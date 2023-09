Ismét rengett a föld Békésben

Szarvastól tíz kilométerre 3,1 magnitúdójú földrengés volt 7 óra 9 perckor – közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma pénteken az MTI-vel.

A földrengést Szarvason, Csabacsűdön, Őrménykúton, valamint több más településen is érezhették

– tájékoztatott Kalmár Dániel szeizmológus.

Augusztus végén egy hét alatt csaknem száz kisebb-nagyobb földmozgást észleltek Békésben. Aszódi Attila Portfolión megjelent cikke nyomán elindult a vita arról, vajon emberi beavatkozás okozhatta-e a földrengéseket. "Miután Békés vármegyében több olyan dolog is zajlik, ami emberi tevékenység által indukált földrengéshez vezethet, a kérdés komoly vizsgálatot és intézkedéseket igényel" - írta Aszódi.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium egy Facebook-posztjában azt írta, nem emberi tevékenység okozta a földrengéseket.

A nagyobb földtani képet vizsgálva is az látszik valószínűnek, hogy a Szarvas környéki rengések hátterében sokkal inkább a Kárpát-Pannon régióban jelenleg is zajló természetes lemeztektonikai hatások állnak. A Szarvas környéki rengések mért jellemzői azzal magyarázhatóak, hogy a lemezek vékonyak, melegebbek és akár jelentősebb fluid hatással is számolni kell

– írták.

Szerintük az emberi tevékenység által keltett rengések fészekmélysége jóval alacsonyabban van (1,5–3,5 km), mint a békési földrengések 10–20 kilométeres fészekmélysége.

Később az MVM azt nyilatkozta, nem az ő részvételükkel is zajló Corvinus projekt felel a rengésekért.

