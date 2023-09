Jöhet a pénzeső? Akár 200 ezer forint is járna az infláció miatt

Nettó 200 ezer forintos egyszeri bérkifizetés járulékmentesen, újabb minimálbér-emelés októbertől, esetleg az idei reálbér-visszaesést kompenzáló bérkorrekció jövő januártól. Ilyen és ehhez hasonló ötletek merültek fel az újraindult bértárgyalásokon a munkáltatók és a munkaadók között, mivel a legalacsonyabb keresetűeknél jelentős a fizetések vásárlóerejének csökkenése.

Szeptemberben újra tárgyalnak

Már júliusban is volt egy előzetes egyeztetés, de a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma csak augusztus 30-án ülésezett hivatalosan. Ezen a tanácskozáson érdemi megbeszélést nem tudtak tartani a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői, mert a legfrissebb inflációs számok, prognózisok nem voltak ehhez a kezükben.

Szeptemberben ülnek újra tárgyalóasztalhoz, amikor nagyon sok minden eldőlhet azzal kapcsolatban, hogy az évtizedek óta nem látott hazai infláció miatt lesz-e évközben bérkompenzáció, amire a legalacsonyabb fizetéseknél egyébként még sosem volt példa.

A recesszióba hajló gazdasági teljesítmény ellenére sem a munkáltatók, sem pedig a kormány nem zárkózott el egy esetleges, év végi bérkiigazítástól, amit valamennyi szakszervezeti szövetség fontosnak tartana, bár vannak kétségeik, hogy ezt végül sikerül elérniük.

A kormány és a munkáltatók is arra hivatkoznak, hogy nincsenek friss adatok a kezünkben, amivel el lehetne dönteni, hogy az év elején 16 százalékkal megemelt minimálbér és a 14 százalékkal feljebb tornázott garantált bérminimum mennyit veszített a vásárlóértékéből

- mondta a Portfolio-nak Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.

Egyszeri bérkompenzáció?

"A korábbi megállapodásunk alapján ugyanis 16 százalék feletti inflációnál tárgyalunk, 18 százalék felettinél pedig mindenképpen lesz bérkompenzáció. A probléma az, hogy éves szintű inflációban állapodtunk meg, az ehhez szükséges, végleges adatok viszont csak év végére lehetnek a birtokunkban. Abban maradtunk, hogy szeptemberben, már becsült inflációs adat alapján tárgyalunk, amihez várjuk a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank számait" – avatta be a Portfolio olvasóit a bértárgyalások hátterébe Palkovics Imre.

Ez a szakszervezeti szövetség javasolta egyébként az egyszeri, nettó 200 ezer forintos bérkifizetést a legalacsonyabb keresetűek részére, járulékok nélkül.

Mivel azonban az állami költségvetés nincs túl jó állapotban, hogy a kormány lemondjon ekkora bevételekről, ezért egyelőre nem túl valószínű, hogy ez a verzió megvalósul, mint ahogy a SZÉP-kártyán keresztüli, további kedvezményes kifizetés sem tűnik befutónak. Ettől függetlenül a kormány nem zárkózott el teljesen a béremelési ötletektől.

Az egyszeri, 200 ezer forintos bérkifizetési terv kettős hatású: az idei inflációt kompenzálná a munkavállalók részére, azonban tartós bérszint-veszteséget jelentene ahhoz a forgatókönyvhöz képest, mintha a kompenzáció tartósan beépülne az alapbérbe. Hiszen ebben az esetben a minimálbér szintje valójában nem emelkedne év közben, így a jövő évi bértárgyalások/béremelések az idei év elején meghatározott minimálbérhez képest indulnának. Így tehát ezen megoldás megvalósulása esetén az idei évi béremelés (14, illetve 16% a legkisebb bérek esetében) és a tényleges infláció közötti különbséget (a legfrissebb banki, elemzőházi előrejelzések szerint éves átlagos 17,5-18%) bár 2023-ra kompenzálnák, mégis hosszú távon veszítenék el azt a munkavállalók, hiszen ez egy egyszeri juttatás lenne, a bérszintkompenzáció elmaradna. Ezt a problémát akkor lehet megoldani, ha a jövő évi bértárgyalások során figyelembe veszik, hogy valójában néhány %-ot csökkent idén a reálbérszint (és a tervezetthez képest ennyivel nagyobbat emelnek a bérszinten).

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Portfolio megkeresésére közölte, nem mondhatnak le arról, hogy legyen kiigazítás, még ha nem is minden jel utal arra szerinte, hogy ez megvalósulhat.

A szakszervezeti oldal fenntartja ezzel kapcsolatos igényét. Egy október 1-től megvalósuló, és egyébként indokolt 8 százalékos emelés kompenzálná az idei évre várható reálbér-veszteséget

– közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a tárgyalás előtti álláspontjukat. A jövő évre vonatkozó emelés mértékét befolyásolja az, hogy erre az évre tudunk-e, és ha igen, milyen mértékben tudunk kompenzációban megállapodni - tette hozzá.

