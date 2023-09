Karnyújtásnyira a csodától a Fed - de még kiderülhet, hogy illúzió volt az egész

A közvélemény egyre biztosabb abban, hogy a Fed - a történelmében gyakorlatilag először - sikeresen lemenedzseli az úgynevezett puha landolást, azaz recesszió nélkül sikerül visszaterelnie az inflációt a célhoz. Pedig a betonstabilnak látszó vélekedés több ponton is billeg: egyáltalán nem biztos még, hogy a gazdaság ereje tartós lesz, ha pedig mégis így lesz, akkor nem látszik, miért ne pattanna fel ettől az infláció. A Fed pontosan tisztában van a "felpattanó gazdaság-csökkenő infláció" érvelés tarthatatlanságával, és ha ezzel kapcsolatos vélekedését ma a nyilvánosság elé tárja, akkor az meglepetésként hathat a piacokra. A kamatdöntésben ugyanis aligha lesz meglepetés, nem is ezért lesz érdekes a mai ülés.

Nem a döntésre, hanem a kommunikációra kell figyelni

Ma ér véget az amerikai jegybank kétnapos kamatdöntő ülése, amelyet ezúttal is nagy várakozások öveznek, de nem elsősorban a döntés miatt: szinte biztosra vehető, hogy a jegybank szinten tartja ma a kamatokat. A Fed 2022 márciusa óta folytat monetáris szigorítást, az irányadó kamatsávot 0-0,25%-os szintről 18 hónap alatt 5,25-5,5%-os szintre emelték, ami 22 év óta a legkomolyabb monetáris szigorítást jelenti. A Fed már májusban is szinten tartotta a kamatokat, ezt a döntést júliusban egy 25 bázispontos emelés követte, a piac és a közgazdászok viszont biztosak benne, hogy ma nem várható újabb emelés.

A mai döntéssel kapcsolatos magabiztosság több oknak is köszönhető. Egyrészt a Fed májusban már lassított a kamatemelési tempón, a május-júliusi döntések lassabb pályára állították a szigorítást azzal, hogy a jegybankárok beiktattak egy ülésnyi szünetet a két emelés közé. Ha a júliusi emelés után szeptemberben ismét emelne a jegybank, akkor azzal a szigorítást ismét magasabb tempóra kapcsolná anélkül, hogy ezt előre jelezte volna.

A júliusi döntés óta beérkező adatok viszont nem teszik szükségessé, hogy a Fed magasabb fokozatra kapcsolja a szigorítást. Az infláció kedvezően alakul, a főmutató átmeneti emelkedését az üzemanyagárak és a bázishatás okozták, a maginfláció trendszerűen csökken. Az infláció a tavalyi 9,1%-os csúcsról 3,7%-ra mérséklődött augusztusra, a maginfláció 4,3%-ra csökkent, ami jelentős esés az előző hónaphoz képest is.

Emellett a munkaerőpiaci feltételek is látszólag lazábbá váltak, a munkanélküliségi ráta váratlanul 3,8%-ra nőtt augusztusban a korábbi 3,5% környéki szintről, a foglalkoztatottság létszámának alakulása is látványosan lassul. Persze ez nem jelenti azt, hogy a munkapiaci feltételek és az inflációs környezet ideális volna, egyszerűen csak nem történt olyan kedvezőtlen fordulat, amely indokolttá tenné, hogy a Fed visszatérjen az egymást követő üléseken bekövetkező emelések gyakorlatához. Nagyrészt ennek köszönhető a piaci is elemzői konszenzus arról, hogy ma ismét szünetet tart a kamatemelésekben a Fed.

Hogy mi lesz novemberben, az már más kérdés.

A Fed júniusi kamatelőrejelzése (dot plot) szerint a jegybanknak idén még egyszer kéne kamatot emelnie, és ha a korábbi tempóból indulunk ki, ennek a szeptembert követő ülésen, azaz novemberben kell megtörténnie. Csakhogy a piac úgy véli, hogy az emelés novemberben sem fog megtörténni, legalábbis a határidős kamatügyletekbe novemberre is szinten tartást áraznak a befektetők, sőt, már egyáltalán nem várnak további kamatemelést. Az első kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások viszont kitolódtak, ami összhangban van azzal, hogy a Fed várhatóan a "hosszabban tartó magas kamatkörnyezet" (angolul egyszerűen higher for longer) érvelést fogja erőltetni a további emelések beígérése helyett. Az erre vonatkozó előrejelzést is közzéteszik ma.

