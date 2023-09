Kegyetlenkedést hozott az új világ: kémszoftverek, túlhajszoltság, a home office vége

Nem mindenhol vált rugalmasabbá a munkavégzés a koronavírus-járvány hatására. Számos helyen még keményebbé vált a munka: kémszoftverekkel figyelik az embereket, akik még a szabadságukon is dolgoznak, míg máshol ragaszkodnak az irodai munkavégzéshez, illetve a túlórákhoz.

A digitális munkarendre történő átállás a világjárvány idején megnehezítette a túlhajszoltság kultúrájának felszámolását. A jelenlétre fókuszáló munkahelyi működési modell túlélte a pandémiát, sőt, gyakran csak még nagyobb terhet rakott a munkavállalók nyakába. Ez azonban nem jelenti, hogy örökre az életünk része marad.

A Covid-19 szinte egyik pillanatról a másikra munkavállalók milliói számára változtatta meg a munkához való hozzáállást, illetve azt a módot, hogy hogyan végezzék el feladataikat. Az elmúlt három évben sor került a karrierutak és az emberi, szakmai értékek teljes átértékelésére. Sok cégnél felszámoltak olyan berögzült hagyományokat, amelyek megakasztották a munkahelyi fejlődést és egyáltalán nem járultak hozzá az emberek kiteljesedéséhez. Ebben új világban sok munkavállaló kétségkívül megkapta azt, amire vágyott:

új módszerek bevezetésének és alkalmazásának lehetőségét, beleértve a rugalmas beosztást, a távmunkát vagy akár a rövidített munkahetet is.

Csakhogy az üzleti világ egyik alapvető rutinját számos helyen továbbra sem sikerült megváltoztatni, nevezetesen a jelenlét központú munkavégzést. Ha a világjárvány szinte mindent megváltoztatott, vajon miért ragaszkodik még mindig megannyi cég a hosszú munkaidőhöz, vezet be kémszoftvereket, amelyek a számítógép előtt töltött időt és aktivitást figyelik, vagy hívja vissza az irodába alkalmazottait?

Bizalmi kérdés

A pandémia előtt sok iparágban a pénzügyi szektortól a tanácsadói munkakörökön át az it területekig szinte magától értetődő volt a folyamatos jelenléti kényszer. A vezetők elvárták, hogy mindenki letöltse legalább a 8 órás munkaidejét, de bizonyos helyzetekben vagy projektek során akár azt is, hogy a kollégák éjjel-nappal legyenek elérhetőek. Még akkor is, ha mindez fikarcnyit sem tett hozzá a produktivitáshoz, sőt, betegség vagy kimerültség esetén még rontotta is azt.

A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kiívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.

A munkakultúrában bekövetkezett számos változás ellenére a bizonyítékok azt mutatják, hogy a jelenléthez ragaszkodó vezetési és működési stílus sok szervezetnél nagyon mélyen gyökerezik, és rendkívül nehéz lesz megváltoztatni. Ha egyáltalán sikerül.

Tovább nehezíti a helyzetet, amikor a munkavállaló és a munkáltató közötti bizalom meginog, és/vagy a gazdasági helyzettel járó bizonytalanságok - például a megélhetési költségek drasztikus növekedése vagy az elbocsátások réme - elbillenti a felek közötti egyensúlyt.

Voltak, akik felnőttek a feladathoz

2020-ban, amikor a Covid-19 arra kényszerítette a vállalatokat, hogy egyik napról a másikra bezárják irodáikat, az alkalmazottaknak lehetőségük nyílt arra, hogy merőben új munkamódszereket tapasztaljanak meg.

A rugalmas és távmunka kipróbálása során rájöttek, hogy otthonról is zökkenőmentesen teljesíthetik feladataikat, és ugyanolyan produktívak maradhatnak, mint a munkahelyükön. Nem mellesleg közben jóval több időt tölthetnek a családjukkal, vagy a hobbijaikkal. Mindez felébresztette a vágyat a munkahelyi működés mikéntjének tartós megváltoztatására.

Sok munkáltató felnőtt a feladathoz, és drámai változtatásokat hajtott végre.

A McKinsey & Company 2022-es, 25 ezer amerikai munkavállaló körében végzett felmérése szerint a válaszadók 58%-a számolt be arról, hogy legalább heti egy napot otthonról dolgozhat, 35%-uk pedig azt mondta, hogy heti öt napon át van lehetősége a home office-ra. A távolról végezhető munkakörökkel rendelkezők mintegy harmada folyamatosan otthonról látja el a feladatait, míg a világjárvány előtt ez az arány mindössze 7% volt - ez már a Pew Research Center idei kutatásából derült ki.

