Óriási bejelentés érkezett a napelemeseknek!

Aki szeptember 7. éjfélig, tehát tegnap éjjelig, jelezte az elosztóhálózati társaság felé háztartási napelem telepítési igényét, és 2025. végéig befejezi a beruházását, a telepítéstől számított tíz éven át az éves szaldó elszámolási rendszerben maradhat – gyakorlatilag ezt jelentette be percekkel ezelőtt Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Facebookon , miután ma találkozott Juhász Edittel, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökével. Fontos, hogy a Fidesz frakcióvezető kérésével összhangban azon háztartások számára is megmarad az éves szaldó szerinti elszámolás lehetősége a feltelepítéstől számított tíz évig, akik már akár évekkel ezelőtt csatlakoztak a hálózathoz, vagy a tavaly őszi nagy jelentkezési hullám nyomán még csak mostanában zajlik a telepítés a háztetőjükre.

Mi a bejelentés lényege?

A friss miniszteri videóban jelzett bejelentés komoly fejlemény, mert nemcsak azok helyzetét rendezi lakossági szempontból és üzleti megtérülési szempontból megnyugtatóan, akiknek akár már évek óta a háztetőn van a napeleme, hanem azokét is, akik tavaly október 31-ig jelentkeztek a betáplálási stoppal kapcsolatos kormányzati jelzés hatására. Emellett egyúttal azokét is, akik csak nemrég döntötték el napelem beruházásukat, igyekezve megelőzni azt, hogy egy uniós irányelv miatt 2024. január 1-től rájuk is már kötelezően a bruttó elszámolási rendszer vonatkozzon.

Amint bemutattuk: jövő januártól az irányelv szerint új csatlakozási szerződést már nem lehet szaldó elszámolási rendszer szerint biztosítani, a mai bejelentés ezt annyival árnyalja (a frakcióvezetői kérés üzenetével szintén összhangban), hogy

aki tegnapig jelentkezett az elosztóhálózati üzemeltetőjénél, és így időbeli okok miatt akár 2025. végéig elhúzódik a beruházása, még mindig az éves szaldó szerint csatlakozhat a rendszerhez a feltelepítéstől számítva tíz évig.

Aki viszont mától jelentkezik az elosztótársaságnál, ő már csak a várhatóan a következő hetekben kitisztuló bruttó elszámolás szerint fog tudni csatlakozni 2024. januártól kezdődően, így gyakorlatilag megfelelve az uniós irányelv előírásának.

Hogy pontosan mit vár el az EU és mint nem, arról ebben és ebben a cikkünkben is részletesen írtunk, aminek a lényege: az EU-s jogszabályokból, illetve informálisan több brüsszeli tisztviselő szavaiból is az derül ki, hogy a jelenleg is éves szaldó szerint elszámoló napelemesek számára nem kellett volna megváltoztatni az elszámolást havira 2024-től kezdve, csupán a 2024-től újonnan csatlakozókra kell kötelezően érvényesíteni a bruttó elszámolást, így érthetetlen volt az uniós szabályokra való hivatkozás a napelemesek díjfizetésének ilyen átalakítására.

Mi hangzott el pontosan a videóban?

A percekkel ezelőtt közzétett videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter rögtön a lényegre térve kijelentette:

Megtartjuk az éves elszámolást a jelenleg napelemes rendszereket üzemeltető családok számára. A kedvezménnyel méltányos feltételek teljesítése esetén azok a háztartások is élhetnek, amelyek ezidáig már benyújtott igényük alapján tervezik megvalósítani fejlesztéseiket.

Az ezidáig kifejezés tehát a tegnap éjfélt jelenti, és egyúttal méltányos a többiekre tekintettel is, akik akár már jóval korábban léptek. Emellett lényeges, hogy a mostani bejelentés nem vesz el szerzett jogot, illetve nincs visszamenőleges hatályú rontó hatása sem a tervezett napelemes rendszerek megtérülésére, ellentétben az előző miniszteri videó üzenetével (és éppen ilyen okok miatt okozott felzúdulást a napelemes szakmában, illetve a tulajdonosoknál).

Emiatt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kedden kérte meg a minisztert, hogy a fairnek nem mondható, tervezett lépéseket próbálja meg korrigálni a miniszter az Energiahivatal segítségével (az éves szaldó tervezett megváltoztatásáról tavaly november óta van egy hatályos MEKH rendelet, így tehát most azt is módosítani kell a friss bejelentés tartamával összhangban).

A fentiek miatt mondja azt Lantos a videóban, hogy „A napokban arra kértük a hatáskörrel rendelkező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, hogy vizsgálják meg a kapcsolódó szabályozás módosításának lehetőségét.” Ezután hangzik el a kulcsmondat, miszerint

Juhász Edit elnök asszonnyal folytatott mai egyeztetésünk alapján megerősíthetem, hogy van mód az éves elszámolás fenntartására minden már meglévő beruházás esetében, sőt azoknál is, akik igényüket mostanáig benyújtották, de a fejlesztést még nem valósították meg. Megállapodásunk alapján a Hivatal a lehető legrövidebb időn belül elvégzi a szükséges rendeletmódosítást.

Ez tehát afelé mutat, hogy a napokban megjelenhet majd a Közlönyben egy újabb MEKH rendelet, amely a korábbit módosítja, illetve a friss megállapodásra is tekintettel lesz.

Ezután Lantos egyértelműsíti: „A jövő évtől is fenntartjuk tehát az éves elszámolást a már működő háztartási méretű napelemes rendszerekre a telepítésüktől számított tíz éven át.”

A frakció kérésére, illetve a 2024-től belépő uniós irányelvre is tekintettel ezután azt a fontos keretet rögzíti Lantos, hogy akkor mi is a konkrét döntés és az egyes napelemes csoportok kapcsán mi is a lényeg:

Úgy döntöttünk, hogy a kedvezőbb éves elszámolást alkalmazzuk a már üzemelők mellett azokra a háztartási erőművekre is, amelyek működtetői ezidáig jelezték fejlesztési igényüket. Utóbbiak esetében a Brüsszel által megszabott januári határidőhöz képest további 24 hónapot biztosít majd a hivatali rendeletmódosítás a beruházások befejezésére. Így a már előkészületben lévő fejlesztések is az éves szaldóban maradhatnak tíz éven át, ha a kivitelezésük legkésőbb 2025 végéig lezárul. A mostantól beérkező újabb igényekre alapozó beruházások pedig egységesen a bruttó elszámolásba kerülnek.

Címlapkép forrása: Getty Images