Érdemes megjegyezni, hogy a 8%-os bérkompenzáció úgy korrigálná az idei, teljes reálbér-veszteséget, ha az idei utolsó negyedévben ezt a magasabb összeget kapnák a munkavállalók. Vagyis három hónap alatt hozná be az egész éves vásárlóerő-visszaesést. Ez azonban a ló túloldalának tűnik a 200 ezer forintos, egyszeri bérkifizetéshez képest. Hiszen az év elején adott 14, illetve 16%-os emeléshez adódna hozzá a 8%-os bérnövelés az év végére, ami végül messze meghaladná az idei várható infláció mértékét, szinte biztosan felélesztve a lassan szunnyadó ár-bér spirált, hiszen ilyen nagy októberi béremelés esetén nemcsak a legkisebb bérből élők hangja erősödne fel, illetve a bértorlódás kérdése is felvetődne. A jövő évi bértárgyalások így ráadásul egy kifejezetten magasra emelt bázisról indulnának. Ezért logikus lehet a munkaadók azon meglátása, hogy az idei reálbér-veszteséget és a jövő évi minimálbér-emelést együtt kell tárgyalni.

Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke szerint is szükség lenne az év végi, egyösszegű kompenzációra, bár erre kevés esélyt adott. „A másik lehetséges forgatókönyv, hogy jövőre, egyszerre korrigáljuk a legalacsonyabb bérek reálveszteségét. Ha nincs idei korrekció, akkor a 2024-re várt 5,5 százalékos infláció mellett is 15 százalékos béremelésre lenne szükség. Ha van idén kompenzáció, akkor annak mértékétől függene a jövő évi bérfejlesztés” – vázolta javaslatukat Mészáros Melinda.

Nincs elég adat a munkaadók szerint

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos szövetségétől Perlusz László főtitkár már úgy látja, hogy egyelőre várják a megbízható adatokat, becsléseket a 2023. év egészére vonatkozóan, különösen az infláció és a GDP tekintetében. „Ezt követően tudunk dönteni a vállalható béremelési teherről. Ennek megfelelően jelenleg nem kizárható az idei bérkiigazítás sem, bár az év vége közeledtével – és az utolsó hónapokban várható reálbér emelkedésre tekintettel – ennek jelenleg kicsi a valószínűsége” – fogalmazta meg az év végi kompenzációval kapcsolatos kételyeit az egyik nagy munkáltatói szövetség vezetőségi tagja. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, Rolek Ferenc csak annyit közölt, hogy

az érdemi tárgyalások még nem kezdődtek el, és szeptember második felére várunk olyan adatokat a Pénzügyminisztériumtól, ami alapján álláspontunkat ki tudjuk alakítani.

Az év végi béremelésnek nem mellesleg olyan technikai kihívásai is lennének, mint a közalkalmazottak bértáblájának, a táppénznek és az álláskeresési támogatásnak a törvénymódosítása, mivel ezek a kifizetések is a garantált bérminimumhoz kötöttek. Ettől egyébként a kormány nem zárkózott el teljesen a tárgyaláson.

A munkáltatók is érzékelik a jelentős infláció bérpusztító hatásait, ezért ők is nyitottak a további tárgyalásokra, annak ellenére, hogy idén inkább gazdasági csökkenés, vagy legjobb esetben is stagnálás várható.

Lassan 2024-ről is tárgyalni kell

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint a 2024-es bértárgyalásokat a jövő évi gazdasági várakozások befolyásolják. „Az idei esetleges visszaesés az általunk napirenden tartani kívánt idei kompenzációt befolyásolja. Sőt, ez utóbbi fordítva is igaz. Egy idei kompenzáció a gazdaság növekedését is eredményezheti, hiszen a visszaesés egyik okozója a reálbérveszteségek miatti fogyasztáscsökkenés” – érvelt az év végi, utólagosan megemelt magasabb fizetések mellett a szakszervezeti vezető. Zlati Róbert megjegyezte, hogy a jövő évi bérek előtt mindenképpen az idei kompenzációról kívánnak tárgyalni.

Kompenzáció nélkül 15-20 százalékos jövő évi béremelést tartanánk indokoltnak

– közölte a 2024-es bérekről szóló álláspontjukat Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.

"Az egész idei évet tekintve 17-18 százalék közötti inflációt várunk, a jövő évi megbízható becslések még nem állnak rendelkezésre, így nehéz számokat mondani most, az érdemi tárgyalások előtt" - mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára.

Mindazonáltal egy 10 százalék körüli minimálbér-emelés 2024. elejétől reálisnak tűnhet a jelenlegi információk és adatok alapján, ha addig nem történik semmilyen váratlan esemény

– mondta el Perlusz László.

Összességében tehát a jövő évi minimálbér-emelés elvárt mértéke mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon nagyban függ attól, hogy idén lesz-e bérkompenzáció a reálbér-veszteség miatt. Az "igazságos" kompenzáció egyébként matematikailag az lenne, ha az év első kilenc hónapjában elszenvedett vásárlóerő-veszteséget egy összegben kompenzálnák a legkisebb bérből élőknek, októbertől pedig 2-4%-os emelés valósulna meg. Így az egész idei évre stagnáló reálbérrel számolhatnak a legkisebb bérből élők, ami a gyengélkedő gazdaság közepette jó kompromisszumnak tűnhet mindenki számára.



