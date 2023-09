Adatok alig jönnek, de kamatdöntésekre figyelünk a héten

Alig lesznek említésre méltó makroadatok a héten, jegybanki döntésekre viszont érdemes lesz figyelni, hiszen a kínai, az amerikai, a brit és a japán jegybank is összeül majd. Alapesetben a Fed lépése lenne a legizgalmasabb, most azonban a piac szinte biztosra veszi az irányadó kamat szinten tartását.

A hét meglehetősen eseménytelenül indul a makroadatok szempontjából, hiszen hétfőn mindössze az MNB nemzetközi tartalékainak alakulását lehet említeni. Ráadásul ez is részletes adat lesz már, vagyis komoly meglepetésre nem kell számítani. Kedden az Eurostat teszi közzé az augusztusi inflációs adatokat, melyekből ismét rangsort lehet felállítani a kontinensen. Ugyan a magyar infláció is erőteljes csökkenésnek indult, de a 16,4 százalékos érték még így is szinte biztosan a legmagasabb volt Európában.

2023. szeptember 18-24. makronaptár Magyar makrogazdaság szeptember 18. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok aug. szeptember 19. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció szeptember 21. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció szeptember 22. péntek 8:30 MNB A háztartások hitelállományának alakulása Q2 szeptember 22. péntek 11:00 PM Részletes államháztartási beszámoló aug. Nemzetközi makrogazdaság szeptember 19. kedd 11:00 EU Infláció aug. szeptember 20. szerda 3:15 Kína Kamatdöntés szeptember 20. szerda 8:00 UK Infláció aug. szeptember 20. szerda 11:00 EU Építőipar júl. szeptember 20. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés szeptember 20. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója szeptember 21. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés szeptember 22. péntek Japán Bank of Japan kamatdöntés szeptember 22. péntek 9:15 Franciao. Előzetes bmi szept. szeptember 22. péntek 9:30 Németo. Előzetes bmi szept. szeptember 22. péntek 10:00 EU Előzetes bmi szept. szeptember 22. péntek 15:45 USA Előzetes bmi szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A kínai jegybank szerda hajnalban kezdi meg a kamatdöntések sorát, este pedig a Fed teszi közzé a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) kamatdöntését. A piac most szinte biztosra veszi a kamat tartását, azonban jön friss makrogazdasági előrejelzés és a jegybankárok kamatpálya-prognózisa, így mégsem lesz eseménytelen az ülés. A befektetők most novemberre még elképzelhetőnek tartanak egy utolsó 25 bázispontos emelést, kérdés, hogy ennek valószínűségét most megerősítik-e.

A sorban a Bank of England lesz a következő, mely csütörtökön dönt a kamat alakulásáról. Ettől eltekintve azonban nem lesz más említésre méltó adat. A hét utolsó munkanapjára is maradnak adatok, az MNB péntek reggel a háztartások hitelállományának alakulásáról közöl adatokat, míg a Pénzügyminisztérium az augusztusi részletes államháztartási beszámolót publikálja. Külföldön pedig jönnek az előzetes szeptemberi beszerzési menedzserindexek, illetve a Bank of Japan kamatdöntése.

Címlapkép forrása: Getty Images