Pár éven belül hatalmas veszély leselkedik Magyarországra, most próbálunk elugrani előle

A múlt héten jelentette be az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), hogy újraindítja csereaukcióit és rugalmasabbá teszi azokat. Így a jövőben már nem csak két konkrét papírt lehet majd egymással cserélni, hanem akár több sorozattal is fizethetnek a befektetők. Ezzel kimondva az a cél, hogy a 2025-26-os nagy lejáratokat csökkenteni próbálják. De miért halmozódott fel ekkora lejárat? És kinél vannak ezek a papírok?

Rengeteg lejárat lesz 2025-26-ban

Az ÁKK 2022. szeptember 8-án a lakossági állampapírpiaci folyamatok és a hozamok emelkedésének hatására úgy döntött, hogy átmenetileg felfüggeszti a csereaukcióit. A csereaukciók szüneteltetésének kedvező hatása volt, hogy az intézményi adósság átárazódása lassult, és ez 2022-ben kamatmegtakarítást eredményezett az eredeti tervhez képest – olvasható az adósságkezelő közleményében. Nemrég aztán az ÁKK bejelentette, hogy újraindítja a csereaukciókat, ráadásul egy technikai újítással rugalmasabbá teszi azokat. Így a jövőben egy adott papír ellenértékeként nem csak egy, hanem akár több sorozatot is felajánlhatnak a befektetők.

A múlt heti első „új” csereaukción a 2024/B, a 2024/C, a 2025/B és a 2025/C sorozatokat lehetett 2035/A-ra cserélni. A meghirdetett 20 milliárdos keretre egyelőre nem volt kiugró a érdeklődés, a hasonló összegű ajánlatból az ÁKK 13,5 milliárdot fogadott el.

A csereaukciós rendszer átalakításával egyértelműen az a cél, hogy vonzóbbá tegyék ezeket az aukciókat, az adósságkezelő nem is titkolta, hogy a 2025-2026-os jelentős lejáratokat szeretné még most időben kezelni. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy a 2024-es közel 2000 milliárdról előbb 2700 milliárd forint fölé emelkedik majd a lejáró állomány, majd 2026-ban már meghaladja a 3300 milliárdot is.

Ha az egyes forgalomban lévő sorozatokat nézzük, akkor is látszik a kiemelkedő 2025-26-os lejárat elsősorban a 2025/C, a 2025/C és a 2026/E sorozatok esetében, ezekből a piacon lévő állomány meghaladja az 1200 milliárd forintot az adósságkezelő statisztikája szerint.

Ez még a koronavírus-járvány hatása

Kérdés persze, hogyan tud hirtelen ekkora kötvénylejárat koncentrálódni, miért lehet a 2025-ös és 2026-os piaci állomány lényegesen nagyobb, mint a többi év esetében. Ennek fő oka, hogy 2020-21-ben a koronavírus-járvány miatt (na meg a választási logikából fakadóan) az állam erősen túlköltekezett. Ezt pedig az állampapír-kibocsátások emelésével tudta megvalósítani az adósságkezelő, a kérdéses papírok közül pedig az ötéves futamidejűek fognak lejárni a kérdéses időszakban.

Az állam gazdaságélénkítését a jegybank is támogatta két eszközzel:

Az MNB közvetlenül is vásárolt állampapírokat a klasszikus mennyiségi lazítás (quantitative easing – QE) program keretében.

2021 júliusági létezett a jegybank fedezett hiteltendere, melynek keretében különböző futamidőkre (3 hónaptól 5 évig) nyújtott hitelt a bankoknak, ennek fedezete szintén állampapír volt.

A QE-programban az MNB jellemzően hosszabb, 2030 körül lejáró papírokat vásárolt, ráadásul a jegybank vélhetően nem az ÁKK csereaukcióján fogja ezeket a kötvényeket értékesíteni. A második eszköz viszont lényeges a lejáratok szempontjából, hiszen

a fedezett repó keretében 2020 márciusa és 2021 júliusa között majdnem 2600 milliárd forintnyi hitelt nyújtottak ötéves időtávra.

Ez pedig azt jelenti, hogy nagyjából ennyi 2025-26-os lejáratú papír van, ami jelenleg nem forgalomképes, hiszen a repóügyletek mögött van fedezetként. Így amikor majd ezek a hitelek lejárnak, akkor a kérdéses állampapírok futamideje is véget ér, vagyis az államnak vissza kell fizetnie a tőkét.

A probléma, hogy amíg a jegybanki hitelek mögött fedezetként szerepelnek ezek a kötvények, addig azok nem tudnak kikerülni a másodpiacra, vagyis az ÁKK nem tudja csökkenteni a piacon lévő állományukat. Ugyanakkor az érintett bankoknak van lehetőségük, hogy a fedezetet a futamidő közben változtassák, így lehet „kiszabadítani” a kérdéses állampapírokat. Ehhez persze az adósságkezelőnek vonzó feltételeket kell kínálnia, hogy a bankoknak megérje egyrészt lényegesen hosszabbra cserélni a papírjaikat, másrészt módosítani a repó mögötti fedezetüket.

A fentiek miatt kezdett el már idejében felkészülni az ÁKK a közelgő nagy lejáratokra, várhatóan el kell telnie néhány hónapnak ahhoz, hogy kialakuljon a piac gyakorlata, kiderüljön, van-e igény erre az eszközre és sikeresen csökkenthetők-e vele a következő évek lejáratai.