Alapvetően mindegyik megoldás felveti az ár-bér spirál visszatérésének kérdését, hiszen a vállalatok az évközi kompenzáció, illetve béremelés esetén kénytelenek lennének újra hozzányúlni az árakhoz a veszteségek elkerülése végett. Az áremelést természetesen korlátozza a visszaeső kereslet, ám ezzel együtt is nagy kérdés, hogy a jó irányba tartó inflációs pályát mennyiben térítené el egy bérkompenzáció.

Összeolvasztható-e a minimálbér és a bérminimum?

A szakképzetlen és a szakképzett munkaerő legalacsonyabb bérének egységesítését a Munkástanácsok Országos Szövetsége kezdeményezte. Ugyanakkor erről még a munkavállalói képviseletek között sincs egységes álláspont. Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke azt mondta, hogy

a magyar minimálbér már csak a bolgár legalacsonyabb fizetéseket előzi meg, vagyis a hazai bérek egyértelműen lemaradtak a közép-európai átlaghoz képest.

Ráadásul gyanítható, hogy a 250 ezer minimálbéres dolgozó a szürkezónában valójában kap még pénzt a munkáltatójától, csak nem hivatalosan. „Több lépcsőben, 2-3 év alatt, a vállalkozások teherbíróképességét figyelembe véve, elképzelhetőnek tartjuk a minimálbér és a garantált bérminimum összezárását” – hangsúlyozta.

Ez feljebb tornászná a legalacsonyabb fizetéseket, ami egyébként is uniós irányelv. Ha valóban sok minimálbéres kap nem hivatalosan többletkifizetést, akkor a munkáltatóknak csak az adók és járulékok kifizetése lenne a plusz költségük

– érvelt a képzetlen és a szakképzett munkaerő legalacsonyabb bérének összeolvasztása mellett Palkovics Imre.

Jelenleg a minimálbérért és garantált bérminimumért dolgozók száma összesen 1 millió 250 ezer Magyarországon. Ez a hazai munkavállalók körülbelül 30 százaléka. Ez azért is probléma, mert 2025-ig kell minden EU-tagállamnak teljesítenie azt az irányelvet, amely szerint a dolgozók legalacsonyabb bére legalább az átlagbér 50 százalékát kell elérnie, illetve a mediánbéreknek a 60 százalékát.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint a két bértípus egységesítése egyértelműen bértorlódást okozna a legalacsonyabb keresetűeknél.

A felvetésnek nincs semmilyen hatástanulmánya, de anélkül is érzékelhető, hogy a hazai munka világa nincs felkészülve egy ilyen változásra

– kommentálta Zlati Róbert a bérreform ötletet.

Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetének elnöke szerint igaz, hogy jelentős, akár 30 százalékos béremelésre is szükség lehet 2 év alatt, hogy 2025-re teljesítse Magyarország azt a bérszintet, ami már megfelel az uniós irányelvnek, de tekintettel kell lenni a vállalkozások, főleg a mikrocégek teherbíróképességeire is.

Vidéken, ahol néhol a cégek csak 3-4 embert alkalmaznak, tekintettel kell lennünk a vállalatok teherbíróképességére is, persze úgy, hogy azért valódi előrelépést érjünk el a bérek tekintetében is

– vázolta Mészáros Melinda.

Munkahelyek vesznének el

„A minimális bértételek összevonása valóban felmerült, de számokról még nem volt szó, ahogy az egyes megoldási javaslatokról – időbeni lefutás, adó- és járulék-vonzatok stb. – és hatásvizsgálatról sem. Egy összességében stagnálás-közeli gazdaságban, amely 2023. évben várható - amely a magyar kis- és középvállalkozói szektor számára visszaesést fog jelenteni - nyilván nem lehet olyan költségsokkokat okozó lépésekben gondolkodni, amely a cégek tömeges ellehetetlenüléséhez, ezzel munkahelyek elvesztéséhez vezet” – vázolta fel a tervvel kapcsolatos gazdasági félelmeket Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára.

A kétszintű minimális bértétel-rendszer a szakszervezeti oldal igénye volt a bevezetéskor, hogy elismerésre kerüljön a szakképzettség

– mondta Perlusz László.

Nem az összevonás, hanem a minimális bértétel, vagy bértételek emelése okozza a bértorlódást, amely annál nagyobb terhet jelent, minél nagyobb a kötelező minimumbérek emelése.

Egy irreális, a gazdasági lehetőségektől elrugaszkodó mértékű emelésnél nem a munkahelyi konfliktusok, hanem a megszűnő vállalkozások, a munkaerőpiac torzulása – szürke- és fekete foglalkoztatás növekedése – és az utcára kerülő emberek ellátása jelentené a legnagyobb problémát

– vélekedett a VOSZ főtitkára.

