Napelemes elszámolás: ez most a lényeg a viharos hetek után

A háztartási méretű naperőművek termelésére vonatkozó elszámolási szabályok kormányzati bejelentése átlátható helyzetet teremt és legfontosabb üzenete, hogy megszünteti a bizonytalanságot, amely a légből kapott hiedelmek és félreértések táptalaja volt eddig. Lehet, hogy kedvezőtlenebb lesz az elszámolási rendszer, mint eddig, de még így is sokkal jobb alternatíva, mintha fosszilis alapú energiarendszerre alapoznánk az életünket, így a HMKE-kapacitás bővülése a jövőben is folytatódni fog - véli Székely András, a meghatározó iparági szereplőnek számító Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője, tulajdonosa.

Izgalmas időszak után jutottunk el idáig

Amint arról beszámoltunk, Lantos Csaba energiaügyi miniszter szeptember 8-án bejelentette, hogy az, aki szeptember 7. éjfélig jelezte az elosztóhálózati társaságnak háztartási méretű (HMKE) naperőmű telepítési igényét, és 2025. végéig befejezi a beruházását, a telepítéstől számított tíz éven át az éves szaldó elszámolási rendszerben maradhat.

A bejelentés és az ez után megjelent kormányrendeletek értelmében a fenti időpontot követően beérkező igények nyomán megvalósuló beruházások viszont már egységesen az EU által az újonnan csatlakozók számára 2024. január 1-jétől előírt új, bruttó elszámolási rendszerbe kerülnek, mellyel kapcsolatban egyre több részlet lát napvilágot.

A bejelentés és a rendeletek egy közel egy éve tartó bizonytalan helyzetet zártak le az érintettek többsége számára vélhetően megnyugtatóan.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2022 novemberi rendelete ugyanis már előre vetítette, hogy 2024. január elsejétől lényegében mindenkinek megszűnik a jelenlegi kedvező éves szaldó elszámolás lehetősége, és a helyébe egyfajta havi szaldózás léphet. A rendelet azonban nem volt egyértelmű, és a MEKH, illetve az azóta létrejött Energiaügyi Minisztérium (EM) sem sietett tisztázni a helyzetet, egészen idén augusztus 26-áig, amikor is a tárcavezető bejelentette, hogy mindazon háztartási napelemes rendszer tulajdonos, aki már telepítette a rendszerét, jövő januártól átkerül az éves helyett a havi szaldó elszámolási rendszerbe, azoknak pedig, akik újonnan csatlakoznak a rendszerhez, a bruttó elszámolás lép érvénybe.

Ez érdemben rontotta volna a megtérülést visszamenőleges hatállyal, így a terv érzékelhetően nagy indulatot váltott ki a HMKE-tulajdonosok körében. Ezt érzékelve a kormány visszakozott, a szaktárca pedig az iparággal és a MEKH-hel folytatott egyeztetések során kidolgozta az új, a napelemesek érdekeit jobban figyelembe vevő tervet. A döntés így vélhetően azt is jelenti, hogy a kormány végül úgy ítélte meg, hogy a már meglévő HMKE-k havi szaldóba terelésével hálózatfejlesztésre bevonható, éves szinten tízmilliárd forintos nagyságrendű plusz forrásról célszerű lemondani a várható negatív politikai következményekre tekintettel.

A tavaly ősszel nagyrészt épp a naperőművek által okozott hálózati kihívások miatt bevezetett betáplálási stop feloldásához szükséges infrastrukturális fejlesztések egyébként már zajlanak, és a kormányzati tájékoztatás szerint 2024 januárjától az ország területének nagyobb részén feloldhatják a moratóriumot, mielőtt 2024 végéig teljesen kivezetik a vonatkozó rendelet alapján.

