatív deflátora alapján adódó mértet.) Az biztos, hogy a lakásszolgáltatás árszintje erősen túlbecsült lehet, és ez lefelé torzítja a GDP/fő kimutatott relatív reálszintjét (a tétel súlya nagyjából 10%). A tájékoztatóban röviden szó esik arról, hogy néhány más tétel PPP-n mért árszintje (telekommunikáció, szoftver, ruházat) is gyanúsan magas, de ezekről nincsenek határozott állítások.

Ami az eltérés tartalmi okát illeti, a szerzők – hozzánk hasonlóan – arra hívják fel a figyelmet, hogy a GDP/fő PPP-n mért relatív változása a relatív volumenindexhez viszonyítva reál-lemaradásként könyveli el a külkereskedelmi cserearányok romlását. Valóban: Szlovákia cserearányai hosszú éveken keresztül szisztematikusan romlottak, de ez a kétféle módon mért relatív változásnak csekély részére ad magyarázatot.

A hivatkozott elemzés fő következtetése: ha Szlovákia konvergencia pályáját kívánjuk vizsgálni, akkor az euróban kifejezett, ne pedig a PPP-n mért szintek összehasonlításával foglalkozzunk. Ezt az ajánlást, Szlovákia sajátosságait figyelembe véve sem tartjuk megalapozottnak. Ha a reál-konvergencia pályája érdekel bennünket, akkor ne a nominális, illetve a PPP-n mért változásokra, hanem a volumenindexek jelezte pályára fordítsunk figyelmet.

8. Összegzés és néhány ajánlás

Írásunk a nemzetközi színvonal-összehasonlítások logikáját igyekezett gyakorlati példákkal illusztrálni, és a relatív színvonal-változások értelmezésének, illetve mérésének egyes módszertani bonyodalmaira hívta fel három ország tapasztalatai alapján a figyelmet.

Elemzésünk megerősítette a bevezetésben megfogalmazott három állítást, amelyeket érdemes megismételni:

A nominális (folyó áron, azonos valutában mért) relatív szintek keresztmetszetben és időben egyaránt összehasonlíthatók, de nem tartalmaznak információt a reálszintekről, illetve azok változásáról.

keresztmetszetben és időben egyaránt összehasonlíthatók, de nem tartalmaznak információt a reálszintekről, illetve azok változásáról. A PPP-n mért relatív szintek információt tartalmaznak egyes évek keresztmetszeti reálszintjeiről, de nem képeznek valódi idősort, és időbeli összehasonlításuk félrevezető következtetésre vezethet az országok egymáshoz viszonyított reálteljesítményének változása megítélése szempontjából.

információt tartalmaznak egyes évek keresztmetszeti reálszintjeiről, de nem képeznek valódi idősort, és időbeli összehasonlításuk félrevezető következtetésre vezethet az országok egymáshoz viszonyított reálteljesítményének változása megítélése szempontjából. A volumenindexek összehasonlításával jól mérhetők a relatív reálváltozások, de ez az összehasonlítás nem tartalmaz információt a relatív reálszintekről.

Az utóbbi két megállapítás közötti feszültség kétféle feloldásával próbálkoztunk.

Valamely év konstans PPP-jén történő időbeli összehasonlítás. Ez azt mutatja, hogy ha a PPP számítási, illetve mintavételi módszerében, az árarányokban (különösen a cserearányokban) és sok egyébben nem történtek volna változások az összehasonlított évek között (vagyis csak a relatív volumenek változtak volna), akkor a relatív volumenekben hol állnának egymáshoz viszonyítva az egyes országok. Ezzel a megoldással az a gond, hogy a szintek összehasonlítását tekintve ugyanannyira félrevezető eredményekre vezethet, mint az, hogy a változásokat a PPP-n számított relatív reálszintek időbeli összehasonlításával mérjük. Az RGDI relatív változásával jól mérhető a relatív reáljövedelem (a GDP viszonylagos vásárlóértékének) változása. A külkereskedelmi cserearányok változása esetén ez a mutató a GDP relatív volumenindexénél fogalmilag közelebb áll a PPP-n mért relatív változáshoz. A gyakorlatban azonban gyakran igen jelentősek az utóbbi mutató és a relatív RGDI által jelzett változás közötti különbség – ilyenkor marad az a „magyarázat”, hogy a PPP-n és a volumenindexekkel mért relatív változások eltérésének jórészt „módszertani és egyéb” tényezők állnak a hátterében.

Néhány ajánlás

Az euróban kifejezett relatív szintek alapján végezhetünk országok közötti szintbeli és időbeli összehasonlításokat, de ne gondoljuk, hogy az így mért nominális relatív szintek a relatív reálszinteket mutatják. Az így mért mutatók a relatív ár- és volumenszint együttes hatását jelzik, ezért két ország összehasonlításában csak akkor mutathatják a relatív volumenszinteket, ha a két ország árszintje azonos. (Ennek eldöntéséhez ismerni kell a PPP-n mért árszinteket.) Az euróban mért nominális relatív szintek változása csak akkor jelezhet relatív reálváltozást, ha az összehasonlított országok euróban mért árszintje egyformán változik. (Ennek eldöntéséhez ismerni kell az euróban mért árindexeket.)