Értelemszerűen így az hozna komoly piacmozgásokat, ha ettől a várakozástól eltérő jelzéseket küldene a Fed. Márpedig erre nagy esély van, a jegybank érvényben levő kamatelőrejelzése szerint ugyanis még egy emelés várható. Ugyan ezt az előrejelzést ma felülvizsgálja – és közli is – a Fed, de ne fogadjunk rá nagy tétben, hogy a jegybank explicite előrejelezi, hogy nem várható további emelés, ez ugyanis a piaci feltételek (részvénypiaci árfolyamok, kötvényhozamok, utóbbiból következően a lakossági és vállalati hitelek kamatai stb.) lazulását eredményezhetné, ami nem kívánt lazítást jelentene a Fed számára. Márpedig ha nem is szigorít tovább a Fed idén, lazítani még biztosan nem akar.

A puha landolás mítosza: most mindenki túl optimista

A piac tehát egyértelműen úgy véli, hogy már láttuk az amerikai kamatok tetőzését – még akkor is, ha a Fed érvényben levő előrejelzése és több közgazdász véleménye is ellentmond ezzel. A piac magabiztossága mögött az a vélekedés áll, hogy az Egyesült Államokban ezúttal megvalósítható lesz a puha landolás: azaz az infláció a Fed kamatemeléseinek hatására úgy fog mérséklődni, hogy a reálgazdaságban nem következik be a recesszió. Az ilyen esemény kifejezetten ritka: az előző 9 kamatemelést 8 alkalommal mindig recesszió követte, és amikor a jelenlegihez hasonló mértékű emelés következett be, minden esetben jött a gazdasági visszaesés. A Fed maga is sugallta a jelenlegi kamatemelési ciklus során, hogy a recessziót is felvállalná az infláció letörése érdekében, noha alapforgatókönyve szerint puha landolásra számít (legalábbis ezt kommunikálja, nem is kommunikálhat mást).

A puha landolással kapcsolatos narratívát két tényező táplálja egyszerre: az egyik az, hogy az infláció meredeken esik, és már felülről közelíti a Fed 2%-os inflációs célját (lásd fent), miközben ezzel együtt nem következett be érdemi reálgazdasági lassulás. Főleg utóbbi lepte meg a piacokat, amelyeket egy éve ilyenkor még recessziós félelmek gyötörtek. Jerome Powell a tavalyi Jackson Hole-i beszédében még arról beszélt, hogy az infláció letörése fájdalmas lesz, tovább szítva a recessziós aggodalmakat. A jegybank és a piacok is a múlt tapasztalataira alapozva tartottak recessziótól, hiszen ahogy fent is írtuk, a jelentős monetáris szigorítást minden alkalommal gazdasági visszaesés követte.

A szigorítás viszont eddig látványosan nem fáj a gazdaságnak. A GDP az első félévben 2%-kal nőtt az USA-ban idén, a harmadik negyedévben pedig ennél is jelentősebb növekedés jöhet, az aktivitás valósággal felpattant. A termelés bővülését több szektorális adat és konjunktúramutató is alátámasztja, az Atlanta Fed aktuális gazdasági teljesítményre vonatkozó valós idejű becslése szerint az évesített negyedéves növekedés 2023 harmadik negyedévében 4,9% lehet. Noha a közgazdászok többsége szerint ez a szám túlzó, az biztosnak tűnik, hogy a GDP-növekedés jócskán meghaladja majd a második negyedéves évesített 2,1%-os évesített szintet (ami – ismét hangsúlyozzuk – már így is pozitív meglepetést jelentett).

A gazdaság ellenállóképességének legszemléletesebb példája az erős foglalkoztatottság. Az amerikai munkaerőpiac köztudottan rugalmas, a gazdaság lassulása általában könnyen megjelenik a vállalatok elbocsátási hajlandóságában. A foglalkoztatottság olyannyira fontos jellemzője a gazdaság aktuális teljesítményének, hogy a recesszió megállapításának feladatát ellátó NBER (National Bureau of Economic Research) – igen, az Egyesült Államokban van olyan szerv, amelynek (egyik) feladata a recesszió megállapítása – általában csak akkor deklarál recessziót, ha az együtt jár a foglalkoztatottság csökkenésével. Hiába mérséklődött például 2022 első két negyedévében a gazdaság, az NBER nem kiáltott recessziót, mert a foglalkoztatottság és a fogyasztás egyaránt bővült akkor. A jelenlegi monetáris szigorítási ciklusban a foglalkoztatottság nemhogy csökkent volna, de jelentős mértékben nőtt. (A munkanélküliségi ráta – lásd fent – utóbbi havi növekedése is az új álláskeresők számának növekedésével, nem pedig az elbocsátásokkal magyarázható, azaz ez is inkább az erős gazdaság indikátora lehet a jelentős számú nyitott álláshelyek miatt. Fontos viszont hozzátenni, hogy az amerikai adatok zavarosak, egy havi elmozdulásból nem szabad messzemenő következtetést levonni). Minden abba az irányba mutat tehát, hogy a gazdaság erős maradt a monetáris szigorítás ellenére, ezért a piac most látványosan belehitt a puha landolás forgatókönyvébe.