Végtelenített terhelés

E bíztató változások ellenére úgy tűnik, hogy a jelenlétet megkövetelő kultúra még mindig sújtja a munkavállalók nagy részét. Sőt, egyes esetekben az új munkamódszerek még súlyosbítják is a helyzetet. A home office-szal például leomlottak a határok a személyes és a szakmai tér között.

A szétválasztás hiánya pedig még hosszabb munkaidőhöz, megnövekedett munkaterheléshez és a szünetek vagy szabadnapok kivételének nehézségéhez vezethet. És sok esetben vezetett is

- mondja Peter Brown, a PwC szakértője.

“A világjárvány idején az egyik napról a másikra történő átállás az otthoni munkavégzésre bizonyos esetekben kétségtelenül megnövelte az emberek munkaterhelését. Nem tudtak kikapcsolni sem képletesen, sem szó szerinti értelemben” - magyarázza Lucy Kallin, a nemek közötti egyenlőségre összpontosító Catalyst munkahelyi tanácsadó cég európai, közel-keleti és afrikai régióért felelős ügyvezető igazgatója. Ahelyett, hogy például a hazautat a munkából történő kikapcsolódásra használták volna, egyszerűen ‘bekapcsolva’ maradtak.

Színtiszta pszichológia

A bizalmi problémák elharapódzása sem segített sokat: miután az emberek érzékelték, hogy vezetőik nem feltétlenül hiszik el, hogy megfelelően dolgoznak otthonról, inkább akkor is elérhetővé tették magukat, amikor rosszul voltak, vagy lejárt a munkaidejük.

Azaz a digitális jelenlétre történő átállás a világjárvány idején megnehezítette a túlhajszoltság kultúrájának felszámolását.

“A bizalom hiánya szorosan összefügg a jelenlét iránti igénnyel” - magyarázza Kallin. Aki úgy érzi, nem becsülik kellőképpen eredményeiért és a hozzáadott értékért, amit előállít, az hajlamos kényszeresen készenlétbe helyezni magát. Az a vezető pedig, aki nem bízik kollégáiban, folyamatosan ellenőrizni akarja, ott vannak-e a többiek.

Emellett sokan azért nyújtották meg akár napi több órával is a munkaidejüket vagy helyezték magukat éjjel-nappali ügyeletbe, mert látták, hogy a szervezet, amelynek részei, mekkora erőfeszítéseket tesz a folyamatos munkamenet biztosítására. Amin nyilvánvalóan az ő állásuk léte is múlt.

Csak egyre rosszabb lesz?

Mivel sok munkavállaló továbbra is legalább részben távmunkában dolgozik, a fenti magatartások egy része megmaradt - és ez a szakértők szerint egyre nagyobb aggodalomra ad okot. A brit Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 2022-es adatai azt mutatták, hogy bár az elmúlt évek során a munkavállalók körében a jelenlétre törekvés szintje némileg csökkent, még mindig a HR-szakemberek mintegy 65%-a mondja, hogy a jelenség egyértelműen megfigyelhető a szervezet működésében, amelyet képvisel.

A CIPD azt is megállapította, hogy szintén elterjedt jelenség a szabadidő, például az éves szabadság felhasználása munkavégzésre.

Egy 2021-es tudományos kutatás eredményei további okokra is rámutatnak, amelyek miatt a Covid-19 súlyosbíthatta a digitális jelenléti kényszert. A munkavállalók ma már tisztában vannak vele, hogy online tevékenységeik során olyan digitális lábnyomok jönnek létre, amelyeket a munkáltatóik követhetnek, ezért még nagyobb erőfeszítést tesznek, hogy állandóan kommunikáljanak és jelen legyenek a digitális térben. Ez a kutatók szerint még több kiégett, beteg alkalmazotthoz vezet.

Ne ünnepeld a túlórázót!

Mindazonáltal a személyes, majd az online jelenlétre fókuszáló munkahelyi kultúra túlélte ugyan a világjárványt, de ez nem jelenti azt, hogy örökre megmarad. Felszámolásához azonban a munkáltatóknak meg kell érteniük, hogy ez a viselkedés miért gyökeredzik ilyen mélyen a szervezet működésében, és orvosolniuk kell az okokat.

A felsővezetőknek fel kell hagyniuk például azzal a gyakorlattal, hogy ünneplik és példaképként állítják a többiek elé azokat, akik bármikor elérhetőek, vagy dicsérik őket a túlórákért.

Nagyon fontos, hogy az alkalmazottak úgy érezzék, hajlandóak és képesek kikapcsolódni a munkából.

A munkaidő pontos meghatározása és betartása mindenkinek segíthet abban, hogy megszüntesse a munkahellyel ápolt egészségtelen kapcsolatot, és újraépítse a munka és a magánélet közötti határokat. Ehhez azonban az embereknek bizalmat és felhatalmazást kell kapniuk a munkaadóiktól.

Címlapkép forrása: Getty Images