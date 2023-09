Csapdahelyzetben van a magyar gazdaság? Itt az 5 legégetőbb kérdés

Ahogy csökken a magyar kamatelőny az európai, és főleg az amerikai kamatszintekhez képest, és közben minél tovább tart a magyar gazdaság visszaesése, úgy nő az esélye a növekedésösztönzés felé való elmozdulásnak és a gyengébb forint árfolyamnak. Tiszta vizet öntünk a pohárba: sorra vesszük, melyek most a magyar gazdaság legégetőbb kérdései, mik lehetnek az arra adott válaszok, reakciók és mi lesz a forinttal.

1) Az EU-s pénzek

Tavaly év végén erőteljesen fokozódott a stressz, hogy lesz-e megállapodás az unióval, vagy végleges forrásvesztéshez vezet a történet. Ez utóbbit elkerülte a magyar kormány, ami meg is nyugtatta a magyar eszközökbe fektetőket, azóta azonban blokkolt forrás feloldása nem történt. Azaz összességében jelentős előrelépésről nem igazán hallhattunk, holott lassan már a negyedik negyedévben járunk.

Időközben kicsit háttérbe is szorult a történet, mivel a nemzetközi környezet meglehetősen kedvező volt és a magyar eszközök nagyon jól teljesítettek. Egybehangzó vélekedés ugyanakkor, hogy nincs alternatívája az EU pénzeknek - már csak az egy éve tartó recesszió miatt is égető szükség lenne Magyarországnak ezekre a forrásokra. Mint ahogy az a várakozás is egybehangzó, hogy egyhamar nem várható megoldás, és

szinte biztos, hogy idén már nem látunk folyósított összeget az eddig blokkolt forrásokból. Az október közepén tartott lengyel választásokig több okból sem várható érdemi előrelépés

– emlegetik ezt egyre gyakrabban különféle nemzetközi gazdasági fórumokon.

Mivel nincsenek most éles határidők, nincs is nagy kapkodás. Ha októberben nem, akkor talán év végén lehet némi előrelépés a Helyreállítási és Ellenállóképességi eszköz hitel-lába (itt év végéig újabb dokumentumokat kell leadni) és egyéb politikai alkuk miatt, de további késés is erősen benne van a pakliban. Magyarország láthatóan szeretne eleget tenni bizonyos mérföldköveknek és ezzel megszerezni a blokkolt EU források egy részét, de egyáltalán nem biztos, hogy minden “szupermérföldkő” és ezzel a befagyasztott források döntő többsége elérhetővé válik valaha is.

Ez így összességében inkább negatív forgatókönyv, de érdemi kérdés, hogy mikor kezd el aggódni miatta a piac - hiszen a jelentős késéssel azért már többé-kevésbé számolnak a befektetők. Vélhetően a globális befektetői hangulat adja meg erre a választ.

2) Az államháztartási hiány

Égető kérdés szerte a világon az államháztartási hiány, nem kivétel ez alól a régiónk sem. Csehországban már bejelentettek új intézkedéseket, Lengyelországban deficitcélt kellett emelni, Romániában is megy az egyezkedés az EU-val egy, a terveknél érdemben magasabb hiánycélról. Az energiaköltségek megemelkedése, a különböző kompenzációs csomagok kiadásai és főleg a vágtató infláció miatt gyengélkedő fogyasztás a vártnál alacsonyabb adóbevételeket okoz, ami jelentős probléma.

Magyarországon az eredeti 3,9%-os – eredményszemléletű - hiánycélnak augusztusig már a 97%-a teljesült, így az effektíve tarthatatlanná vált - az Államadósság Kezelő Központ 704 milliárd forinttal 4113 milliárd forintra emelte az idei nettó finanszírozási tervét. Némi szépségtapasz, hogy a rezsivédelmi költségek idén nagyjából havi szinten bekerülnek a költségvetési számokba, így a múlttal ellentétben nem kell év végén ebből egyszeri újabb nagy aknára számítani.