Elkerülhetetlen a változás

Az elszámolási rendszer átalakítása több ok miatt is szükségszerű, ezért is írja elő az EU, hogy 2024. január 1-jétől az új csatlakozókra vonatkozóan már nem alkalmazható a jelenlegi nagyvonalú éves szaldó elszámolási rendszer. Ez, az energiamennyiségen alapuló szaldósítás (net-metering) világszerte széles körben alkalmazott elszámolási mechanizmus, amely támogató feltételeivel nagyban hozzájárult a napelemes kapacitás felfutásához, de alkalmazásával kapcsolatban dilemmák merülnek fel.

Mindenekelőtt az, hogy a napelemes rendszert üzemeltetők nem a hálózathasználat arányában járulnak hozzá az átviteli és elosztói rendszer fenntartásához és fejlesztéséhez, miközben a növekvő napelem-kapacitás hálózati integrációja jelentős többletköltséggel jár az elosztó számára. Emiatt a napelemmel nem rendelkező fogyasztókra többletteher hárul, és gyakorlatilag a hálózati szolgáltatások keresztfinanszírozása történik.

Vagyis, bár a már meglévő HMKE-rendszerek évesből havi szaldó elszámolásba való áthelyezése lekerült a napirendről, az új csatlakozók - és a legalább tíz éves, 2014 előtt telepített rendszerek - számára kilátásba helyezett bruttó elszámolási rendszer bevezetésére mindenképpen sor kerül.

Az új elszámolási rendszerben a jelenlegivel szemben várhatóan külön és különböző tarifán fog történni a hálózatra adott és a hálózatról vételezett villamos energia és a kapcsolódó hálózati díjak elszámolása. A helyben fel nem használt áram továbbra is feltáplálható lesz, és a szolgáltatótól/kereskedőtől kapott ellentételezés jobban fogja tükrözni a piaci árakat. A 7-8 éves megtérülési idő megnyúlása ugyan aligha kerülhető el, de ennek az EU és a kormány szándékai szerint is korlátozott, a napelemes háztartások számára vállalható mértékűnek kell lennie; sőt, a példák alapján az új elszámolási rendszer kialakítható úgy, hogy bizonyos esetekben az általa biztosított megtérülés még gyorsabb is lehet, mint az éves szaldó rendszerben.

Tiszta vizet öntöttek a pohárba

Úgy tűnik, hogy ezúttal is kiderült: a tények makacs dolgok, tehát ma a napenergiának kevés alternatívája van – a lakosság esetében biztosan

- értékelte a fejleményeket Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője, tulajdonosa. A szakértő szerint mindenképpen szerencsés lépés a szaldó megtartása, ami egyben erős üzenet a napelem tulajdonosok számára, hogy bízhatnak abban az ígéretben és koncepcióban, amivel - esetenként - több évvel ezelőtt elindultak. Másrészt a telepítő cégeknek és a napelem piac szereplői számára ugyancsak pozitívum, hiszen a bejelentés értelmében folytatódhat a napelemek hazai térnyerése, biztosítva ezzel munkahelyeket és a vállalkozások fenntartható működését. Az intézkedés segítséget jelent még a telepítő cégeknek abban is, hogy az ügyfeleknek az eddiginél pontosabb kalkulációt és tájékoztatást tudjanak adni, ha hozzájuk fordulnak a napelem-telepítés gondolatával.

Összességében a bejelentésnek az is a haszna, hogy megnyugtatja a kedélyeket, és több, az elmúlt hetekben követhetlen változás bizonyos részleteivel kapcsolatban tiszta vizet önt a pohárba

- fűzte hozzá Székely András. A meghatározó iparági társaság vezetője szerint a következő időszakban ki kell derülnie a részleteknek a 2024. január 1-jétől életbe lépő bruttó elszámolási rendszerről.