Csakhogy van egy kis baj ezzel a várakozással: ha a gazdaság tényleg ennyire erős marad, akkor az inflációs probléma újra akuttá válhat.

Nem tetszik a Fednek az erős gazdaság, és ez nagyon is érthető

Nem véletlen az, hogy a korábbi kamatemeléseket többnyire recesszió – de legalább lassulás – követte, mint ahogy az sem, hogy korábban az előrejelzők és a piac is azt várták, hogy a jelenlegi monetáris szigorítás is elhozza majd a recessziót. Az infláció mérséklődése ugyanis kéz a kézben jár a gazdaság lassulásával. A jegybanknak nincsenek olyan cizellált eszközei, amelyek az infláció okait szüntetnék meg anélkül, hogy ez kiterjedt hatásokkal járna: a jegybank egy dolgot tud tenni a kamatemelésekkel, a keresletet tudja mérsékelni (alapvetően két csatornán, a lakossági és vállalati hitelkihelyezések visszaesésén és a fogyasztást kiszorító megtakarítások növekedésén keresztül).

A kereslet azonban jelenleg nem akar mérséklődni, ez látszik az első féléves GDP-adatokon is, és az azóta beérkező részadatokon is. Elég csak a kiskereskedelmi adatokra pillantani, amelyek augusztusban további gyorsulást mutatnak. Visszaesésnek semmi jele.

Emellett a foglalkoztatottsági adatok is aggasztóak inflációs szempontból. Való igaz, hogy a jelenlegi környezet más mindenki korábbi monetáris szigorításhoz képest annyiban, hogy a munkaerőpiac strukturálisan is feszesebb, a korábbiakhoz képest ugyanis most munkaerőhiány van (sokan ezzel magyarázzák, hogy a szigorítás ellenére miért nem nőtt a munkanélküliség), csakhogy ez az adottság még nem mérsékli az inflációs kockázatokat. A foglalkoztatottság bővülése a korábbi évekhez képest szokatlanul magasabb béremelkedéssel együtt azt jelenti, hogy a gazdaságban erősödhet a kereslet, azaz nőnek az inflációs kockázatok.

Paradox módon nem segít a helyzeten, hogy az infláció mérséklődésével a reálbérek már jelentős emelkedésben vannak. Természetesen nem az a probléma ebben a helyzetben, hogy az infláció mérséklődik, hiszen az a kamatemelés elvárt következménye. A másik elvárt következmény, a béremelkedés mérséklődése viszont nem következik be. Azzal, hogy a reálbéremelkedés ismét pozitívba fordult, felerősödtek az inflációs kockázatok. Tovább ront az összképen, hogy az inflációs várakozások sem esnek tovább, és nem sokkal a Fed célszintje felett állandósultak 5 éves horizonton. Márpedig a várakozások visszahatnak a szereplők magatartására.

A puha landolással kapcsolatos vízió egyik fontos kiváltó oka épp az volt, hogy a gazdaság ereje mellett az infláció meredeken esett. Csakhogy fontos látni, hogy ez nagyrészt nem a Fed kamatemelései miatt történt: az infláció emelkedését a kínálati problémák (koronavírus-zárlatok az USA-ban majd Kínában, háború stb.) okozták, és ahogy ezek elmúltak, a kereslet-kínálat rendeződésével, és nagyrészt a magas bázis miatt, 2023-ban organikusan mérséklődött az infláció. Ha viszont a havi mérséklődést nézzük, jelentős enyhülésről továbbra sem beszélhetünk: 2023 augusztusában például az árak az előző hónaphoz képest 0,6%-kal nőttek, és bár ennek nagy részét az üzemanyagok áremelkedése okozta, az energia és élelmiszer árváltozását kiszűrő maginfláció is 0,3% volt havi bázison, ami magasabb, mint a Fed által legfeljebb kívánatosnak tartott 0,2%.

Havi infláció az Egyesült Államokban 2023 jún. 2023 júl. 2023 aug. Minden termék 0,2% 0,2% 0,6% Élelmiszer 0,1% 0,2% 0,2% Energia 0,6% 0,1% 5,6% Szolgáltatások 0,3% 0,4% 0,4% Forrás: US Bureau of Labor Statistics, Portfolio

Összefoglalva a fentieket: azzal, hogy a gazdasági aktivitás felpattan, nő a keresleti infláció veszélye.