Ennek ellenére összességében – az eddig beérkezett számok és az idei makropálya alapján - az idei eredményszemléletű államháztartási deficit a GDP 6-7 százalékára emelkedhet, jelentősebb korrekció híján.

A pénzforgalmi típusú deficit esetében egyértelműen negatív forgatókönyv, ha semennyi EU forrás nem kerül idén folyósításra, ebből is nyilvánvalóan látszik, hogy az EU pénzek kérdésköre mennyire kulcsfontosságú minden jelentősebb magyar makromutató kapcsán.

Szeptember végén (a Pénzügyminisztérium évente kétszer vizsgálja felül a költségvetési terveket, márciusban és szeptemberben) vagy október elején érkezhet kormányzati bejelentés ennek kapcsán. A lehetséges megoldások közül talán

1%-ot lefaraghat az idei – eredményszemléletű - hiányból a gázvásárlás kapcsán annak könyvelése, illetve

további 1% lefaragására lehetséges valamilyen, inkább technikai jellegű megoldás (állami cég osztalékfizetése; esetleg honvédelmi költségek csökkentése, halasztása stb.).

Korábban az elemzők azt várták, hogy újabb korrekciós intézkedések jöhetnek, nem kizárva újabb különadók bevezetését, vagy az eddigiek emelését, de ennek véleményem szerint erőteljesen csökkent az esélye, lévén közeledünk az év végéhez. Annak kivetése, beszedése egyre nehezebb lenne, ráadásul az elcsúszás mértéke miatt is kifutunk az időből. Ennek ellenére nem került le a napirendről, elég csak a napokban belengetett – majd egyből cáfolt - esetleges bankadó emelésre, vagy a kamattámogatások esetleges felülvizsgálatára gondolnunk. Véleményem szerint

a gazdaságpolitika azt a legmagasabb hiányszámot keresi, amit még elviselne a piac érdemi megrázkódtatás nélkül, és nem fog kilógni a régiós átlagból sem (ez valahol a GDP 5 esetleg 6 százaléka körül lehet).

Kiemelt fontosságú lesz a túlzottdeficit-eljárás kérdésköre is: visszatér-e Európában ez, és ha igen, mikortól és melyik évi költségvetés lesz az alapja. A Magyar Nemzeti Bank részéről számos nyilatkozatot hallhattunk az elmúlt időben, hogy a fiskális szigor hiánya jelentős mértékben hozzájárult a magyar inflációs többlethez és egyre több elemző is azt gondolja, hogy 2024-ben jelen állás szerint már nem az infláció az elsődleges makro kockázat, hanem az, ha újra elcsúszó hazai deficitet látunk. Éppen ezért is fontos a túlzottdeficit-eljárás kérdésköre: elemzők, piaci szereplők és gazdaságpolitikai döntéshozók is úgy vélik, ha Európában újra élesedik a 3%-os hiánycél elvárás, annak mindenképpen meg akar majd felelni Magyarország, mivel az Magyarország számára egyensúlyi oldalról meglehetősen fontos volna.

3) Növekedés, infláció és a forint árfolyam kapcsolata

A 2010-es évtizedben a legfőbb kereskedelmi partnereinktől importált infláció mérsékelt, az árfolyam inflációra gyakorolt hatása relatíve alacsony volt. Mivel maga az infláció sem okozott komoly problémákat, így hamar népszerűvé vált a gazdaságpolitikai gyakorlat idehaza: a nominálisan gyengülő hazai devizaárfolyamon keresztül helyzetbe hozni az exportáló magyar vállalatokat, olcsó hitelekkel és gyenge árfolyammal megpróbálni stimulálni a gazdaságot. A bőven 20% feletti, az EU átlag háromszorosának megfelelő - de régiós átlagnál is jó 10 százalékponttal magasabb - infláció, az elszabaduló forint árfolyam és állampapírhozamok azonban keresztülhúzták a számításokat. Véleményem szerint egyfajta rezsimváltás történt a Magyar Nemzeti Banknál, melyet a nemrég megjelent „Balatoni András – Soós Gábor Dániel – Változó világ- változó hatások - Az árfolyam makrogazdasági hatásai” elemzésükben foglalnak össze. Ennek lényege, hogy az árfolyam inflációra gyakorolt hatása megduplázódott, így önmagában inflációs oldalról is sokkal jobban oda kell figyelni rá. Az exportáló vállalatok versenyképességét pedig érdemben már nem tudja javítani a gyengülő nominális árfolyam, sőt, a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás is inkább semlegessé, vagy enyhén negatívvá vált.