Ha azonban a témában eddig megjelentek alapján 5 forintos átvételi árral lehet kalkulálni, akkor az továbbra is azt az eddig is tudható koncepciót erősíti, miszerint a napelemes rendszerek a szaldónál kedvezőtlenebb elszámolás miatt hosszabb megtérülési idővel működnek majd. Ezzel együtt az alapfelállás nem változik még így sem: a napelemes beruházások továbbra is értéknövelő, zöld beruházások, amelyek hozzájárulnak a rezsiköltségek kiszámítható tervezéséhez. A megtérülés sok olyan tényező függvénye, ami menet közben változhat, különös tekintettel a jelenlegi folyamatokra, miszerint a dekarbonizációs- és klímacélok teljesítése következtében tervezett nagy volumenű, az energetikát érintő zöldberuházások révén javul a teljes ország napelem-kompatibilitása, ami kedvezően hathat a napelemes rendszerek költségeire és például a beruházás megtérülési idejére is. Amennyiben viszont 13 forint lesz az átvételi ár, úgy az kedvező megtérülési mutatókkal még inkább ösztönözheti a lakosságot a napelemes beruházásokra - hangsúlyozta.

Bármelyik eset is valósul meg, azon az állásponton vagyunk (és ezt javasoltuk korábban is) hogy a már havi bruttóba kerülő új napelemes rendszer tulajdonosai számára elérhetőek legyenek olyan pályázatok, amelyekkel energiatárolókat tudnak a rendszerhez kapcsolni. Ezzel a nyugat-európai trendeket követve tovább lehetne ösztönözni a decentralizált napelemes rendszerek helyben történő villamosenergia-termelésének- és felhasználásának elterjedését

- fogalmazott Székely András.

A szakember úgy gondolja, hogy a háztartási akkumulátoroknak az elszámolási rendszer változásától függetlenül lesz egy „természetes” felfutása, ahogy egyre nő az igény és ezzel párhuzamosan csökken majd a piaci ára.

Az akkumulátorral kombinált napelemes rendszer egyszerűen verhetetlen és nincs alternatívája arra, ha egy család környezetileg és gazdaságilag is fenntartható, teljes függetlenséget biztosító, zöld energetikai rendszerben gondolkodik.

Ugyanakkor szerinte, ahogy a napelemes rendszerek térnyeréséhez is hozzájárult, úgy a háztartási méretű energiatárolók elterjedését is nagymértékben segítené, ha pályázatokat írnának ki a finanszírozáshoz. Ipari méretű és a gyártói szektorra méretezett energiatárolók esetében volt már szó pályázatokról, ezért a szakember nem tartja elképzelhetetlennek, hogy idővel a lakossági szegmensben is elérhetőek lesznek ilyen finanszírozási megoldások. Az energiatárolók elterjedése több szempontból is kedvező lenne, hiszen növelné a hálózat rugalmasságát, a lakosság energiatudatosságát, segítené az ország dekarbonizációs céljait, ezzel együtt pedig az ország energiafüggetlenségi törekvéseit is - fűzte hozzá.

Nem csökken a napenergia vonzereje

A mostani bejelentés mindenki számára átlátható helyzetet teremt és legfontosabb üzenete, hogy megszünteti a bizonytalanságot, amely a légből kapott hiedelmek és félreértések táptalaja volt eddig. A HMKE népszerűsége nem fog eltűnni, bármilyen is legyen az elszámolás, de tény, hogy az eddigi szaldó elszámolással nehéz versenyezni. A bruttó elszámolásnak sajnálatos módon már megjelenés előtt rossz az imázsa, holott továbbra is fenntartható a napelemes rendszer és a január 1-jétől életbe lépő elszámolás sem csökkenti a napenergia vonzerőjét. Lehet, hogy kedvezőtlenebb lesz az elszámolási rendszer, mint eddig, de még így is sokkal jobb alternatíva, mintha fosszilis alapú energiarendszerre alapoznánk az életünket - hívta fel a figyelmet a szakember.

