Napelemesek: tiszták végre a szaldó elszámolás keretei, piaci mechanizmus jöhet a bruttó elszámolásban

A minapi energiaügyi minisztériumi egyeztetésen tisztázódtak végre a szaldó elszámolás keretei, így eldőlt, hogy minden HMKE-tulajdonosra érvényesek a szabályok, nemcsak a lakosságra, a rendszerhasználati díjfizetés kérdése is kitisztult, az uniós napelemes pályázaton részt vevők is fontos jelzést kaptak – mutatott rá az egyeztetésen részt vevő MANAP Iparági Egyesület elnöke a ma kiadott közleményben. Szolnoki Ádám ebben azt is jelezte, hogy a bruttó elszámolás kialakításáról is egyeztetést folytattak, és ennek, illetve az esetleges kapcsolódó egyéb támogatásoknak a bejelentése szeptember vége körül várható, amelyet megelőzően a felek újabb egyeztetéseket fognak folytatni. Különösen fontos üzenet a rezsicsökkentés keretei tükrében, hogy Szolnoki Ádám szerint „a minisztériummal egyetértettünk abban, hogy valamilyen piaci mechanizmus szerepet kell, hogy kapjon az új rendszerben”.

Nem változik semmi a szaldó elszámolásban

E hét hétfőn, szeptember 18-án folytatódtak az iparági egyeztetések az Energiaügyi Minisztériumban, ahol Steiner Attila államtitkár, Alföldy-Boruss Márk helyettes államtitkár, Szilágyi László, az Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) alelnöke és Szolnoki Ádám, a MANAP elnöke vett részt. A hétfői eseményről a minisztérium és az MNNSZ Facebook-posztjait, az azokból kiderült fontos információkat már feldolgoztuk, ma pedig a MANAP is kiadott egy posztot, illetve közleményt, amelyet szintén bemutatunk az alábbiakban.

A MANAP közleményének egyik fő üzenete az, hogy azon jelenlegi és jövőbeli Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) tulajdonos fogyasztók részére, akik 2023 szeptember 7-ét megelőzően nyújtották be igényüket HMKE létesítésére, nincs új szabály a rendszerhasználati díjak elszámolása tekintetében.

A jelenlegi, vagy úgy is mondhatjuk, hogy „régi” éves szaldó elszámolás semmilyen tekintetben nem változik, azaz továbbra sem kell a betáplált energia után rendszerhasználati díjat fizetnie ezen fogyasztóknak, csak ahogy megszokták, az éves szaldósítás alapján. Ha többet fogyasztottak, mint amennyit termeltek, akkor ezen fogyasztás után kell az áram és a rendszerhasználat díját megfizetniük

– egyértelműsítette Szolnoki Ádám a megbeszélést követően.

Ezt azzal is kiegészítette: „Mindemellett tisztázódott az is, hogy nemcsak a háztartásokra és a családokra érvényes az éves szaldó megmaradása, hanem minden HMKE tulajdonosra vonatkozik, azaz cégekre, intézményekre is, ami fontos pontosítás, mert az eddig kiépült körülbelül 2 GW HMKE-nek a 30%-a ezen fogyasztók üzemeltetésében van.”

Amint már a minisztérium posztjában is kiszúrtuk: új fejlemény, hogy a 100%-os napelemes uniós pályázatban (RRF-6.2.1.) részt vevő pályázók kapcsán a minisztérium az Európai Bizottsággal egyeztetéseket kezdett, hogy az éves szaldóelszámolás rájuk is érvényes maradhasson, amennyiben az igénybejelentésük 2023. szeptember 7-ig megtörtént. „Bár jelenleg ezen pályázók a pályázati feltételrendszer szerint az új bruttó elszámolás szerinti rendszert, ha látatlanban is, de vállalták, amennyiben ezen módosítás sikeres lenne, az további 30 ezer HMKE-nek jelentene jelentősen kedvezőbb feltételeket és segítené a rászorulók beruházását” – tette hozzá a MANAP elnöke.

Jönnek a bruttó elszámolás részletei

A közlemény emlékeztet rá, hogy egyeztetés folyt a bruttó elszámolás kialakítás alatt lévő keretrendszeréről is. Szolnoki Ádám szerint

a minisztériummal egyetértettünk abban, hogy valamilyen piaci mechanizmus szerepet kell, hogy kapjon az új rendszerben.

Ez több dologra is utalhat az alábbi javaslatok alapján: egyrészt arra, hogy a betáplálás során a felszámított árban valamilyen piaci keret is érvényesüljön, márészt arra is, hogy a megtermelt áramot szabadon értékesíthették a napelem-tulajdonosok az energiakereskedők felé, ez pedig további számos kérdést is kinyithat a rezsicsökkentés merev díjstruktúra rendszere tükrében.

A fenti általános elv rögzítése mellett a MANAP és az MNNSZ közösen javaslatokat tett annak érdekében, hogy továbbra is vonzó beruházás legyen napelemet telepíttetni, és hogy a HMKE iparág ismét a magyar gazdaság stabil szektora lehessen. A közlemény szerint a javaslatok az alábbi területeket érintették:

A HMKE tulajdonosok által fizetett és a betáplált energiáért kapott ár között a különbség legyen méltányos, lehetőleg a piaci körülményeket is vegye figyelembe.

A megtermelt áramot a felhasználók szabadon értékesíthessék.

Az energiaközösségek létrehozását és működését szabályozó keretek mihamarabb kerüljenek kialakításra.

Vizsgáljuk meg, hogy a napelemes rendszerek ÁFA-tartalma milyen feltételekkel csökkenthető.

Amennyiben napelemes támogatás lesz, az egy olajozottan működő, a magyar KKV-k finanszírozási képességét figyelembe vevő és külső forrásoktól nem függő támogatás legyen.

Amennyiben lesz napelemes támogatás, legyen kiegészítve energiatakarékos beruházásokkal, szigeteléssel, hőszivattyúval és az energetikai tervezéssel is.

A visszatáplálás feloldása automatikus legyen az érintett felhasználók számára, külön adminisztratív akadályok, feladatok nélkül kezdhessenek betáplálni a hálózatba ezen felhasználók.”

A közlemény megjegyzi:

a bruttó elszámolás és a kapcsolódó esetleges egyéb támogatások bejelentése szeptember vége körül várható, ezt megelőzően a felek újabb egyeztetéseket fognak folytatni.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a tárcával elindult egy folyamatos párbeszéd, ahol szakmai szinten tudunk egyeztetni és a potenciális irányokat megvitatni. Az elmúlt három hét eseményei alapján bizakodók vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a napenergia hazai térnyerése közös ügye a minisztériumnak és a szakmai szervezeteknek” – zárta beszámolóját Szolnoki Ádám.