Vagyis sem inflációs, sem növekedési oldalról nincsen igazán értelme a gyengébb forintnak.

Ráadásul a lakosság is elkezdte a megtakarítását részben euróba fektetni, és a vállalati szektorban is terjed az euróban árazás, ami szintén a stabil deviza szükségessége mellett teszi le a voksot. Abban vita van a gazdaságpolitikán belül is, hogy mekkora reálkamatra van szükség és milyen árfolyamra, esetleg növekedésösztönzés legyen magasabb infláció és gyengébb devizaárfolyam mellett, vagy az infláció mihamarabbi letörése a legjobb út és a stabilitás rövid távú növekedési áldozatokkal. Mindazonáltal jelenleg úgy tűnik, hogy

a gazdaságpolitika összességében a szigorúbb MNB álláspontot követi: az infláció letörése az elsődleges cél, lehet még tér és türelem a szigorú monetáris politika folytatására a gyenge növekedés mellett is.

Ennek megfelelően az árfolyam stabilitása is támogatást élvez. A jegybank érezhetően árfolyam érzékenyebb lett, persze nem tudjuk, hol van pontosan a tűréshatár, a piaci konszenzus szerint valahol 400-as EUR/HUF árfolyam környékén. Természetesen a jegybank számára döntései tekintetében kiemelt fontosságú, hogy egy-két hét vagy fél-egy év alatt közelítené-e meg a 400-as lélektani határt a keresztárfolyam. A befektetők közül főleg a hazaiak szkeptikusak: egyre többen gondolják úgy, hogy a hazai gazdaságpolitika nem lesz képes/hajlandó tartani a stabil(abb) árfolyamot, és az előbb-utóbb (de inkább előbb) újra gyengülő pályára áll. A külföldiek viszont most konstruktívabbak: azt gondolják, hogy a jelenlegi magas kamat megfelelő kompenzációt biztosít a deviza és annak kockázatai számára. Legalábbis egyelőre.

4) Az óvatos MNB

Úgy vélem, hogy végső soron az MNB a döntő az árfolyam pályáját illetően. Egy olyan iterációs folyamat zajlik, amiben a jegybank azt a legalacsonyabb kamatszintet keresi, ami a régióban a legmagasabb reálkamatot biztosítja - de azt egy viszonylag stabil árfolyam mellett. Ebben azonban szintén kulcsfontosságú szerep jut az EU pénzek kérdéskörének, ez azonban maradjon a záró gondolat.

Ahogy csökken viszont a magyar kamatelőny az európai és főleg az amerikai kamatszintekhez képest, és minél tovább tart a magyar gazdaság visszaesése, úgy nő az esélye a volatilitás emelkedésének, a növekedésösztönzés felé való elmozdulásnak és így a gyengébb árfolyamnak. Ez valahol 6-7%-os inflációnál kerülhet újra terítékre és megvitatásra – vagyis valamikor az év végén, vagy inkább a következő év elején.