Az országok közötti keresztmetszeti (egyes évekre vonatkozó) reál-különbségek (így a GDP/fő alapján értelmezett fejlettségi szintek közötti eltérések) meghatározásához mindig a PPP-n mért mutatókat tanácsos használni.

Az országok közötti relatív volumenváltozások (például a GDP/fő relatív reálváltozása) meghatározásához ne támaszkodjunk a PPP-n mért relatív szintek időbeli összehasonlítására, mert az így mért éves mutatók alapvetően a keresztmetszeti összehasonlíthatóságot biztosítják, és nem képeznek tényleges idősort.

Ha az egy főre jutó GDP volumenváltozását akarjuk országok között egybevetni, akkor támaszkodjunk a nemzeti statisztikákból származó volumenindexekre.

Ha az egy főre jutó bruttó hazai reáljövedelem változását kívánjuk országok között egybevetni, akkor támaszkodjunk az RGDI relatív változására, és ne bízzunk abban, hogy ezt a PPP-n mért relatív volumenváltozás kellően kifejezi.

Ha az RGDI relatív változása és a PPP-n mért relatív változás más országokhoz viszonyítva aránytalanul különbözik egymástól, akkor okunk van gyanakodni arra, hogy valami nem stimmel a PPP számítása körül (lásd Szlovákia esetét).

Országok közötti fejlettségi és fejlődési rangsorok Ha egy adott évre nézve a GDP/fő-vel mért reálfejlettségi szintek alapján kívánunk sorrendet felállítani egyes országok között, akkor a PPP-n számított, nem pedig az euróban kifejezett mutatóra ajánlott támaszkodni. Ha egy adott időszakra nézve a GDP/fő-változásával mért reálfejlődési dinamikák alapján kívánunk sorrendet felállítani egyes országok között, akkor a volumenindexekre ajánlott támaszkodni; erre a célra ugyanis sem a PPP-n, sem az euróban mért változások összemérése nem alkalmas.



Módszertani függelék

E módszertani függelék a nemzetközi összehasonlítások belső összefüggéseinek részletei iránt érdeklődő olvasóknak szól.



A könnyebb áttekinthetőség végett az összefüggéseket a mutatók (kis betűvel jelölt) logaritmusára írjuk fel (a mutatók logaritmusai közötti különbségek arányoknak, az összegek pedig szorzatoknak felelnek meg). Így valamennyi mutatószám egy adott országnak az EU átlagához (vagy egy másik országhoz) viszonyított aránya logaritmusát jelöli, d a (t–1) és t időpont között bekövetkezett változásnak a jele, és pc-vel (a per capita rövidítésével) jelöljük a mutató egy főre jutó értékét.



Jelölések

d(pcgdp_eur): a GDP/fő nominális (euróban kifejezett) relatív szintjének változása,

d(pli_gdp): a GDP PPP-n mért relatív árszintjének változása,

d(p_gdp): a GDP relatív deflátora euróban (a GDP-statisztika szerinti relatív árszintváltozás),

d(p_dd): a belföldi felhasználás relatív deflátora euróban.



A fenti mutatók segítségével háromféle relatív reálmutató változását definiálhatjuk:

(1) A PPP-n mért GDP/fő relatív reálváltozása d(pcgdp_eur) – d(pli_gdp) = d(pcgdp_ppp)

(2) A relatív volumenindexszel mért GDP/fő relatív változása d(pcgdp_eur) – d(p_gdp) = d(pcgdp_vol)

(3) Az egy főre jutó bruttó hazai reáljövedelem (RGDI/fő) relatív változása d(pcgdp_eur) – d(p_dd) = d(pcrgdi)





Ezek alapján adódik a következő három azonosság:

d(pcgdp_eur = d(pli_gdp) + d(pcgdp_ppp) (1)

= d(p_gdp) + d(pcgdp_vol) (2)

= d(p_dd) + d(pcrgdi) (3)



Az azonosságokból a következő összefüggések adódnak a relatív ár- és reálváltozások arányára nézve:

d(p_gdp) – d(pli_gdp) = d(pcgdp_ppp) – d(pcgdp_vol) (1’)

d(p_gdp) – d(p_dd) = d(pcrgdi) – d(pcgdp_vol) (2’)

d(p_dd) – d(pli_gdp) = d(pcgdp_vol) – d(pcrgdi) (3’)

(1) a relatív deflátorral és a (PPP-alapján számított) relatív árszintváltozással mért árváltozás aránya megfelel a PPP-n és a volumenindexszel mért reálváltozás arányának;

(2) a relatív GDP-deflátor és belföldi felhasználás relatív deflátorának aránya megfelel a relatív RGDI-változás és a relatív GDP-változás arányának;

(3) a belföldi felhasználás relatív deflátorának a PPP-n mért relatív árszintváltozáshoz viszonyított aránya megfelel a GDP relatív reálértékének PPP-n mért változása és a relatív RGDI-változás közötti aránynak.

A szerző közgazdász.