A HMKE-kapacitás bővülése véleményünk szerint a jövőben is folytatódni fog, ami annak is köszönhető majd, hogy a bejelentés szerint feloldják a hálózatcsatlakozási stopot az ország nagy részén. A REPowerEU terv és a tudható pályázatok, valamint az Energiaügyi Minisztérium legutóbbi, napenergia kapacitás-bővítés melletti elköteleződése szintén hozzájárulnak majd ahhoz, hogy továbbra is sok magyar család válassza a HMKE-t, mint a saját zöldenergia-termelés legjobb eszközét

- mondta Székely András.

A bejelentések és rendeletek arra is utalnak, hogy a kormány várakozásai szerint 2025 végéig nem feltétlen zárul le a 2023. szeptember 7. éjfélig benyújtott összes HMKE-igény nyomán a beruházások kivitelezése. A szakértő nem kívánt találgatásokba bocsátkozni a benyújtott igények feldolgozásának állására vonatkozóan, az azonban szerinte is tény, hogy az elmúlt időszak többkörös igénybejelentési rohamai igencsak megterhelték a rendszert. Az Optimum Solar Home System Kft.-nél szintén azt tapasztalják, hogy elhúzódnak a szokásos munkafolyamatok, aminek egyértelműen a HMKE-roham az oka.

Ezzel együtt azt gondoljuk, hogy ez mind csak időszakos probléma vagy akadály, ugyanis számos olyan nemzetközi és hazai bejelentés is történt a zöld-átátállással kapcsolatban, elég csak a REPower EU új fejezetére, vagy az uniós elnökség programjára gondolni, amelyek biztosítani fogják a hazai megújulók további fejlődését - fogalmazott a cég vezetője. Ide tartoznak többek között az energiaellátás diverzifikálást, a megújulók térnyerését, a villamosenergia-hálózat korszerűsítését és digitalizálását segítő intézkedések és beruházások.

Megnőtt a cégek igénye a napelemekre

A HMKE iránti kereslet az Optimum Solar Home System-nél folyamatosan, évről évre emelkedett, de egyértelműen érezhető volt, hogy a kiugró keresleti időszakok jól beazonosíthatóan pályázatokhoz kapcsolódtak. A másik keresletélénkítő momentum a bruttó elszámolási rendszer belengetése volt: ahogy sokasodtak a hírek a bruttó elszámolásról, úgy nőtt az igény a HMKE-re, hogy még a szaldóba kerüljenek az ügyfelek.

Az elmúlt egy évben fennálló hálózati betáplálási stop miatt a lakossági megrendeléseink nagy mértékben csökkentek, viszont a vállalati megkereséseink ezzel ellentétesen, nagy mértékben nőttek, hiszen a cégek rendszerint akkor fogyasztják el a napelemek által termelt energiát, amikor azok termelnek. Így a visszwatt védelemmel ellátott rendszerekből sok cég rendelt ebben az időszakban is

- mondta Székely András.

Szerinte a HMKE-k elszámolásával kapcsolatos bizonytalanság, ami bizalmatlanságot is eredményez, egyáltalán nem tesz jót sem a lakosságnak, sem a piaci szereplőknek, sem pedig a vállalatoknak, akik szintén érdekeltek a napelemes megoldásokban. A kisebb piaci szereplők nem bírják a változó körülményeket, jó példa erre a pályázatok hirtelen felfüggesztése, és olyan cégről is lehet tudni, amely ennek hatására befejezte tevékenységét. Mi rugalmasan tudjuk kezelni erőforrásainkat, és kollégáink megtartása elsődleges prioritás - közölte a szakember, aki úgy véli, megrendelésállományukra biztosan hatással lesz az, ha kiderülnek a részletek a vállalatokra vonatkozó elszámolási rendszer tekintetében, ugyanis esetükben nincs hatóságilag csökkentett energiaár, ezáltal a nagy energiafogyasztó üzleti vállalkozások már korábban is érdeklődtek a napelemes megoldások iránt, ám a bizonytalanság őket is várakozó álláspontra kényszerítette.