Az említett kockázatok miatt az MNB óvatos, mindenképpen szeretné elkerülni, hogy egy nap arra ébredjünk: túlvágta a kamatot – a magas kamattartalom miatt az országba érkezett forrótőke hirtelen a kiutat keresi - és a deviza látványos gyengülésbe kezd, újfent. Ha a piac engedi (vagyis, ha stabil marad addig a forint árfolyam), akkor haladhat tovább a 100 bázispontos kamatvágásokkal szeptember után is (ennél nagyobb mérték azonban nincs terítéken), de

a tűréshatár feletti árfolyamgyengülés érdemi lassításhoz (havi 50 bázispontos csökkentési ütem) vezethet, sőt, a kamatvágási ciklus szüneteltetése is benne van a pakliban.

A döntéshozók úgy tűnik, legalább annyit szeretnék elérni, hogy a forint ne gyengüljön többet, mint amennyit a kamattartalom kompenzál (vagyis ne érje meg shortolni). Vagy ennyit se gyengüljön. Erre ma a legnagyobb veszélyt egy külső sokk jelentheti: az utolsó kamatemelést követően lazább irányba elmozduló Európai Központi Bank, az erős dollár hatására általánosan gyengülő régiós devizák, esetleg a globális világgazdaság kemény földet érése. Később pedig a növekedésösztönzés vs. stabilitás/infláció kettős hazai alakulása lesz a kulcskérdés az árfolyam szempontjából. Az MNB minden lépését árgus szemekkel követjük, ugyanis a szigorú monetáris politika lazulása jelentős negatív fordulatot okozna a forint árfolyamában.

5) Az állampapírpiac és az devizaárfolyam kiemelt szerepe

A magyar állampapírok kapcsán (a fent említett költségvetési hiány, EU pénzek kérdéskörén túl) kérdőjelek és kockázatok sorakoznak:

túl inverz hozamgörbe (vagyis a rövidebb lejáratú állampapírok hozama érdemben magasabb, mint a hosszabb lejáratú társaiké),

(vagyis a rövidebb lejáratú állampapírok hozama érdemben magasabb, mint a hosszabb lejáratú társaiké), a hosszabb állampapírok tartásának túl drága a finanszírozása (a banki hátterű treasuryk jellemzően a jóval magasabb pénzpiaci kamatokkal szembesülnek finanszírozás kapcsán),

(a banki hátterű treasuryk jellemzően a jóval magasabb pénzpiaci kamatokkal szembesülnek finanszírozás kapcsán), jobb sztori a világ más tájain (például Latin-Amerika nagyon magas reálkamatokat kínál),

(például Latin-Amerika nagyon magas reálkamatokat kínál), a banki kereslet (a lehetséges adóleírások miatti állampapír-vásárlások) kifulladása 2023 végével,

(a lehetséges adóleírások miatti állampapír-vásárlások) kifulladása 2023 végével, nem utolsó sorban a magországok, kiemelten az amerikai hosszú hozamok elmúlt időszakban tapasztalt emelkedése.

Egy globális “hard landing” forgatókönyv, vagy forduló EU/USA monetáris politika/kamatvágások tudják érdemben tovább emelni a magyar hosszabb állampapírok árfolyamát, de sok piaci szereplő jelenleg inkább szkeptikus.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a forint (relatív) stabilitása kiemelt jelentőségű: az infláció, a lakosság megtakarításainak alakulása (beleértve a lakossági állampapírokat) és így a monetáris transzmisszió hatásfoka kapcsán is, sőt,

amennyiben nyomás alá kerül a devizaárfolyamunk, az a kamatvágások lassítása, vagy szüneteltetése kapcsán komoly rizikófaktor a magyar állampapírpiac számára is.

Végezetül ne felejtsük el az EU pénzek kapcsán fennálló csapdahelyzetet: megegyezés (és a források folyósítása) hiányában – a korábbiaknál jóval magasabb kamatszint nélkül – nem tud stabil maradni a deviza, a magas kamatszintek mellett viszont a hitelpiac és így gazdaság sem tud majd talpra állni, és akkor az állam magas kamatkiadásairól még nem is beszéltünk.

EU pénzek nélkül nincs érdemi mozgástér fiskális élénkítésre sem – tehát nincs alternatíva, ez a realitás.

