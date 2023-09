Fontos adótárgyalást kezdeményez Varga Mihály, októberben jöhetnek az új szabályok

Egyeztetést kezdeményez Varga Mihály a globális minimumadóról szóló uniós irányelv hazai átültetéséről magyarországi nagyvállalatok vezetőivel. A pénzügyminiszter október elejére ígéri az őszi adócsomagot, amelyben már a megemelt társasági adó minimumszintjének részlet szabályait is tartalmazza.

Tavaly a magyar kormány másfél évnyi tárgyalás után – azután, hogy előzetesen már elfogadta a globális minimumadó bevezetését az OECD-vel folytatott tárgyalásokon – megakasztotta, hogy az Európai Unió direktívát fogadjon el egy 15 százalékos effektív társasági adó bevezetésére, amely a legnagyobb társaságokra vonatkozna. A lépés kiváltotta a minimumadó kezdeményezőjének, az Egyesült Államoknak válaszlépését, amely felmondta a még 1979-ben kötött kettős adóztatást elkerülő egyezményt Magyarországgal.

Végül tavaly decemberben a magyar kormány is elfogadta, hogy 2024. január 1-től ennek értelmében a legnagyobb, 750 millió eurós globális árbevételű társaságok esetében 15 százalékos effektív társasági adó kulcsot alkalmaz majd az eddigi 9 százalékos nominális szint helyett. Elméletileg a kabinet azért döntött a vétó visszavonása mellett, mert az EU nem kötelező érvényű állásfoglalása szerint a minimumadóba beszámítható lesz a helyi iparűzési adó megfizetése is. Valamint alkalmazható lesz a leírásoknál a "substance-based carve-out" (nagyjából valós tevékenységhez kapcsolódó adóalap-csökkentés) lehetősége.

Most Varga Mihály bejelentette, hogy a globális minimumadóról szóló uniós irányelv hazai átültetéséről magyarországi nagyvállalatok vezetőivel tárgyalásokat kezdeményez.

A kormány célja, hogy a magyar adórendszer versenyképességét a globális minimumadó ellenére is megőrizze, és a magyar cégek továbbra is Európa egyik legalacsonyabb közterhét fizessék - írja közleményében a Pénzügyminisztérium.

Azt írják, hogy a kormány célja, hogy a magyar gazdaságot visszaállítsa a növekedési pályára és növelje Magyarország versenyképességét. Ezért a kabinet a globális minimumadó szabályozását is úgy alakítja ki, hogy hazánk továbbra is vonzó adókörnyezetet biztosítson a vállalkozások számára. A Pénzügyminisztérium a globális minimumadóról szóló uniós irányelv átültetésének részletszabályait a vállalati javaslatok figyelembevételével az őszi adótörvények benyújtásakor nyújtja be az Országgyűlésnek.

A múlt heti Közgazdász-vándorgyűlésen a pénzügyminiszter a Portfolio-val azt közölte, hogy októberben kerül a parlament elé az őszi adócsomag. Arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az adóemelés költségvetési hatására vonatkozó számításokat is készített már a gazdasági kormányzat, azonban ennek eredményeit nem kívánta megoszteni.

Címlapkép forrása: EU.