Milyen home office forradalom?! Az otthoni munkavégzés Magyarországon a kivétel, nem a szabály

Egyre-másra jönnek a felmérések, amelyek szerint a munkavállalók ma már otthonról szeretnének dolgozni, és alig állnak szóba azokkal a cégekkel, ahol nincs home office/hibrid munkavégzés. A valóság azonban hazánkban kissé más képet fest: a Covid-járvány kétségtelenül áttörést hozott az otthoni munkavégzésben, forradalomról azonban aligha beszélhetünk. Amíg Észak- és Nyugat-Európában az otthoni munkavégzés bevett szokás, addig Magyarországon csak a dolgozók töredéke dolgozhat távmunkában. Leginkább a fővárosban élő diplomásoknak nem kell minden nap bejárniuk, ami nagyrészt azzal függ össze, hogy Budapesten a legerősebb a szolgáltatószektor, míg az ország többi részén továbbra is kifejezetten jelentős az ipar súlya.

A Covid-válság kitörése után szinte mindenki az otthonába bezárva találta magát. A vállalatok igencsak rugalmasak voltak, a vírusválság csúcsán pedig 760 ezren dolgoztak otthonról. Ez azonban csak addig tartott, amíg le nem csengett a Covid első nagy rohama, utána vissza is rendelték a dolgozókat. A téli Covid-hullám ugyan elhozta a home office reneszánszát, ez azonban a vakcinák megjelenésével véget is ért.

A 4,6 millió munkavállalóból ma 350 ezer ember engedheti meg magának, hogy ne induljon el a munkába nap mint nap. A Központi Statisztikai Hivatal minden munkavállalóra kiterjedő felmérése szerint ez az összes magyarországi dolgozó 7%-át jelenti. Úgy tűnik tehát, hogy a Covid-válság nem hozott forradalmat a munkaerőpiac egészét tekintve. Kétségtelen, ez a 350 ezer fő azt jelenti, hogy távmunka azon a szinten tudott megragadni, mint ami a koronavírus-járvány súlyos lezárásokkal nem terhelt időszakára volt jellemző (ld. lenti ábránkat). Vagyis a vírus teremtette szituáció adott egy egyszeri lökést a távmunkavégzésnek, ám a home office/hibrid munkavégzés a koronavírus-járvány utáni időszakban egyáltalán nincs emelkedő pályán. Sőt, az elmúlt másfél évben stagnálás jellemző, ez az eredmény pedig nemzetközi összevetésben nagyon szerény.

Úgy tűnik, hogy szinte csak a szolgáltatószektor dolgozónak egy része szerezték meg a home office kiváltságát. Elkértük a legfrissebb adatokat a KSH-tól, amely szerint az iparban kevesebb mint 50 ezren, míg a szolgáltatószektorban csaknem 300 ezren dolgozhatnak részben vagy teljesen otthonról.

Az ipari, építőipari dolgozók esetében 2-4%-os a távmunkában dolgozók aránya, míg a szolgáltatásoknál 10-14%-os rátát látunk. Mindez nem meglepő, hiszen a gyártósorokat nem lehet otthonról üzemeltetni, de az épületeket sem lehet távmunkában felépíteni. Ugyanakkor az ipari és az építőipari vállalatok sokkal kevésbé rugalmasak a fehérgalléros munkavállalóikkal: ha a kékgallérosoknak be kell járniuk, akkor a többiekkel is ritkábban kivételeznek.

Ami a képzettség szerinti bontást illeti, a távmunka elsősorban a diplomások kiváltsága. A felsőfokú végzettségűek közül 10 munkavállalóból 2 dolgozhat távmunkában. A diplomások 20%-os rátájától jelentősen elmarad a középfokú végzettségűek 3-6%-os aránya, a legalacsonyabb végzettséggel rendelkezők esetében pedig nincs lehetőség otthoni munkavégzésre. Ez egyrészt abból fakad, hogy az alacsonyabb képzettségűek általánosságban fizikai munkát végeznek, amit nem lehet otthonról megoldani.

A regionális mintázat azt mutatja, amit a gazdaság struktúrája alapján sejteni lehet. Miután a fővárosnak a legerősebb a szolgáltatószektor, így nem meglepő, hogy itt dolgoznak a legtöbben távmunkában. Budapesten a dolgozók csaknem negyede (23%) részben vagy teljesen távmunkában látja el a feladatait, az ország többi részén a 10%-ot sem éri el a ráta. Pest megyében látunk még 6%-os adatot, a többi területen 5% alatti van az otthonról dolgozók aránya.

Ha megnézzük, hogy Magyarország hol helyezkedik el Európában a távmunkában foglalkoztatottak aránya kapcsán, akkor a sor vége felé kell keresgélnünk. A legfrissebb, azonos módszertan szerint készült adatok ugyan még 2020-asak, de ezekből is látható, hogy a kelet-közép-európai régióban általánosságban 10% alatti a távmunkában dolgozók aránya. Az észak- és nyugat-európai országokban látunk 15-25% közötti arányt, ami azt jelzi, hogy a fejlett, technológiaintenzív és szolgáltatásnyújtás-orientált országokban sokkal többen dolgozhatnak otthonról.

Összességében tehát elmondható, hogy amíg a koronavírus-válság előtt Magyarországon gyakorlatilag az IT-sok kiváltsága volt az otthoni munkavégzés, addig mostanra a szolgáltatószektor szélesebb körében jellemző a távmunka. Néhány éve (a koronavírus előtt) még tartósan 2%-os home office rátát láttunk, ez mostanra 7%-os lett. A Covid-válság közepette 15% feletti arányt is láttunk, azonban a járvány visszahúzódásával hamar véget ért a home office világa, és a vállalatok egy része szépen lassan elkezdte visszahívni a dolgozókat az irodára. Ezzel együtt is kétségtelen, hogy a Covid-válság olyan változásokat indított el a munka világában, amihez a vírus nélkül évtizedek leforgására lett volna szükség. Ugyanakkor az is világos, hogy az állásinterjúkon az otthoni munkavégzés kérdése – két évvel a vírusválság lecsendesülése után – leginkább a budapesti értelmiség körében merül fel, vagyis inkább egyfajta áttörésről beszélhetünk, mintsem home office forradalomról.

A felmérésről

A távmunka rendszeresen végzettnek tekinthető akkor, ha a megkérdezett az előző négy hétben munkára fordított idejének legalább a felét távmunka végzésével töltötte - írta a KSH a Portfolio kérdésére. Amennyiben a távmunka végzésére fordított idő nem éri el a munkával töltött idő ötven százalékát, de előfordult az előző négy hétben, "alkalmanként"-inak tekintendő.

Távmunkában dolgozónak tekintjük azt a foglalkoztatottat, aki munkáját rendszeresen vagy alkalmanként a munkahelyétől eltérő helyen (2023-tól otthon), informatikai és telekommunikációs eszközök igénybevételével végzi - közölte a KSH. Az ún. home office-ban dolgozók is ide tartoznak.

2023. januárjától változott a távmunkavégzésre vonatkozó kérdezés módja, így az adatok a korábbi időszakiakkal korlátozottan összehasonlíthatók. 2023-tól csak azoktól kérdezzük meg, hogy távmunkát végeztek-e, akik az elmúlt 4 hétben rendszeresen vagy alkalmanként otthon dolgoztak.