Ezt pontosan látja a Fed is, és ennek szólt az idei Jackson Hole-i beszéd üzenete, amelyben Jerome Powell elnök arról beszélt, hogy a gazdaság ereje aggasztó, és amennyiben nem látszik jele az aktivitás mérséklődésének, a Fed további szigorító lépéseket fog tenni. Az inflációs kockázatok miatt teljesen érthető ez a kijelentés. De akkor a piac miért hiszi el ennyire, hogy a gazdaság ereje és a dezinfláció egyszerre kitarthat? Lehetne találni választ erre is, de a kérdés inkább az, hogy kell-e egyáltalán keresni a választ: a piac hajlamos belehinni a friss fejleményekbe, és azokat extrapolálni a jövőre, majd amikor rádöbbennek, hogy a várakozások megalapozatlanok voltak, jön az eladási roham és a piaci csapkodás. Jellemző helyzet ez, de ettől még nem kizárható, hogy most igazuk lesz – mindenki számára örömteli lenne, ha így lenne.

Nemcsak az infláció oldaláról sántít a puha landolás elmélete

Ha a gazdaság túl erős marad, akkor felélednek az inflációs kockázatok, ez tiszta sor. Ha a dezinfláció az erőteljes gazdasági környezetben elakad, és emiatt a Fednek a korábban vártnál jelentősebben kell szigorítania, és akár bőven 6% fölé emelnie az irányadó kamatokat (bizony vannak olyan előrejelzők, akik erre látnak esélyt), azzal ismét előtérbe kerülnének a recessziós kockázatok. Vagyis megdől a puha landolás elmélete.

Elméletileg nem kizárható a lehetőség, hogy a gazdaság valóban erős marad. A Fed a szigorítási ciklus kezdetén 2-2,5% környékére lőtte be az úgynevezett semleges kamatszintet, amely alatt az irányadó kamat még stimulálja a gazdaságot, felette pedig visszafogja. A kezdeti 50-75 bázispontos emelések azt a célt tükrözték, hogy a Fed minél hamarabb fölé menjen ennek a szintnek. Mára 5,25-5% között van a kamat, tehát az előzetesen vélt semleges kamatszint felett vagyunk bőven, azaz lassulnia kéne a gazdaságnak. Csakhogy mivel ez látványosan nem történik meg, egyre többen vetik fel, hogy a semleges kamatszint is felfelé tolódott. Ez nem lenne precedens nélküli, hiszen történelmi visszatekintésben még a jelenlegi kamatszint sem tekinthető magasnak (inkább a szigorítás sebessége adja a jelenlegi ciklus erejét). Ha a semleges kamatszint időközben nőtt, az megmagyarázza azt a jelenséget, hogy a gazdaság miért nem lassul a jelenlegi kamatszinten sem.

Eközben viszont azt se feledjük el, hogy a gazdaság nagyon gyorsan elveszítheti erejét.

A korábbi szigorítási ciklusok során is jellemző volt, hogy a piac és a közgazdászok elhitték, hogy megvalósítható a puha landolás. Legtöbbször nem így történt. Ha mélyebben megvizsgáljuk a korábbi adatokat, az is kiderül, hogy az erős munkaerőpiac sem feltétlenül jó indikátor, a recesszió bekövetkezte előtt ugyanis 1-2 hónappal még jellemzően bővül a foglalkoztatottság, mielőtt hirtelen csökkenne. A korábbi tapasztalatok szerint a recesszió az USA-ban az első kamatemeléstől számítva 2-2,5 éven belül jön el, jelenleg csak 1,5 évnél vagyunk, a reálkamat pedig csak idén tavasszal vált pozitívvá. Semmi sem teszi indokolttá tehát, hogy a jelenlegi erős gazdasági adatokat látva biztosra vegyük, hogy ebből puha landolás lesz. Az ilyen következtetés egyszerűen elhamarkodott.

Ha a monetáris politika az autóvezetéshez hasonlítható, akkor úgy képzeljük el, hogy az autónak nem megbízható a sebességmérője, homályos a szélvédője, miközben kiszámíthatatlanul és késve reagál a gázadásra vagy a fékezésre

- így jellemezte a jegybankárok munkáját Ben Bernanke korábbi jegybankelnök.

A bizonytalanságok óriásiak, a fenti idézet és a cikkben bemutattok nagyon jól szemléltetik, hogy a még mindig Fednek mennyire nincs egyszerű dolga. Nem mindegy, mit kommunikálnak ma, hiszen az erős gazdaságot látva nyitva kell hagyniuk a lehetőséget a további szigorítás előtt, miközben a túlszigorítást is igyekeznek elkerülni. A jegybank számára most, a kamatpálya feltételezett csúcsán az a fontos, hogy kiegyensúlyozzák az alul- és túlszigorítás kockázatait, miközben megtartják a rugalmasságot a jövőre nézve. Ilyen szemüveggel érdemes olvasni a mai Fed-közleményt és figyelni Jerome Powell Fed-elnök mai sajtótájékoztatóját. Előbbi magyar idő szerint este 8-kor, utóbbi fél 9-kor jön, az eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: Getty Images